Урал - КАМАЗ, 11 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

На понедельник, 11 мая, ФНЛ вынесла три игры 33-го тура Лиги PARI. В Екатеринбурге «Урал» принимает «КАМАЗ». Третье место против пятого - матч дня! Рассмотрим его через призму статистических закономерностей и котировок ведущих букмекеров.
Турнир: Лига PARI, 33-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
Главный судья: Данил Каширин (Уфа, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|8
|6
|16
|28-47
|«КАМАЗ»
|16
|6
|8
|47-28
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2026
|«Урал»
0:1
«Шинник»
Лига PARI
|26.04.2026
|«Челябинск»
1:2
«Урал»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Урал»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|18.04.2026
|«Сокол»
0:3
«Урал»
Лига PARI
|12.04.2026
|«Урал»
0:0
«Уфа»
Лига PARI
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.05.2026
|«КАМАЗ»
2:0
«Спартак»
Лига PARI
|26.04.2026
|«КАМАЗ»
2:1
«Чайка»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Уфа»
0:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|17.04.2026
|«Торпедо»
2:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|120.04.2026
|«КАМАЗ»
0:0
«Нефтехимик»
Лига PARI
По состоянию на утро 11 мая таблица Лиги PARI выглядела следующим образом:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Родина
|33
|18
|11
|4
|54-27
|65
|2
|Факел
|33
|19
|8
|6
|41-22
|65
|3
|Урал
|32
|17
|7
|8
|48-29
|58
|4
|Ротор
|33
|14
|11
|8
|42-26
|53
|5
|КАМАЗ
|32
|12
|13
|7
|46-31
|49
|6
|Спартак-Кострома
|33
|12
|13
|8
|46-40
|49
|7
|Енисей
|32
|12
|10
|10
|36-34
|46
|8
|Шинник
|32
|11
|13
|8
|31-25
|46
|9
|Челябинск
|33
|10
|13
|10
|40-38
|43
|10
|Нефтехимик
|33
|10
|13
|10
|40-39
|43
|11
|Торпедо
|32
|11
|9
|12
|35-38
|42
|12
|Арсенал
|32
|8
|15
|9
|41-39
|39
|13
|СКА-Хабаровск
|33
|9
|12
|12
|35-45
|39
|14
|Волга
|33
|9
|10
|14
|35-45
|37
|15
|Уфа
|33
|8
|10
|15
|31-40
|34
|16
|Черноморец
|33
|8
|8
|17
|35-48
|32
|17
|Сокол
|33
|4
|11
|18
|15-44
|23
|18
|Чайка
|33
|5
|7
|21
|30-71
|22
Несмотря на близость команд в турнирной таблице, игра превратилась фактически в выставочную и не имеющую большого значения ни для одной из сторон. «Урал» сам облегчил задачу конкурентам свыше, проиграв дома «Шиннику». Как следствие, «Факел» и «Родина» синхронно, за тур до конца, разобрали путевки в РПЛ. Екатеринбуржцам же второй сезон подряд предстоит стресс стыковых матчей. Что касается «КАМАЗа», то он сохраняет шансы на место в топ-4, но не в межлиговом плей-офф. Челнинский клуб даже не подавал заявку на получение лицензии РФС-1, необходимой для участия в высшем дивизионе. Поэтому итоговое место команды в Лиге PARI на ее перспективы никак не влияет.
Мотивация «Урала» в сегодняшнем матче - «извиниться» перед болельщиками за казус недельной давности и просто достойно провести последний домашний матч регулярного первенства. «КАМАЗ» набрал приличный ход после четырехматчевой безвыигрышной серии - трижды подряд победил.
Есть надежда, что голы на арене ЧМ-2018 будут, причем в обе стороны. Официальный букмекер лиги оценил вероятность такого сценария коэффициентом 1.90.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Мосин, Харин, Прищепа (все - травмы)
«КАМАЗ»: Мануйлов, Замерец (оба - травмы)
Аналитики PARI установили коэффициент 1.90 на победу хозяев поля и 4.08 - на гостей. Ничья котируется за 3.40.
Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.
Билеты стоимостью от 250 рублей можно приобрести на официальном сайте «Урала». Fan ID для прохода на трибуну в ФНЛ не требуется.
Стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-лиге сезона-2026/27 запланированы на 20 и 23 мая 2026 года. В них встретятся команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, против 3-й и 4-й команд Лиги PARI.