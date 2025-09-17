Тоттенхэм — Вильярреал, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Английский «Тоттенхэм» в статусе действующего победителя Лиги Европы начнет выступление в Лиге чемпионов матчем с испанским «Вильярреалом». Чего ждать от этой встречи и какую ставку рассмотреть?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия, Великобритания)
Судьи: Раде Обренович (главный), Юре Прапротник, Грега Кордеж (ассистенты), Давид Смайц (резервный). Все — Словения
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
Команды ранее не проводили очных встреч.
Последние пять игр «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Вест Хэм»
0:3
«Тоттенхэм»
АПЛ
|30.08.2025
|«Тоттенхэм»
0:1
«Борнмут»
АПЛ
|23.08.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|16.08.2025
|«Тоттенхэм»
3:0
«Бернли»
АПЛ
|13.08.2025
|«ПСЖ»
2:2 (3:2 пен.)
«Тоттенхэм»
Суперкубок УЕФА
Последние пять игр «Вильярреала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Атлетико»
2:0
«Вильярреал»
Ла Лига
|31.08.2025
|«Сельта»
1:1
«Вильярреал»
Ла Лига
|24.08.2025
|«Вильярреал»
5:0
«Жирона»
Ла Лига
|15.08.2025
|«Вильярреал»
2:0
«Реал Овьедо»
Ла Лига
|11.08.2025
|«Вильярреал»
0:2
«Астон Вилла»
Товарищеский матч
«Тоттенхэм» качественно смотрелся в игре за Суперкубок УЕФА, а в АПЛ команда пропустила лишь раз за четыре матча (правда, в итоге это привело к поражению от «Борнмута»). Результаты «Вильярреала» чуть менее стабильны, да и качество состава у гостей на бумаге ниже. Кроме того, у лондонцев есть преимущество в опыте выступлений на таком уровне.
Рискнем предположить, что в итоге хозяева поля стартуют в Лиге чемпионов с победы. Возможно, она получится очень трудовой, но заиграем именно такой маркет.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Тоттенхэмом» и «Вильярреалом» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Тоттенхэм»: Мэддисон, Кулусевски, Дрэгушин, Соланке, Биссума (все — травмы), Такаи (под вопросом)
«Вильярреал»: Кабанес, Коста, Камбвала, Морено (все — травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» — «Вильярреал»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Вильярреал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Викарио
|1. Жуниор
|Вратарь
|Защитник
|23. Порро
|15. Моуриньо
|Защитник
|Защитник
|17. Ромеро
|8. Фойт
|Защитник
|Защитник
|37. ван де Вен
|12. Вейга
|Защитник
|Защитник
|24. Спенс
|23. Кардона
|Защитник
|Полузащитник
|15. Бергвалль
|17. Бьюкенен
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Сарр
|20. Молейро
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Пальинья
|16. Парти
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Кудус
|10. Парехо
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Симонс
|19. Пепе
|Нападающий
|Нападающий
|11. Тель
|9. Микаутадзе
|Нападающий
|Главный тренер
|Томас Франк
|Марселино Гарсия Тораль
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно с котировкой 1,82. Ничья и выигрыш «Вильярреала» идут за 3,75 и 4,20 соответственно.
В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Она оценивается коэффициентом 7,50.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.