Тоттенхэм — Вильярреал, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Тоттенхэм» качественно смотрелся в игре за Суперкубок УЕФА, а в АПЛ команда пропустила лишь раз за четыре матча (правда, в итоге это привело к поражению от «Борнмута»). Результаты «Вильярреала» чуть менее стабильны, да и качество состава у гостей на бумаге ниже. Кроме того, у лондонцев есть преимущество в опыте выступлений на таком уровне.

Рискнем предположить, что в итоге хозяева поля стартуют в Лиге чемпионов с победы. Возможно, она получится очень трудовой, но заиграем именно такой маркет.