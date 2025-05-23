Торино — Рома, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Битва за Лигу чемпионов продолжается. «Рома» в шаге от успеха. В последнем туре римляне могут попасть в главный европейский клубный турнир. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
Турнир: АПЛ, 38-й тур
Стадион: «Олимпико Гранде Торино (Торино, Италия)
Главный судья: Марко Ди Белло
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торино»
|6
|6
|24
|30-73
|«Рома»
|24
|6
|6
|73-30
Последние пять матчей «Торино»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Лечче»
1:0
«Торино»
Серия А
|11.05.2025
|«Торино»
0:2
«Интер»
Серия А
|02.05.2025
|«Торино»
1:1
«Венеция»
Серия А
|27.04.2025
|«Наполи»
2:0
«Торино»
Серия А
|23.04.2025
|«Торино»
2:0
«Удинезе»
Серия А
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Рома»
3:1
«Милан»
Серия А
|12.05.2025
|«Аталанта»
2:1
«Рома»
Серия А
|04.05.2025
|«Рома»
10
«Фиорентина»
Серия А
|27.04.2025
|«Интер»
0:1
«Рома»
Серия А
|19.04.2025
|«Рома»
1:0
«Верона»
Серия А
За тур до завершения чемпионата «Рома» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, а «Торино» - 11-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|37
|23
|10
|4
|57-27
|79
|2. Интер
|37
|23
|9
|5
|77-35
|78
|3. Аталанта
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4. Ювентус
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5. Рома
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6. Лацио
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7. Фиорентина
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|8. Болонья
|37
|16
|14
|7
|56-44
|62
|9. Милан
|37
|17
|9
|11
|59-43
|60
|10. Комо
|37
|13
|10
|14
|49-50
|49
|11. Торино
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12. Удинезе
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13. Дженоа
|37
|9
|13
|15
|34-48
|40
|14. Кальяри
|37
|9
|9
|19
|40-54
|36
|15. Верона
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16. Парма
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17. Лечче
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18. Эмполи
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19. Венеция
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20. Монца
|37
|3
|9
|25
|28-67
|18
«Роме» победа жизненно необходима. Только набор трех очков, при условии, что потеряют очки туринцы, оставляет римлянам шанс на попадание в Лигу чемпионов. Кому надо - тот и побеждает. Этого принципа и придерживаемся.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» проведет онлайн трансляцию матча.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Торино»: Сапата, Нжие, Карамо Схюрс, Коко-Басси, Савва, Илькхан, Соса, Салама, Жлмас (все - травма)
«Рома»: Марин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Торино» - «Рома»:
|Позиция
|«Торино»
«Рома»
Позиция
|Вратарь
|32. Милинкович-Савич
99. Свилар
Вратарь
|Защитник
|21. Дембеле
19. Челик
Защитник
|Защитник
|13. Марипан
23. Манчини
Защитник
|Защитник
|5. Масина
5. Н'Дика
Защитник
|Защитник
|34. Бираги
3. Анхелиньо
Защитник
|Полузащитник
|20. Лацаро
17. Коне
Защитник
|Полузащитник
|28. Риччи
61. Писилли
Полузащитник
|Полузащитник
|66. Гинейтис
4. Кристанте
Полузащитник
|Нападающий
|10. Влашич
14. Шомуродов
Полузащитник
|Нападающий
|22. Казадей
18. Соуле
Полузащитник
|Нападающий
|18. Адамс
11. Довбик
Нападающий
|Главный тренер
|Паоло Ваноли
Клаудио Раньери
Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в PARI - весомые 6.00. Успех гостей в конторе котируется за 1.55, а ничья идет за 4.15.
🎁Получить до 25 000 рублей от PARI
В линии на точный счет наименьший коэффициент 7.00 дают за 0:1 и 0:2.
3.05 предложено за то, что счет откроют хозяева. На гостей котировка - 1.45.
Статистика говорит, что больше двух голов в этой встрече не случится. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.88, а ТМ 2.5 можно взять за 1.92.
Партнерский проект