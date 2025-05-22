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18 мая 10:34ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Трактор — Локомотив, прогноз на 19 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

Ярославцы при победе окажутся в шаге от титула
Александр Бокулёв

В понедельник, 19 мая, пройдет четвертый матч в рамках финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Сумеет ли челябинский «Трактор» сравнять счет в противостоянии с ярославским «Локомотивом»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Трактор» (Челябинск)

19.05.2025, Пн

17:00 МСК

«Локомотив» (Ярославль)

П1 - 2,90

Х - 3,65

П2 - 2,40

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), финал

Стадион: «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)

Счет в серии: 1-2

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Трактор»19333109-149
«Локомотив»33319149-109

Последние пять игр «Трактора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Трактор»

2:5

«Локомотив»

Кубок Гагарина

15.05.2025«Локомотив»

4:1

«Трактор»

Кубок Гагарина

13.05.2025«Локомотив»

1:2

«Трактор»

Кубок Гагарина

06.05.2025«Трактор»

4:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

04.05.2025«Динамо» (Москва)

3:1

«Трактор»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Трактор»

2:5

«Локомотив»

Кубок Гагарина

15.05.2025«Локомотив»

4:1

«Трактор»

Кубок Гагарина

13.05.2025«Локомотив»

1:2

«Трактор»

Кубок Гагарина

05.05.2025«Локомотив»

4:2

«Салават Юлаев»

Кубок Гагарина

03.05.2025«Салават Юлаев»

0:3

«Локомотив»

Кубок Гагарина

Прогноз на матч

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Градус в серии накаляется. Всё больше борьбы, жёстких стыков. При этом и результативность растёт от матча к матчу. В таких обстоятельствах можно ждать плюс-минус любой сценарий в предстоящей встрече. Понятно лишь, что «Трактор» при домашних трибунах будет выжимать из себя всё, чтобы не отпустить соперника в серии.

Полагаем, даже если рост результативности прекратится, то возвращения к показателю первого матча финала не случится. Команды уже прочувствовали друг друга и наверняка забросят на двоих не меньше пяти шайб.

Бонусы на матч

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FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Трактор» — «Локомотив» будет доступна на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Трактор»: Чарльз Робинсон, Андрей Светлаков (оба — под вопросом)

«Локомотив»: Степан Никулин (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» можно с коэффициентом 2,90, ничья идет за 3,65, выигрыш «Локомотива» — за 2,40.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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