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Уругвай - Испания, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Уругвайцы никогда не побеждали испанцев!
Валентин Васильев

Уругвай - Испания

Команды

27 июня 2026 (03:00) МСК

Начало

Стадион «Акрон» (Сапопан, Мексика)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

2Х и тотал меньше 3.5
Прогноз

1.60
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Уругвай - Испания
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Уругвай - Испания

В ночь с пятницы на субботу по московскому времени определятся участники плей-офф чемпионата мира по футболу от группы H. В мексиканском Сапопане сразятся сборные Уругвая и Испании. Причем двукратным чемпионам мира ни в коем случае нельзя проигрывать - удастся ли?

Место в турнирной таблице

МестоКомандаИВНПМО
1Испания21104-04
2Уругвай20203-32
3Кабо-Верде20202-22
4Саудовская Аравия20111-51

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
БЕТСИТИ6.904.101.531.841.98
Winline6.604.201.471.831.97
Марафон6.804.201.521.851.98

Уругвай

Сборная Уругвая никак не может победить на этом Кубке мира. В двух турах группового этапа «селесте» довольствовалась двумя ничьими. На старте турнира подопечные Бьелсы разошлись миром с Саудовской Аравией - 1:1. А во втором туре их ждал настоящий триллер в Майами против главного открытия турнира - команды Кабо-Верде.

Дебютанты открыли счет шикарным ударом со штрафного, но Уругвай перевернул встречу еще до перерыва - Араухо сравнял результат, а Каноббио вывел вперед. Однако удержать победный счет у латиноамериканцев не вышло: ошибка в обороне привела еще к одной ничьей - 2:2. 

Теперь даже ничья не гарантирует двукратному чемпиону мира квалификации в плей-офф.

Последние пять матчей сборной Уругвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.06.2026Уругвай

2:2

Кабо-Верде

ЧМ-2026

16.06.2026Саудовская Аравия

1:1

Уругвай

ЧМ-2026

31.03.2026Алжир

0:0

Уругвай

Товарищеский матч

28.03.2026Англия

1:1

Уругвай

Товарищеский матч

19.11.2025США

5:1

Уругвай

Товарищеский матч

Испания

Испанцы тоже стали соавторами сказки Кабо-Верде в Америке. Ничья против чемпионов Европы прославила на весь мир 40-летнего вратаря-ноунейма Возинью.

Другое дело, как команда де ла Фуэнте отреагировала на внеплановую потерю очков. Во втором туре «Красная фурия» растерзала сборную Саудовской Аравии - 4:0. Тем не менее первое место в группе испанцам все еще не гарантировано, а на другое они в принципе не могут настраиваться.

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2026Испания

4:0

Саудовская Аравия

ЧМ-2026

15.06.2026Испания

0:0

Кабо-Верде

ЧМ-2026

09.06.2026Испания

3:1

Перу

Товарищеский матч

04.06.2026Испания

1:1

Ирак

Товарищеский матч

31.03.2026Испания

0:0

Египет

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Уругвай0558-18
Испания55018-8

Прогнозы на матч

Предлагаем вашему вниманию три варианта прогноза на матч Уругвая и Испании: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Осечка на старте здорово разозлила испанцев - еще одна в их планы вряд ли входит. Статистика личных встреч тоже не обещает уругвайцам ничего хорошего: ни одной победы над этим соперником за 10 матчей. Если решите взять чистый выигрыш европейцев, самый высокий коэффициент на этот вариант дает БЕТСИТИ  (1.53).

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Сбалансированный. Уругвай не побеждает на протяжении шести матчей подряд. При этом команда остается верна себе и пропускает достаточно мало. У испанцев же резонов устраивать очередную «голеаду» нет - есть смысл поберечь силы на плей-офф. При таком раскладе непроигрыш фаворита в комплексе с общим количеством голов не более 3.5 выглядит реальным исходом встречи.

Рискованный. За последние шесть матчей уругвайцы пять раз играли вничью. У испанцев тоже мировых в этом году набралось немало: половина  из шести игр. Возражать против еще одной фаворит вряд ли станет. А наиболее привлекательный коэффициент на ничью установил БЕТСИТИ (4.10).

Прогноз на точный счет

Аналитики ведущих БК находят наиболее очевидными два варианта победы Испании - 1:0 и 2:0. Первый котируется за 6.50, второй - за 6.60. Остановимся на минимальном размере. 

Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Испании.

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