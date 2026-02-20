Ведомости
Ювентус - Комо, 21 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Озлобленные туринцы против дерзких парней Фабрегаса
Валентин Васильев

В субботу, 21 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Комо». «Старая синьора» подходит к встрече после двух болезненных поражений. Как отреагируют туринцы на неудачную серию? Разбираем возможные расклады в нашем прогнозе.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Ювентус» (Турин)

21.02.2026, Сб

17:00 МСК

«Комо» (Комо)
П1 - 2.05

Х - 3.41

П2 - 3.65

Турнир:  Серия А, 26-й тур

Стадион: «Альянц»  (Турин, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»1712554-25
«Комо»5121725-54

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2026«Галатасарай»

5:2

        «Ювентус»

Лига чемпионов

14.02.2026«Интер»

3:2

        «Ювентус»

Серия А

08.02.2026«Ювентус»

2:2

«Лацио»

Серия А

05.02.2026«Аталанта»

3:0

        «Ювентус»

Кубок Италии

01.02.2026

«Парма»

1:4

«Ювентус»

Серия А

Последние пять матчей «Комо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2026«Милан»

1:1

                     «Комо»

Серия А

14.02.2026«Комо»

1:2

«Фиорентина»

Серия А

10.02.2026«Наполи»

1:1 (пенальти 6-7)

                     «Комо»

Кубок Италии

01.02.2026«Комо»

0:0

«Аталанта»

Серия А

27.01.2026«Фиорентина»

1:3

«Комо»

Кубок Италии

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед началом встречи команды являются соседями по турнирной таблице. «Ювентус» располагается на пятой строчке, «Комо» - на шестой.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Интер25201460-2161
2Милан25159141-1954
3Наполи25155536-2350
4Рома25152831-1647
5Ювентус25137543-2346
6Комо25119539-1942
7Аталанта25119534-2142
8Болонья25961034-3233
9Лацио2589826-2533
10Сассуоло25951129-3532
11Удинезе25951128-3832
12Парма25781018-3129
13Кальяри25771128-3528
14Торино25761225-4427
15Дженоа25591129-3724
16Кремонезе25591121-3324
17Лечче25661317-3124
18Фиорентина25491229-3921
19Пиза251121220-4215
20Верона25291419-4415

Прогноз на матч

Свернуть

«Комо» в прошлом туре доказал, что умеет хорошо играть и с большими командами. В нынешнем сезоне команда Сеска Фабрегаса занимает первое место по проценту владения и показателю интенсивности, что говорит о большом потенциале команды.

«Ювентус» среди недели потерпел фиаско, разгромно проиграв «Галатасараю» (2:5) в плей-офф Лиги чемпионов. Подобное нельзя списать на невезение – туринцы создали в три раза меньше моментов, чем соперник.

После двух последних неудач «старая синьора» будет нацелена на положительный результат в матче с «Комо». Несмотря на обилие травмированных футболистов, «Ювентус» способен побеждать в родных стенах. По сумме набранных очков в домашних встречах туринцы идут на третьем месте в нынешнем сезоне. Кроме того, в составе гостей будет отсутствовать из-за перебора желтых карточек Нико Пас, являющийся главной ударной силой команды. Ставим на победу «Юве» за коэффициент 2,05 в линии «Бетбум».

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ювентус»: Дэвид, Холм, Милик, Влахович (все - травма), Калулу (красная карточка)

«Комо»: Диао, Голданига (оба - травма), Пас (перебор желтых)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Комо»:

Позиция«Ювентус»«Комо»Позиция
Вратарь16. Ди Грегорио
  1. Бутес
Вратарь
Защитник27. Камбьясо2. КемпфЗащитник
Защитник6. Келли34. Диего КарлосЗащитник
Защитник3. Бремер14. РамонЗащитник
Полузащитник 4. Гатти31. ВойводаПолузащитник
Полузащитник 8. Копмейнерс8. РобертоПолузащитник
Полузащитник 5. Локателли23. ПерронеПолузащитник 
Полузащитник19. Тюрам7. Ван дер БремптПолузащитник
Полузащитник10. Йылдыз20. БатуринаПолузащитник
Полузащитник7. Консейсау6. КакереПолузащитник
Нападающий22. Маккенни11. ДувикасНападающий
Главный тренерЛучано СпаллеттиСеск ФабрегасГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Линию Winline отличают высокие коэффициенты на все основные исходы. Победа хозяев котируется за 2.29, гостей - за 3.35. Трехкратный выигрыш относительно номинала пари обещает успешный прогноз на ничью.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Ювентус» - «Комо»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу хозяев со счетом 1:0.  Поставить на этот вариант можно по котировке 7,20.

Матч «Ювентус» - «Комо» будет результативным?

Последние встречи с участием «старой синьоры» получились богатыми на голы. Так, коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 2,02.

Кто станет чемпионом Серии А?

Эксперты спрогнозировали шансы команд завоевать Скудетто по итогам сезона. Тройка фаворитов сейчас выглядит следующим образом:

  • «Интер» – 1,12
  • «Милан» – 9,00
  • «Наполи» – 20,00

