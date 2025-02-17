США — Швеция, 18 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

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В ночь на вторник, 18 февраля, по московскому времени завершится групповой этап Турнира четырех наций. В заключительном матче этой стадии встретятся сборные США и Швеции. Сумеют ли американцы показать максимальный результат в группе?
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Турнир: Турнир четырех наций, групповой этап, третий тур
Стадион: «Ти Ди Гарден» (Бостон, США)
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|США
19
7
47
211-328
|Швеция
47
7
19
328-211
Последние пять официальных матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|16.02.2025
|Канада
|1:3
|США
|Турнир четырех наций
|14.02.2025
|Финляндия
|1:6
|США
|Турнир четырех наций
|21.05.2024
|Латвия
|3:6
|США
|ЧМ-2024
|19.05.2024
|США
|10:1
|Казахстан
|ЧМ-2024
|17.05.2024
|Польша
|1:4
|США
|ЧМ-2024
Последние пять официальных матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|15.02.2025
|Швеция
|3:4 ОТ
|Финляндия
|Турнир четырех наций
|13.02.2025
|Канада
|4:3 ОТ
|Швеция
|Турнир четырех наций
|09.02.2025
|Швеция
|1:4
|Финляндия
|Евротур
|08.02.2025
|Швеция
|1:2 ОТ
|Швейцария
|Евротур
|06.02.2025
|Чехия
|4:1
|Швеция
|Евротур
По московскому времени
13.02.2025: Канада — Швеция
14.02.2025: США — Финляндия
15.02.2025: Финляндия — Швеция
16.02.2025: США — Канада
17.02.2025: Канада — Финляндия
18.02.2025: Швеция — США
21.02.2025: Финал
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. США
2
|2
|0
|0
|0
9-2
6
|2. Канада
2
|0
|1
|1
|0
5-6
2
|3. Финляндия
2
|0
|1
|1
|0
5-9
2
|4. Швеция
2
|0
|0
|0
|2
6-8
2
Мотивация — очень важный фактор. У сборной США её уже нет (по крайней мере частично), так как команда с первого места выйдет в плей-офф. Шведы же могут потерять шансы на финал по итогам матча канадцев и финнов. Тогда из мотивации у «Тре Крунур» останется классическое «громко хлопнуть дверью».
При таких вводных можно ожидать любой результат. Полагаем, что американцы валять дурака всё-таки не будут (тем более при домашних трибунах), но весь матч на максимальных оборотах не отработают. Это даст шансы шведам как минимум на результативные атаки. Но и сборная США достаточно хороша, чтобы даже в спокойном темпе забросить неоднократно.
Вполне возможно, что в итоге соперники раскрепостятся и покажут результативный хоккей. Рискнем поставить на минимум два гола от каждой из команд.
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
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Аналитики считают канадцев явными фаворитами матча. Вероятность их успеха в основное время эксперты FONBET оценивают коэффициентом 1,43. На ничью можно поставить за 5,30, на победу финнов — за 6,00.
Четыре сборные сыграют на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.
Лидирующую позицию по итогам группового этапа себе обеспечила сборная США, которая после двух матчей набрала максимальные шесть очков. Американцы точно примут участие в финале.
Котировки от аналитиков FONBET выглядят следующим образом:
США — 1,65
Канада — 3,10
Швеция — 15,00
Финляндия — 20,00
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