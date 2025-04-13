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13 апреля 12:30ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Трактор — Динамо Минск, прогноз на 14 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Команды часто делают шоу в нынешнем плей-офф
Александр Бокулёв

В понедельник, 14 апреля, продолжится четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и минским «Динамо». Сумеет ли белорусская команда сравнять счет?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Трактор» (Челябинск)

14.04.2025, Пн

17:00 МСК

«Динамо» (Минск)

П1 - 2,20

Х - 4,25

П2 - 2,85

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала

Стадион: «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)

Счет в серии: 1-0

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Трактор»21119106-101
«Динамо Минск»19121101-106

Последние пять игр «Трактора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Трактор»

4:2

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

06.04.2025«Адмирал»

0:2

«Трактор»

Кубок Гагарина

04.04.2025«Трактор»

5:4 ОТ

«Адмирал»

Кубок Гагарина

02.04.2025«Адмирал»

3:7

«Трактор»

Кубок Гагарина

31.03.2025«Адмирал»

4:3 ОТ

«Трактор»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Динамо» (Минск):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Трактор»

4:2

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

05.04.2025ЦСКА

2:6

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

03.04.2025«Динамо» (Минск)

7:0

ЦСКА

Кубок Гагарина

01.04.2025ЦСКА

2:1

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

30.03.2025ЦСКА

4:1

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/4 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 0-1

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-0

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 1-0

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-1

Прогноз на матч

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«Трактор» — пожалуй, одна из самых характерных и боевитых команд в нынешнем плей-офф. Вот и в первом матче серии с «Динамо» челябинцы совершили камбэк, забросив три шайбы на последней минуте за 22 секунды. К слову, это рекорд Кубка Гагарина по скорострельности. 

Да и в целом «Трактор» играет весьма результативно — как и «Динамо». Из десяти последних матчей у челябинцев в семи было заброшено минимум пять шайб, у минчан — в девяти. Рискнем предположить, что и в предстоящей очной встречи команды пробьют аналогичный тотал. Причем с высокой вероятностью весомую часть голов мы вновь увидим в третьем периоде.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Трактор» — «Динамо» (Минск) будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и на кабельных «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Трактор»: Сергей Мыльников (травма)

«Динамо» (Минск): Александр Волков (под вопросом)

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора FONBET предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2,85, ничья идет за 4,25, выигрыш «Трактора» — за 2,20.

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