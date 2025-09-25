Урал - СКА-Хабаровск, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В связи с кубковыми играми посреди недели большинство матчей 12-го тура Лиги PARI ФНЛ вынесла на понедельник, 29 сентября. «Урал» в этот день примет хабаровских армейцев. Анализируем статистику встреч соперников и линии легальных букмекеров, выбирая перспективный вариант для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 12-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|14
|8
|5
|42-23
|«СКА-Хабаровск»
|5
|8
|14
|23-42
Последние пять матчей «Урала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.09.2025
«ПСК Динская»
1:2
«Урал»
Кубок России
15.09.2025
«Уфа»
2:3
«Урал»
Лига PARI
08.09.2025
«Урал»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
04.09.2025
«Спартак» Кострома
1:1
«Урал»
Лига PARI
31.08.2025
«Урал»
2:0
«Факел»
Лига PARI
Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2025
|«СКА-Хабаровск»
0:3
«Родина»
Кубок России
|21.09.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|14.09.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Челябинск»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Ротор»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Арсенал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
После 11 туров «Урал» на одно очко опережает «Факел», но на столько же отстает от костромского «Спартака». «СКА-Хабаровск» идет по дистанции 11-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|11
|8
|2
|1
|20-11
|26
|2. Урал
|11
|7
|3
|1
|19-8
|24
|3. Факел
|11
|7
|2
|2
|10-7
|23
|4. Челябинск
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|5. Ротор
|11
|6
|3
|2
|18-5
|21
|6. КАМАЗ
|11
|5
|4
|2
|16-12
|19
|7. Родина
|11
|4
|4
|3
|17-13
|16
|8. Арсенал
|11
|3
|5
|3
|17-14
|14
|9. Шинник
|11
|3
|5
|3
|7-7
|14
|10. Нефтехимик
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|11. СКА-Хабаровск
|11
|3
|4
|4
|10-12
|13
|12. Волга
|11
|3
|2
|6
|11-20
|11
|13. Уфа
|11
|2
|4
|5
|13-14
|10
|14. Енисей
|11
|2
|4
|5
|7-13
|10
|15. Черноморец
|11
|2
|3
|6
|13-16
|9
|16. Сокол
|11
|1
|5
|5
|5-11
|8
|17. Торпедо
|11
|1
|3
|7
|6-16
|6
|18. Чайка
|11
|1
|3
|7
|9-26
|6
Посреди недели оба клуба стартовали в Кубке России. «Урал» не без труда, но все-таки прошел кубанских любителей из станицы Динская. А вот армейцы как начали кубковый путь, так и закончили. После крупного домашнего поражения от «Родины» у них остался только один турнирный вектор в сезоне. В то де время очевидно, что и у екатеринбургского клуба сейчас в приоритете первенство. Соответственно, против СКА Мирослав Ромащенко выставит самый что ни есть боевой состав.
В последнее время у обоих клубов «низовые» результаты преобладают над «верховыми». У хозяев таких за 10 матчей набралось шесть, у гостей - семь. Не ждем яркого голевого представления и от понедельничной встречи.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».
Бесплатно посмотреть встречу онлайн можно на платформах PARI при наличии акккунта на официальном сайте БК.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Селихов, Прищепа (оба - травмы)
«СКА-Хабаровск»: нет
БК PARI установила коэффициент 1.42 на победу фаворита и более чем в пять раз выше - на гостей. Ничья котируется за 4.15.
Получить до 25 000 рублей от PARI
По мнению аналитиков, счета 1:0 и 2:0 одинаково вероятны в Екатеринбурге. Обоим вариантам присвоен коэффициент 6.50.
Судя по коэффициентам букмекеров (1.90 на тотал больше 2.5 и 1.80 - на ТМ 2.5), игра может принять как открытый, так и закрытый характер.
БК PARI игры одноименного дивизионе на своем сайте.
На сайте футбольного «Урала» можно в несколько кликов оформить билеты на матч. Минимальная стоимость составляет 250 рублей.