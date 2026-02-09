Ведомости
Тоттенхэм - Ньюкасл, 10 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Участники ЛЧ не блещут в Премьер-лиге
Валентин Васильев

26-й тур английской Премьер-лиги пройдет посреди недели. В Лондоне «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл». Рассказываем о самых интересных вариантах пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон) 

10.02.2026, Вт

22:30 МСК

«Ньюкасл» 

П1 - 2.70

Х - 3.60

П2 - 2.25

Турнир:   английская Премьер-лига, 26-й тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»743765283-262
«Ньюкасл» 653774262-283

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2026«Манчестер Юнайтед»

2:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

01.02.2026«Тоттенхэм»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

28.01.2026«Айнтрахт»

0:2

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

24.01.2026«Бернли»

2:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

20.01.2026«Тоттенхэм»

2:0

«Боруссия»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2026«Ньюкасл»

2:3

«Брентфорд»

АПЛ

04.02.2026«Манчестер Сити»

3:1

«Ньюкасл»

АПЛ

31.01.2026«Ливерпуль»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

28.01.2026«ПСЖ»

1:1

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

25.01.2026«Ньюкасл»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

Прогноз на матч

В начале февраля «Тоттенхэм» сыграл с обоими представителями Манчестера в АПЛ: с «Сити» заключил мир (2:2), «Юнайтед» - уступил - 0:2. Любопытно, что в восьми последних матчах лондонцев одна из команд неизменно забивала два гола. 

«Ньюкасл» не побеждает пять матчей. После разгрома ПСВ в Лиге чемпионов «сороки» четырежды уступили и только раз сыграли вничью - 1:1 с «Пари Сен-Жермен». Очевидно, что обе команды пребывают не в лучшей форме. И у одних, и у других шесть из 10 предыдущих игр были с забитыми и пропущенными мячами. В  «БЕТСИТИ» заключить пари на обмен голами можно с коэффициентом 1.65.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Тоттенхэм»: Дэвис, Бергвалль, Порро, Ришарлисон, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы)

«Ньюкасл»: Шер, Ливраменто, Крафт (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Ньюкасл»:

Позиция«Тоттенхэм»«Ньюкасл»Позиция
Вратарь1. Викарио1. ПоупВратарь
Защитник3. Дэгушин2. ТриппьерЗащитник
Защитник6. Пальинья12. ТшауЗащитник
Защитник17. Ромеро4. БотманЗащитник
Защитник13. Удоджи3. ХоллПолузащитник
Полузащитник 14. Грей39. ГимарайншПолузащитник
Полузащитник 22. Галлахер8. ТоналиПолузащитник 
Полузащитник8. Биссума28. УиллокПолузащитник
Нападающий7. Симонс11. БарнсНападающий
Нападающий39. Коло-Муани9. ВиссаНападающий
Нападающий19. Соланке23. МерфиНападающий
Главный тренерТомас ФранкЭдди ХауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Линию «БЕТСИТИ» на игру отличают повышенные коэффициенты. Победа хозяев поля котируется за 2.70, гостей - за 2.25, а ничья - за 3.60.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Тоттенхэм» - «Ньюкасл»»?

Эксперты находят наиболее вероятным исходом матча ничью  со счетом 1:1 (коэффициент 6.30).

Будет ли много голов в матче «Тоттенхэм» - «Ньюкасл»?

Тотал больше 2.5 идет в «БЕТСИТИ» за 1.82. Сыгравшая ставка на ТМ 2.5 сулит двойной выигрыш относительно номинала пари.

Где бесплатно смотреть матч «Тоттенхэм» - «Ньюкасл»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».

