Уругвай - Испания, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Сборная Уругвая никак не может победить на этом Кубке мира. В двух турах группового этапа «селесте» довольствовалась двумя ничьими. На старте турнира подопечные Бьелсы разошлись миром с Саудовской Аравией - 1:1. А во втором туре их ждал настоящий триллер в Майами против главного открытия турнира - команды Кабо-Верде.

Дебютанты открыли счет шикарным ударом со штрафного, но Уругвай перевернул встречу еще до перерыва - Араухо сравнял результат, а Каноббио вывел вперед. Однако удержать победный счет у латиноамериканцев не вышло: ошибка в обороне привела еще к одной ничьей - 2:2.

Теперь даже ничья не гарантирует двукратному чемпиону мира квалификации в плей-офф.

Последние пять матчей сборной Уругвая: