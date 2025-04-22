Торпедо - Урал, 21 апреля: где смотреть матч Первой лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Центральный матч 29-го тура Первой лиги пройдет в Москве. В гости к «Торпедо» едет «Урал». Прикинем шансы претендентов на повышение в классе на успех в этом конкретном противостоянии.
Турнир: Первая лига, 29-й
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: Максим Перезва (Раменское)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|8
|5
|17
|31-48
|«Урал»
|17
|5
|8
|48-31
Последние пять игр «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Чайка»
2:1
«Торпедо»
Первая лига
|06.04.2025
|«Торпедо»
0:1
«Ротор»
Первая лига
|30.03.2025
|«Арсенал»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
|22.03.2025
|«Торпедо»
0:0
«Родина»
Первая лига
|15.03.2025
|«Нефтехимик»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2025
|«Спартак»
3:0
«Урал»
Кубок России
|11.04.2025
|«Урал»
3:2
«Нефтехимик»
Первая лига
|05.04.2025
|«Урал»
2:1
«КАМАЗ»
Первая лига
|30.03.2025
|«Сокол»
0:0
«Урал»
Первая лига
|24.03.2025
|«Урал»
0:0
«Арсенал»
Первая лига
Последние пять игр «Торпедо» и «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2024
|«Урал»
1:1
«Торпедо»
Первая лига
|11.03.2023
|«Торпедо»
0:1
«Урал»
РПЛ
|26.11.2022
|«Торпедо»
1:2
«Урал»
Кубок России
|28.09.2022
|«Урал»
1:0
«Торпедо»
Кубок России
|11.09.2022
|«Урал»
2:0
«Торпедо»
РПЛ
Перед очной встречей соперников разделяют всего два очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Балтика
|28
|18
|8
|2
|44-14
|62
|2. Черноморец
|29
|15
|6
|8
|43-32
|51
|3. Торпедо
|28
|13
|12
|3
|42-21
|51
|4. Урал
|28
|13
|10
|5
|38-26
|49
|5. Сочи
|28
|13
|8
|7
|42-29
|47
|6. СКА-Хабаровск
|29
|12
|8
|9
|35-35
|44
|7. Енисей
|29
|11
|6
|12
|28-31
|39
|8. Родина
|28
|9
|11
|8
|29-25
|38
|9. Ротор
|28
|8
|13
|7
|22-21
|37
|10. Арсенал
|28
|7
|15
|6
|20-20
|36
|11. Нефтехимик
|29
|8
|10
|11
|28-31
|34
|12. Чайка
|29
|7
|13
|9
|29-36
|34
|13. КАМАЗ
|29
|9
|6
|14
|27-27
|33
|14. Шинник
|28
|7
|11
|10
|20-27
|32
|15. Уфа
|28
|6
|8
|14
|26-42
|26
|16. Алания
|28
|5
|8
|15
|17-35
|23
|17. Тюмень
|28
|6
|5
|17
|23-41
|23
|18. Сокол
|28
|4
|10
|14
|16-36
|22
На днях «Урал» уже гостил в столице. Но к кубковому матчу со «Спартаком» в екатеринбургском клубе отнеслись несерьезно. Грубо говоря, им просто пожертвовали в угоду следующим играм Первой лиги. Красно-белые легко обыграли экспериментальное сочетание «шмелей» со счетом 3:0. В понедельник и состав, и настрой у уральцев будут совершенно иными. Тут уже беречь лидеров Олегу Шатову нет никакого резона. Среди оставшихся матчей этот для обеих сторон один из важнейших.
«Торпедо» в последнее время много, и преимущественно заслуженно, критикуют. Результаты команды не слишком соответствуют ее высоким устремлениям. За всю осеннюю часть сезона москвичи не потерпели ни одного поражения, а за половину весны уступили уже трижды. Причем в апреле - дважды подряд. Из трех домашних матчей не выигран ни один: две ничьи и проигрыш. Такими темпами до Премьер-лиги можно и не добраться.
У «Урала» результаты после рестарта получше, но тоже восторга не вызывают: три «нулевки» и столько же побед за семь туров. Все выигрыши - «на тоненького», в один мяч. Но в РПЛ им хочется не меньше, чем сопернику. Так что в Химках намечается жесткая рубка за очки. Рискнем предположить, что москвичи в ней преуспеют больше. Иначе Олег Кононов может и не доработать в клубе до финиша.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо»: нет
«Урал»: Д. Кузнецов, И. Кузнецов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Торпедо» - «Урал»:
|Позиция
|«Торпедо»
|«Урал»
|Позиция
|Вратарь
|51. Ботнарь
|77. Щербицкий
|Вратарь
|Защитник
|99. Шевченко
|2. Бегич
|Защитник
|Защитник
|3. Иваньков
|22. Бевеев
|Защитник
|Защитник
|4. Бородин
|16. Итало
|Защитник
|Защитник
|90. Роганович
|46. А. Мамин
|Защитник
|Полузащитник
|97. Чурич
|4. Бессмертный
|Полузащитник
|Полузащитник
|52. Нетфуллин
|5. Егорычев
|Полузащитник
|Полузащитник
|89. Червяков
|15. Ишков
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Гусман
|75. Сунгатулин
|Полузащитник
|Нападающий
|69. Манелов
|20. Марков
|Нападающий
|Нападающий
|7. Юшин
|17. Секулич
|Нападающий
|Главный тренер
|Олег Кононов
|Олег Шатов
|Главный тренер
Аналитики Winline установили высокие коэффициенты на основные исходы бигмаркета: 2.13 на победу уральцев, 2.90 на ничью и 3.65 - на успех уральцев.
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Эксперты ожидают конкурентную игру, в которой отдают предпочтение хозяевам. Правда, статистика выглядит тревожно для москвичей: «Урал» они не побеждают уже 10 лет. Из последующих пяти встреч четыре завершились в пользу Екатеринбурга и одна не выявила победителя.
В прямом эфире игры Первой лиги транслирует сайт «Матч ТВ».
Черно-белые принимают соперников на «Арене Химки».
Билеты стоимостью 50-100 рублей доступны на официальном сайте столичного клуба. Fan ID для прохода на стадион в Первой лиге не нужен.
Партнерский проект