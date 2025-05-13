США — Швейцария, прогноз на 12 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Партнерский проект
В понедельник, 12 мая, пройдет один из центральных матчей группы В на чемпионате мира 2025 года по хоккею. Сумеет ли сборная США обыграть Швейцарию в основное время и сохранить стопроцентный результат?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, третий тур
Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|США
28
1
9
208-91
|Швейцария
9
1
28
91-208
Последние игры сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|США
6:0
Венгрия
Чемпионат мира
|09.05.2025
|Дания
0:5
США
Чемпионат мира
|04.05.2025
|Германия
2:5
США
Товарищеский матч
|21.02.2025
|США
2:3 ОТ
Канада
Турнир четырех наций
|18.02.2025
|США
1:2
Швеция
Турнир четырех наций
Последние игры сборной Швейцарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|Дания
2:5
Швейцария
Чемпионат мира
|09.05.2025
|Швейцария
4:5 ОТ
Чехия
Чемпионат мира
|04.05.2025
|Чехия
3:5
Швейцария
Евротур
|03.05.2025
|Швейцария
8:2
Финляндия
Евротур
|01.05.2025
|Швейцария
1:2
Швеция
Евротур
Положение после 11 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
2
|2
|0
|0
|0
11-1
6
|2. Швеция
2
|2
|0
|0
|0
9-2
6
|3. Финляндия
2
|1
|1
|0
|0
6-4
5
|4. Латвия
2
|1
|0
|1
|0
5-8
3
|5. Словакия
2
|1
|0
|1
|0
3-6
3
|6. Франция
2
|0
|0
|1
|1
4-8
1
|7. Австрия
2
|0
|0
|2
|0
3-6
0
|8. Словения
1
|0
|0
|2
|0
1-7
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. США
2
|2
|0
|0
|0
11-0
6
|2. Германия
2
|2
|0
|0
|0
10-2
6
|3. Чехия
2
|1
|1
|0
|0
7-5
5
|4. Швейцария
2
|1
|0
|0
|1
9-7
4
|5. Казахстан
2
|1
|0
|1
|0
3-5
3
|6. Норвегия
2
|0
|0
|2
|0
2-4
0
|7. Дания
2
|0
|0
|2
|0
2-10
0
|8. Венгрия
2
|0
|0
|2
|0
1-12
0
Сборная США стартовала с двух «сухих» побед и пока действует надежно и с большим запасом. При этом Швейцария — значительное повышение уровня сопротивления после Дании и тем более Венгрии. Тут уже без пропущенных шайб американцы вряд ли обойдутся.
Пока сборная Швейцарии весьма хороша в атаке, но имеет явные проблемы в обороне. Неудивительно, что эти факторы приводят к высокой результативности матчей с участием данной команды. После двух туров у швейцарцев суммарно 16 голов за спиной — девять забитых и семь пропущенных. Это самый высокий результат среди всех команд чемпионата мира.
Резюмируя, заиграем комбинированное пари. Ставим на то, что соперники забросят не меньше четырех шайб в основное время, но американцы при этом не уступят.
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Смотреть встречу США — Швейцария на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
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Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);
Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»), Коул Хатсон (NCAA, Бостонский университет)
Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор («Ванкувер Кэнакс») Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун (оба — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Логан Кули («Юта»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Бретт Берард («Нью‑Йорк Рейнджерс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);
Главный тренер: Райан Варсофски.
Вратари: Стефан Шарлен («Лангнау Тайгерс»), Леонардо Дженони («Цуг»);
Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба — «Цюрих Лайонс»), Андреа Глаузер («Лозанна»), Михаэль Фора («Давос»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Йонас Зигенталер («Нью-Джерси Девилз»), Янис Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
Нападающие: Саймон Кнак, Андрес Амбюль (оба — «Давос»), Дамьен Риат, Кен Ягер (оба — «Лозанна»), Нико Хишир («Нью-Джерси Девилз»), Грегори Хофманн («Цуг»), Тимо Майер, Денис Мальгин, Николя Бехлер, Свен Андригетто (все — «Цюрих Лайонс»), Сандро Шмид, Кристоф Бертши (оба — «Фрибур-Готтерон»), Тайлер Мой («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»);
Главный тренер: Патрик Фишер.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Швейцарии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,55 и 3,70 соответственно. Выигрыш США идет за 1,77.
Партнерский проект