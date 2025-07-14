Мария Тимофеева — Кая Юван, 15 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Гамбурге

15 июля в рамках первого круга турнира в Гамбурге россиянка Мария Тимофеева сыграет со словенкой Каей Юван. Обе соперницы находятся за пределами топ-200 мирового женского рейтинга, но букмекеры считают спортсменку из Словении явным фаворитом. Прикидываем шансы теннисисток.

Дата / Время: 15.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.