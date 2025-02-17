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17 февраля 16:19ГлавнаяПрогнозыХоккейТурнир четырех наций

США — Швеция, 18 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

Ждем результативный хоккей?
Александр Бокулёв
США - Швеция
США - Швеция

В ночь на вторник, 18 февраля, по московскому времени завершится групповой этап Турнира четырех наций. В заключительном матче этой стадии встретятся сборные США и Швеции. Сумеют ли американцы показать максимальный результат в группе?

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Команда 1

Время начала

Команда 2

США

18.02.2025, Вт

04:00 МСК

Швеция

П1 - 1,75

Х - 5,20

П2 - 3,45

Турнир: Турнир четырех наций, групповой этап, третий тур

Стадион: «Ти Ди Гарден» (Бостон, США)

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

США

19

7

47

211-328

Швеция

47

7

19

328-211

Последние пять официальных матчей сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
16.02.2025Канада1:3СШАТурнир четырех наций
14.02.2025Финляндия1:6СШАТурнир четырех наций
21.05.2024Латвия3:6СШАЧМ-2024
19.05.2024США10:1КазахстанЧМ-2024
17.05.2024Польша1:4СШАЧМ-2024

Последние пять официальных матчей сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
15.02.2025Швеция3:4 ОТФинляндияТурнир четырех наций
13.02.2025Канада4:3 ОТШвецияТурнир четырех наций
09.02.2025Швеция1:4ФинляндияЕвротур
08.02.2025Швеция1:2 ОТШвейцарияЕвротур
06.02.2025Чехия4:1ШвецияЕвротур

Календарь

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По московскому времени

13.02.2025: Канада — Швеция

14.02.2025: США — Финляндия

15.02.2025: Финляндия — Швеция

16.02.2025: США — Канада

17.02.2025: Канада — Финляндия

18.02.2025: Швеция — США

21.02.2025: Финал

Турнирная таблица

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И

ВВОППО

Голы

Очки

1. США

2

2000

9-2

6

2. Канада

2

0110

5-6

2

3. Финляндия

2

0110

5-9

2

4. Швеция

2

0002

6-8

2

Прогноз на матч

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Мотивация — очень важный фактор. У сборной США её уже нет (по крайней мере частично), так как команда с первого места выйдет в плей-офф. Шведы же могут потерять шансы на финал по итогам матча канадцев и финнов. Тогда из мотивации у «Тре Крунур» останется классическое «громко хлопнуть дверью».

При таких вводных можно ожидать любой результат. Полагаем, что американцы валять дурака всё-таки не будут (тем более при домашних трибунах), но весь матч на максимальных оборотах не отработают. Это даст шансы шведам как минимум на результативные атаки. Но и сборная США достаточно хороша, чтобы даже в спокойном темпе забросить неоднократно.

Вполне возможно, что в итоге соперники раскрепостятся и покажут результативный хоккей. Рискнем поставить на минимум два гола от каждой из команд.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики считают канадцев явными фаворитами матча. Вероятность их успеха в основное время эксперты FONBET оценивают коэффициентом 1,43. На ничью можно поставить за 5,30, на победу финнов — за 6,00.

Вопросы и ответы

Какой формат турнира?

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Четыре сборные сыграют на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.

Кто займет первое место в группе?

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Лидирующую позицию по итогам группового этапа себе обеспечила сборная США, которая после двух матчей набрала максимальные шесть очков. Американцы точно примут участие в финале.

Кто выиграет Турнир четырех наций?

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Котировки от аналитиков FONBET выглядят следующим образом:

США — 1,65

Канада — 3,10

Швеция — 15,00 

Финляндия — 20,00

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