Узбекистан - Киргизия, 20 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

В прошлом году сборная Узбекистана по футболу дебютировала на Олимпийских играх, а теперь рвется на первый в истории страны Кубок мира. Предыдущий отборочный раунд она благополучно преодолела и успешно выступает в решающей стадии. Для прямого выхода на ЧМ-2026 команде Тимура Кападзе нужно удержаться в лидирующей двойке таблицы, и эта задача выглядит для нее вполне посильной.

Ближний географический сосед, сборная Киргизии, не должна стать непреодолимой преградой для фаворита. Статистика личных встреч красноречива: девять побед Узбекистана в девяти матчах. В четверг явно намечается юбилейная, десятая. Все-таки класс команд сильно разнится. У гостей и близко нет таких звезд, как Хусанов или Шомуродов.

Очевидно, что из двух мартовских матчей важнее для узбекистанцев второй, против лидирующего Ирана. Но терять очки с Киргизией ни в коем случае нельзя. Очевидно, что хозяева постараются выиграть в эконом-режиме, а значит, вероятность «низовой» игры достаточно высока. Для Узбекистана такие в порядке вещей: из пяти предыдущих матчей в четырех забивалось не больше гола.