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17 мая 9:10ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Торонто — Флорида, 19 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Действующие обладатели Кубка Стэнли в шаге от краха
Руслан Ипполитов

 

18 мая, будет сыгран седьмой матч в серии «Торонто» - «Флорида», который и станет решающим для соперников во втором раунде плей-офф. Более крутого сценария придумать невозможно. «Пантеры» уступили в первых двух матчах на выезде, но затем три победы подряд. «Мэйпл Лифс» сравняли счет, играя на выезде. Имя финалиста конференции определится в Канаде в воскресенье. Оцениваем шансы команд и коэффициенты в линиях букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торонто Мэйпл Лифс»

19.05.2025, Пн

02:30 МСК

«Флорида Пантерз»

П1 - 2.70

Х - 3.80

П2 - 2.30

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Турнир: Кубок Стэнли, второй раунд плей-офф, седьмой матч

Счет в серии: 3:3

Стадион: «Скоушабэнк-Арена» (Торонто, Канада)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Торонто»3043203-239
«Флорида»4330239-203

Последние пять матчей «Торонто» и «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.05.2025«Флорида»

0:2

«Торонто»

15.05.2025«Торонто»

1:6

«Флорида»

12.05.2025«Флорида»

2:0

«Торонто»

10.05.2025«Флорида»

5:4 ОТ

«Торонто»

08.05.2025«Торонто»

4:3

«Флорида»

Лидеры (плей-офф+регулярка)

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«Флорида»

Показатель

«Торонто»

Показатель

Бомбардир (очки)Райнхарт91

Марнер

115

Снайпер (голы)Райнхарт43

Нюландер

51

Ассистент (передачи)Барков56

Марнер

86

Вратарь (коэфф. надежности)Бобровский2.40

Столарц

2.17

Пары второго раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Даллас Старз». Счеи в серии: 2:3

«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз». Серия завершена (1:4)

«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз». Серия завершена (1:4)

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз». Счет в серии: 3:3

Лучшие снайперы плей-офф-2025

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ИгрокКомандаАмплуаГоловМатчей
1. Микко РантаненДаллас нападающий912
2. Андрей СвечниковКаролина нападающий810
3. Натан МаккиннонКолорадо нападающий77
4. Сэм БеннеттФлорида нападающий611
5. Вильям НюландерТоронто нападающий612
6. Кирилл КапризовМиннесота нападающий56
7. Мэтт БолдиМиннесота нападающий56
8. Николай ЭлерсВиннипег нападающий57
9. Александр ОвечкинВашингтон нападающий510
10. Кори ПерриЭдмонтон нападающий511

Прогноз на матч

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После крупного поражения на своем льду в пятой встрече (1:6) госпожа Удача вернула должок «Торонто». Итоговые 0:2 в Санрайзе сложно назвать справедливым исходом, но «Мэйпл Лифс» заслужили этот результат дисциплинированностью и терпением. «Пантеры» перебросали соперника, заблокировали подавляющее количество его бросков, а преимущество «Флориды» в силовой борьбе и вовсе было подавляющим. Но канадский клуб выстоял.

Отличный матч провел голкипер «Торонто» Джозеф Уолл, взявший все 22 броска по своим воротам. Если в пятой встрече серии американец выглядел если не испуганным, то растерянным, то на этот раз превратился в непробиваемую стену.

Претензий к стражу ворот «Пантер» Сергею Бобровскому быть не может. Поражение в шестом матче - не его вина. И именно на россиянина основная надежда болельщиков в решающей встрече. Бобровский и в прошлогоднем плей-офф, который его команда выиграла, вдохновлял своей безошибочной игрой партнеров на подвиги у чужих ворот. Есть все основания полагать, что и в этот раз Сергей не подкачает.

Статистика говорит, что «Торонто», мягко говоря, не очень хорош в решающих матчах серий плей-офф. В последний раз «Мэйпл Лифс» выигрывали седьмой матч более 20 лет назад. «Пантеры» - опытный кубковый боец, выигравший финал Кубка Стэнли-2025 именно в решающей встрече. Командный опыт, помноженный на фактор Бобровского, позволяют назвать фаворитом решающей игры «Флориду». На победе американцев и остановим свой выбор.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры отдают минимальное преимущество действующему обладателю Кубка Стэнли. Поставить на успех «Пантер» предложено за 2.30, а на победу «Торонто» можно заключить пари за 2.70. Ничья в основное время котируется выше всего - 3.80.

Вопросы и ответы

С кем сыграет в следующем раунде встретится победитель пары «Торонто» - «Флорида»?

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В финале Восточной конференции победитель канадо-американской дуэли ждет «Каролина». «Харрикейнз» в пяти матчах обыграли в своем полуфинале «Вашингтон» Александра Овечкина.

Какие российские хоккеисты выступают за «Флориду»?

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В составе «Пантерз» ключевой фигурой является голкипер Сергей Бобровский. За «Флориду» выступает и защитник Дмитрий Куликов, открывший в пятом матче серии счет своим голам в Кубке Стэнли-2025.

Какие российские хоккеисты выступают за «Торонто»?

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В составе «Мэйпл Лифс» нет представителей российской хоккейной школы.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 3.40 

«Каролина» - 3.85

«Даллас» - 4.40

На победу в финале «Торонто» можно поставить с коэффициентом 9.50. На «Флориду» - 5.90.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных