Торпедо - Урал, 21 апреля: где смотреть матч Первой лиги, прогноз, составы

На днях «Урал» уже гостил в столице. Но к кубковому матчу со «Спартаком» в екатеринбургском клубе отнеслись несерьезно. Грубо говоря, им просто пожертвовали в угоду следующим играм Первой лиги. Красно-белые легко обыграли экспериментальное сочетание «шмелей» со счетом 3:0. В понедельник и состав, и настрой у уральцев будут совершенно иными. Тут уже беречь лидеров Олегу Шатову нет никакого резона. Среди оставшихся матчей этот для обеих сторон один из важнейших.

«Торпедо» в последнее время много, и преимущественно заслуженно, критикуют. Результаты команды не слишком соответствуют ее высоким устремлениям. За всю осеннюю часть сезона москвичи не потерпели ни одного поражения, а за половину весны уступили уже трижды. Причем в апреле - дважды подряд. Из трех домашних матчей не выигран ни один: две ничьи и проигрыш. Такими темпами до Премьер-лиги можно и не добраться.

У «Урала» результаты после рестарта получше, но тоже восторга не вызывают: три «нулевки» и столько же побед за семь туров. Все выигрыши - «на тоненького», в один мяч. Но в РПЛ им хочется не меньше, чем сопернику. Так что в Химках намечается жесткая рубка за очки. Рискнем предположить, что москвичи в ней преуспеют больше. Иначе Олег Кононов может и не доработать в клубе до финиша.