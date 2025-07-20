Торпедо - Челябинск, 20 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Торпедо» против собственной воли стало главным антигероем короткого летнего межсезонья в российском футболе. Команда Олега Кононова завоевала путевку в РПЛ, но была уличена в попытках подкупа судей и отправлена футбольным союзом обратно во втором по статусу дивизион.

«Челябинску» тоже пришлось понервничать в первой половине лета. Парням Романа Пилипчука довелось продлить сезон на стыковые матчи с «Волгарем». Там тоже все было на тоненького: челябинцы выиграли только в серии пенальти.

Естественно, новичок Лиги PARI преисполнен желания показать себя на старте нового сезона. Торпедовцы просто нуждаются в порции положительных эмоций. Поэтому игра в Химках обещает быть живой и результативной. А у PARI очень привлекательный коэффициент на «обе забьют».