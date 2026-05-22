Тоттенхэм - Эвертон, 24 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В чемпионате Англии по футболу осталось всего несколько матчей, имеющих серьезное турнирное значение. Один из них состоится в Лондоне. «Тоттенхэму» обязательно нужно брать очки, чтобы избежать исторического, первого со времен образования Премьер-лиги вылета в Чемпионшип. Рассмотрим игру в столице через призму статистики и букмекерских расчетов.
Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|73
|60
|58
|302-247
|«Эвертон»
|58
|60
|73
|247-302
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2026
|«Челси»
2:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|11.05.2026
|«Тоттенхэм»
1:1
«Лидс»
АПЛ
|03.05.2026
|«Астон Вилла»
1:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|25.04.2026
|«Вулверхэмптон»
0:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|18.04.2026
|«Тоттенхэм»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
Последние пять матчей «Эвертона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Эвертон»
1:3
«Сандерленд»
АПЛ
|10.05.2026
|«Кристал Пэлас»
2:2
«Эвертон»
АПЛ
|04.05.2026
|«Эвертон»
3:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|25.04.2026
|«Вест Хэм»
2:1
«Эвертон»
АПЛ
|19.04.2026
|«Эвертон»
1:2
«Ливерпуль»
АПЛ
За тура до финиша сезона «Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице АПЛ, а его соперник - 12-е.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|37
|25
|7
|5
|69-26
|82
|2
|Манчестер Сити
|37
|23
|9
|5
|76-33
|78
|3
|Манчестер Юнайтед
|37
|19
|11
|7
|66-50
|68
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|Борнмут
|37
|13
|17
|7
|57-53
|56
|7
|Брайтон
|37
|14
|11
|12
|52-43
|53
|8
|Челси
|37
|14
|10
|13
|57-50
|52
|9
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54-51
|52
|10
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40-47
|51
|11
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53-53
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47-49
|49
|13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45-51
|49
|14
|Лидс
|37
|11
|14
|12
|49-53
|47
|15
|Кристал Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40-49
|45
|16
|Ноттингем Форест
|37
|11
|10
|16
|47-50
|43
|17
|Тоттенхэм
|37
|9
|11
|17
|47-57
|38
|18
|Вест Хэм
|37
|9
|9
|19
|43-65
|36
|19
|Бернли
|37
|4
|9
|24
|37-74
|21
|20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26-67
|19
Для «Эвертона» игра не имеет большого турнирного значения. Между 12-м и условно 14-м местом в таблице существенной разницы нет. У «Тоттенхэма» мотивация в последнем туре будет значительно сильнее. Чтобы не ставить себя в зависимость от результата соседей из «Вест Хэма», «шпорам» нужно не проиграть в воскресенье. При равенстве очков с земляками «Тоттенхэм» почти наверняка окажется выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
У обеих команд семь из 10 последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Есть надежда, что и в воскресенье они не заставят зрителей скучать, устроив яркое шоу напоследок. PARI оценила вероятность обмена голами в Лондоне коэффициентом 1.70.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Тоттенхэм»: Дэвис, Соланке, Викариу, Кудус, Одобер, Кулушевски, Ромеро, Симонс (все - травмы)
«Эвертон»: Брентуэйт, Грилиш (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Эвертон»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Эвертон»
|Позиция
|Вратарь
|31. Кински
|1. Пикфорд
|Вратарь
|Защитник
|23. Порро
|15. О'Брайен
|Защитник
|Защитник
|4. Дансо
|6. Тарковски
|Защитник
|Защитник
|37. ван ден Вен
|5. Кин
|Защитник
|Защитник
|13. Удоджи
|16. Миколенко
|Защитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
|42. Айрогбунам
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Галлахер
|37. Гарнер
|Полузащитник
|Полузащитник
|39. Муани
|34. Рель
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Пальинья
|22. Дьюсбери-Холл
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Ришарлисон
|10. Ндиайе
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Тель
|9. Бету
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберто Де Дзерби
|Дэвид Мойес
Главный тренер
Четырехкратный выигрыш обещает удачная ставка на победу гостей из Ливерпуля. Коэффициент на ничью немного ниже - 3.75. Победа лондонцев котируется в PARI за 1.88.
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».