Трактор — Локомотив, прогноз на 17 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

В прошлой игре счет в серии справедливо сравнялся. При этом «Трактор» единственную шайбу забросил в меньшинстве, а вот голов в большинстве у команды нет уже 13 матчей подряд. И это один из факторов, которые заставляют вновь ждать не самый результативный хоккей.

Атака «Локомотива», несмотря на четыре заброшенные шайбы в прошлой игре, тоже не искрит. Челябинцы хорошо гасят потенциальный креатив соперника, поэтому эпизоды зачастую сводятся к борьбе и упорной работе на пятаке. Но всё же вариативности в нападении у ярославцев, пожалуй, больше. Поэтому попробуем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Трактора» — вновь не более двух голов.