Узбекистан - Кувейт, 9 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Пока только одна команда с постсоветской территории квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года по футболу - это сборная Узбекистана. Повышенное внимание ей в странах бывшего Союза и так было обеспечено, а тут еще и мощнейший инфоповод подъехал: назначение главным тренером команды легендарного Фабио Каннаваро. Дебют чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча» на новом месте - уже в четверг!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Узбекистан
Место в рейтинге ФИФА: 54
09.10.2025, Чт
16:00 МСК
Кувейт
|П1 - 1.25
Турнир: товарищеский матч сборных
Стадион: «Олимпийский» (Ташкент, Узбекистан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Узбекистан
|3
|1
|2
|12-9
|Кувейт
|2
|1
|3
|9-12
Последние пять матчей сборной Узбекистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.09.2025
|Узбекистан
1:0 д. в.
Иран
Кубок наций ФАЦА
|05.09.2025
|Узбекистан
4:0
Кыргызстан
Кубок наций ФАЦА
|02.09.2025
|Туркменистан
1:2
Узбекистан
Кубок наций ФАЦА
|30.08.2025
|Узбекистан
1:1
Оман
Кубок наций ФАЦА
|10.06.2025
|Узбекистан
3:0
Катар
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Кувейта:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.09.2025
|Сирия
2:2
Кувейт
Товарищеский матч
|10.06.2025
|Южная Корея
4:0
Кувейт
Отбор ЧМ-2026
|05.06.2025
|Кувейт
0:2
Палестина
Отбор ЧМ-2026
|25.03.2025
|Кувейт
0:1
Оман
Отбор ЧМ-2026
|20.03.2025
|Ирак
2:2
Кувейт
Отбор ЧМ-2026
Сборная Узбекистана в последнее время очень хороша - по результатам, пожалуй, успешнее всех на постсоветском пространстве. В июне она впервые в истории отобралась в финальную стадию чемпионата мира, а в сентябре выиграла Кубок наций ФАЦА - престижный региональный турнир. В решающем матче узбекистанцы в дополнительное время дожали ближайшего соперника сборной России - команду Ирана. Тем удивительнее оказалась замена на тренерском мостике команды. Главного архитектора всех последних побед Тимура Кападзе сменил прославленный итальянец Фабио Каннаваро.
Сборная Кувейта - полная противоположность сопернику. В 2025 году она набрала всего одно очко из 12 возможных в отборе чемпионата и не одержала еще ни одной победы. Очевидно, не светит ей положительный результат и в этот четверг. Мало того, что команда хозяев в принципе выше классом. Присутствие на лавке обладателя «Золотого мяча» приумножит энтузиазм футболистов. Всем хочется зарекомендовать себя на глазах у нового тренера и следующим летом попасть в заявку на Кубок мира.
Поэтому минимальной победой участник ЧМ-2026 вряд ли ограничится. Наш прогноз: выигрыш Шомуродова и компании с форой (-1.5).
На территории Российской Федерации игру в Ташкенте покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
БК PARI оценила вероятность успеха новых подопечных Каннаваро коэффициентом 1.25. Котировка на успех Кувейта более чем в 10 раз выше! Ничья идет в линии черно-зеленой конторы за 5.80.
