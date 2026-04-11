Урал - Уфа, 12 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Березуцкому больше нельзя терять очки
Валентин Васильев

Первый временной слот в воскресной программе Лиги PARI отдан встрече в Екатеринбурге. «Урал» принимает «Уфу». Рассмотрим предстоящий матч с точки зрения перспективных опций для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

12.04.2026, Вс

13:00 МСК

«Уфа»

П1 - 1.58

Х - 3.95

П2 - 5.60

Турнир: Лига PARI, 28-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия) 

Главный судья: Плиско (Санкт-Петербург)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал» 146634-27
«Уфа» 661427-34

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2026«Урал»

5:0

«Чайка»

Лига PARI

29.03.2026«Родина»

3:1

«Урал»

Лига PARI

22.03.2026«Урал»

2:4

«Енисей»

Лига PARI

15.03.2026«Урал»

2:0

«Арсенал»

Лига PARI

09.03.2026«Ротор»

1:1

«Урал»

Лига PARI

Последние пять матчей «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2026«Уфа» 

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

28.03.2026«Енисей»

1:0

«Уфа» 

Лига PARI

21.03.2026«Уфа» 

2:1

«Волга»

Лига PARI

15.03.2026«Уфа» 

2:0

«Сокол»

Лига PARI

09.03.2026«Шинник»

1:0

«Уфа» 

Лига PARI

Место в турнирной таблице

«Урал» уже на четыре очка отстает от идущей второй «Родины». «Уфа» тоже третья - только с конца таблицы.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел27185434-1359
2Родина271410345-2352
3Урал27146741-2748
4Ротор27119735-2242
5Спартак271011638-3241
6КАМАЗ27912641-2839
7Челябинск27911735-2938
8Нефтехимик27811831-3235
9Арсенал27811837-3335
10Торпедо27971128-3334
11СКА-Хабаровск27810929-3534
12Енисей27810923-3134
13Шинник27712822-2333
14Волга27871231-4031
15Черноморец27781231-3729
16Уфа27691229-3527
17Чайка27471625-5919
18Сокол272101512-3516

Прогноз на матч

По результатам двух клубов на букву «У» в этом году и не скажешь, кто из них фаворит дивизиона, а кто - аутсайдер. И те, и другие набрали после рестарта по семь очков. Но если для «Уфы» это неплохой «урожай», то для «Урала» - катастрофический. Команда Василия Березуцкого лишилась второго места в таблице и рискует в очередной раз попасть в стыковые матчи. 

«Уфа» изо всех сил пытается выскочить из зоны вылета, поэтому соперников на проходных и заведомо непобедимых не делит. В Екатеринбурге парни Тетрадзе тоже будут отчаянно упираться. В этом году все три выездных матча они проиграли всухую, но крупно - ни разу. Что еще объединяет эти игры, они были «низовыми».

Официальный букмекер дивизиона установил коэффициент 1.82 на тотал меньше 2.5 в Екатеринбурге.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Урал»: Аюпов (травма)

«Уфа»: Перченок (дисквалификация) 

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили коэффициент 1.58 на победу фаворита и 5.60 - на его соперника.   Ничья поля котируется за 3.95.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «Уфа»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Урал» - «Уфа»?

Билеты стоимостью от 250 рублей можно приобрести на официальном сайте «Урала». Fan ID для прохода на трибуну в ФНЛ не требуется.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer264 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer80 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer264 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer264 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer264 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer264 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer264 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё