Урава Ред Даймондс - Монтеррей, 26 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Изначально эксперты отводили «Ураве» с «Монтерреем» роль андердогов в компании итальянского и аргентинского грандов. Однако мексиканский клуб не уступил ни одному из фаворитов и к третьему туру сохранил неплохие шансы на выход в плей-офф. Крупная победа над японцами выведет команду Серхио Рамоса в 1/8 финала вне зависимости от исхода параллельной встречи в Сиэтле. Способен ли на нее «Монтеррей» - вот в чем вопрос.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа E, 3-й тур
Стадион: «Роуз Боул» (Пасадена, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять матчей «Урава Ред Даймондс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2025
|«Интер»
2:1
«Урава Ред Даймондс»
Клубный чемпионат мира
|17.06.2025
|«Ривер Плейт»
2:1
«Урава Ред Даймондс»
Клубный чемпионат мира
|01.06.2025
|«Урава Ред Даймондс»
2:1
«Иокогама»
Чемпионат Японии
|28.05.2025
|«Урава Ред Даймондс»
0:0
«Сересо»
Чемпионат Японии
|24.05.2025
|«Нагоя Грампус»
2:1
«Урава Ред Даймондс»
Чемпионат Японии
Последние пять матчей «Монтеррея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2025
|«Ривер Плейт»
0:0
«Монтеррей»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Монтеррей»
1:1
«Интер»
Клубный чемпионат мира
|11.05.2025
|«Толука»
2:1
«Монтеррей»
Плей-офф чемпионата Мексики
|08.05.2025
|«Монтеррей»
3:2
«Толука»
Плей-офф чемпионата Мексики
|05.05.2025
|«Монтеррей»
2:0
«Пумас»
Плей-офф чемпионата Мексики
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|2. Интер
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|3. Монтеррей
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4. Урава Ред Даймондс
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
«Монтеррей» - одна из главных сенсаций Клубного чемпионата мира 2025 года. Команда малоизвестного испанского специалиста Доменека Торрента не спасовала перед итальянским и аргентинским топами и теперь может не пустить одного из них в плей-офф. Мексиканская «Банда» (одно из прозвищ команды) доказала, что с обороной у нее полнейший порядок, а легендарный Серхио Рамос, несмотря на почтенный возраст (40 лет), по-прежнему конкурентоспособен на высшем уровне. Но теперь перед ними стоит задача иного рода - атаковать, забивать, побеждать. И желательно покрупнее.
Японцы в США оба матча проиграли с одинаковым счетом 1:2. В последнее время это самый популярный исход их матчей. Трижды за пять игр «Урава» с ним уступила и один раз победила. У «Редс», в отличие от соперника, не осталось на КЧМ турнирных перспектив, а значит, можно напоследок расслабиться и поиграть для зрителя. Следовательно, шансы на обоюдное взятие ворот в Пасадене достаточно высоки. БК PARI оценила их коэффициентом 1.78.
Потери
«Урава Ред Даймондс»: Шибато (травма)
«Монтеррей»: Сальседо (травма)
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|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики PARI оценили вероятность победы мексиканцев коэффициентом 1.72. Ничья идет в конторе по котировке 3.90, а победа японцев - 4.70.
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По версии аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является минимальная победа мексиканцев -1:0. Ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 7.50.
Предложения на тотал больше 2.5 и меньше 2.5 в PARI близкие - соответственно, 1.80 и 2.00. Следовательно, предугадать характер встречи достаточно сложно - она может оказаться как результативной, так и «низовой».
В марте легенде испанского футбола исполнилось 39 лет. В «Монтеррее» Рамос самый возрастной игрок. Капитан команды Эктор Морено на два года младше Серхио.