Донна Векич – Мирра Андреева, 19 января: прогноз на первый круг Australian Open

Партнерский проект
Первая ракетка России Мирра Андреева в первом круге Australian Open-2026 сыграет с серебряным призером Олимпийских игр Донной Векич. Прошлую неделю Андреева явно может записать себе в актив, поскольку выиграла титул в Аделаиде. Возникнут ли проблемы с неуступчивой хорваткой?
Получить до 25 000 рублей от PARI
Дата / Время: 19.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: Маргарет Корт Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Донна Векич (29 лет, 70-я ракетка мира)
Мирра Андреева (18 лет, 8-я ракетка мира, 8-й посев)
Победитель этого матча встретится с представительницей Греции Марией Саккари.
Победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже. В минувшем сезоне хорватка одержала 15 побед и потерпела 24 поражения. На прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии Векич дошла до четвертого круга.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
За свою недолгую карьеру россиянка выиграла три титула WTA в одиночном разряде. Несмотря на неудачную концовку сезона, Андреева сохранила место в первой десятке мирового рейтинга. 18-летняя спортсменка дважды выступала на Australian Open и оба раза дошла до четвертого круга. В прошлом году из турнира ее выбила первая ракетка мира Арина Соболенко.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Единственную личную встречу теннисистки провели на турнире в Пекине в сентябре 2024 года - тогда волевую победу в трех сетах одержала Андреева.
Букмекерская компания PARI практически не сомневается в победе российской спортсменки, предложив за ее успех коэффициент 1,16. Выход Векич во второй круг престижных соревнований оценивается в 5,25.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Эксперты PARI допускают, что предстоящий матч выйдет небогатым на геймы. Коэффициент на тотал больше 18,5 составляет 1,70. На тотал меньше 18,5 - 2,03.
Андреева подходит к первому кругу Australian Open в отличном расположении духа. На прошлой неделе россиянка первенствовала на турнире в Аделаиде, что позволит ей переместиться на седьмую строчку в мировом рейтинге. Сама Мирра подчеркнула, что ожидает от себя хорошего выступления в Мельбурне.
Векич здорово начала прошлую кампанию, дойдя до четвертого круга на австралийском мэйджоре. Однако именно здесь хорватка получила травму, которая испортила ей весь последующий сезон. Стоит отметить, что Донна проиграла 17 из 27 схваток на харде в 2025 году.
Векич совсем не убедила подготовкой к первому турниру «Большого шлема» в сезоне, в отличие от своей предстоящей соперницы. Тем не менее, мотивация защитить очки за прошлогодний выход в четвертый круг должна выйти на первый план. Ожидаем, что хорватка окажет достойный уровень сопротивления в одном сете. Рекомендуем присмотреться к комбинированной ставке: победа Андреевой и общий тотал геймов меньше 21,5.