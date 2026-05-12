Урал - КАМАЗ, 11 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Несмотря на близость команд в турнирной таблице, игра превратилась фактически в выставочную и не имеющую большого значения ни для одной из сторон. «Урал» сам облегчил задачу конкурентам свыше, проиграв дома «Шиннику». Как следствие, «Факел» и «Родина» синхронно, за тур до конца, разобрали путевки в РПЛ. Екатеринбуржцам же второй сезон подряд предстоит стресс стыковых матчей. Что касается «КАМАЗа», то он сохраняет шансы на место в топ-4, но не в межлиговом плей-офф. Челнинский клуб даже не подавал заявку на получение лицензии РФС-1, необходимой для участия в высшем дивизионе. Поэтому итоговое место команды в Лиге PARI на ее перспективы никак не влияет.

Мотивация «Урала» в сегодняшнем матче - «извиниться» перед болельщиками за казус недельной давности и просто достойно провести последний домашний матч регулярного первенства. «КАМАЗ» набрал приличный ход после четырехматчевой безвыигрышной серии - трижды подряд победил.

Есть надежда, что голы на арене ЧМ-2018 будут, причем в обе стороны.

