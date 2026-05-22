Тоттенхэм - Эвертон, 24 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лондонцы избегут исторического позора?
В чемпионате Англии по футболу осталось всего несколько матчей, имеющих серьезное турнирное значение. Один из них состоится в Лондоне. «Тоттенхэму» обязательно нужно брать очки, чтобы избежать исторического, первого со времен образования Премьер-лиги вылета в Чемпионшип. Рассмотрим игру в столице через призму статистики и букмекерских расчетов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм»  (Лондон) 

24.05.2026, Вс

18:00 МСК

«Эвертон»  (Ливерпуль) 

П1 - 1.88

Х - 3.75

П2 - 4.00

Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур»  (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»736058302-247
«Эвертон»586073247-302

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2026«Челси»

2:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

11.05.2026«Тоттенхэм»

1:1

«Лидс»

АПЛ

03.05.2026«Астон Вилла»

1:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

25.04.2026«Вулверхэмптон»

0:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

18.04.2026«Тоттенхэм»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

Последние пять матчей «Эвертона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2026«Эвертон»

1:3

«Сандерленд»

АПЛ

10.05.2026«Кристал Пэлас»

2:2

«Эвертон»

АПЛ

04.05.2026«Эвертон»

3:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

25.04.2026«Вест Хэм»

2:1

«Эвертон»

АПЛ

19.04.2026«Эвертон»

1:2

«Ливерпуль»

АПЛ

Место в турнирной таблице

За тура до финиша сезона «Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице АПЛ, а его соперник - 12-е.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал37257569-2682
2Манчестер Сити37239576-3378
3Манчестер Юнайтед371911766-5068
4Астон Вилла371881154-4862
5Ливерпуль371781262-5259
6Борнмут371317757-5356
7Брайтон3714111252-4353
8Челси3714101357-5052
9Брентфорд3714101354-5152
10Сандерленд3713121240-4751
11Ньюкасл371471653-5349
12Эвертон3713101447-4949
13Фулхэм371471645-5149
14Лидс3711141249-5347
15Кристал Пэлас3711121440-4945
16Ноттингем Форест3711101647-5043
17Тоттенхэм379111747-5738
18Вест Хэм37991943-6536
19Бернли37492437-7421
20Вулверхэмптон373102426-6719

Прогноз на матч

Для «Эвертона» игра не имеет большого турнирного значения. Между 12-м и условно 14-м местом в таблице существенной разницы нет.  У «Тоттенхэма» мотивация в последнем туре будет значительно сильнее. Чтобы не ставить себя в зависимость от результата соседей из «Вест Хэма», «шпорам» нужно не проиграть в воскресенье. При равенстве очков с земляками «Тоттенхэм» почти наверняка окажется выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

У обеих команд семь из 10 последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Есть надежда, что и в воскресенье они не заставят зрителей скучать, устроив яркое шоу напоследок. PARI оценила вероятность обмена голами в Лондоне коэффициентом 1.70.

Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

«Тоттенхэм»: Дэвис, Соланке, Викариу, Кудус, Одобер, Кулушевски, Ромеро, Симонс (все - травмы)

«Эвертон»: Брентуэйт, Грилиш (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Эвертон»:

Позиция«Тоттенхэм»«Эвертон»Позиция
Вратарь31. Кински1. ПикфордВратарь
Защитник23. Порро15. О'БрайенЗащитник
Защитник4. Дансо6. ТарковскиЗащитник
Защитник37. ван ден Вен5. КинЗащитник
Защитник13. Удоджи16. МиколенкоЗащитник
Полузащитник 30. Бентанкур42. АйрогбунамПолузащитник
Полузащитник 22. Галлахер37. ГарнерПолузащитник 
Полузащитник39. Муани34. РельПолузащитник
Полузащитник6. Пальинья22. Дьюсбери-ХоллПолузащитник
Полузащитник9. Ришарлисон10. НдиайеПолузащитник
Нападающий11. Тель9. БетуНападающий
Главный тренерРоберто Де ДзербиДэвид Мойес

Коэффициенты букмекеров

Четырехкратный выигрыш обещает удачная ставка на победу гостей из Ливерпуля. Коэффициент на ничью немного ниже - 3.75. Победа лондонцев котируется в PARI за 1.88.

