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20 апреля 7:41ГлавнаяПрогнозыФутболПервая лига России по футболу

Торпедо - Урал, 21 апреля: где смотреть матч Первой лиги, прогноз, составы

Второй подряд выезд екатеринбуржцев в столицу
Валентин Васильев

Центральный матч 29-го тура Первой лиги пройдет в Москве. В гости к «Торпедо» едет «Урал». Прикинем шансы претендентов на повышение в классе на успех в этом конкретном противостоянии. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Москва) 

21.04.2025, Пн

19.00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 2.13

Х - 2.90

П2 - 3.65

Турнир: Первая лига, 29-й

Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)

Главный судья: Максим Перезва (Раменское) 

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо» 851731-48
«Урал»175848-31

Последние пять игр «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Чайка»

2:1

«Торпедо» 

Первая лига

06.04.2025«Торпедо» 

0:1

«Ротор»

Первая лига

30.03.2025«Арсенал»

0:1

«Торпедо» 

Первая лига

22.03.2025«Торпедо» 

0:0

«Родина»

Первая лига

15.03.2025«Нефтехимик»

0:1

«Торпедо» 

Первая лига

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2025«Спартак»

3:0

«Урал»

Кубок России

11.04.2025«Урал»

3:2

«Нефтехимик»

Первая лига

05.04.2025«Урал»

2:1

«КАМАЗ»

Первая лига

30.03.2025«Сокол»

0:0

«Урал»

Первая лига

24.03.2025«Урал»

0:0

«Арсенал»

Первая лига

Последние пять игр «Торпедо» и «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2024«Урал»

1:1

«Торпедо»

Первая лига

11.03.2023«Торпедо»

0:1

«Урал»

РПЛ

26.11.2022«Торпедо»

1:2

«Урал»

Кубок России

28.09.2022«Урал»

1:0

«Торпедо»

 Кубок России

11.09.2022«Урал»

2:0

«Торпедо»

РПЛ

Место в таблице

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Перед очной встречей соперников разделяют всего два очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Балтика28188244-1462
2. Черноморец29156843-3251
3. Торпедо281312342-2151
4. Урал281310538-2649
5. Сочи28138742-2947
6. СКА-Хабаровск29128935-3544
7. Енисей291161228-3139
8. Родина28911829-2538
9. Ротор28813722-2137
10. Арсенал28715620-2036
11. Нефтехимик298101128-3134
12. Чайка29713929-3634
13. КАМАЗ29961427-2733
14. Шинник287111020-2732
15. Уфа28681426-4226
16. Алания28581517-3523
17. Тюмень28651723-4123
18. Сокол284101416-3622

Прогноз на матч

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На днях «Урал» уже гостил в столице. Но к кубковому матчу со «Спартаком» в екатеринбургском клубе отнеслись несерьезно. Грубо говоря, им просто пожертвовали в угоду следующим играм Первой лиги. Красно-белые легко обыграли экспериментальное сочетание «шмелей» со счетом 3:0. В понедельник и состав, и настрой у уральцев будут совершенно иными. Тут уже беречь лидеров Олегу Шатову нет никакого резона. Среди оставшихся матчей этот для обеих сторон один из важнейших.

«Торпедо» в последнее время много, и преимущественно заслуженно, критикуют. Результаты команды не слишком соответствуют ее высоким устремлениям. За всю осеннюю часть сезона москвичи не потерпели ни одного поражения, а за половину весны уступили уже трижды. Причем в апреле - дважды подряд. Из трех домашних матчей не выигран ни один: две ничьи и проигрыш. Такими темпами до Премьер-лиги можно и не добраться.

У «Урала» результаты после рестарта получше, но тоже восторга не вызывают: три «нулевки» и столько же побед за семь туров. Все выигрыши - «на тоненького», в один мяч. Но в РПЛ им хочется не меньше, чем сопернику. Так что в Химках намечается жесткая рубка за очки. Рискнем предположить, что москвичи в ней преуспеют больше. Иначе Олег Кононов может и не доработать в клубе до финиша.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Тушино покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Трансляция на сайтеБесплатно 
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПодписка 
WinlineГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Торпедо»: нет

«Урал»: Д. Кузнецов, И. Кузнецов  (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Торпедо» - «Урал»:

Позиция«Торпедо»«Урал»Позиция
Вратарь51. Ботнарь77. ЩербицкийВратарь
Защитник99. Шевченко2. БегичЗащитник
Защитник3. Иваньков22. БевеевЗащитник
Защитник4. Бородин16. ИталоЗащитник
Защитник90. Роганович46. А. МаминЗащитник
Полузащитник97. Чурич4. БессмертныйПолузащитник
Полузащитник 52. Нетфуллин5. ЕгорычевПолузащитник 
Полузащитник89. Червяков15. ИшковПолузащитник
Нападающий10. Гусман75. СунгатулинПолузащитник
Нападающий69. Манелов20. МарковНападающий
Нападающий7. Юшин17. СекуличНападающий
Главный тренерОлег КононовОлег ШатовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики Winline установили высокие коэффициенты на основные исходы бигмаркета: 2.13 на победу уральцев, 2.90 на ничью и 3.65 - на успех уральцев.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Торпедо» - «Урал»?

Эксперты ожидают конкурентную игру, в которой отдают предпочтение хозяевам. Правда, статистика выглядит тревожно для москвичей: «Урал» они не побеждают уже 10 лет. Из последующих пяти встреч четыре завершились в пользу Екатеринбурга и одна не выявила победителя. 

Где смотреть бесплатно матч «Торпедо» - «Урал»?

В прямом эфире игры Первой лиги транслирует сайт «Матч ТВ».

Где играет «Торпедо»?

Черно-белые принимают соперников на «Арене Химки».

Где купить билет на матч «Торпедо» - «Урал»?

Билеты стоимостью 50-100 рублей доступны на официальном сайте столичного клуба. Fan ID для прохода на стадион в Первой лиге не нужен.

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