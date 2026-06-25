Тунис – Нидерланды, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу F вместе с Японией и Швецией. Африканцы обеим сборным крупно проиграли. Нидерландцы же свели вничью матч с Японией, а затем разгромили скандинавов. Таким образом, «оранжевые» даже при поражении в последнем туре с высокой вероятностью выйдут в плей-офф. А вот сборная Туниса точно не поднимется выше четвертой строчки и попрощается с ЧМ-2026 по завершении группового этапа.
После второго тура положение в группе F таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🇳🇱Нидерланды
|2
|1
|1
|0
|7-3
|4
|2
|🇯🇵Япония
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|3
|🇸🇪Швеция
|2
|1
|0
|1
|6-6
|3
|4
|🇹🇳Тунис
|2
|0
|0
|2
|1-9
|0
Сборная Туниса в пятый раз квалифицировалась на чемпионат мира. В плей-офф она ни разу не проходила. В минувшей квалификации тунисцы выиграли девять матчей при одной ничьей и уверенно забрали путевку на ЧМ-2026. К самому турниру обладатели Кубка африканских наций 2004 г. подошли на 45-й позиции в рейтинге ФИФА.
На старте ЧМ-2026 тунисцы крупно проиграли шведам со счетом 1:5. После этого в отставку с поста главного тренера отправили Сабри Лямуши, которого сменил другой француз Эрве Ренар. Но во втором туре сборную Туниса вновь ждал разгром – 0:4 от Японии.
Последние пять матчей сборной Туниса:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2026
|Тунис
0:4
Япония
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Швеция
5:1
Тунис
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Бельгия
5:0
Тунис
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Австрия
1:0
Тунис
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Канада
0:0
Тунис
Товарищеский матч
Сборная Нидерландов в 12-й раз участвует в чемпионате мира. Трижды она брала серебро (1974, 1978 и 2010), еще один раз – бронзу (2014). На прошлом турнире вылетела в четвертьфинале. В 1988 г. нидерландцы стали чемпионами Европы. Квалификацию на нынешний ЧМ они прошли довольно уверенно, одержав шесть побед при двух ничьих в группе с Польшей, Финляндией, Мальтой и Литвой. К самому турниру сборная Нидерландов подошла на восьмой позиции в рейтинге ФИФА.
В первом туре ЧМ-2026 «оранжевые» не смогли обыграть Японию, хотя дважды выходили вперед. Итог – ничья со счетом 2:2 и голы Вирджила ван Дейка и Крисенсио Саммервилла. Следом сборная Нидерландов разгромила Швецию (5:1) благодаря дублям Брайана Бробби и Коди Гакпо, а также мячу Саммервилла.
Последние пять матчей сборной Нидерландов:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2026
|Нидерланды
5:1
Швеция
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Нидерланды
2:2
Япония
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Нидерланды
2:1
Узбекистан
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Нидерланды
0:1
Алжир
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Нидерланды
1:1
Эквадор
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Тунис
|0
|2
|1
|3-7
|Нидерланды
|1
|2
|0
|7-3
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Туниса и Нидерландов: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Сборная Туниса и перед началом ЧМ-2026 выглядела плохо, а на самом турнире все её проблемы достигли апогеи. Случилась даже историческая отставка главного тренера – первая после стартового же матча. Вполне резонно назвать именно Тунис слабейшей командой из всех 48 участников турнира.
А напротив будет сборная Нидерландов, которой лучше всё же не расслабляться и на классе выиграть матч, а с ним и группу. Запас прочности у европейской команды хорош, особенно в атаке. Нападение нидерландцев очень вариативное, техничное и скоростное. Ждем их победу.
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Сбалансированный. Сборная Туниса не просто слаба в обороне, а откровенно разваливается по ходу матчей. Параллельно в атаке всё очень бледно – с минимум вариативности и креатива. Пожалуй, избежать разгрома – задача максимум из числа реальных для команды Туниса. Верится в это с трудом, но всё же перестрахуемся аккуратной форой. Ф(-2) через Нидерланды будет успешной при крупной победе фаворитов и принесет возврат, если они выиграют с разницей в два гола.
Рискованный. Следовательно, повышать коэффициент и риск можно через ту же фору. Если ставка Ф2 (-2,5) окажется успешной, то номинал пари умножится вдвое.
Резюмируем: уровень команд слишком разный. Возможно, тунисцы сумеют упереться на старте, но затем наверняка вновь развалятся. PARI дает внушительный коэффициент 6,00 и на 0:2, и на 0:3.
Ожидаемый счет – 3:0 в пользу сборной Нидерландов.