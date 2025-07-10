Торпедо-БелАЗ - Работнички, 10 июля: где смотреть матч квалификации Лиги конференций, прогноз, составы

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Сразу полтора десятка представителей некогда единой страны под названием СССР стартуют на этой неделе в Лиге конференций УЕФА. Бронзовый призер чемпионата Беларуси сезона-2024 примет в четверг македонские «Работнички». Прикинем шансы команд на успех.
Турнир: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Стадион: «Торпедо» (Жодино, Беларусь)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо-БелАЗ»
|0
|0
|0
|0-0
|«Работнички»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять официальных матчей «Торпедо-БелАЗ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.07.2025
|«Торпедо-БелАЗ»
4:1
«Молодечно»
Высшая лига
|28.06.2025
|«Ислочь»
1:3
«Торпедо-БелАЗ»
Высшая лига
|22.06.2025
|«Торпедо-БелАЗ»
3:2
«Витебск»
Высшая лига
|14.06.2025
|«Минск»
1:5
«Торпедо-БелАЗ»
Высшая лига
|31.05.2025
|«Торпедо-БелАЗ»
3:2
БАТЭ
Высшая лига
Последние пять официальных матчей «Работничков»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«АП Брера»
3:2
«Работнички»
Первая лига
|11.05.2025
|«Работнички»
0:1
«Вардар»
Первая лига
|07.05.2025
|«Шкендия»
2:1
«Работнички»
Первая лига
|04.05.2025
|«Работнички»
0:0
«Силекс»
Первая лига
|27.04.2025
|«Гостивар»
0:3
«Работнички»
Первая лига
08.07.2025. 19:00. «Сент-Джозефс» (Гибралтар) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия)
08.07.2025. 20:30. «Флориана» (Мальта) – «Хаверфордуэст Каунти» (Уэльс)
10.07.2025. 17:00. «Атлетик Клуб Эскальдес» (Андорра) – «Дюделанж» (Люксембург)
10.07.2025. 18:00. «Малишева» (Косово) – «Викингур» (Исландия)
10.07.2025. 18:00. «Мэгпис» (Гибралтар) – «Пайде» (Эстония)
10.07.2025. 19:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) – «Пенибонт» (Уэльс)
10.07.2025. 19:00. СИК (Финляндия) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова)
10.07.2025. 19:00. «Торпедо Кт» (Грузия) – «Жетысу» (Казахстан)
10.07.2025. 19:30. «Урарту» (Армения) – «Неман» (Беларусь)
10.07.2025. 19:30. «Расинг» (Люксембург) – «Дила» (Грузия)
10.07.2025. 19:45. «Нымме Калью» (Эстония) – «Партизани» (Албания)
10.07.2025. 21:00. «Влажния» (Албания) – «Даугавпилс» (Латвия)
10.07.2025. 21:00. «Биркиркара» (Мальта) – «Петрокуб» (Молдавия)
10.07.2025. 21:00. «Дечич» (Черногория) – «Силекс» (Северная Македония)
10.07.2025. 21:00. «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь) – «Работнички» (Северная Македония)
10.07.2025. 21:30. «Вардар» (Северная Македония) – «Ла Фиорита» (Сан-Марино)
10.07.2025. 21:30. «Сутьеска» (Черногория) – «Динамо-Брест» (Беларусь)
10.07.2025. 21:30. «Железничар» (Босния и Герцеговина) – «Копер» (Словения)
10.07.2025. 21:45. «Сент-Патрикс» (Ирландия) – «Хегельманн» (Литва)
10.07.2025. 21:45. «Рунавик» (Фарерские острова) – ХИК (Финляндия)
10.07.2025. 22:00. «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) – «Санта-Колома» (Андорра)
10.07.2025. 22:00. «Ларна» (Северная Ирландия) – «Ауда» (Латвия)
10.07.2025. 22:00. «Тре Фиори» (Сан-Марино) – «Пюник» (Армения)
10.07.2025. 23:00. «Валур» (Исландия) – «Флора» (Эстония)
Белорусские автозаводцы в четвертый раз примут участие в Лиге конференций. Дважды они преодолевали первый раунд, один раз - нет. Представитель Северной Македонии точно не выглядит для «Торпедо-БелАЗ» непреодолимым барьером.
«Работнички» с апреля не знают побед в официальных матчах. За весь май в чемпионате страны они набрали всего одно очко, потерпев три поражения на финише. А в июне они готовились к старту сезона. В Беларуси сезон летом не прерывается - следовательно, хозяева должны в принципе быть в лучших игровых кондициях.
На оптимистический лад поклонников торпедовцев настраивают и свежие результаты команды: пять побед подряд в чемпионате после поражения в финале национального Кубка от «Немана» (0:3). Отдельно обратим внимание на высокую результативность этих игр. Меньше четырех мячей в пяти предыдущих матчах жодинцев не забивалось. Поэтому тотал больше 2.5 за 2.15 в PARI выглядит вполне перспективным вариантом для ставки.
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|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо-БелАЗ»: нет
«Работнички»: нет
Аналитики PARI наделили хозяев статусом фаворитов. Коэффициент на победу торпедовцев более чем вдвое ниже, чем на их соперника - соответственно, 1.95 против 4.05. Ничья котируется за 3.40.
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Два варианта счета - 1:0 и 0:0 - идут в линии PARI с коэффициентом за 6.50.
Победитель этого противостояния встретится в следующем раунде с израильским «Маккаби» из Хайфы.
Экспертов считают шансы белорусов на суммарный успех в паре чуть более предпочтительными. На проход дальше «Торпедо» можно поставить по коэффициенту 1.78, а «Работничков» - за 2.05.