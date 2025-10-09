Узбекистан - Кувейт, 9 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Узбекистана в последнее время очень хороша - по результатам, пожалуй, успешнее всех на постсоветском пространстве. В июне она впервые в истории отобралась в финальную стадию чемпионата мира, а в сентябре выиграла Кубок наций ФАЦА - престижный региональный турнир. В решающем матче узбекистанцы в дополнительное время дожали ближайшего соперника сборной России - команду Ирана. Тем удивительнее оказалась замена на тренерском мостике команды. Главного архитектора всех последних побед Тимура Кападзе сменил прославленный итальянец Фабио Каннаваро.

Сборная Кувейта - полная противоположность сопернику. В 2025 году она набрала всего одно очко из 12 возможных в отборе чемпионата и не одержала еще ни одной победы. Очевидно, не светит ей положительный результат и в этот четверг. Мало того, что команда хозяев в принципе выше классом. Присутствие на лавке обладателя «Золотого мяча» приумножит энтузиазм футболистов. Всем хочется зарекомендовать себя на глазах у нового тренера и следующим летом попасть в заявку на Кубок мира.

Поэтому минимальной победой участник ЧМ-2026 вряд ли ограничится. Наш прогноз: выигрыш Шомуродова и компании с форой (-1.5).