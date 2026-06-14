Узбекистан - Колумбия, 18 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили для любителей футбола три варианта прогноза на матч Узбекистана и Колумбии: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. 37 позиций разрыва в рейтинге ФИФА красноречиво говорят о разнице в силе команд. В отборе ЧМ-2026 колумбийцы забрали четыре очка из шести у действующих чемпионов мира - сборной Аргентины (победа дома, ничья на выезде). Узбекам же будет крайне сложно унять мандраж в первом матче на таком уровне. Победа южноамериканцев кажется в этом случае самым очевидным исходом.

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Сбалансированный. Кордоба и компания тяготеют к футболу комбинационному, наступательному и результативному. Восемь из 10 последних матчей у них были на тотал больше 2.5. Вполне вероятный сценарий для игры в Мехико.