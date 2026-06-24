Уругвай - Испания, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Партнерский проект
В ночь с пятницы на субботу по московскому времени определятся участники плей-офф чемпионата мира по футболу от группы H. В мексиканском Сапопане сразятся сборные Уругвая и Испании. Причем двукратным чемпионам мира ни в коем случае нельзя проигрывать - удастся ли?
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|2
|Уругвай
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|1
|1
|1-5
|1
Сборная Уругвая никак не может победить на этом Кубке мира. В двух турах группового этапа «селесте» довольствовалась двумя ничьими. На старте турнира подопечные Бьелсы разошлись миром с Саудовской Аравией - 1:1. А во втором туре их ждал настоящий триллер в Майами против главного открытия турнира - команды Кабо-Верде.
Дебютанты открыли счет шикарным ударом со штрафного, но Уругвай перевернул встречу еще до перерыва - Араухо сравнял результат, а Каноббио вывел вперед. Однако удержать победный счет у латиноамериканцев не вышло: ошибка в обороне привела еще к одной ничьей - 2:2.
Теперь даже ничья не гарантирует двукратному чемпиону мира квалификации в плей-офф.
Последние пять матчей сборной Уругвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2026
|Уругвай
2:2
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|16.06.2026
|Саудовская Аравия
1:1
Уругвай
ЧМ-2026
|31.03.2026
|Алжир
0:0
Уругвай
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Англия
1:1
Уругвай
Товарищеский матч
|19.11.2025
|США
5:1
Уругвай
Товарищеский матч
Испанцы тоже стали соавторами сказки Кабо-Верде в Америке. Ничья против чемпионов Европы прославила на весь мир 40-летнего вратаря-ноунейма Возинью.
Другое дело, как команда де ла Фуэнте отреагировала на внеплановую потерю очков. Во втором туре «Красная фурия» растерзала сборную Саудовской Аравии - 4:0. Тем не менее первое место в группе испанцам все еще не гарантировано, а на другое они в принципе не могут настраиваться.
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2026
|Испания
4:0
Саудовская Аравия
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Испания
0:0
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|09.06.2026
|Испания
3:1
Перу
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Испания
1:1
Ирак
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Испания
0:0
Египет
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Уругвай
|0
|5
|5
|8-18
|Испания
|5
|5
|0
|18-8
Предлагаем вашему вниманию три варианта прогноза на матч Уругвая и Испании: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Осечка на старте здорово разозлила испанцев - еще одна в их планы вряд ли входит. Статистика личных встреч тоже не обещает уругвайцам ничего хорошего: ни одной победы над этим соперником за 10 матчей. Если решите взять чистый выигрыш европейцев, самый высокий коэффициент на этот вариант дает БЕТСИТИ (1.53).
Лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года можно посмотреть на этой странице.
Сбалансированный. Уругвай не побеждает на протяжении шести матчей подряд. При этом команда остается верна себе и пропускает достаточно мало. У испанцев же резонов устраивать очередную «голеаду» нет - есть смысл поберечь силы на плей-офф. При таком раскладе непроигрыш фаворита в комплексе с общим количеством голов не более 3.5 выглядит реальным исходом встречи.
Рискованный. За последние шесть матчей уругвайцы пять раз играли вничью. У испанцев тоже мировых в этом году набралось немало: половина из шести игр. Возражать против еще одной фаворит вряд ли станет. А наиболее привлекательный коэффициент на ничью установил БЕТСИТИ (4.10).
Аналитики ведущих БК находят наиболее очевидными два варианта победы Испании - 1:0 и 2:0. Первый котируется за 6.50, второй - за 6.60. Остановимся на минимальном размере.
Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Испании.