США - Словакия, 20 февраля: прогноз на полуфинал Олимпиады-2026

До финиша хоккейного турнира Олимпийских игр в Милане осталось всего четыре матча. В пятницу, 20 февраля, в Италии определятся участники финалов - малого и главного, за золотые медали. В 23:10 по московскому времени отношения начнут выяснять сборные США и Словакии. Рассказываем о предматчевых раскладах и предложениях легальных букмекеров на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Сборная США
20.02.2026, Пт
23:10 МСК
Сборная Словакии
|П1 - 1.20
Турнир: зимняя Олимпиада-2026, полуфинал
Стадион: «Санта-Джулия» (Милан, Италия)
История личных официальных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|США
|11
|0
|11
|68-53
|Словакия
|11
|0
|11
|53-68
Последние пять матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2026
|США
2:1 ОТ
Швеция
Олимпиада-2026
|15.02.2026
|США
5:1
Германия
Олимпиада-2026
|14.02.2026
|США
6:3
Дания
Олимпиада-2026
|12.02.2026
|Латвия
1:5
США
Олимпиада-2026
|25.05.2025
|Швейцария
0:1
США
ЧМ-2025
Последние пять матчей сборной Словакии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2026
|Словакия
6:2
Германия
Олимпиада-2026
|14.02.2026
|Швеция
5:3
Словакия
Олимпиада-2026
|13.02.2026
|Италия
2:3
Словакия
Олимпиада-2026
|11.02.2026
|Словакия
4:1
Финляндия
Олимпиада-2026
|20.05.2025
|Словакия
1:2
Финляндия
ЧМ-2025
Сборная США уверенно продвигается к финальному матчу ОИ-2026. Все три матча группового турнира действующие чемпионы планеты выиграли убедительно, с перевесом в три-четыре гола. Лишь в четвертьфинале американцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением шведов: первый период завершился нулевой ничьей, второй - минимальной победой США, а третий - зеркальным успехом европейцев. Лишь в овертайме фаворит вырвал дожал соперника благодаря точному щелчку Куинна Хьюза. Он стал первым защитником, которому удалось забросить победную шайбу в овертайме матча плей-офф ОИ с участием хоккеистов НХЛ.
Словаки, наоборот, имели большие проблемы на предварительной стадии: с большим трудом обыграли итальянцев, уступили шведам. Зато в первом же матче на вылет - уверенно разобрались с немцами (6:2).
В последний раз команды США и Словакии сталкивались на групповой стадии ЧМ-2024 и выдали на пару яркое шоу с девятью шайбами, причем последняя из них была заброшена в овертайме.
Однако здесь и сейчас цена победы неизмеримо выше. Соответственно, обе сборные постараются сыграть предельно собранно и надежно в обороне.
Наш прогноз: тотал меньше 6.5. PARI оценила вероятность такого исхода коэффициентом 1.57.
Все матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 бесплатно показывает онлайн-кинотеатр Оkko. Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Оkko»
|Видео, Full HD
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Сборная США
Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»);
Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Миннесота»), Сет Джонс («Флорида»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейк Сандерсон («Оттава»), Джейккоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»);
Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Клейтон Келлер («Юта»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер («Рейнджерс»), Брок Нельсон («Колорадо»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Брэди Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида»), Винсент Трочек («Рейнджерс»).
Главный тренер: Майк Салливан.
Сборная Словакии
Вратари: Адам Гаян (Университет Миннесота-Дулут), Самуэль Главай («Айова Уайлд»), Станислав Шкорванек («Маунтфилд Градец»);
Защитники: Петер Черешняк («Динамо Пардубице»), Эрик Чернак («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Мартин Фехервари («Вашингтон Кэпиталз»), Мартин Гернат («Локомотив Ярославль»), Михал Иван («Били Тигржи»), Патрик Кох, Мартин Маринчин (оба – «Оцеларжи Тршинец»), Шимон Немец («Нью-Джерси Девилз);
Нападающие: Петер Цегларик («Лександс»), Далибор Дворски («Сент-Луис Блюз»), Марек Гривик («Витковице Райдера»), Либор Гудачек («Оцеларжи Тршинец»), Милош Келемен («Динамо Пардубице»), Адам Лишка («Северсталь»), Оливер Окульяр («Шеллефтео»), Мартин Поспишил («Калгари Флеймз»), Павол Регенда, («Сан-Хосе Шаркс»), Адам Ружичка («Спартак Москва»), Юрай Слафковски («Монреаль Канадиенс»), Матуш Сукель («Литвинов»), Самуэль Такач («Слован Братислава»), Томаш Татар («Цуг»).
Главный тренер: Владимир Орсаг.
Аналитики PARI считают явным фаворитом в паре действующего чемпиона мира. Поставить на победу США в основное время можно с коэффициентом 1.205. Ничья идет за 8.00. Удачная ставка на Словакию обещает 10-кратный выигрыш.
На проход в финал котировки такие: 1.11 - 6.50.