Тоттенхэм — Вильярреал, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Лондонцы подходят к игре в статусе фаворитов
Александр Бокулёв

Английский «Тоттенхэм» в статусе действующего победителя Лиги Европы начнет выступление в Лиге чемпионов матчем с испанским «Вильярреалом». Чего ждать от этой встречи и какую ставку рассмотреть?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

16.09.2025, Вт

22:00 МСК

«Вильярреал» (Испания)

П1 - 1,82

Х - 3,75

П2 - 4,20

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия, Великобритания)

Судьи: Раде Обренович (главный), Юре Прапротник, Грега Кордеж (ассистенты), Давид Смайц (резервный). Все — Словения

Форма команд

Форма команд

История матчей:

Команды ранее не проводили очных встреч.

Последние пять игр «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Вест Хэм»

0:3

«Тоттенхэм»

АПЛ

30.08.2025«Тоттенхэм»

0:1

«Борнмут»

АПЛ

23.08.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

16.08.2025«Тоттенхэм»

3:0

«Бернли»

АПЛ

13.08.2025«ПСЖ»

2:2 (3:2 пен.)

«Тоттенхэм»

Суперкубок УЕФА

Последние пять игр «Вильярреала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Атлетико»

2:0

«Вильярреал»

Ла Лига

31.08.2025«Сельта»

1:1

«Вильярреал»

Ла Лига

24.08.2025«Вильярреал»

5:0

«Жирона»

Ла Лига

15.08.2025«Вильярреал»

2:0

«Реал Овьедо»

Ла Лига

11.08.2025«Вильярреал»

0:2

«Астон Вилла»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Свернуть

«Тоттенхэм» качественно смотрелся в игре за Суперкубок УЕФА, а в АПЛ команда пропустила лишь раз за четыре матча (правда, в итоге это привело к поражению от «Борнмута»). Результаты «Вильярреала» чуть менее стабильны, да и качество состава у гостей на бумаге ниже. Кроме того, у лондонцев есть преимущество в опыте выступлений на таком уровне. 

Рискнем предположить, что в итоге хозяева поля стартуют в Лиге чемпионов с победы. Возможно, она получится очень трудовой, но заиграем именно такой маркет.

Свернуть
Трансляции

Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Тоттенхэмом» и «Вильярреалом» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Тоттенхэм»: Мэддисон, Кулусевски, Дрэгушин, Соланке, Биссума (все — травмы), Такаи (под вопросом)

«Вильярреал»: Кабанес, Коста, Камбвала, Морено (все — травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм»«Вильярреал»:

Позиция«Тоттенхэм»«Вильярреал»Позиция
Вратарь1. Викарио1. ЖуниорВратарь
Защитник23. Порро15. МоуриньоЗащитник
Защитник17. Ромеро8. ФойтЗащитник
Защитник37. ван де Вен12. ВейгаЗащитник
Защитник24. Спенс23. КардонаЗащитник
Полузащитник15. Бергвалль17. БьюкененПолузащитник
Полузащитник 29. Сарр20. МолейроПолузащитник 
Полузащитник6. Пальинья16. ПартиПолузащитник
Нападающий20. Кудус10. ПарехоПолузащитник
Нападающий7. Симонс19. ПепеНападающий
Нападающий11. Тель9. МикаутадзеНападающий
Главный тренерТомас ФранкМарселино Гарсия ТоральГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно с котировкой 1,82. Ничья и выигрыш «Вильярреала» идут за 3,75 и 4,20 соответственно.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Тоттенхэм» — «Вильярреал»?

В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 7,50.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Тоттенхэм» — «Вильярреал»?

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

