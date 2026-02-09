Тоттенхэм - Ньюкасл, 10 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
26-й тур английской Премьер-лиги пройдет посреди недели. В Лондоне «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл». Рассказываем о самых интересных вариантах пари на игру.
Турнир: английская Премьер-лига, 26-й тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|74
|37
|65
|283-262
|«Ньюкасл»
|65
|37
|74
|262-283
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2026
|«Манчестер Юнайтед»
2:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|01.02.2026
|«Тоттенхэм»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|28.01.2026
|«Айнтрахт»
0:2
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Бернли»
2:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|20.01.2026
|«Тоттенхэм»
2:0
«Боруссия»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2026
|«Ньюкасл»
2:3
«Брентфорд»
АПЛ
|04.02.2026
|«Манчестер Сити»
3:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|31.01.2026
|«Ливерпуль»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|28.01.2026
|«ПСЖ»
1:1
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|25.01.2026
|«Ньюкасл»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
В начале февраля «Тоттенхэм» сыграл с обоими представителями Манчестера в АПЛ: с «Сити» заключил мир (2:2), «Юнайтед» - уступил - 0:2. Любопытно, что в восьми последних матчах лондонцев одна из команд неизменно забивала два гола.
«Ньюкасл» не побеждает пять матчей. После разгрома ПСВ в Лиге чемпионов «сороки» четырежды уступили и только раз сыграли вничью - 1:1 с «Пари Сен-Жермен». Очевидно, что обе команды пребывают не в лучшей форме. И у одних, и у других шесть из 10 предыдущих игр были с забитыми и пропущенными мячами. В «БЕТСИТИ» заключить пари на обмен голами можно с коэффициентом 1.65.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Тоттенхэм»: Дэвис, Бергвалль, Порро, Ришарлисон, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы)
«Ньюкасл»: Шер, Ливраменто, Крафт (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Ньюкасл»
|Позиция
|Вратарь
|1. Викарио
|1. Поуп
|Вратарь
|Защитник
|3. Дэгушин
|2. Триппьер
|Защитник
|Защитник
|6. Пальинья
|12. Тшау
|Защитник
|Защитник
|17. Ромеро
|4. Ботман
|Защитник
|Защитник
|13. Удоджи
|3. Холл
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Грей
|39. Гимарайнш
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Галлахер
|8. Тонали
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Биссума
|28. Уиллок
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Симонс
|11. Барнс
|Нападающий
|Нападающий
|39. Коло-Муани
|9. Висса
|Нападающий
|Нападающий
|19. Соланке
|23. Мерфи
|Нападающий
|Главный тренер
|Томас Франк
|Эдди Хау
|Главный тренер
Линию «БЕТСИТИ» на игру отличают повышенные коэффициенты. Победа хозяев поля котируется за 2.70, гостей - за 2.25, а ничья - за 3.60.
Эксперты находят наиболее вероятным исходом матча ничью со счетом 1:1 (коэффициент 6.30).
Тотал больше 2.5 идет в «БЕТСИТИ» за 1.82. Сыгравшая ставка на ТМ 2.5 сулит двойной выигрыш относительно номинала пари.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».