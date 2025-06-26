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23 июня 6:43ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира

Урава Ред Даймондс - Монтеррей, 26 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Серхио Рамос ведет «Банду» в плей-офф
Валентин Васильев

Изначально эксперты отводили «Ураве» с «Монтерреем» роль андердогов в компании итальянского и аргентинского грандов. Однако мексиканский клуб не уступил ни одному из фаворитов и к третьему туру сохранил неплохие шансы на выход в плей-офф. Крупная победа над японцами выведет команду Серхио Рамоса в 1/8 финала вне зависимости от исхода параллельной встречи в Сиэтле. Способен ли на нее «Монтеррей» - вот в чем вопрос.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Урава Ред Даймондс» (Сайтама, Япония)

26.06.2025, Чт

04:00 МСК

«Монтеррей» (Мексика)

П1 - 4.70

Х - 3.90

П2 - 1.72

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа E, 3-й тур

Стадион: «Роуз Боул» (Пасадена, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять матчей «Урава Ред Даймондс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2025 «Интер»

2:1

 «Урава Ред Даймондс»

Клубный чемпионат мира

17.06.2025 «Ривер Плейт»

2:1

 «Урава Ред Даймондс»

Клубный чемпионат мира

01.06.2025 «Урава Ред Даймондс»

2:1

 «Иокогама»

Чемпионат Японии

28.05.2025 «Урава Ред Даймондс»

0:0

 «Сересо»

Чемпионат Японии

24.05.2025 «Нагоя Грампус»

2:1

 «Урава Ред Даймондс»

Чемпионат Японии

Последние пять матчей «Монтеррея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.06.2025«Ривер Плейт» 

0:0

«Монтеррей» 

Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Монтеррей» 

1:1

«Интер» 

Клубный чемпионат мира

11.05.2025«Толука» 

2:1

«Монтеррей» 

Плей-офф чемпионата Мексики

08.05.2025«Монтеррей» 

3:2

«Толука» 

Плей-офф чемпионата Мексики

05.05.2025«Монтеррей» 

2:0

«Пумас» 

Плей-офф чемпионата Мексики

Турнирная таблица

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Группа E

КомандаИВНПМО
1. Ривер Плейт21103-14
2. Интер21103-24
3. Монтеррей20201-12
4. Урава Ред Даймондс20022-50

Прогноз на матч

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«Монтеррей» - одна из главных сенсаций Клубного чемпионата мира 2025 года. Команда малоизвестного испанского специалиста Доменека Торрента не спасовала перед итальянским и аргентинским топами и теперь может не пустить одного из них в плей-офф. Мексиканская «Банда» (одно из прозвищ команды) доказала, что с обороной у нее полнейший порядок, а легендарный Серхио Рамос, несмотря на почтенный возраст (40 лет), по-прежнему конкурентоспособен на высшем уровне. Но теперь перед ними стоит задача иного рода - атаковать, забивать, побеждать. И желательно покрупнее. 

Японцы в США оба матча проиграли с одинаковым счетом 1:2. В последнее время это самый популярный исход их матчей. Трижды за пять игр «Урава» с ним уступила и один раз победила. У «Редс», в отличие от соперника, не осталось на КЧМ турнирных перспектив, а значит, можно напоследок расслабиться и поиграть для зрителя. Следовательно, шансы на обоюдное взятие ворот в Пасадене достаточно высоки. БК PARI оценила их коэффициентом 1.78.

Составы команд

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Потери

«Урава Ред Даймондс»: Шибато (травма)

«Монтеррей»: Сальседо (травма)

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценили вероятность победы мексиканцев коэффициентом 1.72. Ничья идет в конторе по котировке 3.90, а победа японцев - 4.70.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Урава Ред Даймондс» - «Монтеррей»?

По версии аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является минимальная победа мексиканцев -1:0. Ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 7.50.

Матч «Урава Ред Даймондс» - «Монтеррей» будет результативным?

Предложения на тотал больше 2.5 и меньше 2.5 в PARI близкие - соответственно, 1.80 и 2.00. Следовательно, предугадать характер встречи достаточно сложно - она может оказаться как результативной, так и «низовой».

Сколько лет Серхио Рамосу?

В марте легенде испанского футбола исполнилось 39 лет. В «Монтеррее» Рамос самый возрастной игрок. Капитан команды Эктор Морено на два года младше Серхио.

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