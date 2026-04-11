Урал - Уфа, 12 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

По результатам двух клубов на букву «У» в этом году и не скажешь, кто из них фаворит дивизиона, а кто - аутсайдер. И те, и другие набрали после рестарта по семь очков. Но если для «Уфы» это неплохой «урожай», то для «Урала» - катастрофический. Команда Василия Березуцкого лишилась второго места в таблице и рискует в очередной раз попасть в стыковые матчи.

«Уфа» изо всех сил пытается выскочить из зоны вылета, поэтому соперников на проходных и заведомо непобедимых не делит. В Екатеринбурге парни Тетрадзе тоже будут отчаянно упираться. В этом году все три выездных матча они проиграли всухую, но крупно - ни разу. Что еще объединяет эти игры, они были «низовыми».

Официальный букмекер дивизиона установил коэффициент 1.82 на тотал меньше 2.5 в Екатеринбурге.