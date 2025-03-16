Украина - Бельгия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

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На этой неделе в Лиге наций УЕФА пройдут стыковые игры. Недавние соперники по чемпионату Европы, сборные Украины и Бельгии, поспорят за место в дивизионе А. Прикинем шансы сторон, исходя из актуальных трендов и расчетов аналитиков букмекерских контор.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Украина
Место в рейтинге ФИФА: 25
20.03.2025, Чт
22:45 МСК
Бельгия
|П1 - 4.60
Турнир: Лига наций УЕФА, первый стыковой матч
Стадион: Стадион «Нуэва Кондомина» (Мурсия, Испания)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Украина
|0
|1
|0
|0-0
|Бельгия
|0
|1
|0
|0-0
Последние пять игр сборной Украины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.11.2024
|Албания
1:2
Украина
Лига наций
|16.11.2024
|Грузия
1:1
Украина
Лига наций
|14.10.2024
|Украина
1:1
Чехия
Лига наций
|11.10.2024
|Украина
1:0
Грузия
Лига наций
|10.09.2024
|Чехия
3:2
Украина
Лига наций
Последние пять игр сборной Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.11.2024
|Израиль
1:0
Бельгия
Лига наций
|14.11.2024
|Бельгия
0:1
Италия
Лига наций
|14.10.2024
|Бельгия
1:2
Франция
Лига наций
|10.10.2024
|Италия
2:2
Бельгия
Лига наций
|09.09.2024
|Франция
2:0
Бельгия
Лига наций
Первые стыковые матчи
20.03.2025. 20:00. Турция – Венгрия
20.03.2025. 20:00. Армения – Грузия
20.03.2025. 22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025. 22:45. Дания – Португалия
20.03.2025. 22:45. Италия – Германия
20.03.2025. 22:45. Хорватия – Франция
20.03.2025. 22:45. Украина – Бельгия
20.03.2025. 22:45. Австрия – Сербия
20.03.2025. 22:45. Греция – Шотландия
20.03.2025. 22:45. Косово – Исландия
20.03.2025. 22:45. Болгария – Ирландия
Сборная Бельгии открывает новый период в своей истории. С Доменико Тедеско она успехов не добилась и дальше пойдет с Рудби Гарсией. Для 61-летнего специалиста это первый опыт руководства национальной командой - до этого он практиковал исключительно на клубном уровне. И уже в начале этой истории тренера ждет весьма стрессовое испытание - стыки с неуступчивыми украинцами в Лиге наций.
Прошлым летом сборные Бельгии и Украины соперничали за выход из группы на чемпионате Европы. «Красные дьяволы» добились выгодной для себя нулевой ничьей, но в довесок к путевке в плей-офф получили массу критики - за излишне осторожную, даже робкую игру. Вряд ли новая встреча будет принципиально отличаться от предыдущей. Груз ответственности за результат скажется на действиях команд. Украинцы при Реброве регулярно устраивают «низовые» матчи. Тотал меньше 2.5 в этой паре кажется вполне обоснованным выбором для прогноза.
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|Тип трансляции
|Условия
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|«Мелбет»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер»).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Алексей Сыч («Карпаты»), Богдан Михайличенко («Полесье»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров («Плимут», Англия).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все — «Динамо»), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба — «Шахтер»), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — «Полесье»), Иван Калюжный («Александрия»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).
Нападающие: Артем Довбик («Рома», Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос», Греция), Владислав Ванат («Динамо»).
Главный тренер: Сергей Ребров.
Вратари: Тибо Куртуа («Реал», Испания), Сенне Ламменс («Антверпен»), Матц Селс («Ноттингем Форест», Англия), Мартен Вандевордт («Лейцпиг», Германия).
Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм», Англия), Зено Дебаст («Спортинг», Португалия), Максим Де Кёйпер («Брюгге»), Кони де Винтер («Дженоа», Италия), Ваут Фас («Лестер Сити», Англия), Брандон Мехеле («Брюгге», Бельгия), Тома Менье («Лилль», Франция), Артур Теате («Айнтрахт», Германия).
Полузащитники: Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Англия), Брайан Хейнен («Генк»), Йорти Мокио («Аякс», Нидерланды), Николас Раскин («Рейнджерс», Шотландия), Юри Тилеманс («Астон Вилла», Англия), Ханс Ванакен («Брюгге»).
Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта», Италия), Жереми Доку («Манчестер Сити», Англия), Малик Фофана («Лион», Франция), Ромелу Лукаку («Наполи», Италия), Доди Лукебакио («Севилья», Испания), Луа Опенда («Лейпциг», Германия), Алексис Салемакерс («Рома», Италия), Леандро Троссард («Арсенал», Англия).
Главный тренер: Руди Гарсия.
Эксперты «Мелбет» установили весьма привлекательный коэффициент на победу номинальных хозяев (4.60). Успех гостей котируется в два с половиной раза ниже. Ничья в прематче идет за 3.50.
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Эксперты отдают предпочтение в паре бельгийцам, хотя единственная очная встреча команд победителя не выявила.
Следить за игрой в Мурсии можно на ресурсах некоторых букмекерских компаний. В России матч легально покажет сервис Okko.
Украинцы продолжают принимать соперников на нейтральных полях. С бельгийцами они сыграют в испанской Мурсии.
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