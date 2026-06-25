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ГлавнаяПрогнозыТунис – Нидерланды, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Тунис – Нидерланды, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Еще один разгром африканской команды?
Александр Бокулёв

Тунис – Нидерланды

Команды

26 июня 2026 (02:00) МСК

Начало

Стадион «Эрроухед» (Канзас-Сити, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Нидерландов победит с форой (-2)
Прогноз

1,56
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Тунис – Нидерланды
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Тунис – Нидерланды

Эти национальные команды попали в группу F вместе с Японией и Швецией. Африканцы обеим сборным крупно проиграли. Нидерландцы же свели вничью матч с Японией, а затем разгромили скандинавов. Таким образом, «оранжевые» даже при поражении в последнем туре с высокой вероятностью выйдут в плей-офф. А вот сборная Туниса точно не поднимется выше четвертой строчки и попрощается с ЧМ-2026 по завершении группового этапа.

Турнирная таблица

После второго тура положение в группе F таково:

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1🇳🇱Нидерланды21107-34
2🇯🇵Япония21106-24
3🇸🇪Швеция21016-63
4🇹🇳Тунис20021-90

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline26,0010,001,121,402,90
PARI29,0010,001,111,403,00
БЕТСИТИ28,0011,001,111,432,85

Тунис

Сборная Туниса в пятый раз квалифицировалась на чемпионат мира. В плей-офф она ни разу не проходила. В минувшей квалификации тунисцы выиграли девять матчей при одной ничьей и уверенно забрали путевку на ЧМ-2026. К самому турниру обладатели Кубка африканских наций 2004 г. подошли на 45-й позиции в рейтинге ФИФА.

На старте ЧМ-2026 тунисцы крупно проиграли шведам со счетом 1:5. После этого в отставку с поста главного тренера отправили Сабри Лямуши, которого сменил другой француз Эрве Ренар. Но во втором туре сборную Туниса вновь ждал разгром – 0:4 от Японии.

Последние пять матчей сборной Туниса:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2026Тунис

0:4

Япония

ЧМ-2026

15.06.2026Швеция

5:1

Тунис

ЧМ-2026

06.06.2026Бельгия

5:0

Тунис

Товарищеский матч

01.06.2026Австрия

1:0

Тунис

Товарищеский матч

01.04.2026Канада

0:0

Тунис

Товарищеский матч

Нидерланды

Сборная Нидерландов в 12-й раз участвует в чемпионате мира. Трижды она брала серебро (1974, 1978 и 2010), еще один раз – бронзу (2014). На прошлом турнире вылетела в четвертьфинале. В 1988 г. нидерландцы стали чемпионами Европы. Квалификацию на нынешний ЧМ они прошли довольно уверенно, одержав шесть побед при двух ничьих в группе с Польшей, Финляндией, Мальтой и Литвой. К самому турниру сборная Нидерландов подошла на восьмой позиции в рейтинге ФИФА.

В первом туре ЧМ-2026 «оранжевые» не смогли обыграть Японию, хотя дважды выходили вперед. Итог – ничья со счетом 2:2 и голы Вирджила ван Дейка и Крисенсио Саммервилла. Следом сборная Нидерландов разгромила Швецию (5:1) благодаря дублям Брайана Бробби и Коди Гакпо, а также мячу Саммервилла.

Последние пять матчей сборной Нидерландов:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2026Нидерланды

5:1

Швеция

ЧМ-2026

14.06.2026Нидерланды

2:2

Япония

ЧМ-2026

08.06.2026Нидерланды

2:1

Узбекистан

Товарищеский матч

03.06.2026Нидерланды

0:1

Алжир

Товарищеский матч

31.03.2026Нидерланды

1:1

Эквадор

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Тунис0213-7
Нидерланды1207-3

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Туниса и Нидерландов: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Сборная Туниса и перед началом ЧМ-2026 выглядела плохо, а на самом турнире все её проблемы достигли апогеи. Случилась даже историческая отставка главного тренера – первая после стартового же матча. Вполне резонно назвать именно Тунис слабейшей командой из всех 48 участников турнира.

А напротив будет сборная Нидерландов, которой лучше всё же не расслабляться и на классе выиграть матч, а с ним и группу. Запас прочности у европейской команды хорош, особенно в атаке. Нападение нидерландцев очень вариативное, техничное и скоростное. Ждем их победу.

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Сбалансированный. Сборная Туниса не просто слаба в обороне, а откровенно разваливается по ходу матчей. Параллельно в атаке всё очень бледно – с минимум вариативности и креатива. Пожалуй, избежать разгрома – задача максимум из числа реальных для команды Туниса. Верится в это с трудом, но всё же перестрахуемся аккуратной форой. Ф(-2) через Нидерланды будет успешной при крупной победе фаворитов и принесет возврат, если они выиграют с разницей в два гола.

Рискованный. Следовательно, повышать коэффициент и риск можно через ту же фору. Если ставка Ф2 (-2,5) окажется успешной, то номинал пари умножится вдвое.

Прогноз на точный счет

Резюмируем: уровень команд слишком разный. Возможно, тунисцы сумеют упереться на старте, но затем наверняка вновь развалятся. PARI дает внушительный коэффициент 6,00 и на 0:2, и на 0:3.

Ожидаемый счет – 3:0 в пользу сборной Нидерландов.

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