Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
20 апреля 6:08ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Тоттенхэм - Ноттингем Форест, 21 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Шпорам» сейчас еврокубок интереснее АПЛ
Валентин Васильев

Программу 33-го тура английской Премьер-лиги закроет игра в Лондоне. В гости к «Тоттенхэму» приехал дерзкий «Ноттингем Форест». Заруба намечается нешуточная. А что насчет шансов на победу?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон) 

21.04.2025, Пн

22:00 МСК

«Ноттингем Форест» 

П1 - 2.55

Х - 3.60

П2 - 2.60

Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»593037209-163
«Ноттингем Форест»373059163-209

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.04.2025«Айтрахт»

0:1

«Тоттенхэм»

Лига Европы

13.04.2025«Вулверхэмптон»

4:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

10.04.2025«Тоттенхэм»

1:1

«Айнтрахт»

Лига Европы

06.04.2025«Тоттенхэм»

3:1

«Саутгемптон»

АПЛ

03.04.2025«Челси»

1:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Ноттингем»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

05.04.2025«Астон Вилла»

2:1

«Ноттингем»

АПЛ

01.04.2025«Ноттингем»

1:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

29.03.2025«Брайтон»

0:0, пен. 3:4

«Ноттингем»

Кубок Англии

15.02.2025«Ипсвич»

2:4

«Ноттингем»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После победы «Манчестер Сити» «Ноттингем» спустился с четвертого на пятое место в таблице. «Тоттенхэм» отстает на 10 позиций.

Прогноз на матч

Свернуть

С начала января «Ноттингем» шел в топ-3 чемпионата Англии, пока неожиданно не потерпел два подряд поражения - от «Астон Виллы» и «Эвертона». В итоге возмутитель спокойствия в АПЛ спустился на четвертую позицию, а после субботней победы «Манчестер Сити» - на пятое. Ситуация угрожающая - так недолго вообще из зоны Лиги чемпионов выкатиться. Нужно срочно отвоевывать утраченные позиции. 

У «Тоттенхэма» ныне иные приоритеты. В чемпионате Англии лондонцы давно ни на что серьезное не претендуют. Вылет им тоже не светит. В приоритете у команды Ангелоса Постекоглу Лига Европы. Уж если достиг полуфинала, странно не побороться за главный трофей. Тем более соперник у «шпор» в полуфинале не сказать что грозный - «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

Выездные матчи «лесников» зачастую проходят гораздо результативнее домашних. И они значительно острее хозяев нуждаются в очках. Исходя из этого, компонуем комбинированный прогноз: обе забьют и «Ноттингем» не проиграет.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Обо всех основных событиях матча в Ноттингеме в режиме онлайн сообщат легальные букмекерские компании. Посмотреть АПЛ на российском ТВ не представляется возможным.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Тоттенхэм»: Дрэгушин (травма)

«Ноттингем»: Айна (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Ноттингем»:

Позиция«Тоттенхэм»«Ноттингем»Позиция
Вратарь31. Кински26. СелсВратарь
Защитник23. Порро7. УильямсЗащитник
Защитник14. Грей31. МиленковичЗащитник
Защитник17. Ромеро5. МуриллоЗащитник
Защитник24. Спенс19. МореноЗащитник
Полузащитник 30. Бентанкур16. ДомингесЗащитник
Полузащитник 10. Мэддисон8. АндерсонПолузащитник 
Полузащитник8. Биссума10. Гиббс-УайтПолузащитник
Нападающий47. Мур28. ДанилоПолузащитник
Нападающий11. Тель21. ЭлангаПолузащитник
Нападающий7. Мин11. ВудНападающий
Главный тренерАнгелос ПостекоглуНуну ЭшпиритуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитический отдел PARI установил практически идентичные коэффициенты на победу обеих команд - 2.55 на хозяев и 2.60 на гостей. Верный признак высокой непредсказуемости встречи. Ничья идет в конторе с котировкой 3.60.

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Новости
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Новости
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Новости
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Новости
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров