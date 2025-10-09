Ведомости
Узбекистан - Кувейт, 9 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Все внимание на Фабио Каннаваро!
Валентин Васильев

Пока только одна команда с постсоветской территории квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года по футболу - это сборная Узбекистана. Повышенное внимание ей в странах бывшего Союза и так было обеспечено, а тут еще и мощнейший инфоповод подъехал: назначение главным тренером команды легендарного Фабио Каннаваро. Дебют чемпиона мира и обладателя  «Золотого мяча» на новом месте - уже в четверг! 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Узбекистан 
Место в рейтинге ФИФА: 54

09.10.2025, Чт

16:00 МСК

Кувейт
Место в рейтинге ФИФА: 135

П1 - 1.25

Х - 5.80

П2 - 13.00

Турнир: товарищеский матч сборных

Стадион: «Олимпийский» (Ташкент, Узбекистан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Узбекистан 31212-9
Кувейт2139-12

Последние пять матчей сборной Узбекистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.09.2025Узбекистан

1:0 д. в.

Иран

Кубок наций ФАЦА

05.09.2025Узбекистан

4:0

Кыргызстан

Кубок наций ФАЦА

02.09.2025Туркменистан

1:2

Узбекистан

Кубок наций ФАЦА

30.08.2025Узбекистан

1:1

Оман

Кубок наций ФАЦА

10.06.2025Узбекистан

3:0

Катар

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Кувейта:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.09.2025Сирия

2:2

Кувейт

Товарищеский матч

10.06.2025Южная Корея

4:0

Кувейт

Отбор ЧМ-2026

05.06.2025Кувейт

0:2

Палестина

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Кувейт

0:1

Оман

Отбор ЧМ-2026

20.03.2025Ирак

2:2

Кувейт

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Сборная Узбекистана в последнее время очень хороша - по результатам, пожалуй, успешнее всех на постсоветском пространстве. В июне она впервые в истории отобралась в финальную стадию чемпионата мира, а в сентябре выиграла Кубок наций ФАЦА - престижный региональный турнир. В решающем матче узбекистанцы в дополнительное время дожали ближайшего соперника сборной России - команду Ирана. Тем удивительнее оказалась замена на тренерском мостике команды. Главного архитектора всех последних побед  Тимура Кападзе сменил прославленный итальянец Фабио Каннаваро. 

Сборная Кувейта - полная противоположность сопернику. В 2025 году она набрала всего одно очко из 12 возможных в отборе чемпионата и не одержала еще ни одной победы. Очевидно, не светит ей положительный результат и в этот четверг. Мало того, что команда хозяев в принципе выше классом. Присутствие на лавке обладателя «Золотого мяча» приумножит энтузиазм футболистов. Всем хочется зарекомендовать себя на глазах у нового тренера и следующим летом попасть в заявку на Кубок мира.

Поэтому минимальной победой участник ЧМ-2026 вряд ли ограничится. Наш прогноз: выигрыш Шомуродова и компании с форой (-1.5).

Трансляции

На территории Российской Федерации игру в Ташкенте покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

БК PARI оценила вероятность успеха новых подопечных Каннаваро коэффициентом 1.25. Котировка на успех Кувейта более чем в 10 раз выше! Ничья идет в линии черно-зеленой конторы за 5.80.

