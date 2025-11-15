Украина - Исландия, 16 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Не так уж много осталось реально ключевых, решающих противостояний на финише отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне УЕФА. Одно из таких грядет в Варшаве. Сборные Украины и Исландии в очном противостоянии определят, кто из них больше достоин второго места в группе и шанса в плей-офф.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 6-й тур
Стадион: «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» (Варшава, Польша)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Украина
|3
|2
|1
|10-8
|Исландия
|1
|2
|3
|8-10
Последние пять матчей сборной Украины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.11.2025
|Франция
4:0
Украина
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Украина
2:1
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Исландия
3:5
Украина
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Азербайджан
1:1
Украина
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Украина
0:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Исландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.11.2025
|Азербайджан
0:2
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Исландия
2:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Исландия
3:5
Украина
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Франция
2:1
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Исландия
5:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
Перед очной встречей соперники занимают соседние места в таблице.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Франция
|5
|4
|1
|0
|13-3
|13
|2. Исландия
|5
|2
|1
|2
|13-9
|7
|3. Украина
|5
|2
|1
|2
|8-11
|7
|4. Азербайджан
|5
|0
|1
|4
|2-13
|1
После жеребьевки отборочного этапа многие эксперты предрекали сборной Украины выход в плей-офф со второго места. И до поры до времени их прогнозы сбывались. Победа желто-синих над основным конкурентом, Исландией, в гостях, казалось, отбросила последние сомнения в итоговом раскладе в группе. Однако в предпоследнем туре квалификации все оказалось против украинцев. На очки в Париже они вряд ли рассчитывали, но и надежды на помощь азербайджанцев тоже не оправдались. Победа северян в Баку позволила им догнать главного конкурента и одновременно не оставила команде Реброва выбора в заключительном матче. Для выхода в стыки номинальным хозяевам теперь нужна только победа. Ничья отправит туда Исландию - таков регламент.
При всей непохожести команд, у них есть кое-что общее. А именно - склонность к «верховым» матчам. За 10 предыдущих игр у обеих сборных их набралось по восемь. Оборона - явно не их конек. Так что ждем эмоционального и результативного сражения в польской столице.
На территории РФ решающий матч группы D покажет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Евгений Волынец («Полесье»), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер»).
Защитники: Илья Забарный («ПСЖ», Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Богдан Михайличенко («Полесье»), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба — «Динамо»), Арсений Батагов («Трабзонспор», Турция).
Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Николай Шапаренко («Динамо»), Георгий Судаков («Бенфика», Португалия), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — «Шахтер»), Алексей Гуцуляк («Полесье»), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор», Турция).
Нападающие: Артем Довбик («Рома», Италия), Владислав Ванат («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Олимпиакос», Греция), Назар Волошин («Динамо»).
Главный тренер: Сергей Ребров.
Вратари: Элиас Рафн Олафссон («Митьюлланн», Дания), Хакон Рафн Вальдимарссон («Брентфорд», Англия), Антон Ари Эйнарссон («Брейдаблик»).
Защитники: Логи Томассон («Самсунспор», Турция), Даниэль Лео Гретарссон («Сеннерюск», Дания), Хьердур Бьергвин Магнуссон («Левадиакос», Греция), Арон Эйнар Гуннарссон («Аль-Гарафа», Катар), Сверрир Инги Ингасон («Панатинаикос», Греция), Виктор Пальссон («Хорсенс», Дания), Бьярки Стейн Бьяркассон («Венеция», Италия).
Полузащитники: Микаэль Эгиль Эллертссон («Дженоа», Италия), Гисли Торддарсон («Лех», Польша), Исак Бергман Йоханнессон («Кельн», Германия), Хакон Арнар Харальдссон («Лилль», Франция), Андри Фаннар Бальдурссон («Касымпаша», Турция), Стефан Тейтур Торддарсон («Престон», Англия), Йон Дагур Торстейнссон («Герта», Германия), Кристьян Хлинссон («Твенте», Нидерланды), Йоханн Берг Гудмундссон («Аль-Дафра», ОАЭ), Микаэль Невилл Андерссон («Юргорден», Швеция).
Нападающие: Андри Гудьонсен («Блэкберн», Англия), Бриньольфур Виллумссон («Гронинген», Нидерланды), Альберт Гудьонсен («Фиорентина», Италия), Даниэль Гудьонсен («Мальме», Швеция).
Главный тренер: Арнар Гуннлаугссон.
Коэффициент на победу Украины в PARI составляет 1.67. Котировка на Исландию более чем в три раза выше - 5.67. Ничья идет в конторе за 3.65.
Украинцы только раз за шесть матчей уступали Исландии. Аналитики и сейчас отдают предпочтение подопечным Реброва.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу хозяев со счетом 1:0. Сыгравшая ставка на этот вариант в PARI сулит шестикратный выигрыш.
Согласно регламенту турнира, при равенстве очков у двух и более команд первым делом учитывается разница мячей, забитых во всех играх. У Исландии она лучше («+4» против «-3» у Украины). Таким образом, ничья в этом матче будет на руку гостям.