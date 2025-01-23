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11 января 15:47ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Венеция - Интер, 12 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Злые миланцы оторвутся в Венеции
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 12 января, в рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу «Венеция» примет на своем поле «Интер».  Для миланского клуба эта встреча станет не просто первой возможностью отвести дух после досаднейшего поражения в финале национального Суперкубка, но и шансом вплотную приблизиться к первому месту в турнирной таблице. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Венеция» (Венеция)

12.01.2025, Вс

17:00 МСК

«Интер» (Милан)

П1 - 9.50

Х - 5.40

П2 - 1.35

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 20-й тур

Стадион: «Пьерлуиджи Пенцо» (Венеция, Италия)

Главный судья: Марко Пуччинини

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Венеция»762233-72
«Интер»226772-33

Последние пять матчей «Венеции»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2025«Венеция»

1:1

«Эмполи»

Серия А

29.12.2024«Наполи»

1:0

«Венеция»

Серия А

22.12.2024«Венеция»

2:1

«Кальяри»

Серия А

14.12.2024«Ювентус»

2:2

«Венеция»

Серия А

08.12.2024«Венеция»

2:2

«Комо»

Серия А

Последние пять игр «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.01.2025«Интер»

2:3

«Милан»

Суперкубок Италии. Финал

02.01.2025«Интер»

2:0

«Аталанта»

Суперкубок Италии. Полуфинал

28.12.2024«Кальяри»

0:3

«Интер»

Серия А

23.12.2024«Интер»

2:0

«Комо»

Серия А

19.12.2024«Интер»

2:0

«Удинезе»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Венеции» и «Интера» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.11.2024«Интер»

1:0

«Венеция»

Серия А

22.01.2022«Интер»

2:1

«Венеция»

Серия А

27.11.2021«Венеция»

0:2

«Интер»

Серия А

27.01.2002«Венеция»

1:1

«Интер»

Серия А

16.09.2001«Интер»

2:1

«Венеция»

Серия А

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи19142330-1244
2. Аталанта19133343-2042
3. Интер17124145-1540
4. Лацио20113634-2836
5. Ювентус19712031-1633
6. Фиорентина1895431-1832
7. Милан1877427-1828
8. Болонья1777325-2128
9. Удинезе2075823-2826
10. Рома1965826-2423
11. Торино2057820-2522
12. Эмполи2048819-2520
13. Дженоа1948716-2720
14. Лечче20551014-3220
15. Парма1947825-3419
16. Комо1947821-3119
17. Верона19611224-4219
18. Кальяри20461019-3318
19. Венеция19351118-3214
20. Монца19171117-2710

Прогноз на матч

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В последний раз венецианцы выигрывали у «Интера» в прошлом тысячелетие, взяв на своем поле три очка в октябре 1999-го года. В истории «Венеции» значится даже один разгром миланцев, но вряд ли найдется много свидетелей, своими глазами наблюдавшими за той славной победой в апреле 1943-го. 

И на этот раз шансы хозяев поля взять очки в игре с «Интернационале» стремятся к нулю. Пусть лазарет миланцев и переполнен, они остаются явными фаворитами. Да и ставить на победу гостей с такими котировками не очень интересно. 

При этом есть риск ошибиться, пытаясь угадать и с разницей мячей, с которой должен побеждать «Интер». Венецианцы хоть и находятся в зоне вылета, но в первой половине чемпионата крупно уступили лишь дважды. В последних пяти матчах команда Ди Франческо проиграла лишь однажды, да и то поражение в Неаполе со счетом 1:0 никак не назвать обескураживающим. А ведь была еще и веселая ничья в Турине, где «Ювентус» избежал поражения лишь в компенсированное время ударом с пенальти.

Получается, надо ставить на общее количество забитых мячей. Множим злость «Интера» после проигрыша в Саудовской Аравии на количество травмированных центральных защитников миланцев, и получаем матч с результативностью по итальянским стандартам выше среднего. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Милан» - «Кальяри» в прямом эфире. Найти трансляцию можно на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDплатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Венеция»: Свобода, Думбия (оба - травмы)

«Интер»: Мхитарян, Ди Дженнаро, Чалханоглу, Ачерби, Биссек, Корреа (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Кальяри»:

Позиция«Венеция»

«Интер»

Позиция

Вратарь35. Станкович

1. Зоммер

Вратарь

Защитник33. Шверко

6. де Врей

Защитник

Защитник4. Идзес

36. Дармиан

Защитник

Защитник15. Альтаре

95. Бастони

Защитник

Защитник79. Карбони

2. Думфрис

Защитник

Защитник7. Дзампано

32. Димарко

Полузащитник

Полузащитник 6. Бузио

21. Аслани 

Полузащитник 

Полузащитник14. Кавилья

7. Зелиньски

Полузащитник

Полузащитник77. Эллертссон

23. Барелла

Полузащитник

Нападающий20. Похьянпало

10. Мартинес

Нападающий

Нападающий11. Ористанио

9. Тюрам

Нападающий

Главный тренерЭусебио Ди Франческо

Симоне Индзаги

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Интера» аналитики БК PARI оценивают крайне скромным коэффициентом 1.35, что красноречиво говорит о вероятности такого исхода. На ничью можно поставить за 5.30, а на выигрыш «Венеции» - за 9.50.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

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Армянский полузащитник является одним из лидеров миланского клуба и имеет твердое место в основе. Но этот матч Мхитарян пропустит. После финала суперкубка у полузащитника было диагностировано переутомление приводящей мышцы левого бедра. На восстановление опытному игроку может понадобиться до трех недель. 

Где бесплатно смотреть матч «Милан» - «Кальяри»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.35

«Наполи» - 4.30

«Аталанта» - 4.60

На чемпионство «Венеции» можно поставить с коэффициентом 5000.00.

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