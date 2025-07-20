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19 июля 9:43ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Торпедо - Челябинск, 20 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Поединок бывших тренеров «Спартака»
Валентин Васильев

На воскресенье в Лиге PARI запланировано четыре матча. Закроет игровой день встреча «Торпедо» и «Челябинска». Анализируем шансы сторон на успех, выбираем перспективный вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Москва) 

20.07.2025, Вс

18:00 МСК

«Челябинск»

П1 - 1.57

Х - 4.20

П2 - 5.70

Турнир: Лига PARI, 1-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: Коваленко (Казань)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо»1103-2
«Челябинск»0112-3

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.06.2025«Спартак»

3:1

«Торпедо»

Товарищеский матч

24.05.2025«Торпедо»

1:1

«КАМАЗ»

Первая лига

17.05.2025«Сочи»

0:1

«Торпедо»

Первая лига

11.05.2025«Торпедо»

1:0

«Шинник»

Первая лига

03.05.2025«Балтика»

0:1

«Торпедо»

Первая лига

Последние пять официальных матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.07.2025«Челябинск»

3:1

«Тюмень»

Товарищеский матч

08.07.2025«Челябинск»

3:1

«Торпедо» Миасс

Товарищеский матч

28.06.2025«Челябинск»

0:0, пен. 4:2

«Волгарь»

Стыковые матчи

24.06.2025«Волгарь»

1:1

«Челябинск»

Стыковые матчи

14.06.2025«Челябинск»

1:2

«Машук-КМВ»

Вторая лига

Расписание 1-го тура

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19.07.2025.  16:00 «Уфа» – «СКА-Хабаровск»
19.07.2025.  16:30 «Шинник» – «Урал»
19.07.2025.  17:00 «Волга» – «Ротор»
19.07.2025.  19:00«Арсенал» – «КАМАЗ»
20.07.2025.  13:00 «Енисей» – «Чайка»
20.07.2025.  17:00 «Спартак» Кс – «Факел»
20.07.2025.  18:00 «Торпедо» – «Челябинск»
20.07.2025.  18:00 «Нефтехимик» – «Сокол»
21.07.2025.  19:30 «Родина» – «Черноморец»

Прогноз на матч

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«Торпедо» против собственной воли стало главным антигероем короткого летнего межсезонья в российском футболе. Команда Олега Кононова завоевала путевку в РПЛ, но была уличена в попытках подкупа судей и отправлена футбольным союзом обратно во втором по статусу дивизион. 

«Челябинску» тоже пришлось понервничать в первой половине лета. Парням Романа Пилипчука довелось продлить сезон на стыковые матчи с «Волгарем». Там тоже все было на тоненького: челябинцы выиграли только в серии пенальти.

Естественно, новичок Лиги PARI преисполнен желания показать себя на старте нового сезона. Торпедовцы просто нуждаются в порции положительных эмоций. Поэтому игра в Химках обещает быть живой и результативной. А у PARI очень привлекательный коэффициент на «обе забьют». 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Торпедо»: Гусман (неявка в команду)

«Челябинск»: нет

Коэффициенты букмекеров

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По котировкам четко видно, кто в паре фаворит. Коэффициент на победу хозяев поля в три раза ниже, чем на гостей (1.57 против 5.70). Ничья в конторе котируется за 4.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Торпедо» - «Челябинск»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (5.50) установлен минимальную победу москвичей - 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Торпедо» - «Челябинск»?

Трансляции второго по статусу национального дивизиона доступны на официальном сайте БК PARI.

Кто выйдет в РПЛ?

Напрямую в Премьер-лигу выходят два первых клуба Лиги PARI. Перед стартом сезона «Торпедо» считается одним из фаворитов розыгрыша.

Где играет «Торпедо»?

В новом первенстве автозаводцы будут принимать соперников на «Арене Химки».

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