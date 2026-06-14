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Узбекистан - Колумбия, 18 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Исторический день для Узбекистана
Валентин Васильев
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Узбекистан - Колумбия

Команды

18 июня 2026 (05:00) МСК

Начало

Стадион «Ацтека»  (Мехико, Мексика)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Тотал больше 2.5
Прогноз

1.92
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Узбекистан - Колумбия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Узбекистан - Колумбия

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18 июня 2026 года - исторический день для Узбекистана: сборная страны дебютирует в финальной стадии чемпионата мира по футболу. На легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико команда Фабио Каннаваро встретится с колумбийцами. Помимо них в группу K вошли Португалия и ДР Конго. Изучаем линии легальных букмекеров на противостояние в мексиканской столице.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
БЕТСИТИ9.104.701.391.921.90
Winline8.204.601.371.941.86
Марафон9.204.651.391.941.89

Узбекистан

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На пути к первому к своему первому мундиалю сборная Узбекистана преодолела два отборочных раунд, и в обоих заняла проходное место: в обоих случаях - после Ирана. Во втором групповом этапе представитель бывшего СССР опередил команды ОАЭ и Катара. Тем не менее в федерации футбола Узбекистана рассудили, что на первый в истории Кубок мира команду должен везти маститый специалист, и Тимур Кападзе уступил свой пост Фабио Каннаваро.

Под руководством обладателя «Золотого мяча» узбеки выиграли пять матчей и трижды уступили. Ничьих у итальянца на новом посту пока не было. В рейтинге ФИФА единственный делегат постсоветского пространства на ЧМ-2026 занимает 50-е место. 

Последние пять матчей сборной Узбекистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2026Нидерланды

2:1

Узбекистан

Товарищеский матч

02.06.2026Канада

2:0

Узбекистан

Товарищеский матч

30.03.2026Узбекистан

0:0, пен. 5:4 

Венесуэла

Серия ФИФА

27.03.2026Узбекистан

3:1

Габон

Серия ФИФА

30.01.2026Узбекистан

4:2

«Урарту»

Товарищеский матч

Колумбия

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Квалификация ЧМ-2026 в зоне Южной Америки получилась невероятно увлекательной и напряженной. Достаточно сказать, что в итоговой таблице второе место от шестого отделило всего одно очко! С 28 пунктами финишировали сразу  четыре команды - Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай. Только чемпионы планеты, аргентинцы, обособились от конкурентов.

В марте колумбийцы проверили себя на фоне европейских топов: уступили Хорватии (1:2) и Франции (1:3). Непосредственно перед ЧМ-2026 они подняли себе настроение победами над командами попроще - Коста-Рикой (3:1) и Иорданией (2:0). 

В классификации ФИФА сборная Колумбии занимает 13-е место (плюс одна позиция относительно предыдущего релиза).

Последние пять матчей сборной Колумбии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2026Колумбия

2:0

Иордания

Товарищеский матч

02.06.2026Колумбия

3:1

Коста-Рика

Товарищеский матч

29.03.2026Колумбия

1:3

Франция

Товарищеский матч

27.03.2026Колумбия

1:2

Хорватия

Товарищеский матч

19.11.2025Колумбия

3:0

Австралия

Товарищеский матч

Личные встречи

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Ранее команды не соперничали.

Прогнозы на матч

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Мы подготовили для любителей футбола три варианта прогноза на матч Узбекистана и Колумбии: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. 37 позиций разрыва в рейтинге ФИФА красноречиво говорят о разнице в силе команд. В отборе ЧМ-2026 колумбийцы забрали четыре очка из шести у действующих чемпионов мира - сборной Аргентины (победа дома, ничья на выезде). Узбекам же будет крайне сложно унять мандраж в первом матче на таком уровне. Победа южноамериканцев кажется в этом случае самым очевидным исходом.

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Сбалансированный. Кордоба и компания тяготеют к футболу комбинационному, наступательному и результативному. Восемь из 10 последних матчей у них были на тотал больше 2.5. Вполне вероятный сценарий для игры в Мехико.

Рискованный. У узбеков есть опыт достойного противостояния латиноамериканским грандам (1:2 от Уругвая) и побед над достаточно сильными противниками - вроде 2:0 над Египтом. А Каннаваро обладает богатейшим опытом выступлений на больших турнирах и наверняка подберет нужные слова для своих футболистов. Допускаем, что бешеный настрой на мировую премьеру поможет дебютанту на уступить на старте чемпионата.  Сыгравшая ставка на 1Х в БЕТСИТИ обещает трехкратный выигрыш.

Прогноз на точный счет

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Эксперты находят наиболее вероятным исходом встречи сухую победу колумбийцев. 0:1 в паре котируется в БЕТСИТИ за 5.70, а 0:2 - за 5.60. На втором варианте остановимся. 

Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Колумбии.

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