Трактор — Локомотив, прогноз на 19 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

Градус в серии накаляется. Всё больше борьбы, жёстких стыков. При этом и результативность растёт от матча к матчу. В таких обстоятельствах можно ждать плюс-минус любой сценарий в предстоящей встрече. Понятно лишь, что «Трактор» при домашних трибунах будет выжимать из себя всё, чтобы не отпустить соперника в серии.

Полагаем, даже если рост результативности прекратится, то возвращения к показателю первого матча финала не случится. Команды уже прочувствовали друг друга и наверняка забросят на двоих не меньше пяти шайб.