Тоттенхэм - Ньюкасл, 10 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В начале февраля «Тоттенхэм» сыграл с обоими представителями Манчестера в АПЛ: с «Сити» заключил мир (2:2), «Юнайтед» - уступил - 0:2. Любопытно, что в восьми последних матчах лондонцев одна из команд неизменно забивала два гола.

«Ньюкасл» не побеждает пять матчей. После разгрома ПСВ в Лиге чемпионов «сороки» четырежды уступили и только раз сыграли вничью - 1:1 с «Пари Сен-Жермен». Очевидно, что обе команды пребывают не в лучшей форме. И у одних, и у других шесть из 10 предыдущих игр были с забитыми и пропущенными мячами. В «БЕТСИТИ» заключить пари на обмен голами можно с коэффициентом 1.65.