Вегас – Каролина, прогноз на 15 июня: ставки и коэффициенты на шестой матч финала Кубка Стэнли

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В ночь на понедельник, 15 июня, по московскому времени пройдет шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сумеет ли «Каролина Харрикейнз» забрать титул, или дело дойдет до решающей седьмой игры?
Турнир: НХЛ, финал, шестой матч
Стадион: «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, штат Невада, США)
История матчей:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Каролина»
|12
|9
|70-69
|«Вегас»
|9
|12
|69-70
Последние игры «Вегаса» и «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.06.2026
|«Каролина»
4:2
«Вегас»
Кубок Стэнли
|10.06.2026
|«Вегас»
3:5
«Каролина»
Кубок Стэнли
|07.06.2026
|«Вегас»
5:4 ОТ
«Каролина»
Кубок Стэнли
|05.06.2026
|«Каролина»
4:3 ОТ
«Вегас»
Кубок Стэнли
|03.06.2026
|«Каролина»
4:5
«Вегас»
Кубок Стэнли
После прошлой встречи «Каролина» впервые вышла вперед в серии. Зато теперь команде достаточно одной победы для Кубка Стэнли. При этом серия выглядит идеальной для седьмого матча. Соперники идут очень близки, все матчи получились конкурентными, а разрыв не превышал две шайбы. Дважды дело дошло до овертаймов.
Симптоматично, что все игры получились и довольно результативными. В основное время забрасывалось не менее шести шайб. В «Каролине» даже решили поменять голкипера, и Брэндон Басси занял ворота вместо Фредерика Андерсена. А вот в «Вегасе» на такой шаг не пошли, хотя у Картера Харта в финальной серии тоже проблемы со статистикой.
Исходя из сказанного, ждем, что в шестом матче атака команд вновь окажется заметно сильнее обороны. Пробуем аккуратный тотал с возможность возврата – не менее пяти голов в основное время.
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|Тип трансляции
|Условия
|AllHockey
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Букмекерская контора WINLINE дает почти равные коэффициенты на победу каждой из команд в основное время: 2,45 – на «Каролину», 2,60 – на «Вегас». На ничью можно поставить за 4,30.
Аналитики не выделяют фаворита в шестой встрече финала, но оценивают вероятность победы гостей чуть выше.
«Каролине» достаточно одной победы, чтобы забрать трофей. У «Вегаса» же нет права на ошибку – команда останется в борьбе, только если выиграет дома.