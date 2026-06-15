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ГлавнаяПрогнозыТурция - Парагвай, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Турция - Парагвай, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Проигравший выбывает из борьбы
Валентин Васильев

Турция - Парагвай

Команды

20 июня 2026 (06:00) МСК

Начало

Стадион «Левайс»  (Санта-Клара, Калифорния, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

1Х и тотал меньше 3.5
Прогноз

1.68
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Турция - Парагвай

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Сборные Турции и Парагвая неудачно стартовали в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. После первого тура в очковой графе у обеих команд ноль. Это обстоятельство вынуждает их в очной встрече играть только на победу. Ждем яркого и страстного зрелища в Санта-Кларе?

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline1.983.253.902.121.68
БЕТСИТИ2.033.403.802.131.73
PARI 2.023.353.902.101.75

Турция

Возвращение сборной Турции на Кубок мира после 24-летней паузы получилось безрадостным. На старте ЧМ-2026 команда Винченцо Монтеллы уступила австралийцам, пропустив по мячу в каждом из таймов (0:2). Это поражение стало для турок первым с сентября 2025 года, когда они аномально крупно (0:6) проиграли дома Испании. 

Последние пять матчей сборной Турции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.06.2026Австралия

2:0

Турция

ЧМ-2026

07.06.2026Венесуэла

1:2

Турция

Товарищеский матч

01.06.2026Турция

4:0

Северная Македония

Товарищеский матч

31.03.2026Косово

0:1

Турция

Стыковой матч ЧМ-2026

26.03.2026Турция

1:0

Румыния

Стыковой матч ЧМ-2026

Парагвай

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Парагвайцы в первом туре выступили еще хуже турок - 1:4 от США. Но, сколь бы болезненным ни было поражение, оно в данном случае не приговор. Группа D выглядит одной из самых ровных по составу на турнире: ни безоговорочных топов, ни обреченных аутсайдеров. Поэтому вычеркивать представителя Южной Америки из числа претендентов на место в плей-офф преждевременно. Вот если «Альбирроха» уступит повторно - может потихоньку собирать чемоданы домой.  Впрочем, к туркам это тоже относится. Для этих двух сборных второй тур - определяющий.

Последние пять матчей сборной Парагвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.06.2026США

4:1

Парагвай

ЧМ-2026

06.06.2026Парагвай

4:0

Никарагуа

Товарищеский матч

31.03.2026Марокко

2:1

Парагвай

Товарищеский матч

27.03.2026Греция

0:1

Парагвай

Товарищеский матч

19.11.2025Мексика

1:2

Парагвай

Товарищеский матч

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Турция0100-0
Парагвай0100-0

Прогнозы на матч

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Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч разной степени реалистичности. 

Консервативный. Несмотря на срыв в первом туре, турки остаются фаворитами в этой паре. В рейтинге ФИФА они на 18 позиций опережают соперника (22 - 40). Нет сомнений, что стартовая неудача сильно разозлила парней Монтеллы. Они приложат максимум усилий, чтобы реабилитироваться. Если ищете самый высокий коэффициент на успех Турции, то есть смысл заглянуть в линию БЕТСИТИ.

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Сбалансированный. Несмотря на всю свою эмоциональность, турки умеют  держать удар - доказано стыковыми матчами ЧМ-2026. Обе победы - над Румынией и Косово - они вытащили буквально на жилах (1:0 и там, и там). Полагаем, что Монтелла сумеет настроить своих футболистов на еще один мини-финал. А прогноз на игру такой: 1Х и тотал меньше 3.5.

Рискованный. У обеих команд в последнее время  «верховые» матчи преобладают над «низовыми»: по шесть случаев за 10 матчей. Если раздумываете над этим вариантом, в  БЕТСИТИ тотал больше 2.5 котируется за 2.13.

Прогноз на точный счет

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Эксперты считают наиболее вероятными два варианта итогового счета - 1:1 (коэффициент 5.40) и 1:0 (5.80). Мы остановимся все же на втором.

Ожидаемый счет — 1:0 в пользу Турции

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