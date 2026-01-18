Донна Векич – Мирра Андреева, 19 января: прогноз на первый круг Australian Open

Андреева подходит к первому кругу Australian Open в отличном расположении духа. На прошлой неделе россиянка первенствовала на турнире в Аделаиде, что позволит ей переместиться на седьмую строчку в мировом рейтинге. Сама Мирра подчеркнула, что ожидает от себя хорошего выступления в Мельбурне.

Векич здорово начала прошлую кампанию, дойдя до четвертого круга на австралийском мэйджоре. Однако именно здесь хорватка получила травму, которая испортила ей весь последующий сезон. Стоит отметить, что Донна проиграла 17 из 27 схваток на харде в 2025 году.

Векич совсем не убедила подготовкой к первому турниру «Большого шлема» в сезоне, в отличие от своей предстоящей соперницы. Тем не менее, мотивация защитить очки за прошлогодний выход в четвертый круг должна выйти на первый план. Ожидаем, что хорватка окажет достойный уровень сопротивления в одном сете. Рекомендуем присмотреться к комбинированной ставке: победа Андреевой и общий тотал геймов меньше 21,5.