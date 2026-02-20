Ювентус - Комо, 21 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Комо» в прошлом туре доказал, что умеет хорошо играть и с большими командами. В нынешнем сезоне команда Сеска Фабрегаса занимает первое место по проценту владения и показателю интенсивности, что говорит о большом потенциале команды.

«Ювентус» среди недели потерпел фиаско, разгромно проиграв «Галатасараю» (2:5) в плей-офф Лиги чемпионов. Подобное нельзя списать на невезение – туринцы создали в три раза меньше моментов, чем соперник.

После двух последних неудач «старая синьора» будет нацелена на положительный результат в матче с «Комо». Несмотря на обилие травмированных футболистов, «Ювентус» способен побеждать в родных стенах. По сумме набранных очков в домашних встречах туринцы идут на третьем месте в нынешнем сезоне. Кроме того, в составе гостей будет отсутствовать из-за перебора желтых карточек Нико Пас, являющийся главной ударной силой команды. Ставим на победу «Юве» за коэффициент 2,05 в линии «Бетбум».