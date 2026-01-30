Ванкувер – Вашингтон, 22 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В четверг, 22 января, состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Вашингтоном». Обе команды пребывают в кризисе, но в разной степени. Если хоккеисты «Кэпиталз» проиграли три последние матча, то игроки «Кэнакс» – целых 11. Изучаем статистические закономерности и подбираем сбалансированную ставку на это событие.
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Роджерс Арена» (Ванкувер, США)
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ванкувер»
|12
|0
|14
|74:81
|«Вашингтон»
|14
|0
|12
|81:74
Последние пять матчей «Ванкувера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|20.01.2026
|«Ванкувер»
3:4
«Айлендерс»
|18.01.2026
|«Ванкувер»
0:6
«Эдмонтон»
|16.01.2026
|«Коламбус»
4:1
«Ванкувер»
|14.01.2026
|«Оттава»
2:1
«Ванкувер»
|13.01.2026
|«Монреаль»
6:3
«Ванкувер»
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|20.01.2026
|«Колорадо»
5:2
«Вашингтон»
|18.01.2026
|«Вашингтон»
2:5
«Флорида»
|16.01.2026
|«Вашингтон»
2:3
«Сан-Хосе»
|14.01.2026
|«Вашингтон»
3:2 (ОТ)
«Монреаль»
|12.01.2026
|«Нэшвилл»
3:2
«Вашингтон»
После ухода основного защитника Куинна Хьюза «Ванкувер» сам на себя не похож. За минувшие 14 матчей команда одержала лишь одну победу – над «Сиэтлом» в серии буллитов. Кроме того, хоккеисты «Кэнакс» совершенно разучились играть в неравных составах, регулярно пропуская шайбы при игре 5 на 4.
«Вашингтон» также заметно просел в результатах. С начала января коллектив Спенсера Карбери выиграл лишь три матча, один из которых – по итогам овертайма. «Столичные» испытывают проблемы с реализацией большинства, занимая по этому показателю 27-е место в лиге.
Полагаем, в этом матче следует отталкиваться от гостей. «Вашингтон», хоть и ненадежен в обороне, но вполне конкурентоспособен в атаке, занимая шестую строчку по числу ожидаемых голов. «Столичные» в состоянии нивелировать проблемы в обороне благодаря высокой результативности впереди. Попробуем поставить на победу «Кэпиталз» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент 1,62.
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
Эксперты WINLINE считают «Вашингтон» фаворитами этого матча. На победу «столичных» в основное время можно поставить за коэффициент 2,00. Успех хозяев площадки увеличит банк беттора в три раза. Ничейный результат котируется в 4,30.
Российский нападающий «Вашингтона» не значится в списке травмированных, поэтому можно ожидать его появления на льду в предстоящей встрече.
40-летний форвард «столичных» забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи в 50 сыгранных матчах регулярного чемпионата. Россиянин делит с Томом Уилсоном первое место в списке лучших бомбардиров команды.
Эксперты WINLINE выделили тройку фаворитов на победу в плей-офф НХЛ сезона 2025/26:
«Колорадо» - 3.30
«Тампа-Бэй» - 7.00
«Каролина» - 8.50