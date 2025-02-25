Стефанос Циципас — Карен Хачанов, 26 февраля: прогноз на матч турнира в Дубае

Циципас продолжает переживать глобальный кризис и не выглядит как игрок, находящийся в шаге от топ-10. Но в Дубае он традиционно выступает успешно, а быстрый местный хард помогает ему. Вот и на старте нынешнего турнира грек не показал идеальный теннис, однако всё же одержал победу с запасом.

Хачанову будет критически важно держать свою подачу. Полагаем, в первом сете на фоне большей свежести это получится. Ждем от стартового отрезка продолжительности минимум в десять геймов. А вот дальше возможны варианты, вплоть до полного перехода инициативы к Циципасу. Всё-таки разгромная статистика личных встреч красноречиво говорит о том, что это крайне неудобный соперник для россиянина.