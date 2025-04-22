Тоттенхэм - Ноттингем Форест, 21 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу 33-го тура английской Премьер-лиги закроет игра в Лондоне. В гости к «Тоттенхэму» приехал дерзкий «Ноттингем Форест». Заруба намечается нешуточная. А что насчет шансов на победу?
Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|59
|30
|37
|209-163
|«Ноттингем Форест»
|37
|30
|59
|163-209
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.04.2025
|«Айтрахт»
0:1
«Тоттенхэм»
Лига Европы
|13.04.2025
|«Вулверхэмптон»
4:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|10.04.2025
|«Тоттенхэм»
1:1
«Айнтрахт»
Лига Европы
|06.04.2025
|«Тоттенхэм»
3:1
«Саутгемптон»
АПЛ
|03.04.2025
|«Челси»
1:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Ноттингем»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
|05.04.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Ноттингем»
АПЛ
|01.04.2025
|«Ноттингем»
1:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|29.03.2025
|«Брайтон»
0:0, пен. 3:4
«Ноттингем»
Кубок Англии
|15.02.2025
|«Ипсвич»
2:4
«Ноттингем»
АПЛ
После победы «Манчестер Сити» «Ноттингем» спустился с четвертого на пятое место в таблице. «Тоттенхэм» отстает на 10 позиций.
С начала января «Ноттингем» шел в топ-3 чемпионата Англии, пока неожиданно не потерпел два подряд поражения - от «Астон Виллы» и «Эвертона». В итоге возмутитель спокойствия в АПЛ спустился на четвертую позицию, а после субботней победы «Манчестер Сити» - на пятое. Ситуация угрожающая - так недолго вообще из зоны Лиги чемпионов выкатиться. Нужно срочно отвоевывать утраченные позиции.
У «Тоттенхэма» ныне иные приоритеты. В чемпионате Англии лондонцы давно ни на что серьезное не претендуют. Вылет им тоже не светит. В приоритете у команды Ангелоса Постекоглу Лига Европы. Уж если достиг полуфинала, странно не побороться за главный трофей. Тем более соперник у «шпор» в полуфинале не сказать что грозный - «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.
Выездные матчи «лесников» зачастую проходят гораздо результативнее домашних. И они значительно острее хозяев нуждаются в очках. Исходя из этого, компонуем комбинированный прогноз: обе забьют и «Ноттингем» не проиграет.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Обо всех основных событиях матча в Ноттингеме в режиме онлайн сообщат легальные букмекерские компании. Посмотреть АПЛ на российском ТВ не представляется возможным.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Тоттенхэм»: Дрэгушин (травма)
«Ноттингем»: Айна (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Ноттингем»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Ноттингем»
|Позиция
|Вратарь
|31. Кински
|26. Селс
|Вратарь
|Защитник
|23. Порро
|7. Уильямс
|Защитник
|Защитник
|14. Грей
|31. Миленкович
|Защитник
|Защитник
|17. Ромеро
|5. Мурилло
|Защитник
|Защитник
|24. Спенс
|19. Морено
|Защитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
|16. Домингес
|Защитник
|Полузащитник
|10. Мэддисон
|8. Андерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Биссума
|10. Гиббс-Уайт
|Полузащитник
|Нападающий
|47. Мур
|28. Данило
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Тель
|21. Эланга
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Мин
|11. Вуд
|Нападающий
|Главный тренер
|Ангелос Постекоглу
|Нуну Эшпириту
|Главный тренер
Аналитический отдел PARI установил практически идентичные коэффициенты на победу обеих команд - 2.55 на хозяев и 2.60 на гостей. Верный признак высокой непредсказуемости встречи. Ничья идет в конторе с котировкой 3.60.
🎁Получить до 25 000 рублей от PARI
Партнерский проект