США - Словакия, 20 февраля: прогноз на полуфинал Олимпиады-2026

Сборная США уверенно продвигается к финальному матчу ОИ-2026. Все три матча группового турнира действующие чемпионы планеты выиграли убедительно, с перевесом в три-четыре гола. Лишь в четвертьфинале американцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением шведов: первый период завершился нулевой ничьей, второй - минимальной победой США, а третий - зеркальным успехом европейцев. Лишь в овертайме фаворит вырвал дожал соперника благодаря точному щелчку Куинна Хьюза. Он стал первым защитником, которому удалось забросить победную шайбу в овертайме матча плей-офф ОИ с участием хоккеистов НХЛ.

Словаки, наоборот, имели большие проблемы на предварительной стадии: с большим трудом обыграли итальянцев, уступили шведам. Зато в первом же матче на вылет - уверенно разобрались с немцами (6:2).

В последний раз команды США и Словакии сталкивались на групповой стадии ЧМ-2024 и выдали на пару яркое шоу с девятью шайбами, причем последняя из них была заброшена в овертайме.

Однако здесь и сейчас цена победы неизмеримо выше. Соответственно, обе сборные постараются сыграть предельно собранно и надежно в обороне.