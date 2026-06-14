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ГлавнаяПрогнозыВегас – Каролина, прогноз на 15 июня: ставки и коэффициенты на шестой матч финала Кубка Стэнли

Вегас – Каролина, прогноз на 15 июня: ставки и коэффициенты на шестой матч финала Кубка Стэнли

Обновлено:
Дойдет ли дело до седьмой игры?
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В ночь на понедельник, 15 июня, по московскому времени пройдет шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сумеет ли «Каролина Харрикейнз» забрать титул, или дело дойдет до решающей седьмой игры?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вегас Голден Найтс»

15.06.2025, Пн

03:00 МСК

«Каролина Харрикейнз»

П1 - 2,60

Х - 4,30

П2 - 2,45

Турнир: НХЛ, финал, шестой матч

Стадион: «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, штат Невада, США)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Каролина»12970-69
«Вегас»91269-70

Последние игры «Вегаса» и «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.06.2026«Каролина»

4:2

«Вегас»

Кубок Стэнли

10.06.2026«Вегас»

3:5

«Каролина»

Кубок Стэнли

07.06.2026«Вегас»

5:4 ОТ

«Каролина»

Кубок Стэнли

05.06.2026«Каролина»

4:3 ОТ

«Вегас»

Кубок Стэнли

03.06.2026«Каролина»

4:5

«Вегас»

Кубок Стэнли

Прогноз на матч

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После прошлой встречи «Каролина» впервые вышла вперед в серии. Зато теперь команде достаточно одной победы для Кубка Стэнли. При этом серия выглядит идеальной для седьмого матча. Соперники идут очень близки, все матчи получились конкурентными, а разрыв не превышал две шайбы. Дважды дело дошло до овертаймов.

Симптоматично, что все игры получились и довольно результативными. В основное время забрасывалось не менее шести шайб. В «Каролине» даже решили поменять голкипера, и Брэндон Басси занял ворота вместо Фредерика Андерсена. А вот в «Вегасе» на такой шаг не пошли, хотя у Картера Харта в финальной серии тоже проблемы со статистикой.

Исходя из сказанного, ждем, что в шестом матче атака команд вновь окажется заметно сильнее обороны. Пробуем аккуратный тотал с возможность возврата – не менее пяти голов в основное время.

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Бонусы на матч

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Трансляции

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Официальные прямые эфиры матчей НХЛ в России не проводятся, но трансляции организуют специализированные группы в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
AllHockeyТекстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора WINLINE дает почти равные коэффициенты на победу каждой из команд в основное время: 2,45 – на «Каролину», 2,60 – на «Вегас». На ничью можно поставить за 4,30.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Вегас Голден Найтс» – «Каролина Харрикейнз»?

Аналитики не выделяют фаворита в шестой встрече финала, но оценивают вероятность победы гостей чуть выше.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

«Каролине» достаточно одной победы, чтобы забрать трофей. У «Вегаса» же нет права на ошибку – команда останется в борьбе, только если выиграет дома.

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