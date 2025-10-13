Уругвай - Узбекистан, 13 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Фабио Каннаваро победно стартовал во главе сборной Узбекистана. Теперь его парней ждет испытание посложнее спарринга с Кувейтом. Рассказываем о лучших предложениях букмекеров на матч Узбекистан - Уругвай.
Турнир: товарищеский матч сборных
Стадион: «Национальный стадион Букит Джалил» (Куала-Лумпур, Малайзия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Уругвай
|2
|0
|6-0
|Узбекистан
|0
|0
|2
|0-6
Последние пять игр сборной Уругвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.10.2025
|Уругвай
1:0
Доминиканская республика
Товарищеский матч
|10.09.2025
|Чили
0:0
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Уругвай
3:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
|11.06.2025
|Уругвай
2:0
Венесуэла
Отбор ЧМ-2026
|06.06.2025
|Парагвай
2:0
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Узбекистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.10.2025
|Узбекистан
2:0.
Кувейт
Товарищеский матч
|08.09.2025
|Узбекистан
1:0 д. в.
Иран
Кубок наций ФАЦА
|05.09.2025
|Узбекистан
4:0
Кыргызстан
Кубок наций ФАЦА
|02.09.2025
|Туркменистан
1:2
Узбекистан
Кубок наций ФАЦА
|30.08.2025
|Узбекистан
1:1
Оман
Кубок наций ФАЦА
Обе сборные благополучно отобрались в финальную стадию чемпионата мира 2026 года и теперь могут спокойно готовиться к главному событию следующего лета. Узбекистанцы параллельно проникаются требованиями и философией нового тренера - Фабио Каннаваро. В премьерном матче под командованием обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира они обыграли Кувейт со счетом 2:0. Уругвай - соперник совсем другого масштаба и класса.
Уругвай испокон веков славился своими защитниками. Нет ничего удивительного, что матчи этой команды зачастую приносят «низовые» результаты. Из 10 последних игр «селесте» восемь были на «тотал меньше 2.5». У Узбекистана на этом временном отрезке таких матчей набралось шесть. Так что наш прогноз на понедельничную игру: сообща команды забьют не больше двух голов. В PARI поставить на такой исход можно по коэффициенту 1.65.
Матч в Куала-Лумпуре покажут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
БК PARI оценила вероятность успеха парней Каннаваро высоким коэффициентом 4.10. Котировка на успех Уругвая в два раза ниже. Ничья идет в линии за 3.15. До сих пор соперники встречались дважды, и оба матча завершились в пользу двукратных чемпионов мира - 3:0, 3:0.
