Трактор — Локомотив, прогноз на 19 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

Партнерский проект
В понедельник, 19 мая, пройдет четвертый матч в рамках финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Сумеет ли челябинский «Трактор» сравнять счет в противостоянии с ярославским «Локомотивом»?
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), финал
Стадион: «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)
Счет в серии: 1-2
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Трактор»
|19
|3
|33
|109-149
|«Локомотив»
|33
|3
|19
|149-109
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Трактор»
2:5
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|15.05.2025
|«Локомотив»
4:1
«Трактор»
Кубок Гагарина
|13.05.2025
|«Локомотив»
1:2
«Трактор»
Кубок Гагарина
|06.05.2025
|«Трактор»
4:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|04.05.2025
|«Динамо» (Москва)
3:1
«Трактор»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Трактор»
2:5
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|15.05.2025
|«Локомотив»
4:1
«Трактор»
Кубок Гагарина
|13.05.2025
|«Локомотив»
1:2
«Трактор»
Кубок Гагарина
|05.05.2025
|«Локомотив»
4:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|03.05.2025
|«Салават Юлаев»
0:3
«Локомотив»
Кубок Гагарина
Градус в серии накаляется. Всё больше борьбы, жёстких стыков. При этом и результативность растёт от матча к матчу. В таких обстоятельствах можно ждать плюс-минус любой сценарий в предстоящей встрече. Понятно лишь, что «Трактор» при домашних трибунах будет выжимать из себя всё, чтобы не отпустить соперника в серии.
Полагаем, даже если рост результативности прекратится, то возвращения к показателю первого матча финала не случится. Команды уже прочувствовали друг друга и наверняка забросят на двоих не меньше пяти шайб.
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Прямая видеотрансляция встречи «Трактор» — «Локомотив» будет доступна на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Трактор»: Чарльз Робинсон, Андрей Светлаков (оба — под вопросом)
«Локомотив»: Степан Никулин (травма)
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» можно с коэффициентом 2,90, ничья идет за 3,65, выигрыш «Локомотива» — за 2,40.
Партнерский проект