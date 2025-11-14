Узбекистан - Египет, 14 ноября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Узбекистана проводит третий матч под руководством Фабио Каннаваро. Первый она выиграла у Кувейта (2:0), во втором уступила Уругваю (1:2).

Беспроигрышная серия узбекистанцев с ноября 2024 года по октябрь 2025-го составила 11 матчей.

Сборная Египта уже восемь матчей подряд удерживает свои ворота на замке. В последний раз она пропускала еще в начале марта (1:3 против ЮАР).

Из 10 предыдущих игр египтян семь были «низовыми».

