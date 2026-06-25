Тунис – Нидерланды, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Туниса и Нидерландов: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Сборная Туниса и перед началом ЧМ-2026 выглядела плохо, а на самом турнире все её проблемы достигли апогеи. Случилась даже историческая отставка главного тренера – первая после стартового же матча. Вполне резонно назвать именно Тунис слабейшей командой из всех 48 участников турнира.

А напротив будет сборная Нидерландов, которой лучше всё же не расслабляться и на классе выиграть матч, а с ним и группу. Запас прочности у европейской команды хорош, особенно в атаке. Нападение нидерландцев очень вариативное, техничное и скоростное. Ждем их победу.

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Сбалансированный. Сборная Туниса не просто слаба в обороне, а откровенно разваливается по ходу матчей. Параллельно в атаке всё очень бледно – с минимум вариативности и креатива. Пожалуй, избежать разгрома – задача максимум из числа реальных для команды Туниса. Верится в это с трудом, но всё же перестрахуемся аккуратной форой. Ф(-2) через Нидерланды будет успешной при крупной победе фаворитов и принесет возврат, если они выиграют с разницей в два гола.

Рискованный. Следовательно, повышать коэффициент и риск можно через ту же фору. Если ставка Ф2 (-2,5) окажется успешной, то номинал пари умножится вдвое.