Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 июля 15:37ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Торпедо-БелАЗ - Работнички, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги конференций, прогноз, составы

Автозаводцы разогнались - ждем результативного футбола в Жодино
Валентин Васильев

Сразу полтора десятка представителей некогда единой страны под названием СССР стартуют на этой неделе в Лиге конференций УЕФА. Бронзовый призер чемпионата Беларуси сезона-2024 примет в четверг македонские «Работнички». Прикинем шансы команд на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино, Беларусь)

10.07.2025, Чт

21:00 МСК

«Работнички» (Скопье, Северная Македония)

П1 - 1.95

Х - 3.40

П2 - 4.05

Турнир:  Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 

Стадион: «Торпедо»  (Жодино, Беларусь)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо-БелАЗ»0000-0
«Работнички»0000-0

Последние пять официальных матчей «Торпедо-БелАЗ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.07.2025«Торпедо-БелАЗ»

4:1

«Молодечно»

Высшая лига

28.06.2025«Ислочь»

1:3

«Торпедо-БелАЗ»

Высшая лига

22.06.2025«Торпедо-БелАЗ»

3:2

«Витебск»

Высшая лига

14.06.2025«Минск»

1:5

«Торпедо-БелАЗ»

Высшая лига

31.05.2025«Торпедо-БелАЗ»

3:2

БАТЭ

Высшая лига

Последние пять официальных матчей «Работничков»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«АП Брера»

3:2

«Работнички»

Первая лига

11.05.2025«Работнички»

0:1

«Вардар»

Первая лига

07.05.2025«Шкендия»

2:1

«Работнички»

Первая лига

04.05.2025«Работнички»

0:0

«Силекс»

Первая лига

27.04.2025«Гостивар»

0:3

«Работнички»

Первая лига

Календарь всех матчей

Свернуть

08.07.2025.  19:00. «Сент-Джозефс» (Гибралтар) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия)

08.07.2025.  20:30. «Флориана» (Мальта) – «Хаверфордуэст Каунти» (Уэльс)

10.07.2025.  17:00. «Атлетик Клуб Эскальдес» (Андорра) – «Дюделанж» (Люксембург)

10.07.2025.  18:00. «Малишева» (Косово) – «Викингур» (Исландия)

10.07.2025.  18:00. «Мэгпис» (Гибралтар) – «Пайде» (Эстония)

10.07.2025.  19:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) – «Пенибонт» (Уэльс)

10.07.2025.  19:00. СИК (Финляндия) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова)

10.07.2025.  19:00. «Торпедо Кт» (Грузия) – «Жетысу» (Казахстан)

10.07.2025.  19:30. «Урарту» (Армения) – «Неман» (Беларусь)

10.07.2025.  19:30. «Расинг» (Люксембург) – «Дила» (Грузия)

10.07.2025.  19:45. «Нымме Калью» (Эстония) – «Партизани» (Албания)

10.07.2025.  21:00. «Влажния» (Албания) – «Даугавпилс» (Латвия)

10.07.2025.  21:00. «Биркиркара» (Мальта) – «Петрокуб» (Молдавия)

10.07.2025.  21:00. «Дечич» (Черногория) – «Силекс» (Северная Македония)

10.07.2025.  21:00. «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь) – «Работнички» (Северная Македония)

10.07.2025.  21:30. «Вардар» (Северная Македония) – «Ла Фиорита» (Сан-Марино)

10.07.2025.  21:30. «Сутьеска» (Черногория) – «Динамо-Брест» (Беларусь)

10.07.2025.  21:30. «Железничар» (Босния и Герцеговина) – «Копер» (Словения)

10.07.2025.  21:45. «Сент-Патрикс» (Ирландия) – «Хегельманн» (Литва)

10.07.2025.  21:45. «Рунавик» (Фарерские острова) – ХИК (Финляндия)

10.07.2025.  22:00. «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) – «Санта-Колома» (Андорра)

10.07.2025.  22:00. «Ларна» (Северная Ирландия) – «Ауда» (Латвия)

10.07.2025.  22:00. «Тре Фиори» (Сан-Марино) – «Пюник» (Армения)

10.07.2025.  23:00. «Валур» (Исландия) – «Флора» (Эстония)

Прогноз на матч

Свернуть

Белорусские автозаводцы в четвертый раз примут участие в Лиге конференций. Дважды они преодолевали первый раунд, один раз - нет. Представитель Северной Македонии точно не выглядит для «Торпедо-БелАЗ» непреодолимым барьером.

«Работнички» с апреля не знают побед в официальных матчах. За весь май в чемпионате страны они набрали всего одно очко, потерпев три поражения на финише. А в июне они готовились к старту сезона. В Беларуси сезон летом не прерывается - следовательно, хозяева должны в принципе быть в лучших игровых кондициях.

На оптимистический лад поклонников торпедовцев настраивают и свежие результаты команды: пять побед подряд в чемпионате после поражения в финале национального Кубка от «Немана» (0:3). Отдельно обратим внимание на высокую результативность этих игр. Меньше четырех мячей в пяти предыдущих матчах жодинцев не забивалось. Поэтому тотал больше 2.5 за 2.15 в PARI выглядит вполне перспективным вариантом для ставки.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Легальные букмекеры информируют пользователей о ходе матчей в режиме графических трансляций. Текстовые онлайны предложат спортивные СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Торпедо-БелАЗ»: нет

«Работнички»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI наделили хозяев статусом фаворитов. Коэффициент на победу торпедовцев более чем вдвое ниже, чем на их соперника - соответственно, 1.95 против 4.05. Ничья котируется за 3.40.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Торпедо-БелАЗ» - «Работнички»?

Два варианта счета - 1:0 и 0:0 - идут в линии PARI с коэффициентом за 6.50.

С кем сыграет победитель пары «Торпедо-БелАЗ» - «Работнички»?

Победитель этого противостояния встретится в следующем раунде с израильским «Маккаби» из Хайфы.

Кто выйдет во второй раунд?

Экспертов считают шансы белорусов на суммарный успех в паре чуть более предпочтительными. На проход дальше «Торпедо» можно поставить по коэффициенту 1.78, а  «Работничков» - за 2.05.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer205 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer539 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer539 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё