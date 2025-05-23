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22 мая 12:14ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Торино — Рома, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Куда римляне без Раньери?
Руслан Ипполитов

Битва за Лигу чемпионов продолжается. «Рома» в шаге от успеха. В последнем туре римляне могут попасть в главный европейский клубный турнир. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торино» (Турин)

25.05.2025, Вс

21:45 МСК

«Рома» (Рим)  

П1 -6.00

Х - 4.15

П2 - 1.55

Турнир: АПЛ, 38-й тур

Стадион: «Олимпико Гранде Торино (Торино, Италия)

Главный судья: Марко Ди Белло

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торино»662430-73
«Рома»246673-30

Последние пять матчей «Торино»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Лечче»

1:0

«Торино»

Серия А

11.05.2025«Торино»

0:2

«Интер»

Серия А

02.05.2025«Торино»

1:1

«Венеция»

Серия А

27.04.2025«Наполи»

2:0

«Торино»

Серия А

23.04.2025«Торино»

2:0

«Удинезе»

Серия А

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Рома»

3:1

«Милан»

Серия А

12.05.2025«Аталанта»

2:1

«Рома»

Серия А

04.05.2025«Рома»

10

«Фиорентина»

Серия А

27.04.2025«Интер»

0:1

«Рома»

Серия А

19.04.2025«Рома»

1:0

«Верона»

Серия А

Турнирное положение

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За тур до завершения чемпионата «Рома» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, а «Торино» - 11-ю. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи372310457-2779
2. Интер37239577-3578
3. Аталанта37228776-3474
4. Ювентус371716455-3367
5. Рома37199954-3566
6. Лацио371811861-4865
7. Фиорентина371881157-3962
8. Болонья371614756-4462
9. Милан371791159-4360
10. Комо3713101449-5049
11. Торино3710141339-4344
12. Удинезе371281739-5344
13. Дженоа379131534-4840
14. Кальяри37991940-5436
15. Верона37972132-6534
16. Парма376151641-5633
17. Лечче377102026-5831
18. Эмполи376131832-5731
19. Венеция375141830-5329
20. Монца37392528-6718

Прогноз на матч

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«Роме» победа жизненно необходима. Только набор трех очков, при условии, что потеряют очки туринцы, оставляет римлянам шанс на попадание в Лигу чемпионов. Кому надо - тот и побеждает. Этого принципа и придерживаемся.  

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» проведет онлайн трансляцию матча. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Торино»: Сапата, Нжие, Карамо Схюрс, Коко-Басси, Савва, Илькхан, Соса, Салама, Жлмас (все - травма)

«Рома»: Марин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Торино» - «Рома»:

Позиция«Торино»

«Рома»

Позиция

Вратарь32. Милинкович-Савич

99. Свилар

Вратарь

Защитник21. Дембеле

19. Челик

Защитник

Защитник13. Марипан

23. Манчини

Защитник

Защитник5. Масина

5. Н'Дика

Защитник

Защитник34. Бираги

3. Анхелиньо

Защитник

Полузащитник 20. Лацаро

17. Коне

Защитник

Полузащитник 28. Риччи

61. Писилли

Полузащитник 

Полузащитник66. Гинейтис

4. Кристанте

Полузащитник

Нападающий10. Влашич

14. Шомуродов

Полузащитник

Нападающий22. Казадей

18. Соуле

Полузащитник

Нападающий18. Адамс

11. Довбик

Нападающий

Главный тренерПаоло Ваноли

Клаудио Раньери

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу хозяев в PARI - весомые 6.00. Успех гостей в конторе котируется за 1.55, а ничья идет за 4.15.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Торино» - «Рома»?

В линии на точный счет наименьший коэффициент 7.00 дают за 0:1 и 0:2. 

Кто откроет счет в матче «Торино» - «Рома»?

3.05 предложено за то, что счет откроют хозяева. На гостей котировка - 1.45.

Будет ли много голов в матче «Торино» - «Рома»?

Статистика говорит, что больше двух голов в этой встрече не случится. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.88, а ТМ 2.5 можно взять за 1.92

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных