Трактор — Динамо Минск, прогноз на 14 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

«Трактор» — пожалуй, одна из самых характерных и боевитых команд в нынешнем плей-офф. Вот и в первом матче серии с «Динамо» челябинцы совершили камбэк, забросив три шайбы на последней минуте за 22 секунды. К слову, это рекорд Кубка Гагарина по скорострельности.

Да и в целом «Трактор» играет весьма результативно — как и «Динамо». Из десяти последних матчей у челябинцев в семи было заброшено минимум пять шайб, у минчан — в девяти. Рискнем предположить, что и в предстоящей очной встречи команды пробьют аналогичный тотал. Причем с высокой вероятностью весомую часть голов мы вновь увидим в третьем периоде.