Торонто — Флорида, 19 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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18 мая, будет сыгран седьмой матч в серии «Торонто» - «Флорида», который и станет решающим для соперников во втором раунде плей-офф. Более крутого сценария придумать невозможно. «Пантеры» уступили в первых двух матчах на выезде, но затем три победы подряд. «Мэйпл Лифс» сравняли счет, играя на выезде. Имя финалиста конференции определится в Канаде в воскресенье. Оцениваем шансы команд и коэффициенты в линиях букмекеров.
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Турнир: Кубок Стэнли, второй раунд плей-офф, седьмой матч
Счет в серии: 3:3
Стадион: «Скоушабэнк-Арена» (Торонто, Канада)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Торонто»
|30
|43
|203-239
|«Флорида»
|43
|30
|239-203
Последние пять матчей «Торонто» и «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.05.2025
|«Флорида»
0:2
«Торонто»
|15.05.2025
|«Торонто»
1:6
«Флорида»
|12.05.2025
|«Флорида»
2:0
«Торонто»
|10.05.2025
|«Флорида»
5:4 ОТ
«Торонто»
|08.05.2025
|«Торонто»
4:3
«Флорида»
«Флорида»
|Показатель
«Торонто»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Райнхарт
|91
Марнер
115
|Снайпер (голы)
|Райнхарт
|43
Нюландер
51
|Ассистент (передачи)
|Барков
|56
Марнер
86
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Бобровский
|2.40
Столарц
2.17
«Виннипег Джетс» - «Даллас Старз». Счеи в серии: 2:3
«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз». Серия завершена (1:4)
«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз». Серия завершена (1:4)
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз». Счет в серии: 3:3
|Игрок
|Команда
|Амплуа
|Голов
|Матчей
|1. Микко Рантанен
|Даллас
|нападающий
|9
|12
|2. Андрей Свечников
|Каролина
|нападающий
|8
|10
|3. Натан Маккиннон
|Колорадо
|нападающий
|7
|7
|4. Сэм Беннетт
|Флорида
|нападающий
|6
|11
|5. Вильям Нюландер
|Торонто
|нападающий
|6
|12
|6. Кирилл Капризов
|Миннесота
|нападающий
|5
|6
|7. Мэтт Болди
|Миннесота
|нападающий
|5
|6
|8. Николай Элерс
|Виннипег
|нападающий
|5
|7
|9. Александр Овечкин
|Вашингтон
|нападающий
|5
|10
|10. Кори Перри
|Эдмонтон
|нападающий
|5
|11
После крупного поражения на своем льду в пятой встрече (1:6) госпожа Удача вернула должок «Торонто». Итоговые 0:2 в Санрайзе сложно назвать справедливым исходом, но «Мэйпл Лифс» заслужили этот результат дисциплинированностью и терпением. «Пантеры» перебросали соперника, заблокировали подавляющее количество его бросков, а преимущество «Флориды» в силовой борьбе и вовсе было подавляющим. Но канадский клуб выстоял.
Отличный матч провел голкипер «Торонто» Джозеф Уолл, взявший все 22 броска по своим воротам. Если в пятой встрече серии американец выглядел если не испуганным, то растерянным, то на этот раз превратился в непробиваемую стену.
Претензий к стражу ворот «Пантер» Сергею Бобровскому быть не может. Поражение в шестом матче - не его вина. И именно на россиянина основная надежда болельщиков в решающей встрече. Бобровский и в прошлогоднем плей-офф, который его команда выиграла, вдохновлял своей безошибочной игрой партнеров на подвиги у чужих ворот. Есть все основания полагать, что и в этот раз Сергей не подкачает.
Статистика говорит, что «Торонто», мягко говоря, не очень хорош в решающих матчах серий плей-офф. В последний раз «Мэйпл Лифс» выигрывали седьмой матч более 20 лет назад. «Пантеры» - опытный кубковый боец, выигравший финал Кубка Стэнли-2025 именно в решающей встрече. Командный опыт, помноженный на фактор Бобровского, позволяют назвать фаворитом решающей игры «Флориду». На победе американцев и остановим свой выбор.
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Букмекеры отдают минимальное преимущество действующему обладателю Кубка Стэнли. Поставить на успех «Пантер» предложено за 2.30, а на победу «Торонто» можно заключить пари за 2.70. Ничья в основное время котируется выше всего - 3.80.
В финале Восточной конференции победитель канадо-американской дуэли ждет «Каролина». «Харрикейнз» в пяти матчах обыграли в своем полуфинале «Вашингтон» Александра Овечкина.
В составе «Пантерз» ключевой фигурой является голкипер Сергей Бобровский. За «Флориду» выступает и защитник Дмитрий Куликов, открывший в пятом матче серии счет своим голам в Кубке Стэнли-2025.
В составе «Мэйпл Лифс» нет представителей российской хоккейной школы.
Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 3.40
«Каролина» - 3.85
«Даллас» - 4.40
На победу в финале «Торонто» можно поставить с коэффициентом 9.50. На «Флориду» - 5.90.
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