Уругвай - Узбекистан, 13 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Два предыдущих матча южноамериканцы выиграли одинаково крупно
Валентин Васильев

Фабио Каннаваро победно стартовал во главе сборной Узбекистана. Теперь его парней ждет испытание посложнее спарринга с Кувейтом. Рассказываем о лучших предложениях букмекеров на матч Узбекистан - Уругвай.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Уругвай
Место в рейтинге ФИФА: 15 

13.10.2025, Пн

15:45 МСК

Узбекистан 
Место в рейтинге ФИФА: 54

П1 - 4.10

Х - 3.15

П2 - 2.03

Турнир: товарищеский матч сборных

Стадион: «Национальный стадион Букит Джалил» (Куала-Лумпур, Малайзия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Уругвай20 6-0
Узбекистан 0020-6

Последние пять игр сборной Уругвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.10.2025Уругвай

1:0

Доминиканская республика

Товарищеский матч

10.09.2025Чили

0:0

Уругвай

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Уругвай

3:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

11.06.2025Уругвай

2:0

Венесуэла

Отбор ЧМ-2026

06.06.2025Парагвай

2:0

Уругвай

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Узбекистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.10.2025Узбекистан

2:0.

Кувейт

Товарищеский матч

08.09.2025Узбекистан

1:0 д. в.

Иран

Кубок наций ФАЦА

05.09.2025Узбекистан

4:0

Кыргызстан

Кубок наций ФАЦА

02.09.2025Туркменистан

1:2

Узбекистан

Кубок наций ФАЦА

30.08.2025Узбекистан

1:1

Оман

Кубок наций ФАЦА

Прогноз на матч

Обе сборные благополучно отобрались в финальную стадию чемпионата мира 2026 года и теперь могут спокойно готовиться к главному событию следующего лета. Узбекистанцы параллельно проникаются требованиями и философией нового тренера - Фабио Каннаваро. В премьерном матче под командованием обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира они обыграли Кувейт со счетом 2:0. Уругвай - соперник совсем другого масштаба и класса.

Уругвай испокон веков славился своими защитниками. Нет ничего удивительного, что матчи этой команды зачастую приносят «низовые» результаты. Из 10 последних игр «селесте» восемь были на «тотал меньше 2.5». У Узбекистана на этом временном отрезке таких матчей набралось шесть. Так что наш прогноз на понедельничную игру: сообща команды забьют не больше двух голов. В PARI поставить на такой исход можно по коэффициенту 1.65.

Трансляции

Матч в Куала-Лумпуре покажут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

БК PARI оценила вероятность успеха парней Каннаваро высоким коэффициентом 4.10. Котировка на успех Уругвая в два раза ниже. Ничья идет в линии за 3.15. До сих пор соперники встречались дважды, и оба матча завершились в пользу двукратных чемпионов мира - 3:0, 3:0.

