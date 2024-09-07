Тимур Валиев — Махарбек Каргинов, 8 сентября: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Тимур Валиев — Махарбек Каргинов, 8 сентября: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Бывший боец UFC прервет серию поражений?
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Статистика
  • Тимур Валиев
  • Махарбек Каргинов
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Валиев - Каргинов

В основном карде турнира ACA 179 встретятся россияне Тимур Валиев и Махарбек Каргинов. Чем закончится поединок в легчайшем весе (до 61,7 кг)?

Статистика

Валиев

 

Каргинов

Россия

Страна

Россия

34

Возраст

32

23

Бои

21

18 (5 / 2 / 11)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (3 / 7 / 7)

4 (0 / 0 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (0 / 1 / 3)

1

Без результата

0

-

Место в рейтинге легчайшего дивизиона ACA

7

168

Рост (см)

173

170

Размах рук (см)

177

Тимур Валиев

Уроженец Махачкалы, по национальности - лакец. Занимался ушу-саньда, тайским боксом, кикбоксингом, панкратионом. В профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2020-м перешел в UFC, где его дебютный бой был признан несостоявшимся. Затем одержал две победы, но после поражения покинул лигу. Выступал в шоу The Ultimate Fighter, однако не вернулся в UFC, а перешел в ACA. В последнем поединке в марте дебютировал в российской лиге и единогласным решением судей уступил Александру Подлесному.

Махарбек Каргинов

По национальности - осетин. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. В 2015-м дебютировал в ACB (прежнее название ACA), суммарно под эгидой промоушена выиграл девять боев и уступил в четырех. В последнем поединке в марте потерпел поражение от Мехди Байдулаева удушающим приемом во втором раунде и прервал серию из пяти побед.

Сравнение коэффициентов

 Победа ВалиеваПобеда КаргиноваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,522,454,301,18

Прогноз на бой

Валиев за последние годы стал одним из самых загадочных российских бойцов. Уровень у него хороший, но карьера в UFC получилась слишком мутной и совсем не оправдала выданных авансов. А потом и неудачный дебют в ACA заставил сомневаться в том, что Валиев ещё громко заявит о себе.

Каргинов - соперник, который вполне может одолеть сбавившего бойца UFC. Если Валиев не вернет прежнюю борьбу, то не удивимся победе номинального аутсайдера. Однако для ставки в виду ограниченных линий букмекеров выберем ТБ (2,5). Оба бойца часто действуют аккуратно и доводят поединки до судейских решений.##prediction:expert:1903:Валиев_-_Каргинов,_8_сентября_2024._ТБ_(2,5)##

Полный кард, где смотреть бой Валиев - Каргинов

Турнир стартует в «Баскет Холле» в Краснодаре в воскресенье, 8 сентября, в 15:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому бой Валиев - Каргинов стоит ожидать не ранее 22:00 мск.

В полном объеме турнир покажут кабельный канал «Матч! Боец» и официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном телеканале «Матч ТВ» бесплатная прямая трансляция стартует в 20:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Рамазан Кишев (Россия) - Лом-Али Нальгиев (Россия). Легкий вес;
  • Басир Саралиев (Россия) - Байзет Хатхоху (Россия). Легкий вес;
  • Эльхан Мусаев (Россия) - Евгений Егембердиев (Казахстан). Полутяжелый вес;
  • Денис Магер (Беларусь) - Иван Соловьёв (Россия). Средний вес;
  • Альберт Гуков (Россия) - Херберт Батиста (Бразилия). Полусредний вес;
  • Иван Богданов (Россия) - Андерсон Гонсалвес (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Абдул-Рахман Темиров (Россия) - Хакран Диас (Бразилия). Легкий вес;
  • Нашхо Галаев (Россия) - Луис Рафаэль (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Мурад Магомедов (Россия) - Айк Казарян (Армения). Легчайший вес;
  • Джамбулат Селимханов (Россия) - Багама Никабагамаев (Россия). Полулегкий вес;
  • Мухамед Аушев (Россия) - Манас Темирбеков (Кыргызстан). Полутяжелый вес;
  • Альберт Мисиков (Россия) - Майкон Силван (Бразилия). Легчайший вес;
  • Ахмед Хамзаев (Россия) - Мхитар Барсегян (Армения). Наилегчайший вес;
  • Шадид Абдурзаков (Россия) - Мурад Хасаев (Россия). Легкий вес.

