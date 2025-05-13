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12 мая 8:54ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

США — Швейцария, прогноз на 12 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Пока американцы не пропускали на турнире
Александр Бокулёв

В понедельник, 12 мая, пройдет один из центральных матчей группы В на чемпионате мира 2025 года по хоккею. Сумеет ли сборная США обыграть Швейцарию в основное время и сохранить стопроцентный результат?

Команда 1

Время начала

Команда 2

США

12.05.2025, Пн

17:20 МСК

Швейцария

П1 - 1,77

Х - 4,55

П2 - 3,70

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, третий тур

Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

США

28

1

9

208-91

Швейцария

9

1

28

91-208

Последние игры сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025США

6:0

Венгрия

Чемпионат мира

09.05.2025Дания

0:5

США

Чемпионат мира

04.05.2025Германия

2:5

США

Товарищеский матч

21.02.2025США

2:3 ОТ

Канада

Турнир четырех наций

18.02.2025США

1:2

Швеция

Турнир четырех наций

Последние игры сборной Швейцарии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025Дания

2:5

Швейцария

Чемпионат мира

09.05.2025Швейцария

4:5 ОТ

Чехия

Чемпионат мира

04.05.2025Чехия

3:5

Швейцария

Евротур

03.05.2025Швейцария

8:2

Финляндия

Евротур

01.05.2025Швейцария

1:2

Швеция

Евротур

Место в турнирной таблице

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Положение после 11 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

2

2000

11-1

6

2. Швеция

2

2000

9-2

6

3. Финляндия

2

1100

6-4

5

4. Латвия

2

1010

5-8

3

5. Словакия

2

1010

3-6

3

6. Франция

2

0011

4-8

1

7. Австрия

2

0020

3-6

0

8. Словения

1

0020

1-7

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. США

2

2000

11-0

6

2. Германия

2

2000

10-2

6

3. Чехия

2

1100

7-5

5

4. Швейцария

2

1001

9-7

4

5. Казахстан

2

1010

3-5

3

6. Норвегия

2

0020

2-4

0

7. Дания

2

0020

2-10

0

8. Венгрия

2

0020

1-12

0

Прогноз на матч

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Сборная США стартовала с двух «сухих» побед и пока действует надежно и с большим запасом. При этом Швейцария — значительное повышение уровня сопротивления после Дании и тем более Венгрии. Тут уже без пропущенных шайб американцы вряд ли обойдутся.

Пока сборная Швейцарии весьма хороша в атаке, но имеет явные проблемы в обороне. Неудивительно, что эти факторы приводят к высокой результативности матчей с участием данной команды. После двух туров у швейцарцев суммарно 16 голов за спиной — девять забитых и семь пропущенных. Это самый высокий результат среди всех команд чемпионата мира.

Резюмируя, заиграем комбинированное пари. Ставим на то, что соперники забросят не меньше четырех шайб в основное время, но американцы при этом не уступят.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Смотреть встречу США Швейцария на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная США

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Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);

Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»), Коул Хатсон (NCAA, Бостонский университет)

Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор («Ванкувер Кэнакс») Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун (оба — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Логан Кули («Юта»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Бретт Берард («Нью‑Йорк Рейнджерс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);

Главный тренер: Райан Варсофски.

Сборная Швейцарии

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Вратари: Стефан Шарлен («Лангнау Тайгерс»), Леонардо Дженони («Цуг»);

Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба — «Цюрих Лайонс»), Андреа Глаузер («Лозанна»), Михаэль Фора («Давос»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Йонас Зигенталер («Нью-Джерси Девилз»), Янис Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

Нападающие: Саймон Кнак, Андрес Амбюль (оба — «Давос»), Дамьен Риат, Кен Ягер (оба — «Лозанна»), Нико Хишир («Нью-Джерси Девилз»), Грегори Хофманн («Цуг»), Тимо Майер, Денис Мальгин, Николя Бехлер, Свен Андригетто (все — «Цюрих Лайонс»), Сандро Шмид, Кристоф Бертши (оба — «Фрибур-Готтерон»), Тайлер Мой («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»);

Главный тренер: Патрик Фишер.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Швейцарии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,55 и 3,70 соответственно. Выигрыш США идет за 1,77.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных