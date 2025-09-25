Ведомости
Урал - СКА-Хабаровск, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Понедельник - день... футбольный!
Валентин Васильев

В связи с кубковыми играми посреди недели большинство матчей 12-го тура Лиги PARI ФНЛ вынесла на понедельник, 29 сентября. «Урал» в этот день примет хабаровских армейцев. Анализируем статистику встреч соперников и линии легальных букмекеров, выбирая перспективный вариант для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

29.09.2025, Пн

17:00 МСК

«СКА-Хабаровск»

П1 - 1.42

Х - 4.15

П2 - 7.40

Турнир: Лига PARI, 12-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»148542-23
«СКА-Хабаровск»581423-42

Последние пять матчей «Урала»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2025

«ПСК Динская»

1:2

«Урал»

Кубок России

15.09.2025

«Уфа»

2:3

«Урал»

Лига PARI

08.09.2025

«Урал»

1:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

04.09.2025

«Спартак» Кострома

1:1

«Урал»

Лига PARI

31.08.2025

«Урал»

2:0

«Факел»

Лига PARI

Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.09.2025«СКА-Хабаровск» 

0:3

«Родина»

Кубок России

21.09.2025«СКА-Хабаровск» 

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

14.09.2025«СКА-Хабаровск» 

1:1

«Челябинск»

Лига PARI

07.09.2025«Ротор»

1:0

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

03.09.2025«Арсенал»

3:1

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После 11 туров «Урал» на одно очко опережает «Факел», но на столько же отстает от костромского «Спартака». «СКА-Хабаровск» идет по дистанции 11-м. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1182120-1126
2. Урал1173119-824
3. Факел1172210-723
4. Челябинск1163218-1021
5. Ротор1163218-521
6. КАМАЗ1154216-1219
7. Родина1144317-1316
8. Арсенал1135317-1414
9. Шинник113537-714
10. Нефтехимик1135312-1314
11. СКА-Хабаровск1134410-1213
12. Волга1132611-2011
13. Уфа1124513-1410
14. Енисей112457-1310
15. Черноморец1123613-169
16. Сокол111555-118
17. Торпедо111376-166
18. Чайка111379-266

Прогноз на матч

Посреди недели оба клуба стартовали в Кубке России. «Урал» не без труда, но все-таки прошел кубанских любителей из станицы Динская. А вот армейцы как начали кубковый путь, так и закончили. После крупного домашнего поражения от «Родины» у них остался только один турнирный вектор в сезоне. В то де время очевидно, что и у екатеринбургского клуба сейчас в приоритете первенство. Соответственно, против СКА Мирослав Ромащенко выставит самый что ни есть боевой состав.

В последнее время у обоих клубов «низовые» результаты преобладают над «верховыми». У хозяев таких за 10 матчей набралось шесть, у гостей - семь. Не ждем яркого голевого представления и от понедельничной встречи.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Трансляции

Бесплатно посмотреть встречу онлайн можно на платформах PARI при наличии акккунта на официальном сайте БК.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Урал»: Селихов, Прищепа (оба - травмы)

«СКА-Хабаровск»: нет

Коэффициенты букмекеров

БК PARI установила коэффициент 1.42 на победу фаворита и более чем в пять раз выше - на гостей. Ничья котируется за 4.15.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Урал» - «СКА-Хабаровск»?

По мнению аналитиков, счета 1:0 и 2:0 одинаково вероятны в Екатеринбурге. Обоим вариантам присвоен коэффициент 6.50.

Матч «Урал» - «СКА-Хабаровск» будет результативным?

Судя по коэффициентам букмекеров (1.90 на тотал больше 2.5 и 1.80 - на ТМ 2.5), игра может принять как открытый, так и закрытый характер. 

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «СКА-Хабаровск»?

БК PARI  игры одноименного дивизионе на своем сайте. 

Где купить билеты на  матч «Урал» - «СКА-Хабаровск»?

На сайте футбольного «Урала» можно в несколько кликов оформить билеты на матч. Минимальная стоимость составляет 250 рублей.

