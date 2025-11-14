Узбекистан - Египет, 14 ноября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Партнерский проект
В то время как европейцы еще вовсю рубятся в отборочном турнире ЧМ-2026, команда Узбекистана спокойно и целенаправленно готовится к финальной стадии. В заключительном матче года парни Фабио Каннаваро сразятся с одним из африканских топов - сборной Египта. Рассказываем о лучших предложениях букмекеров на межконтинентальное противостояние.
Турнир: товарищеский матч сборных
Стадион: «Хазза бин Зайед» (Аль-Джими, ОАЭ)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0-0
|Египет
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей сборной Узбекистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.10.2025
|Узбекистан
1:2
Уругвай
Товарищеский матч
|09.10.2025
|Узбекистан
2:0
Кувейт
Товарищеский матч
|08.09.2025
|Узбекистан
1:0 д. в.
Иран
Кубок наций ФАЦА
|05.09.2025
|Узбекистан
4:0
Кыргызстан
Кубок наций ФАЦА
|02.09.2025
|Туркменистан
1:2
Узбекистан
Кубок наций ФАЦА
Последние пять матчей сборной Египта:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.10.2025
|Египет
1:0
Гвинея-Бисау
Отбор ЧМ-2026
|08.10.2025
|Джибути
0:3
Египет
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Египет
3:0
Тунис
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Буркина-Фасо
0:0
Египет
Отбор ЧМ-2026
|06.09.2025
|Египет
1:0
Тунис
Кубок наций ФАЦА
Сборная Узбекистана проводит третий матч под руководством Фабио Каннаваро. Первый она выиграла у Кувейта (2:0), во втором уступила Уругваю (1:2).
Беспроигрышная серия узбекистанцев с ноября 2024 года по октябрь 2025-го составила 11 матчей.
Сборная Египта уже восемь матчей подряд удерживает свои ворота на замке. В последний раз она пропускала еще в начале марта (1:3 против ЮАР).
Из 10 предыдущих игр египтян семь были «низовыми».
Прогноз редакции: тотал меньше 2.5 за 1.62 в PARI.
Матч в ОАЭ покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
БК PARI выкатила повышенные коэффициенты на все самые популярные исходы бигмаркета. Победа Узбекистана и ничья котируются на одинаковом уровне - за 3.45. Ничью в черно-зеленой конторе можно взять за 2.10.
