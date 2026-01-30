Ванкувер – Вашингтон, 22 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

После ухода основного защитника Куинна Хьюза «Ванкувер» сам на себя не похож. За минувшие 14 матчей команда одержала лишь одну победу – над «Сиэтлом» в серии буллитов. Кроме того, хоккеисты «Кэнакс» совершенно разучились играть в неравных составах, регулярно пропуская шайбы при игре 5 на 4.

«Вашингтон» также заметно просел в результатах. С начала января коллектив Спенсера Карбери выиграл лишь три матча, один из которых – по итогам овертайма. «Столичные» испытывают проблемы с реализацией большинства, занимая по этому показателю 27-е место в лиге.

Полагаем, в этом матче следует отталкиваться от гостей. «Вашингтон», хоть и ненадежен в обороне, но вполне конкурентоспособен в атаке, занимая шестую строчку по числу ожидаемых голов. «Столичные» в состоянии нивелировать проблемы в обороне благодаря высокой результативности впереди. Попробуем поставить на победу «Кэпиталз» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент 1,62.