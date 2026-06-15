Турция - Парагвай, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Сборные Турции и Парагвая неудачно стартовали в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. После первого тура в очковой графе у обеих команд ноль. Это обстоятельство вынуждает их в очной встрече играть только на победу. Ждем яркого и страстного зрелища в Санта-Кларе?
Возвращение сборной Турции на Кубок мира после 24-летней паузы получилось безрадостным. На старте ЧМ-2026 команда Винченцо Монтеллы уступила австралийцам, пропустив по мячу в каждом из таймов (0:2). Это поражение стало для турок первым с сентября 2025 года, когда они аномально крупно (0:6) проиграли дома Испании.
Последние пять матчей сборной Турции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.06.2026
|Австралия
2:0
Турция
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Венесуэла
1:2
Турция
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Турция
4:0
Северная Македония
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Косово
0:1
Турция
Стыковой матч ЧМ-2026
|26.03.2026
|Турция
1:0
Румыния
Стыковой матч ЧМ-2026
Парагвайцы в первом туре выступили еще хуже турок - 1:4 от США. Но, сколь бы болезненным ни было поражение, оно в данном случае не приговор. Группа D выглядит одной из самых ровных по составу на турнире: ни безоговорочных топов, ни обреченных аутсайдеров. Поэтому вычеркивать представителя Южной Америки из числа претендентов на место в плей-офф преждевременно. Вот если «Альбирроха» уступит повторно - может потихоньку собирать чемоданы домой. Впрочем, к туркам это тоже относится. Для этих двух сборных второй тур - определяющий.
Последние пять матчей сборной Парагвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.06.2026
|США
4:1
Парагвай
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Парагвай
4:0
Никарагуа
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Марокко
2:1
Парагвай
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Греция
0:1
Парагвай
Товарищеский матч
|19.11.2025
|Мексика
1:2
Парагвай
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Турция
|0
|1
|0
|0-0
|Парагвай
|0
|1
|0
|0-0
Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч разной степени реалистичности.
Консервативный. Несмотря на срыв в первом туре, турки остаются фаворитами в этой паре. В рейтинге ФИФА они на 18 позиций опережают соперника (22 - 40). Нет сомнений, что стартовая неудача сильно разозлила парней Монтеллы. Они приложат максимум усилий, чтобы реабилитироваться. Если ищете самый высокий коэффициент на успех Турции, то есть смысл заглянуть в линию БЕТСИТИ.
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Сбалансированный. Несмотря на всю свою эмоциональность, турки умеют держать удар - доказано стыковыми матчами ЧМ-2026. Обе победы - над Румынией и Косово - они вытащили буквально на жилах (1:0 и там, и там). Полагаем, что Монтелла сумеет настроить своих футболистов на еще один мини-финал. А прогноз на игру такой: 1Х и тотал меньше 3.5.
Рискованный. У обеих команд в последнее время «верховые» матчи преобладают над «низовыми»: по шесть случаев за 10 матчей. Если раздумываете над этим вариантом, в БЕТСИТИ тотал больше 2.5 котируется за 2.13.
Эксперты считают наиболее вероятными два варианта итогового счета - 1:1 (коэффициент 5.40) и 1:0 (5.80). Мы остановимся все же на втором.
Ожидаемый счет — 1:0 в пользу Турции
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