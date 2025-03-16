Украина - Бельгия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Сборная Бельгии открывает новый период в своей истории. С Доменико Тедеско она успехов не добилась и дальше пойдет с Рудби Гарсией. Для 61-летнего специалиста это первый опыт руководства национальной командой - до этого он практиковал исключительно на клубном уровне. И уже в начале этой истории тренера ждет весьма стрессовое испытание - стыки с неуступчивыми украинцами в Лиге наций.

Прошлым летом сборные Бельгии и Украины соперничали за выход из группы на чемпионате Европы. «Красные дьяволы» добились выгодной для себя нулевой ничьей, но в довесок к путевке в плей-офф получили массу критики - за излишне осторожную, даже робкую игру. Вряд ли новая встреча будет принципиально отличаться от предыдущей. Груз ответственности за результат скажется на действиях команд. Украинцы при Реброве регулярно устраивают «низовые» матчи. Тотал меньше 2.5 в этой паре кажется вполне обоснованным выбором для прогноза.