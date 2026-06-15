Турция - Парагвай, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч разной степени реалистичности.

Консервативный. Несмотря на срыв в первом туре, турки остаются фаворитами в этой паре. В рейтинге ФИФА они на 18 позиций опережают соперника (22 - 40). Нет сомнений, что стартовая неудача сильно разозлила парней Монтеллы. Они приложат максимум усилий, чтобы реабилитироваться. Если ищете самый высокий коэффициент на успех Турции, то есть смысл заглянуть в линию БЕТСИТИ .

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Сбалансированный. Несмотря на всю свою эмоциональность, турки умеют держать удар - доказано стыковыми матчами ЧМ-2026. Обе победы - над Румынией и Косово - они вытащили буквально на жилах (1:0 и там, и там). Полагаем, что Монтелла сумеет настроить своих футболистов на еще один мини-финал. А прогноз на игру такой: 1Х и тотал меньше 3.5.