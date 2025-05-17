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16 мая 10:21ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

США — Германия, прогноз на 17 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Соседи по таблице
Александр Бокулёв

В субботу, 17 мая, в рамках группы В на чемпионате мира 2025 года по хоккею встретятся сборные США и Германии. Сумеют ли американцы одержать победу и обогнать немцев в таблице?

Команда 1

Время начала

Команда 2

США

17.05.2025, Сб

13:20 МСК

Германия

П1 - 1,45

Х - 5,60

П2 - 5,40

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, пятый тур

Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

США

21

3

6

101-50

Германия

6

3

21

50-101

Последние игры сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2025США

6:5 ОТ

Норвегия

Чемпионат мира

12.05.2025США

0:3

Швейцария

Чемпионат мира

11.05.2025США

6:0

Венгрия

Чемпионат мира

09.05.2025Дания

0:5

США

Чемпионат мира

04.05.2025Германия

2:5

США

Товарищеский матч

Последние игры сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2025Швейцария

5:1

Германия

Чемпионат мира

13.05.2025Норвегия

2:5

Германия

Чемпионат мира

11.05.2025Германия

4:1

Казахстан

Чемпионат мира

10.05.2025Германия

6:1

Венгрия

Чемпионат мира

04.05.2025Германия

2:5

США

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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Положение после 15 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

4

4000

21-2

12

2. Швеция

4

4000

17-3

12

3. Финляндия

4

2110

16-7

8

4. Словакия

4

2011

7-10

7

5. Латвия

4

2020

10-16

6

6. Австрия

4

0120

7-13

2

7. Франция

4

0031

5-15

1

8. Словения

4

0030

4-21

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Чехия

4

3100

20-8

11

2. Швейцария

4

3001

17-8

10

3. Германия

4

3010

16-9

9

4. США

4

2110

17-8

8

5. Казахстан

4

1030

6-14

3

6. Дания

4

1030

9-18

3

7. Венгрия

4

1030

6-20

3

8. Норвегия

4

0030

9-15

0

Прогноз на матч

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Сборная США стартовала с двух «сухих» побед и, казалось, действовала с большим запасом. Но в следующих двух матчах американцы набрали только пару очков, а пропустили восемь голов. И вот команда уже только на четвертом месте в таблице, поэтому пора бы вновь включиться, чтобы избежать лишней нервотрепки, связанной с борьбой за плей-офф.

Тем более что следующий соперник как раз опережает американцев на один балл. Сборная Германии выбила максимум в матчах с аутсайдерами, но затем без шансов проиграла швейцарцам. Похоже, тем самым немцы показали свой потолок, и потенциал команды США, разумеется, значительно выше.

Резюмируя, ждем, что американцы хотя бы эпизодически будут выжимать из себя максимум. Атакующий потенциал у них высокий, поэтому можно ждать довольно высокую результативность. В последних пяти очных матчах команд на чемпионатах мира в основное время забрасывалось минимум пять шайб. Играем соответствующий тотал с двойным шансом в пользу сборной США.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Смотреть встречу США Германия на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 13:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Сборная США

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Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);

Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»), Коул Хатсон (NCAA, Бостонский университет)

Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор («Ванкувер Кэнакс») Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун (оба — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Логан Кули («Юта»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Бретт Берард («Нью‑Йорк Рейнджерс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);

Главный тренер: Райан Варсофски.

Сборная Германии

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Вратари: Филипп Грубауэр («Сиэтл Кракен»), Маттиас Нидербергер («Ред Булл»), Арно Тифензее («Адлер Мангейм»);

Защитники: Корбиниан Гейбел, Йонас Мюллер, Эрик Мик (все — «Айсберен Берлин»), Леон Хюттль, Фабио Вагнер (оба — «Ингольштадт»), Лукас Кельбле («Адлер Мангейм»), Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»), Максимилиан Шубер («Таксон Роудраннерс»), ;

Нападающие: Максимилиан Кастнер, Ясин Эхлиз, Патрик Хагер (все — «Ред Булл»), Войцех Стаховяк («Ингольштадт»), Александр Эль, Марк Михаэлис, Джастин Шюц (все — «Адлер Мангейм»), Доминик Кагун («Лозанна»), Леонард Пфёдерль, Фредерик Тиффельс (оба — «Айсберен Берлин»), Лукас Райхель («Чикаго Блэкхокс»), Джошуа Самански («Штраубинг Тайгерс»), Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»), Мануэль Видерер («Айсберен Берлин»);

Главный тренер: Харольд Крайс.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Германии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,60 и 5,40 соответственно. Выигрыш США идет за 1,45.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных