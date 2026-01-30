Ведомости
21 января 12:28ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Ванкувер – Вашингтон, 22 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

У какой команды прервется серия из поражений?
Валентин Васильев

В четверг, 22 января, состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Вашингтоном». Обе команды пребывают в кризисе, но в разной степени. Если хоккеисты «Кэпиталз» проиграли три последние матча, то игроки «Кэнакс» – целых 11. Изучаем статистические закономерности и подбираем сбалансированную ставку на это событие.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ванкувер Кэнакс»

22.01.2026, Чт

06:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 3.05

Х - 4.30

П2 - 2.00

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Роджерс Арена» (Ванкувер, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ванкувер»1201474:81
«Вашингтон»1401281:74

Последние пять матчей «Ванкувера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

20.01.2026«Ванкувер»

3:4

«Айлендерс»

18.01.2026«Ванкувер»

0:6

«Эдмонтон»

16.01.2026«Коламбус»

4:1

«Ванкувер»

14.01.2026«Оттава»

2:1

«Ванкувер»

13.01.2026«Монреаль»

6:3

«Ванкувер»

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

20.01.2026«Колорадо»

5:2

«Вашингтон»

18.01.2026«Вашингтон»

2:5

«Флорида»

16.01.2026«Вашингтон»

2:3

«Сан-Хосе»

14.01.2026«Вашингтон»

3:2 (ОТ)

«Монреаль»

12.01.2026«Нэшвилл»

3:2

«Вашингтон»

Прогноз на матч

Свернуть

После ухода основного защитника Куинна Хьюза «Ванкувер» сам на себя не похож. За минувшие 14 матчей команда одержала лишь одну победу – над «Сиэтлом» в серии буллитов. Кроме того, хоккеисты «Кэнакс» совершенно разучились играть в неравных составах, регулярно пропуская шайбы при игре 5 на 4.

«Вашингтон» также заметно просел в результатах. С начала января коллектив Спенсера Карбери выиграл лишь три матча, один из которых – по итогам овертайма. «Столичные» испытывают проблемы с реализацией большинства, занимая по этому показателю 27-е место в лиге.

Полагаем, в этом матче следует отталкиваться от гостей. «Вашингтон», хоть и ненадежен в обороне, но вполне конкурентоспособен в атаке, занимая шестую строчку по числу ожидаемых голов. «Столичные» в состоянии нивелировать проблемы в обороне благодаря высокой результативности впереди. Попробуем поставить на победу «Кэпиталз» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент 1,62.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты WINLINE считают «Вашингтон» фаворитами этого матча. На победу «столичных» в основное время можно поставить за коэффициент 2,00. Успех хозяев площадки увеличит банк беттора в три раза. Ничейный результат котируется в 4,30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Российский нападающий «Вашингтона» не значится в списке травмированных, поэтому можно ожидать его появления на льду в предстоящей встрече.

Сколько голов у Овечкина?

Свернуть

40-летний форвард «столичных» забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи в 50 сыгранных матчах регулярного чемпионата. Россиянин делит с Томом Уилсоном первое место в списке лучших бомбардиров команды.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Эксперты WINLINE выделили тройку фаворитов на победу в плей-офф НХЛ сезона 2025/26:

«Колорадо» - 3.30

«Тампа-Бэй» - 7.00

«Каролина» - 8.50

