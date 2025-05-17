США — Германия, прогноз на 17 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
В субботу, 17 мая, в рамках группы В на чемпионате мира 2025 года по хоккею встретятся сборные США и Германии. Сумеют ли американцы одержать победу и обогнать немцев в таблице?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, пятый тур
Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|США
21
3
6
101-50
|Германия
6
3
21
50-101
Последние игры сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2025
|США
6:5 ОТ
Норвегия
Чемпионат мира
|12.05.2025
|США
0:3
Швейцария
Чемпионат мира
|11.05.2025
|США
6:0
Венгрия
Чемпионат мира
|09.05.2025
|Дания
0:5
США
Чемпионат мира
|04.05.2025
|Германия
2:5
США
Товарищеский матч
Последние игры сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|Швейцария
5:1
Германия
Чемпионат мира
|13.05.2025
|Норвегия
2:5
Германия
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Германия
4:1
Казахстан
Чемпионат мира
|10.05.2025
|Германия
6:1
Венгрия
Чемпионат мира
|04.05.2025
|Германия
2:5
США
Товарищеский матч
Положение после 15 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
4
|4
|0
|0
|0
21-2
12
|2. Швеция
4
|4
|0
|0
|0
17-3
12
|3. Финляндия
4
|2
|1
|1
|0
16-7
8
|4. Словакия
4
|2
|0
|1
|1
7-10
7
|5. Латвия
4
|2
|0
|2
|0
10-16
6
|6. Австрия
4
|0
|1
|2
|0
7-13
2
|7. Франция
4
|0
|0
|3
|1
5-15
1
|8. Словения
4
|0
|0
|3
|0
4-21
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Чехия
4
|3
|1
|0
|0
20-8
11
|2. Швейцария
4
|3
|0
|0
|1
17-8
10
|3. Германия
4
|3
|0
|1
|0
16-9
9
|4. США
4
|2
|1
|1
|0
17-8
8
|5. Казахстан
4
|1
|0
|3
|0
6-14
3
|6. Дания
4
|1
|0
|3
|0
9-18
3
|7. Венгрия
4
|1
|0
|3
|0
6-20
3
|8. Норвегия
4
|0
|0
|3
|0
9-15
0
Сборная США стартовала с двух «сухих» побед и, казалось, действовала с большим запасом. Но в следующих двух матчах американцы набрали только пару очков, а пропустили восемь голов. И вот команда уже только на четвертом месте в таблице, поэтому пора бы вновь включиться, чтобы избежать лишней нервотрепки, связанной с борьбой за плей-офф.
Тем более что следующий соперник как раз опережает американцев на один балл. Сборная Германии выбила максимум в матчах с аутсайдерами, но затем без шансов проиграла швейцарцам. Похоже, тем самым немцы показали свой потолок, и потенциал команды США, разумеется, значительно выше.
Резюмируя, ждем, что американцы хотя бы эпизодически будут выжимать из себя максимум. Атакующий потенциал у них высокий, поэтому можно ждать довольно высокую результативность. В последних пяти очных матчах команд на чемпионатах мира в основное время забрасывалось минимум пять шайб. Играем соответствующий тотал с двойным шансом в пользу сборной США.
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Смотреть встречу США — Германия на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 13:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
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Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);
Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»), Коул Хатсон (NCAA, Бостонский университет)
Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор («Ванкувер Кэнакс») Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун (оба — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Логан Кули («Юта»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Бретт Берард («Нью‑Йорк Рейнджерс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);
Главный тренер: Райан Варсофски.
Вратари: Филипп Грубауэр («Сиэтл Кракен»), Маттиас Нидербергер («Ред Булл»), Арно Тифензее («Адлер Мангейм»);
Защитники: Корбиниан Гейбел, Йонас Мюллер, Эрик Мик (все — «Айсберен Берлин»), Леон Хюттль, Фабио Вагнер (оба — «Ингольштадт»), Лукас Кельбле («Адлер Мангейм»), Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»), Максимилиан Шубер («Таксон Роудраннерс»), ;
Нападающие: Максимилиан Кастнер, Ясин Эхлиз, Патрик Хагер (все — «Ред Булл»), Войцех Стаховяк («Ингольштадт»), Александр Эль, Марк Михаэлис, Джастин Шюц (все — «Адлер Мангейм»), Доминик Кагун («Лозанна»), Леонард Пфёдерль, Фредерик Тиффельс (оба — «Айсберен Берлин»), Лукас Райхель («Чикаго Блэкхокс»), Джошуа Самански («Штраубинг Тайгерс»), Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»), Мануэль Видерер («Айсберен Берлин»);
Главный тренер: Харольд Крайс.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Германии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,60 и 5,40 соответственно. Выигрыш США идет за 1,45.
Партнерский проект