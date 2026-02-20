Ювентус - Комо, 21 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 21 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Комо». «Старая синьора» подходит к встрече после двух болезненных поражений. Как отреагируют туринцы на неудачную серию? Разбираем возможные расклады в нашем прогнозе.
Турнир: Серия А, 26-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|17
|12
|5
|54-25
|«Комо»
|5
|12
|17
|25-54
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2026
|«Галатасарай»
5:2
|«Ювентус»
Лига чемпионов
|14.02.2026
|«Интер»
3:2
|«Ювентус»
Серия А
|08.02.2026
|«Ювентус»
2:2
«Лацио»
Серия А
|05.02.2026
|«Аталанта»
3:0
|«Ювентус»
Кубок Италии
01.02.2026
«Парма»
1:4
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Комо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2026
|«Милан»
1:1
|«Комо»
Серия А
|14.02.2026
|«Комо»
1:2
«Фиорентина»
Серия А
|10.02.2026
|«Наполи»
1:1 (пенальти 6-7)
|«Комо»
Кубок Италии
|01.02.2026
|«Комо»
0:0
«Аталанта»
Серия А
|27.01.2026
|«Фиорентина»
1:3
«Комо»
Кубок Италии
Перед началом встречи команды являются соседями по турнирной таблице. «Ювентус» располагается на пятой строчке, «Комо» - на шестой.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Интер
|25
|20
|1
|4
|60-21
|61
|2
|Милан
|25
|15
|9
|1
|41-19
|54
|3
|Наполи
|25
|15
|5
|5
|36-23
|50
|4
|Рома
|25
|15
|2
|8
|31-16
|47
|5
|Ювентус
|25
|13
|7
|5
|43-23
|46
|6
|Комо
|25
|11
|9
|5
|39-19
|42
|7
|Аталанта
|25
|11
|9
|5
|34-21
|42
|8
|Болонья
|25
|9
|6
|10
|34-32
|33
|9
|Лацио
|25
|8
|9
|8
|26-25
|33
|10
|Сассуоло
|25
|9
|5
|11
|29-35
|32
|11
|Удинезе
|25
|9
|5
|11
|28-38
|32
|12
|Парма
|25
|7
|8
|10
|18-31
|29
|13
|Кальяри
|25
|7
|7
|11
|28-35
|28
|14
|Торино
|25
|7
|6
|12
|25-44
|27
|15
|Дженоа
|25
|5
|9
|11
|29-37
|24
|16
|Кремонезе
|25
|5
|9
|11
|21-33
|24
|17
|Лечче
|25
|6
|6
|13
|17-31
|24
|18
|Фиорентина
|25
|4
|9
|12
|29-39
|21
|19
|Пиза
|25
|1
|12
|12
|20-42
|15
|20
|Верона
|25
|2
|9
|14
|19-44
|15
«Комо» в прошлом туре доказал, что умеет хорошо играть и с большими командами. В нынешнем сезоне команда Сеска Фабрегаса занимает первое место по проценту владения и показателю интенсивности, что говорит о большом потенциале команды.
«Ювентус» среди недели потерпел фиаско, разгромно проиграв «Галатасараю» (2:5) в плей-офф Лиги чемпионов. Подобное нельзя списать на невезение – туринцы создали в три раза меньше моментов, чем соперник.
После двух последних неудач «старая синьора» будет нацелена на положительный результат в матче с «Комо». Несмотря на обилие травмированных футболистов, «Ювентус» способен побеждать в родных стенах. По сумме набранных очков в домашних встречах туринцы идут на третьем месте в нынешнем сезоне. Кроме того, в составе гостей будет отсутствовать из-за перебора желтых карточек Нико Пас, являющийся главной ударной силой команды. Ставим на победу «Юве» за коэффициент 2,05 в линии «Бетбум».
Тематический канал «Матч! Футбол 1» проведет трансляцию из Турина
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Матч! Футбол 1
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка
|BETBOOM
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ювентус»: Дэвид, Холм, Милик, Влахович (все - травма), Калулу (красная карточка)
«Комо»: Диао, Голданига (оба - травма), Пас (перебор желтых)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Комо»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Комо»
|Позиция
|Вратарь
|16. Ди Грегорио
|Вратарь
|Защитник
|27. Камбьясо
|2. Кемпф
|Защитник
|Защитник
|6. Келли
|34. Диего Карлос
|Защитник
|Защитник
|3. Бремер
|14. Рамон
|Защитник
|Полузащитник
|4. Гатти
|31. Войвода
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Копмейнерс
|8. Роберто
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|23. Перроне
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Тюрам
|7. Ван дер Бремпт
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|20. Батурина
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Консейсау
|6. Какере
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Маккенни
|11. Дувикас
|Нападающий
|Главный тренер
|Лучано Спаллетти
|Сеск Фабрегас
|Главный тренер
Линию Winline отличают высокие коэффициенты на все основные исходы. Победа хозяев котируется за 2.29, гостей - за 3.35. Трехкратный выигрыш относительно номинала пари обещает успешный прогноз на ничью.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу хозяев со счетом 1:0. Поставить на этот вариант можно по котировке 7,20.
Последние встречи с участием «старой синьоры» получились богатыми на голы. Так, коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 2,02.
