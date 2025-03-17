Узбекистан - Киргизия, 20 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Если в Европе отбор на чемпионат мира 2026 года еще даже не начинался, то в азиатской конфедерации он в самом разгаре. В четверг, 20 марта, нас ожидает «постсоветское дерби» Узбекистан - Киргизия. Вашему вниманию предматчевые расклады и прогноз на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Узбекистан
Место в рейтинге ФИФА: 58
20.03.2025, Чт
19:00 МСК
Киргизия
|П1 - 1.19
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Азия, группа 1, 7-й тур
Стадион: «Бунедкор» (Ташкент, Узбекистан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Узбекистан
|9
|0
|0
|34-5
|Киргизия
|0
|0
|9
|5-34
Последние пять игр сборной Узбекистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.01.2025
|Узбекистан
0:0
Иордания
Товарищеский матч
|19.11.2024
|КНДР
0:1
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2024
|Катар
3:2
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
|15.10.2024
|Узбекистан
1:0
ОАЭ
Отбор ЧМ-2026
|10.10.24
|Узбекистан
0:0
Иран
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Киргизии
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.11.2024
|Киргизия
2:3
Иран
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2024
|ОАЭ
3:0
Киргизия
Отбор ЧМ-2026
|15.10.2024
|Киргизия
1:0
КНДР
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2024
|Катар
3:1
Киргизия
Отбор ЧМ-2026
|10.09.2024
|Киргизия
2:3
Узбекистан
Отбор ЧМ-2026
После шести туров в первой отборочной группе уверенно лидирует команда Ирана. Узбекистан пока отстает на три очка. Сборная Киргизии - тоже вторая, но с конца.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Иран
|6
|5
|1
|0
|12-5
|16
|2. Узбекистан
|6
|4
|1
|1
|8-5
|13
|3. ОАЭ
|6
|3
|1
|2
|12-4
|10
|4. Катар
|6
|2
|1
|3
|10-17
|7
|5. Киргизия
|6
|1
|0
|5
|6-13
|3
|6. КНДР
|6
|0
|2
|4
|5-9
|2
В прошлом году сборная Узбекистана по футболу дебютировала на Олимпийских играх, а теперь рвется на первый в истории страны Кубок мира. Предыдущий отборочный раунд она благополучно преодолела и успешно выступает в решающей стадии. Для прямого выхода на ЧМ-2026 команде Тимура Кападзе нужно удержаться в лидирующей двойке таблицы, и эта задача выглядит для нее вполне посильной.
Ближний географический сосед, сборная Киргизии, не должна стать непреодолимой преградой для фаворита. Статистика личных встреч красноречива: девять побед Узбекистана в девяти матчах. В четверг явно намечается юбилейная, десятая. Все-таки класс команд сильно разнится. У гостей и близко нет таких звезд, как Хусанов или Шомуродов.
Очевидно, что из двух мартовских матчей важнее для узбекистанцев второй, против лидирующего Ирана. Но терять очки с Киргизией ни в коем случае нельзя. Очевидно, что хозяева постараются выиграть в эконом-режиме, а значит, вероятность «низовой» игры достаточно высока. Для Узбекистана такие в порядке вещей: из пяти предыдущих матчей в четырех забивалось не больше гола.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Последить за игрой сборных Узбекистана и Киргизии можно на ресурсах некоторых букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Коэффициент на победу Киргизии в «Лиге Ставок» почти в 11 раз превышает котировку на Узбекистан. Поставить на успех гостей предлагается за 13.00, а на хозяев - за 1.19. Кэф на ничью тоже выглядит впечатляюще - 6.20.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
Котировки букмекеров и статистика прошлых встреч не оставляют сомнений в победе узбекистанцев.
Букмекерские конторы предлагают последить за игрой при помощи графических трансляций.
В финальную стадию выходят по две лучшие команды каждой из трех отборочных групп. Третьи-четвертые сборные проведут еще один дополнительный этап квалификации.
Да, лидеры команды Кападзе уже в расположении сборной и готовятся к решающим матчам квалификации.
23-й чемпионат мира по футболу совместно примут три страны - США, Канада и Мексика.
Партнерский проект