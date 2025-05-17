Трактор — Локомотив, прогноз на 17 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

Партнерский проект
В субботу, 17 мая, челябинский «Трактор» проведет первый домашний матч в рамках финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Сумеют ли хозяева льда вновь выйти вперед в противостоянии с ярославским «Локомотивом»?
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), финал
Стадион: «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)
Счет в серии: 1-1
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Трактор»
|19
|3
|32
|107-144
|«Локомотив»
|32
|3
|19
|144-107
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|«Локомотив»
4:1
«Трактор»
Кубок Гагарина
|13.05.2025
|«Локомотив»
1:2
«Трактор»
Кубок Гагарина
|06.05.2025
|«Трактор»
4:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|04.05.2025
|«Динамо» (Москва)
3:1
«Трактор»
Кубок Гагарина
|02.05.2025
|«Динамо» (Москва)
2:3 ОТ
«Трактор»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|«Локомотив»
4:1
«Трактор»
Кубок Гагарина
|13.05.2025
|«Локомотив»
1:2
«Трактор»
Кубок Гагарина
|05.05.2025
|«Локомотив»
4:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|03.05.2025
|«Салават Юлаев»
0:3
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|01.05.2025
|«Салават Юлаев»
2:4
«Локомотив»
Кубок Гагарина
В прошлой игре счет в серии справедливо сравнялся. При этом «Трактор» единственную шайбу забросил в меньшинстве, а вот голов в большинстве у команды нет уже 13 матчей подряд. И это один из факторов, которые заставляют вновь ждать не самый результативный хоккей.
Атака «Локомотива», несмотря на четыре заброшенные шайбы в прошлой игре, тоже не искрит. Челябинцы хорошо гасят потенциальный креатив соперника, поэтому эпизоды зачастую сводятся к борьбе и упорной работе на пятаке. Но всё же вариативности в нападении у ярославцев, пожалуй, больше. Поэтому попробуем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Трактора» — вновь не более двух голов.
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Прямая видеотрансляция встречи «Трактор» — «Локомотив» будет доступна на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Трактор»: Чарльз Робинсон, Андрей Светлаков (оба — под вопросом)
«Локомотив»: Степан Никулин (травма)
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» можно с коэффициентом 2,75, ничья идет за 3,85, выигрыш «Локомотива» — за 2,45.
Партнерский проект