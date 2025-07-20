Торпедо - Челябинск, 20 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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На воскресенье в Лиге PARI запланировано четыре матча. Закроет игровой день встреча «Торпедо» и «Челябинска». Анализируем шансы сторон на успех, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: Лига PARI, 1-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: Коваленко (Казань)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|1
|1
|0
|3-2
|«Челябинск»
|0
|1
|1
|2-3
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.06.2025
|«Спартак»
3:1
«Торпедо»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Торпедо»
1:1
«КАМАЗ»
Первая лига
|17.05.2025
|«Сочи»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
|11.05.2025
|«Торпедо»
1:0
«Шинник»
Первая лига
|03.05.2025
|«Балтика»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
Последние пять официальных матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.07.2025
|«Челябинск»
3:1
«Тюмень»
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Челябинск»
3:1
«Торпедо» Миасс
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Челябинск»
0:0, пен. 4:2
«Волгарь»
Стыковые матчи
|24.06.2025
|«Волгарь»
1:1
«Челябинск»
Стыковые матчи
|14.06.2025
|«Челябинск»
1:2
«Машук-КМВ»
Вторая лига
|19.07.2025. 16:00
|«Уфа» – «СКА-Хабаровск»
|19.07.2025. 16:30
|«Шинник» – «Урал»
|19.07.2025. 17:00
|«Волга» – «Ротор»
|19.07.2025. 19:00
|«Арсенал» – «КАМАЗ»
|20.07.2025. 13:00
|«Енисей» – «Чайка»
|20.07.2025. 17:00
|«Спартак» Кс – «Факел»
|20.07.2025. 18:00
|«Торпедо» – «Челябинск»
|20.07.2025. 18:00
|«Нефтехимик» – «Сокол»
|21.07.2025. 19:30
|«Родина» – «Черноморец»
«Торпедо» против собственной воли стало главным антигероем короткого летнего межсезонья в российском футболе. Команда Олега Кононова завоевала путевку в РПЛ, но была уличена в попытках подкупа судей и отправлена футбольным союзом обратно во втором по статусу дивизион.
«Челябинску» тоже пришлось понервничать в первой половине лета. Парням Романа Пилипчука довелось продлить сезон на стыковые матчи с «Волгарем». Там тоже все было на тоненького: челябинцы выиграли только в серии пенальти.
Естественно, новичок Лиги PARI преисполнен желания показать себя на старте нового сезона. Торпедовцы просто нуждаются в порции положительных эмоций. Поэтому игра в Химках обещает быть живой и результативной. А у PARI очень привлекательный коэффициент на «обе забьют».
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В прямом эфире игру покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо»: Гусман (неявка в команду)
«Челябинск»: нет
По котировкам четко видно, кто в паре фаворит. Коэффициент на победу хозяев поля в три раза ниже, чем на гостей (1.57 против 5.70). Ничья в конторе котируется за 4.20.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент (5.50) установлен минимальную победу москвичей - 1:0.
Трансляции второго по статусу национального дивизиона доступны на официальном сайте БК PARI.
Напрямую в Премьер-лигу выходят два первых клуба Лиги PARI. Перед стартом сезона «Торпедо» считается одним из фаворитов розыгрыша.
В новом первенстве автозаводцы будут принимать соперников на «Арене Химки».