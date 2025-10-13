Уругвай - Узбекистан, 13 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обе сборные благополучно отобрались в финальную стадию чемпионата мира 2026 года и теперь могут спокойно готовиться к главному событию следующего лета. Узбекистанцы параллельно проникаются требованиями и философией нового тренера - Фабио Каннаваро. В премьерном матче под командованием обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира они обыграли Кувейт со счетом 2:0. Уругвай - соперник совсем другого масштаба и класса.

Уругвай испокон веков славился своими защитниками. Нет ничего удивительного, что матчи этой команды зачастую приносят «низовые» результаты. Из 10 последних игр «селесте» восемь были на «тотал меньше 2.5». У Узбекистана на этом временном отрезке таких матчей набралось шесть. Так что наш прогноз на понедельничную игру: сообща команды забьют не больше двух голов. В PARI поставить на такой исход можно по коэффициенту 1.65.