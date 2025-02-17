США — Швеция, 18 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

Мотивация — очень важный фактор. У сборной США её уже нет (по крайней мере частично), так как команда с первого места выйдет в плей-офф. Шведы же могут потерять шансы на финал по итогам матча канадцев и финнов. Тогда из мотивации у «Тре Крунур» останется классическое «громко хлопнуть дверью».

При таких вводных можно ожидать любой результат. Полагаем, что американцы валять дурака всё-таки не будут (тем более при домашних трибунах), но весь матч на максимальных оборотах не отработают. Это даст шансы шведам как минимум на результативные атаки. Но и сборная США достаточно хороша, чтобы даже в спокойном темпе забросить неоднократно.

Вполне возможно, что в итоге соперники раскрепостятся и покажут результативный хоккей. Рискнем поставить на минимум два гола от каждой из команд.