Тоттенхэм - Ноттингем Форест, 21 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

С начала января «Ноттингем» шел в топ-3 чемпионата Англии, пока неожиданно не потерпел два подряд поражения - от «Астон Виллы» и «Эвертона». В итоге возмутитель спокойствия в АПЛ спустился на четвертую позицию, а после субботней победы «Манчестер Сити» - на пятое. Ситуация угрожающая - так недолго вообще из зоны Лиги чемпионов выкатиться. Нужно срочно отвоевывать утраченные позиции.

У «Тоттенхэма» ныне иные приоритеты. В чемпионате Англии лондонцы давно ни на что серьезное не претендуют. Вылет им тоже не светит. В приоритете у команды Ангелоса Постекоглу Лига Европы. Уж если достиг полуфинала, странно не побороться за главный трофей. Тем более соперник у «шпор» в полуфинале не сказать что грозный - «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

Выездные матчи «лесников» зачастую проходят гораздо результативнее домашних. И они значительно острее хозяев нуждаются в очках. Исходя из этого, компонуем комбинированный прогноз: обе забьют и «Ноттингем» не проиграет.