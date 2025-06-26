Урава Ред Даймондс - Монтеррей, 26 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Монтеррей» - одна из главных сенсаций Клубного чемпионата мира 2025 года. Команда малоизвестного испанского специалиста Доменека Торрента не спасовала перед итальянским и аргентинским топами и теперь может не пустить одного из них в плей-офф. Мексиканская «Банда» (одно из прозвищ команды) доказала, что с обороной у нее полнейший порядок, а легендарный Серхио Рамос, несмотря на почтенный возраст (40 лет), по-прежнему конкурентоспособен на высшем уровне. Но теперь перед ними стоит задача иного рода - атаковать, забивать, побеждать. И желательно покрупнее.

Японцы в США оба матча проиграли с одинаковым счетом 1:2. В последнее время это самый популярный исход их матчей. Трижды за пять игр «Урава» с ним уступила и один раз победила. У «Редс», в отличие от соперника, не осталось на КЧМ турнирных перспектив, а значит, можно напоследок расслабиться и поиграть для зрителя. Следовательно, шансы на обоюдное взятие ворот в Пасадене достаточно высоки. БК PARI оценила их коэффициентом 1.78.