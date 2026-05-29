США - Сенегал, 31 мая: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Весенние встречи с европейскими топами озадачили поклонников соккера в США. После трех осенних побед американцы уступили Бельгии (2:5) и Португалии (0:2). Последние «пристрелки» перед домашним мундиалем обещают быть не проще для команды Маурисио Почеттино.

Сборная Сенегала де-факто является сильнейшей командой Африки. Титул у нее отобрал Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) вследствие протеста марокканцев. Сенегальцам было засчитано поражение в выигранном со счетом 1:0 финале. С учетом этой игры их беспроигрышная серия насчитывает уже 10 матчей. Девять из них парни Папе Тьява выиграли!

Так что игра в Нью-Джерси обещает быть крайне любопытной. Элемента неожиданности ей добавит отсутствие какого-либо совместного бэкграунда у команд. Знакомиться они будут уже на газоне.

Считаем вероятность обмена голами в этой встрече достаточно высокой. Аналитики PARI оценили ее коэффициентом 1.88.