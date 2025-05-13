США — Швейцария, прогноз на 12 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Сборная США стартовала с двух «сухих» побед и пока действует надежно и с большим запасом. При этом Швейцария — значительное повышение уровня сопротивления после Дании и тем более Венгрии. Тут уже без пропущенных шайб американцы вряд ли обойдутся.

Пока сборная Швейцарии весьма хороша в атаке, но имеет явные проблемы в обороне. Неудивительно, что эти факторы приводят к высокой результативности матчей с участием данной команды. После двух туров у швейцарцев суммарно 16 голов за спиной — девять забитых и семь пропущенных. Это самый высокий результат среди всех команд чемпионата мира.

Резюмируя, заиграем комбинированное пари. Ставим на то, что соперники забросят не меньше четырех шайб в основное время, но американцы при этом не уступят.