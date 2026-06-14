Вегас – Каролина, прогноз на 15 июня: ставки и коэффициенты на шестой матч финала Кубка Стэнли

После прошлой встречи «Каролина» впервые вышла вперед в серии. Зато теперь команде достаточно одной победы для Кубка Стэнли. При этом серия выглядит идеальной для седьмого матча. Соперники идут очень близки, все матчи получились конкурентными, а разрыв не превышал две шайбы. Дважды дело дошло до овертаймов.

Симптоматично, что все игры получились и довольно результативными. В основное время забрасывалось не менее шести шайб. В «Каролине» даже решили поменять голкипера, и Брэндон Басси занял ворота вместо Фредерика Андерсена. А вот в «Вегасе» на такой шаг не пошли, хотя у Картера Харта в финальной серии тоже проблемы со статистикой.

Исходя из сказанного, ждем, что в шестом матче атака команд вновь окажется заметно сильнее обороны. Пробуем аккуратный тотал с возможность возврата – не менее пяти голов в основное время.