Урал - СКА-Хабаровск, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Посреди недели оба клуба стартовали в Кубке России. «Урал» не без труда, но все-таки прошел кубанских любителей из станицы Динская. А вот армейцы как начали кубковый путь, так и закончили. После крупного домашнего поражения от «Родины» у них остался только один турнирный вектор в сезоне. В то де время очевидно, что и у екатеринбургского клуба сейчас в приоритете первенство. Соответственно, против СКА Мирослав Ромащенко выставит самый что ни есть боевой состав.

В последнее время у обоих клубов «низовые» результаты преобладают над «верховыми». У хозяев таких за 10 матчей набралось шесть, у гостей - семь. Не ждем яркого голевого представления и от понедельничной встречи.