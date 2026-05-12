Урал - КАМАЗ, 11 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Екатеринбуржцы уже готовятся к стыковым играм
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

На понедельник, 11 мая, ФНЛ вынесла три игры 33-го тура Лиги PARI. В Екатеринбурге «Урал» принимает «КАМАЗ». Третье место против пятого - матч дня! Рассмотрим его через призму статистических закономерностей и котировок ведущих букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

11.05.2026, Пн

14:00 МСК

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

П1 - 1.90

Х - 3.40

П2 - 4.05

Турнир: Лига PARI, 33-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия) 

Главный судья: Данил Каширин (Уфа, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал» 861628-47
«КАМАЗ»166847-28

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2026«Урал»

0:1

«Шинник»

Лига PARI

26.04.2026«Челябинск»

1:2

«Урал»

Лига PARI

22.04.2026«Урал»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

18.04.2026«Сокол»

0:3

«Урал»

Лига PARI

12.04.2026«Урал»

0:0

«Уфа»

Лига PARI

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.05.2026«КАМАЗ»

2:0

«Спартак»

Лига PARI

26.04.2026«КАМАЗ»

2:1

«Чайка»

Лига PARI

22.04.2026«Уфа»

0:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

17.04.2026«Торпедо»

2:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

120.04.2026«КАМАЗ»

0:0

«Нефтехимик»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

По состоянию на утро 11 мая таблица Лиги PARI выглядела следующим образом:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Родина331811454-2765
2Факел33198641-2265
3Урал32177848-2958
4Ротор331411842-2653
5КАМАЗ321213746-3149
6Спартак-Кострома331213846-4049
7Енисей3212101036-3446
8Шинник321113831-2546
9Челябинск3310131040-3843
10Нефтехимик3310131040-3943
11Торпедо321191235-3842
12Арсенал32815941-3939
13СКА-Хабаровск339121235-4539
14Волга339101435-4537
15Уфа338101531-4034
16Черноморец33881735-4832
17Сокол334111815-4423
18Чайка33572130-7122

Прогноз на матч

Несмотря на близость команд в турнирной таблице, игра превратилась фактически в выставочную и не имеющую большого значения ни для одной из сторон. «Урал» сам облегчил задачу конкурентам свыше, проиграв дома «Шиннику». Как следствие, «Факел» и «Родина» синхронно, за тур до конца, разобрали путевки в РПЛ. Екатеринбуржцам же второй сезон подряд предстоит стресс стыковых матчей. Что касается «КАМАЗа», то он сохраняет шансы на место в топ-4, но не в межлиговом плей-офф. Челнинский клуб даже не подавал заявку на получение лицензии РФС-1, необходимой для участия в высшем дивизионе. Поэтому итоговое место команды в Лиге PARI на ее перспективы никак не влияет.

Мотивация «Урала» в сегодняшнем матче - «извиниться» перед болельщиками за казус недельной давности и просто достойно провести последний домашний матч регулярного первенства. «КАМАЗ» набрал приличный ход после четырехматчевой безвыигрышной серии - трижды подряд победил.

Есть надежда, что голы на арене ЧМ-2018 будут, причем в обе стороны. Официальный букмекер лиги оценил вероятность такого сценария коэффициентом 1.90.  

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Урал»: Мосин, Харин, Прищепа (все - травмы)

«КАМАЗ»: Мануйлов, Замерец (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили коэффициент 1.90 на победу хозяев поля и 4.08 - на гостей.   Ничья котируется за 3.40.

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «КАМАЗ»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Урал» - «КАМАЗ»?

Билеты стоимостью от 250 рублей можно приобрести на официальном сайте «Урала». Fan ID для прохода на трибуну в ФНЛ не требуется.

Когда стыковые матчи РПЛ?

Стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-лиге сезона-2026/27 запланированы на 20 и 23 мая 2026 года. В них встретятся команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, против 3-й и 4-й команд Лиги PARI. 

