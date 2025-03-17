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17 марта 11:29ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Узбекистан - Киргизия, 20 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Узбекистана рвется на свой первый Кубок мира!
Валентин Васильев

Если в Европе отбор на чемпионат мира 2026 года еще даже не начинался, то в азиатской конфедерации он в самом разгаре. В четверг, 20 марта, нас ожидает «постсоветское дерби» Узбекистан - Киргизия. Вашему вниманию предматчевые расклады и прогноз на игру.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

Узбекистан 
Место в рейтинге ФИФА: 58

20.03.2025, Чт

19:00 МСК

Киргизия
Место в рейтинге ФИФА: 107

П1 - 1.19

Х - 6.20

П2 - 13.00

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Азия, группа 1, 7-й тур

Стадион: «Бунедкор» (Ташкент, Узбекистан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Узбекистан 90034-5
Киргизия0095-34

Последние пять игр сборной Узбекистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.01.2025Узбекистан

0:0

Иордания

Товарищеский матч

19.11.2024КНДР

0:1

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

14.11.2024Катар

3:2

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

15.10.2024Узбекистан

1:0

ОАЭ

Отбор ЧМ-2026

10.10.24Узбекистан

0:0

Иран

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Киргизии

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

 19.11.2024 Киргизия

2:3

Иран

Отбор ЧМ-2026

 14.11.2024 ОАЭ

3:0

Киргизия

Отбор ЧМ-2026

 15.10.2024Киргизия 

1:0

КНДР

Отбор ЧМ-2026

 10.10.2024 Катар

3:1

Киргизия

Отбор ЧМ-2026

 10.09.2024 Киргизия

2:3

Узбекистан

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

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После шести туров в первой отборочной группе уверенно лидирует команда Ирана. Узбекистан пока отстает на три очка. Сборная Киргизии - тоже вторая, но с конца. 

КомандыИВНПМО
1. Иран651012-516
2. Узбекистан64118-513
3. ОАЭ631212-410
4. Катар621310-177
5. Киргизия61056-133
6. КНДР60245-92

Прогноз на матч

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В прошлом году сборная Узбекистана по футболу дебютировала на Олимпийских играх, а теперь рвется на первый в истории страны Кубок мира. Предыдущий отборочный раунд она благополучно преодолела и успешно выступает в решающей стадии. Для прямого выхода на ЧМ-2026 команде Тимура Кападзе нужно удержаться в лидирующей двойке таблицы, и эта задача выглядит для нее вполне посильной. 

Ближний географический сосед, сборная Киргизии, не должна стать непреодолимой преградой для фаворита. Статистика личных встреч красноречива: девять побед Узбекистана в девяти матчах. В четверг явно намечается юбилейная, десятая. Все-таки класс команд сильно разнится. У гостей и близко нет таких звезд, как Хусанов или Шомуродов.

Очевидно, что из двух мартовских матчей важнее для узбекистанцев второй, против лидирующего Ирана. Но терять очки с Киргизией ни в коем случае нельзя. Очевидно, что хозяева постараются выиграть в эконом-режиме, а значит, вероятность «низовой» игры достаточно высока. Для Узбекистана такие в порядке вещей: из пяти предыдущих матчей в четырех забивалось не больше гола.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Последить за игрой сборных Узбекистана и Киргизии можно на ресурсах некоторых  букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу Киргизии в «Лиге Ставок» почти в 11 раз превышает котировку на Узбекистан. Поставить на успех гостей предлагается за 13.00, а на хозяев - за 1.19. Кэф на ничью тоже выглядит впечатляюще - 6.20.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Узбекистан - Киргизия?

Котировки букмекеров и статистика прошлых встреч не оставляют сомнений в победе узбекистанцев.

Где бесплатно смотреть матч Узбекистан - Киргизия?

Букмекерские конторы предлагают последить за игрой при помощи графических трансляций.

Кто выйдет на ЧМ-2026?

В финальную стадию выходят по две лучшие команды каждой из трех отборочных групп. Третьи-четвертые сборные проведут еще один дополнительный этап квалификации.

Будут ли играть Хусанов и Шомуродов?

Да, лидеры команды Кападзе уже в расположении сборной и готовятся к решающим матчам квалификации.

Где пройдет ЧМ-2026?

23-й чемпионат мира по футболу совместно примут три страны - США, Канада и Мексика. 

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