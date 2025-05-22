Торонто — Флорида, 19 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

После крупного поражения на своем льду в пятой встрече (1:6) госпожа Удача вернула должок «Торонто». Итоговые 0:2 в Санрайзе сложно назвать справедливым исходом, но «Мэйпл Лифс» заслужили этот результат дисциплинированностью и терпением. «Пантеры» перебросали соперника, заблокировали подавляющее количество его бросков, а преимущество «Флориды» в силовой борьбе и вовсе было подавляющим. Но канадский клуб выстоял.

Отличный матч провел голкипер «Торонто» Джозеф Уолл, взявший все 22 броска по своим воротам. Если в пятой встрече серии американец выглядел если не испуганным, то растерянным, то на этот раз превратился в непробиваемую стену.

Претензий к стражу ворот «Пантер» Сергею Бобровскому быть не может. Поражение в шестом матче - не его вина. И именно на россиянина основная надежда болельщиков в решающей встрече. Бобровский и в прошлогоднем плей-офф, который его команда выиграла, вдохновлял своей безошибочной игрой партнеров на подвиги у чужих ворот. Есть все основания полагать, что и в этот раз Сергей не подкачает.

Статистика говорит, что «Торонто», мягко говоря, не очень хорош в решающих матчах серий плей-офф. В последний раз «Мэйпл Лифс» выигрывали седьмой матч более 20 лет назад. «Пантеры» - опытный кубковый боец, выигравший финал Кубка Стэнли-2025 именно в решающей встрече. Командный опыт, помноженный на фактор Бобровского, позволяют назвать фаворитом решающей игры «Флориду». На победе американцев и остановим свой выбор.