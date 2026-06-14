Узбекистан - Колумбия, 18 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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18 июня 2026 года - исторический день для Узбекистана: сборная страны дебютирует в финальной стадии чемпионата мира по футболу. На легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико команда Фабио Каннаваро встретится с колумбийцами. Помимо них в группу K вошли Португалия и ДР Конго. Изучаем линии легальных букмекеров на противостояние в мексиканской столице.
На пути к первому к своему первому мундиалю сборная Узбекистана преодолела два отборочных раунд, и в обоих заняла проходное место: в обоих случаях - после Ирана. Во втором групповом этапе представитель бывшего СССР опередил команды ОАЭ и Катара. Тем не менее в федерации футбола Узбекистана рассудили, что на первый в истории Кубок мира команду должен везти маститый специалист, и Тимур Кападзе уступил свой пост Фабио Каннаваро.
Под руководством обладателя «Золотого мяча» узбеки выиграли пять матчей и трижды уступили. Ничьих у итальянца на новом посту пока не было. В рейтинге ФИФА единственный делегат постсоветского пространства на ЧМ-2026 занимает 50-е место.
Последние пять матчей сборной Узбекистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.06.2026
|Нидерланды
2:1
Узбекистан
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Канада
2:0
Узбекистан
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Узбекистан
0:0, пен. 5:4
Венесуэла
Серия ФИФА
|27.03.2026
|Узбекистан
3:1
Габон
Серия ФИФА
|30.01.2026
|Узбекистан
4:2
«Урарту»
Товарищеский матч
Квалификация ЧМ-2026 в зоне Южной Америки получилась невероятно увлекательной и напряженной. Достаточно сказать, что в итоговой таблице второе место от шестого отделило всего одно очко! С 28 пунктами финишировали сразу четыре команды - Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай. Только чемпионы планеты, аргентинцы, обособились от конкурентов.
В марте колумбийцы проверили себя на фоне европейских топов: уступили Хорватии (1:2) и Франции (1:3). Непосредственно перед ЧМ-2026 они подняли себе настроение победами над командами попроще - Коста-Рикой (3:1) и Иорданией (2:0).
В классификации ФИФА сборная Колумбии занимает 13-е место (плюс одна позиция относительно предыдущего релиза).
Последние пять матчей сборной Колумбии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.06.2026
|Колумбия
2:0
Иордания
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Колумбия
3:1
Коста-Рика
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Колумбия
1:3
Франция
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Колумбия
1:2
Хорватия
Товарищеский матч
|19.11.2025
|Колумбия
3:0
Австралия
Товарищеский матч
Ранее команды не соперничали.
Мы подготовили для любителей футбола три варианта прогноза на матч Узбекистана и Колумбии: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. 37 позиций разрыва в рейтинге ФИФА красноречиво говорят о разнице в силе команд. В отборе ЧМ-2026 колумбийцы забрали четыре очка из шести у действующих чемпионов мира - сборной Аргентины (победа дома, ничья на выезде). Узбекам же будет крайне сложно унять мандраж в первом матче на таком уровне. Победа южноамериканцев кажется в этом случае самым очевидным исходом.
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Сбалансированный. Кордоба и компания тяготеют к футболу комбинационному, наступательному и результативному. Восемь из 10 последних матчей у них были на тотал больше 2.5. Вполне вероятный сценарий для игры в Мехико.
Рискованный. У узбеков есть опыт достойного противостояния латиноамериканским грандам (1:2 от Уругвая) и побед над достаточно сильными противниками - вроде 2:0 над Египтом. А Каннаваро обладает богатейшим опытом выступлений на больших турнирах и наверняка подберет нужные слова для своих футболистов. Допускаем, что бешеный настрой на мировую премьеру поможет дебютанту на уступить на старте чемпионата. Сыгравшая ставка на 1Х в БЕТСИТИ обещает трехкратный выигрыш.
Эксперты находят наиболее вероятным исходом встречи сухую победу колумбийцев. 0:1 в паре котируется в БЕТСИТИ за 5.70, а 0:2 - за 5.60. На втором варианте остановимся.
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Колумбии.