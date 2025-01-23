Венеция - Интер, 12 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В последний раз венецианцы выигрывали у «Интера» в прошлом тысячелетие, взяв на своем поле три очка в октябре 1999-го года. В истории «Венеции» значится даже один разгром миланцев, но вряд ли найдется много свидетелей, своими глазами наблюдавшими за той славной победой в апреле 1943-го.

И на этот раз шансы хозяев поля взять очки в игре с «Интернационале» стремятся к нулю. Пусть лазарет миланцев и переполнен, они остаются явными фаворитами. Да и ставить на победу гостей с такими котировками не очень интересно.

При этом есть риск ошибиться, пытаясь угадать и с разницей мячей, с которой должен побеждать «Интер». Венецианцы хоть и находятся в зоне вылета, но в первой половине чемпионата крупно уступили лишь дважды. В последних пяти матчах команда Ди Франческо проиграла лишь однажды, да и то поражение в Неаполе со счетом 1:0 никак не назвать обескураживающим. А ведь была еще и веселая ничья в Турине, где «Ювентус» избежал поражения лишь в компенсированное время ударом с пенальти.

Получается, надо ставить на общее количество забитых мячей. Множим злость «Интера» после проигрыша в Саудовской Аравии на количество травмированных центральных защитников миланцев, и получаем матч с результативностью по итальянским стандартам выше среднего.