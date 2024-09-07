Тимур Валиев — Махарбек Каргинов, 8 сентября: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

В основном карде турнира ACA 179 встретятся россияне Тимур Валиев и Махарбек Каргинов. Чем закончится поединок в легчайшем весе (до 61,7 кг)?
Валиев
Каргинов
Россия
Страна
Россия
34
Возраст
32
23
Бои
21
18 (5 / 2 / 11)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (3 / 7 / 7)
4 (0 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (0 / 1 / 3)
1
Без результата
0
-
Место в рейтинге легчайшего дивизиона ACA
7
168
Рост (см)
173
170
Размах рук (см)
177
Уроженец Махачкалы, по национальности - лакец. Занимался ушу-саньда, тайским боксом, кикбоксингом, панкратионом. В профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2020-м перешел в UFC, где его дебютный бой был признан несостоявшимся. Затем одержал две победы, но после поражения покинул лигу. Выступал в шоу The Ultimate Fighter, однако не вернулся в UFC, а перешел в ACA. В последнем поединке в марте дебютировал в российской лиге и единогласным решением судей уступил Александру Подлесному.
По национальности - осетин. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. В 2015-м дебютировал в ACB (прежнее название ACA), суммарно под эгидой промоушена выиграл девять боев и уступил в четырех. В последнем поединке в марте потерпел поражение от Мехди Байдулаева удушающим приемом во втором раунде и прервал серию из пяти побед.
Валиев за последние годы стал одним из самых загадочных российских бойцов. Уровень у него хороший, но карьера в UFC получилась слишком мутной и совсем не оправдала выданных авансов. А потом и неудачный дебют в ACA заставил сомневаться в том, что Валиев ещё громко заявит о себе.
Каргинов - соперник, который вполне может одолеть сбавившего бойца UFC. Если Валиев не вернет прежнюю борьбу, то не удивимся победе номинального аутсайдера. Однако для ставки в виду ограниченных линий букмекеров выберем ТБ (2,5). Оба бойца часто действуют аккуратно и доводят поединки до судейских решений.##prediction:expert:1903:Валиев_-_Каргинов,_8_сентября_2024._ТБ_(2,5)##
Турнир стартует в «Баскет Холле» в Краснодаре в воскресенье, 8 сентября, в 15:15 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому бой Валиев - Каргинов стоит ожидать не ранее 22:00 мск.
В полном объеме турнир покажут кабельный канал «Матч! Боец» и официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном телеканале «Матч ТВ» бесплатная прямая трансляция стартует в 20:00 мск.