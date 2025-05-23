Торино — Рома, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Торино» - «Рома» ?

В линии на точный счет наименьший коэффициент 7.00 дают за 0:1 и 0:2.

Кто откроет счет в матче «Торино» - «Рома» ?

3.05 предложено за то, что счет откроют хозяева. На гостей котировка - 1.45.

Будет ли много голов в матче «Торино» - «Рома»?

Статистика говорит, что больше двух голов в этой встрече не случится. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.88, а ТМ 2.5 можно взять за 1.92.