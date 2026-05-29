США - Сенегал, 31 мая: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Последний день весны-2026 будет богатым на разнообразные матчи сборных. В Нью-Джерси сохозяева ближайшего чемпионата мира, команда США, примет сенегальцев. Вашему вниманию последние новости из расположения соперников и самые интересные варианты для пари на игру.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Нью-Джерси, США)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|США
|0
|0
|0
|0-0
|Сенегал
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.04.2026
|США
0:2
Португалия
Товарищеский матч
|28.03.2026
|США
2:5
Бельгия
Товарищеский матч
|19.11.2025
|США
5:1
Уругвай
Товарищеский матч
|16.11.2025
|США
2:1
Парагвай
Товарищеский матч
|15.10.2025
|США
2:1
Австралия
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Сенегала:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Сенегал
3:1
Гамбия
|Товарищеский матч
|28.03.2026
|Сенегал
2:0
Перу
|Товарищеский матч
|14.01.2026
|Сенегал
1:0
Египет
|Кубок африканских наций
|09.01.2026
|Мали
0:1
Сенегал
|Кубок африканских наций
|03.01.2026
|Сенегал
3:1
Судан
Кубок африканских наций
Весенние встречи с европейскими топами озадачили поклонников соккера в США. После трех осенних побед американцы уступили Бельгии (2:5) и Португалии (0:2). Последние «пристрелки» перед домашним мундиалем обещают быть не проще для команды Маурисио Почеттино.
Сборная Сенегала де-факто является сильнейшей командой Африки. Титул у нее отобрал Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) вследствие протеста марокканцев. Сенегальцам было засчитано поражение в выигранном со счетом 1:0 финале. С учетом этой игры их беспроигрышная серия насчитывает уже 10 матчей. Девять из них парни Папе Тьява выиграли!
Так что игра в Нью-Джерси обещает быть крайне любопытной. Элемента неожиданности ей добавит отсутствие какого-либо совместного бэкграунда у команд. Знакомиться они будут уже на газоне.
Считаем вероятность обмена голами в этой встрече достаточно высокой. Аналитики PARI оценили ее коэффициентом 1.88.
На территории РФ игру покажет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Основной маркет PARI отличают повышенные коэффициенты на базовые исходы: 2.35 на победу хозяев поля и 2.95 - на гостей. Ничья котируется за 3.35.
