США — Германия, прогноз на 17 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Сборная США стартовала с двух «сухих» побед и, казалось, действовала с большим запасом. Но в следующих двух матчах американцы набрали только пару очков, а пропустили восемь голов. И вот команда уже только на четвертом месте в таблице, поэтому пора бы вновь включиться, чтобы избежать лишней нервотрепки, связанной с борьбой за плей-офф.

Тем более что следующий соперник как раз опережает американцев на один балл. Сборная Германии выбила максимум в матчах с аутсайдерами, но затем без шансов проиграла швейцарцам. Похоже, тем самым немцы показали свой потолок, и потенциал команды США, разумеется, значительно выше.

Резюмируя, ждем, что американцы хотя бы эпизодически будут выжимать из себя максимум. Атакующий потенциал у них высокий, поэтому можно ждать довольно высокую результативность. В последних пяти очных матчах команд на чемпионатах мира в основное время забрасывалось минимум пять шайб. Играем соответствующий тотал с двойным шансом в пользу сборной США.