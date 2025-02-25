Стефанос Циципас — Карен Хачанов, 26 февраля: прогноз на матч турнира в Дубае

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Во втором круге хардового турнира ATP 500 в Дубае россиянин Карен Хачанов встретится с греком Стефаносом Циципасом. Старт сезона у обоих получился тяжелым. Кто окажется сильнее в очном противостоянии?
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Дата / Время: 26.02.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Aviation Club Tennis Centre» (Дубай, ОАЭ)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Стефанос Циципас (26 лет, 11-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Карен Хачанов (28 лет, 24-я ракетка мира)
Бывшая третья ракетка мира. Взял 11 трофеев уровня ATP в одиночном разряде, в том числе пять — на харде. Дважды доходил до финалов турниров Большого шлема. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Роттердаме, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал четыре победы при стольких же поражениях. На турнире в Дубае лучшие результаты показал в 2019-м и 2024-м, когда доходил до финала.
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Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном зачете. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал три победы при четырех поражениях. На турнире в Дубае лучший результат показал в 2020-м, когда дошел до четвертьфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели девять официальных очных матчей. Хачанов одержал лишь одну победу — на харде. Циципас выиграл восемь раз: шесть — на харде, два — на грунте.
Букмекеры ожидают конкурентный матч, но считают фаворитом Циципаса. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на его победу и 2,09 на успех Хачанова.
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Последний очный матч спортсменов продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,99 на ТБ (23,5) и 1,82 на ТМ (23,5).
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Циципас продолжает переживать глобальный кризис и не выглядит как игрок, находящийся в шаге от топ-10. Но в Дубае он традиционно выступает успешно, а быстрый местный хард помогает ему. Вот и на старте нынешнего турнира грек не показал идеальный теннис, однако всё же одержал победу с запасом.
Хачанову будет критически важно держать свою подачу. Полагаем, в первом сете на фоне большей свежести это получится. Ждем от стартового отрезка продолжительности минимум в десять геймов. А вот дальше возможны варианты, вплоть до полного перехода инициативы к Циципасу. Всё-таки разгромная статистика личных встреч красноречиво говорит о том, что это крайне неудобный соперник для россиянина.
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