Трактор — Динамо Минск, прогноз на 14 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

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В понедельник, 14 апреля, продолжится четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и минским «Динамо». Сумеет ли белорусская команда сравнять счет?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Трактор» (Челябинск)
14.04.2025, Пн
17:00 МСК
«Динамо» (Минск)
|П1 - 2,20
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала
Стадион: «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)
Счет в серии: 1-0
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Трактор»
|21
|1
|19
|106-101
|«Динамо Минск»
|19
|1
|21
|101-106
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Трактор»
4:2
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|06.04.2025
|«Адмирал»
0:2
«Трактор»
Кубок Гагарина
|04.04.2025
|«Трактор»
5:4 ОТ
«Адмирал»
Кубок Гагарина
|02.04.2025
|«Адмирал»
3:7
«Трактор»
Кубок Гагарина
|31.03.2025
|«Адмирал»
4:3 ОТ
«Трактор»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Динамо» (Минск):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Трактор»
4:2
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|05.04.2025
|ЦСКА
2:6
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|03.04.2025
|«Динамо» (Минск)
7:0
ЦСКА
Кубок Гагарина
|01.04.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|30.03.2025
|ЦСКА
4:1
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
1/4 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 0-1
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-0
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 1-0
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-1
«Трактор» — пожалуй, одна из самых характерных и боевитых команд в нынешнем плей-офф. Вот и в первом матче серии с «Динамо» челябинцы совершили камбэк, забросив три шайбы на последней минуте за 22 секунды. К слову, это рекорд Кубка Гагарина по скорострельности.
Да и в целом «Трактор» играет весьма результативно — как и «Динамо». Из десяти последних матчей у челябинцев в семи было заброшено минимум пять шайб, у минчан — в девяти. Рискнем предположить, что и в предстоящей очной встречи команды пробьют аналогичный тотал. Причем с высокой вероятностью весомую часть голов мы вновь увидим в третьем периоде.
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Прямая видеотрансляция встречи «Трактор» — «Динамо» (Минск) будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и на кабельных «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Трактор»: Сергей Мыльников (травма)
«Динамо» (Минск): Александр Волков (под вопросом)
Букмекерская контора FONBET предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2,85, ничья идет за 4,25, выигрыш «Трактора» — за 2,20.
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