Украина - Исландия, 16 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

После жеребьевки отборочного этапа многие эксперты предрекали сборной Украины выход в плей-офф со второго места. И до поры до времени их прогнозы сбывались. Победа желто-синих над основным конкурентом, Исландией, в гостях, казалось, отбросила последние сомнения в итоговом раскладе в группе. Однако в предпоследнем туре квалификации все оказалось против украинцев. На очки в Париже они вряд ли рассчитывали, но и надежды на помощь азербайджанцев тоже не оправдались. Победа северян в Баку позволила им догнать главного конкурента и одновременно не оставила команде Реброва выбора в заключительном матче. Для выхода в стыки номинальным хозяевам теперь нужна только победа. Ничья отправит туда Исландию - таков регламент.

При всей непохожести команд, у них есть кое-что общее. А именно - склонность к «верховым» матчам. За 10 предыдущих игр у обеих сборных их набралось по восемь. Оборона - явно не их конек. Так что ждем эмоционального и результативного сражения в польской столице.