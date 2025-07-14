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14 июля 15:38ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мария Тимофеева — Кая Юван, 15 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Гамбурге

У россиянки прекрасные воспоминания от предыдущей встречи со словенкой
Руслан Ипполитов

15 июля в рамках первого круга турнира в Гамбурге россиянка Мария Тимофеева сыграет со словенкой Каей Юван. Обе соперницы находятся за пределами топ-200 мирового женского рейтинга, но букмекеры считают спортсменку из Словении явным фаворитом. Прикидываем шансы теннисисток.

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Дата / Время: 15.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Мария Тимофеева (21 год, 250-я ракетка мира, Россия)

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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Чемпионка России в парном разряде-2022. Наивысшее место в мировом женском рейтинг - 93. В текущем сезоне провела 40 матчей: 20 побед - 20 поражений. На Australian Open Маша прошла первый раунд, но во втором круге уступила американке Эмине Бектас. 

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Кая Юван (24 года, 207-я ракетка мира, Словения)

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Победительница одного турнира WTA в парном разряде. Победительница юниорского Уимблдона-2017. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года в одиночном и парном разряде. Максимальная позиция в рейтинге WTA - 58. В 2025 году выиграла 30 матчей при 11 поражениях. Отобралась в одиночном разряде на Уимблдон через квалификацию, но проиграла в первом раунде. 

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Личные встречи

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Пути девушек ранее пересекались лишь однажды. В 2023 году в четвертьфинале турнира в Будапеште (грунт) в трех сетах победу одержала россиянка - 3:6, 6:3, 6:2.

Ставки на исход

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Аналитики считают шансы словенской теннисистки на победу значительно более высокими. Вероятность победы Юван котируется за скромные 1,25. А вот сыгравшая ставка на выход в следующий раунд Тимофеевой приведет к четырехкратному увеличению номинала пари.

Ставки на тотал

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На то, что в матче будет сыграно не меньше 20 геймов (ТБ 19.5) можно заключить пари по коэффициенту 1.85. ТМ 19.5 предлагается взять за 1.95.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Тимофеевой

Победа Юван

ТБ 19.5

ТМ 19.5

«Бетсити»

4.00

1.25

1.85

1.95

Прогноз и ставка

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Аналитики называют явной фавориткой словенку, но единственная встреча Марии с Юван произошла на самом удачном для россиянки в карьере турнире. В четвертьфинале в Будапеште Тимофеева победила в трех сетах, а затем и выиграла титул, который остается для нее единственным. В основную сетку в Гамбурге Маша пробилась через квалификацию и наверняка рассчитывает зачехлить ракетку как можно позже. Россиянке необходимо работать над подачей (ни одной подачи навылет в решающем матче предварительно этапа). Но и противостоять ей будет не представительница топ-10. Наш выбор - матч не получится простым ни для одной из соперниц. Полагаем, что показатель в 20 геймов соперницы совместными усилиями превысят. 

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