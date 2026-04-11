Урал - Уфа, 12 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Первый временной слот в воскресной программе Лиги PARI отдан встрече в Екатеринбурге. «Урал» принимает «Уфу». Рассмотрим предстоящий матч с точки зрения перспективных опций для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 28-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
Главный судья: Плиско (Санкт-Петербург)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|14
|6
|6
|34-27
|«Уфа»
|6
|6
|14
|27-34
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2026
|«Урал»
5:0
«Чайка»
Лига PARI
|29.03.2026
|«Родина»
3:1
«Урал»
Лига PARI
|22.03.2026
|«Урал»
2:4
«Енисей»
Лига PARI
|15.03.2026
|«Урал»
2:0
«Арсенал»
Лига PARI
|09.03.2026
|«Ротор»
1:1
«Урал»
Лига PARI
Последние пять матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2026
|«Уфа»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
|28.03.2026
|«Енисей»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|21.03.2026
|«Уфа»
2:1
«Волга»
Лига PARI
|15.03.2026
|«Уфа»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
|09.03.2026
|«Шинник»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
«Урал» уже на четыре очка отстает от идущей второй «Родины». «Уфа» тоже третья - только с конца таблицы.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|27
|18
|5
|4
|34-13
|59
|2
|Родина
|27
|14
|10
|3
|45-23
|52
|3
|Урал
|27
|14
|6
|7
|41-27
|48
|4
|Ротор
|27
|11
|9
|7
|35-22
|42
|5
|Спартак
|27
|10
|11
|6
|38-32
|41
|6
|КАМАЗ
|27
|9
|12
|6
|41-28
|39
|7
|Челябинск
|27
|9
|11
|7
|35-29
|38
|8
|Нефтехимик
|27
|8
|11
|8
|31-32
|35
|9
|Арсенал
|27
|8
|11
|8
|37-33
|35
|10
|Торпедо
|27
|9
|7
|11
|28-33
|34
|11
|СКА-Хабаровск
|27
|8
|10
|9
|29-35
|34
|12
|Енисей
|27
|8
|10
|9
|23-31
|34
|13
|Шинник
|27
|7
|12
|8
|22-23
|33
|14
|Волга
|27
|8
|7
|12
|31-40
|31
|15
|Черноморец
|27
|7
|8
|12
|31-37
|29
|16
|Уфа
|27
|6
|9
|12
|29-35
|27
|17
|Чайка
|27
|4
|7
|16
|25-59
|19
|18
|Сокол
|27
|2
|10
|15
|12-35
|16
По результатам двух клубов на букву «У» в этом году и не скажешь, кто из них фаворит дивизиона, а кто - аутсайдер. И те, и другие набрали после рестарта по семь очков. Но если для «Уфы» это неплохой «урожай», то для «Урала» - катастрофический. Команда Василия Березуцкого лишилась второго места в таблице и рискует в очередной раз попасть в стыковые матчи.
«Уфа» изо всех сил пытается выскочить из зоны вылета, поэтому соперников на проходных и заведомо непобедимых не делит. В Екатеринбурге парни Тетрадзе тоже будут отчаянно упираться. В этом году все три выездных матча они проиграли всухую, но крупно - ни разу. Что еще объединяет эти игры, они были «низовыми».
Официальный букмекер дивизиона установил коэффициент 1.82 на тотал меньше 2.5 в Екатеринбурге.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Аюпов (травма)
«Уфа»: Перченок (дисквалификация)
Аналитики PARI установили коэффициент 1.58 на победу фаворита и 5.60 - на его соперника. Ничья поля котируется за 3.95.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.
Билеты стоимостью от 250 рублей можно приобрести на официальном сайте «Урала». Fan ID для прохода на трибуну в ФНЛ не требуется.