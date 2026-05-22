Тоттенхэм - Эвертон, 24 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Для «Эвертона» игра не имеет большого турнирного значения. Между 12-м и условно 14-м местом в таблице существенной разницы нет. У «Тоттенхэма» мотивация в последнем туре будет значительно сильнее. Чтобы не ставить себя в зависимость от результата соседей из «Вест Хэма», «шпорам» нужно не проиграть в воскресенье. При равенстве очков с земляками «Тоттенхэм» почти наверняка окажется выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

У обеих команд семь из 10 последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Есть надежда, что и в воскресенье они не заставят зрителей скучать, устроив яркое шоу напоследок. PARI оценила вероятность обмена голами в Лондоне коэффициентом 1.70.