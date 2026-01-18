Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



18 января 19:33ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Донна Векич – Мирра Андреева, 19 января: прогноз на первый круг Australian Open

Какой старт на турнире ждет первую ракетку России?
Валентин Васильев

Первая ракетка России Мирра Андреева в первом круге Australian Open-2026 сыграет с серебряным призером Олимпийских игр Донной Векич. Прошлую неделю Андреева явно может записать себе в актив, поскольку выиграла титул в Аделаиде. Возникнут ли проблемы с неуступчивой хорваткой?

Получить до 25 000 рублей от PARI

Дата / Время: 19.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: Маргарет Корт Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Донна Векич (29 лет, 70-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Мирра Андреева (Россия)

Мирра Андреева (18 лет, 8-я ракетка мира, 8-й посев)

  • 1-й круг: Донна Векич (Хорватия)

Победитель этого матча встретится с представительницей Греции Марией Саккари.

Донна Векич

Свернуть

Победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже. В минувшем сезоне хорватка одержала 15 побед и потерпела 24 поражения. На прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии Векич дошла до четвертого круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мирра Андреева

Свернуть

За свою недолгую карьеру россиянка выиграла три титула WTA в одиночном разряде. Несмотря на неудачную концовку сезона, Андреева сохранила место в первой десятке мирового рейтинга. 18-летняя спортсменка дважды выступала на Australian Open и оба раза дошла до четвертого круга. В прошлом году из турнира ее выбила первая ракетка мира Арина Соболенко. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Единственную личную встречу теннисистки провели на турнире в Пекине в сентябре 2024 года - тогда волевую победу в трех сетах одержала Андреева.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекерская компания PARI практически не сомневается в победе российской спортсменки, предложив за ее успех коэффициент 1,16. Выход Векич во второй круг престижных соревнований оценивается в 5,25.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

Эксперты PARI допускают, что предстоящий матч выйдет небогатым на геймы. Коэффициент на тотал больше 18,5 составляет 1,70. На тотал меньше 18,5 - 2,03.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ВекичПобеда АндреевойТБ (18,5)ТМ (34,5)
PARI5,251,161,702,03

Прогноз и ставка

Свернуть

Андреева подходит к первому кругу Australian Open в отличном расположении духа. На прошлой неделе россиянка первенствовала на турнире в Аделаиде, что позволит ей переместиться на седьмую строчку в мировом рейтинге. Сама Мирра подчеркнула, что ожидает от себя хорошего выступления в Мельбурне.

Векич здорово начала прошлую кампанию, дойдя до четвертого круга на австралийском мэйджоре. Однако именно здесь хорватка получила травму, которая испортила ей весь последующий сезон. Стоит отметить, что Донна проиграла 17 из 27 схваток на харде в 2025 году.

Векич совсем не убедила подготовкой к первому турниру «Большого шлема» в сезоне, в отличие от своей предстоящей соперницы. Тем не менее, мотивация защитить очки за прошлогодний выход в четвертый круг должна выйти на первый план. Ожидаем, что хорватка окажет достойный уровень сопротивления в одном сете. Рекомендуем присмотреться к комбинированной ставке: победа Андреевой и общий тотал геймов меньше 21,5.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer346 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer346 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer346 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer346 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer346 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer346 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё