США - Сенегал, 31 мая: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Обе команды входят в первую двадцатку рейтинга ФИФА
Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров

Последний день весны-2026 будет богатым на разнообразные матчи сборных. В Нью-Джерси сохозяева ближайшего чемпионата мира, команда США, примет сенегальцев. Вашему вниманию последние новости из расположения соперников и самые интересные варианты для пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

США

Место в рейтинге ФИФА: 16

31.05.2026, Вс
18:30 МСК

Сенегал

Место в рейтинге ФИФА: 14

П1 - 2.35

Х - 3.35

П2 - 2.95

Турнир: товарищеский матч

Стадион:  «Метлайф-стэдиум»   (Нью-Джерси, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
США0000-0
Сенегал0000-0

Последние пять матчей сборной  США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.04.2026США

0:2

Португалия

Товарищеский матч

28.03.2026США

2:5

Бельгия

Товарищеский матч

19.11.2025США

5:1

Уругвай

Товарищеский матч

16.11.2025США

2:1

Парагвай

Товарищеский матч

15.10.2025США

2:1

Австралия

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Сенегала:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2026Сенегал

3:1

Гамбия

Товарищеский матч
28.03.2026Сенегал

2:0

Перу

Товарищеский матч
14.01.2026Сенегал

1:0

Египет

Кубок африканских наций
09.01.2026Мали

0:1

Сенегал

Кубок африканских наций
03.01.2026Сенегал

3:1

Судан

Кубок африканских наций

Прогноз на матч

Весенние встречи с европейскими топами озадачили поклонников соккера в США. После трех осенних побед американцы уступили Бельгии (2:5) и Португалии (0:2). Последние «пристрелки» перед домашним мундиалем обещают быть не проще для команды Маурисио Почеттино.

Сборная Сенегала де-факто является сильнейшей командой Африки. Титул у нее отобрал  Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF)  вследствие протеста марокканцев. Сенегальцам было засчитано поражение в выигранном со счетом 1:0 финале. С учетом этой игры их беспроигрышная серия насчитывает уже 10 матчей. Девять из них парни Папе Тьява выиграли!

Так что игра в Нью-Джерси обещает быть крайне любопытной. Элемента неожиданности ей добавит отсутствие какого-либо совместного бэкграунда у команд. Знакомиться они будут уже на газоне. 

Считаем вероятность обмена голами в этой встрече достаточно высокой. Аналитики PARI оценили ее коэффициентом 1.88.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARI До 25 тысяч рублей Приветственный
«МАРАФОН» До 25 тысяч рублей Приветственный
Winline До 3 тысяч рублей Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

На территории РФ игру покажет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Основной маркет PARI  отличают повышенные коэффициенты на базовые исходы: 2.35 на победу хозяев поля и 2.95 - на гостей. Ничья котируется за 3.35.

