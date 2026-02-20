Ведомости
19 февраля 6:07ГлавнаяПрогнозыХоккейОлимпиада-2026 (хоккей)

США - Словакия, 20 февраля: прогноз на полуфинал Олимпиады-2026

Чемпионы мира рвутся к золоту Олимпиады
Валентин Васильев

До финиша хоккейного турнира Олимпийских игр в Милане осталось всего четыре матча. В пятницу, 20 февраля, в Италии определятся участники финалов - малого и главного, за золотые медали. В 23:10 по московскому времени отношения начнут выяснять сборные США и Словакии. Рассказываем о предматчевых раскладах и предложениях легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная США

20.02.2026, Пт

23:10 МСК

Сборная Словакии

П1 - 1.20

Х - 8.00

П2 - 10.00

Турнир: зимняя Олимпиада-2026, полуфинал

Стадион: «Санта-Джулия» (Милан, Италия)

Форма команд

Свернуть

История личных официальных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
США1101168-53
Словакия1101153-68

Последние пять матчей сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2026США

2:1 ОТ

Швеция

Олимпиада-2026

15.02.2026США

5:1

Германия

Олимпиада-2026

14.02.2026США

6:3

Дания

Олимпиада-2026

12.02.2026Латвия

1:5

США

Олимпиада-2026

25.05.2025Швейцария

0:1

США

ЧМ-2025

Последние пять матчей сборной Словакии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2026Словакия

6:2

Германия

Олимпиада-2026

14.02.2026Швеция

5:3

Словакия

Олимпиада-2026

13.02.2026Италия

2:3

Словакия

Олимпиада-2026

11.02.2026Словакия

4:1

Финляндия

Олимпиада-2026

20.05.2025Словакия

1:2

Финляндия

ЧМ-2025

Прогноз на матч

Свернуть

Сборная США уверенно продвигается к финальному матчу ОИ-2026. Все три матча группового турнира действующие чемпионы планеты выиграли убедительно, с перевесом в три-четыре гола. Лишь в четвертьфинале американцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением шведов: первый период завершился нулевой ничьей, второй - минимальной победой США, а третий - зеркальным успехом европейцев. Лишь в овертайме фаворит вырвал дожал соперника благодаря точному щелчку Куинна Хьюза. Он стал первым защитником, которому удалось забросить победную шайбу в овертайме матча плей-офф ОИ с участием хоккеистов НХЛ.

Словаки, наоборот, имели большие проблемы на предварительной стадии: с большим трудом обыграли итальянцев, уступили шведам. Зато в первом же матче на вылет - уверенно разобрались с немцами (6:2).

В последний раз команды США и Словакии сталкивались на групповой стадии ЧМ-2024 и выдали на пару яркое шоу с девятью шайбами, причем последняя из них была заброшена в овертайме. 

Однако здесь и сейчас цена победы неизмеримо выше. Соответственно, обе сборные постараются сыграть предельно собранно и надежно в обороне. 

Наш прогноз: тотал меньше 6.5. PARI оценила вероятность такого исхода коэффициентом 1.57.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 3 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 2 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Все матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 бесплатно показывает онлайн-кинотеатр Оkko. Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Оkko»Видео, Full HDРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Сборная США 

Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»);

Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Миннесота»), Сет Джонс («Флорида»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейк Сандерсон («Оттава»), Джейккоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»);

Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Клейтон Келлер («Юта»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер («Рейнджерс»), Брок Нельсон («Колорадо»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Брэди Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида»), Винсент Трочек («Рейнджерс»).

Главный тренер: Майк Салливан.

Сборная Словакии

Вратари: Адам Гаян (Университет Миннесота-Дулут), Самуэль Главай («Айова Уайлд»), Станислав Шкорванек («Маунтфилд Градец»);

Защитники: Петер Черешняк («Динамо Пардубице»), Эрик Чернак («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Мартин Фехервари («Вашингтон Кэпиталз»), Мартин Гернат («Локомотив Ярославль»), Михал Иван («Били Тигржи»), Патрик Кох, Мартин Маринчин (оба – «Оцеларжи Тршинец»), Шимон Немец («Нью-Джерси Девилз);

Нападающие: Петер Цегларик («Лександс»), Далибор Дворски («Сент-Луис Блюз»), Марек Гривик («Витковице Райдера»), Либор Гудачек («Оцеларжи Тршинец»), Милош Келемен («Динамо Пардубице»), Адам Лишка («Северсталь»), Оливер Окульяр («Шеллефтео»), Мартин Поспишил («Калгари Флеймз»), Павол Регенда, («Сан-Хосе Шаркс»), Адам Ружичка («Спартак Москва»), Юрай Слафковски («Монреаль Канадиенс»), Матуш Сукель («Литвинов»), Самуэль Такач («Слован Братислава»), Томаш Татар («Цуг»).

Главный тренер: Владимир Орсаг.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI считают явным фаворитом в паре действующего чемпиона мира. Поставить на победу США в основное время можно с коэффициентом 1.205. Ничья идет за 8.00. Удачная ставка на Словакию обещает 10-кратный выигрыш. 

На проход в финал котировки такие: 1.11 - 6.50.

