Мария Тимофеева — Кая Юван, 15 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Гамбурге

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15 июля в рамках первого круга турнира в Гамбурге россиянка Мария Тимофеева сыграет со словенкой Каей Юван. Обе соперницы находятся за пределами топ-200 мирового женского рейтинга, но букмекеры считают спортсменку из Словении явным фаворитом. Прикидываем шансы теннисисток.
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Дата / Время: 15.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: «Ротенбаум клуб»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Чемпионка России в парном разряде-2022. Наивысшее место в мировом женском рейтинг - 93. В текущем сезоне провела 40 матчей: 20 побед - 20 поражений. На Australian Open Маша прошла первый раунд, но во втором круге уступила американке Эмине Бектас.
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Победительница одного турнира WTA в парном разряде. Победительница юниорского Уимблдона-2017. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года в одиночном и парном разряде. Максимальная позиция в рейтинге WTA - 58. В 2025 году выиграла 30 матчей при 11 поражениях. Отобралась в одиночном разряде на Уимблдон через квалификацию, но проиграла в первом раунде.
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Пути девушек ранее пересекались лишь однажды. В 2023 году в четвертьфинале турнира в Будапеште (грунт) в трех сетах победу одержала россиянка - 3:6, 6:3, 6:2.
Аналитики считают шансы словенской теннисистки на победу значительно более высокими. Вероятность победы Юван котируется за скромные 1,25. А вот сыгравшая ставка на выход в следующий раунд Тимофеевой приведет к четырехкратному увеличению номинала пари.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Аналитики называют явной фавориткой словенку, но единственная встреча Марии с Юван произошла на самом удачном для россиянки в карьере турнире. В четвертьфинале в Будапеште Тимофеева победила в трех сетах, а затем и выиграла титул, который остается для нее единственным. В основную сетку в Гамбурге Маша пробилась через квалификацию и наверняка рассчитывает зачехлить ракетку как можно позже. Россиянке необходимо работать над подачей (ни одной подачи навылет в решающем матче предварительно этапа). Но и противостоять ей будет не представительница топ-10. Наш выбор - матч не получится простым ни для одной из соперниц. Полагаем, что показатель в 20 геймов соперницы совместными усилиями превысят.