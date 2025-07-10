Торпедо-БелАЗ - Работнички, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги конференций, прогноз, составы

Белорусские автозаводцы в четвертый раз примут участие в Лиге конференций. Дважды они преодолевали первый раунд, один раз - нет. Представитель Северной Македонии точно не выглядит для «Торпедо-БелАЗ» непреодолимым барьером.

«Работнички» с апреля не знают побед в официальных матчах. За весь май в чемпионате страны они набрали всего одно очко, потерпев три поражения на финише. А в июне они готовились к старту сезона. В Беларуси сезон летом не прерывается - следовательно, хозяева должны в принципе быть в лучших игровых кондициях.

На оптимистический лад поклонников торпедовцев настраивают и свежие результаты команды: пять побед подряд в чемпионате после поражения в финале национального Кубка от «Немана» (0:3). Отдельно обратим внимание на высокую результативность этих игр. Меньше четырех мячей в пяти предыдущих матчах жодинцев не забивалось. Поэтому тотал больше 2.5 за 2.15 в PARI выглядит вполне перспективным вариантом для ставки.