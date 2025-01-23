Венеция - Интер, 12 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 12 января, в рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу «Венеция» примет на своем поле «Интер». Для миланского клуба эта встреча станет не просто первой возможностью отвести дух после досаднейшего поражения в финале национального Суперкубка, но и шансом вплотную приблизиться к первому месту в турнирной таблице.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Венеция» (Венеция)
12.01.2025, Вс
17:00 МСК
«Интер» (Милан)
|П1 - 9.50
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 20-й тур
Стадион: «Пьерлуиджи Пенцо» (Венеция, Италия)
Главный судья: Марко Пуччинини
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Венеция»
|7
|6
|22
|33-72
|«Интер»
|22
|6
|7
|72-33
Последние пять матчей «Венеции»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Венеция»
1:1
«Эмполи»
Серия А
|29.12.2024
|«Наполи»
1:0
«Венеция»
Серия А
|22.12.2024
|«Венеция»
2:1
«Кальяри»
Серия А
|14.12.2024
|«Ювентус»
2:2
«Венеция»
Серия А
|08.12.2024
|«Венеция»
2:2
«Комо»
Серия А
Последние пять игр «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.01.2025
|«Интер»
2:3
«Милан»
Суперкубок Италии. Финал
|02.01.2025
|«Интер»
2:0
«Аталанта»
Суперкубок Италии. Полуфинал
|28.12.2024
|«Кальяри»
0:3
«Интер»
Серия А
|23.12.2024
|«Интер»
2:0
«Комо»
Серия А
|19.12.2024
|«Интер»
2:0
«Удинезе»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Венеции» и «Интера» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.11.2024
|«Интер»
1:0
«Венеция»
Серия А
|22.01.2022
|«Интер»
2:1
«Венеция»
Серия А
|27.11.2021
|«Венеция»
0:2
«Интер»
Серия А
|27.01.2002
|«Венеция»
1:1
«Интер»
Серия А
|16.09.2001
|«Интер»
2:1
«Венеция»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|2. Аталанта
|19
|13
|3
|3
|43-20
|42
|3. Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|4. Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|5. Ювентус
|19
|7
|12
|0
|31-16
|33
|6. Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|7. Милан
|18
|7
|7
|4
|27-18
|28
|8. Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|9. Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|10. Рома
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|11. Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|12. Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|13. Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|14. Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|15. Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|16. Комо
|19
|4
|7
|8
|21-31
|19
|17. Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|18. Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|19. Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|20. Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
В последний раз венецианцы выигрывали у «Интера» в прошлом тысячелетие, взяв на своем поле три очка в октябре 1999-го года. В истории «Венеции» значится даже один разгром миланцев, но вряд ли найдется много свидетелей, своими глазами наблюдавшими за той славной победой в апреле 1943-го.
И на этот раз шансы хозяев поля взять очки в игре с «Интернационале» стремятся к нулю. Пусть лазарет миланцев и переполнен, они остаются явными фаворитами. Да и ставить на победу гостей с такими котировками не очень интересно.
При этом есть риск ошибиться, пытаясь угадать и с разницей мячей, с которой должен побеждать «Интер». Венецианцы хоть и находятся в зоне вылета, но в первой половине чемпионата крупно уступили лишь дважды. В последних пяти матчах команда Ди Франческо проиграла лишь однажды, да и то поражение в Неаполе со счетом 1:0 никак не назвать обескураживающим. А ведь была еще и веселая ничья в Турине, где «Ювентус» избежал поражения лишь в компенсированное время ударом с пенальти.
Получается, надо ставить на общее количество забитых мячей. Множим злость «Интера» после проигрыша в Саудовской Аравии на количество травмированных центральных защитников миланцев, и получаем матч с результативностью по итальянским стандартам выше среднего.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Милан» - «Кальяри» в прямом эфире. Найти трансляцию можно на сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«Венеция»: Свобода, Думбия (оба - травмы)
«Интер»: Мхитарян, Ди Дженнаро, Чалханоглу, Ачерби, Биссек, Корреа (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Кальяри»:
|Позиция
|«Венеция»
«Интер»
Позиция
|Вратарь
|35. Станкович
1. Зоммер
Вратарь
|Защитник
|33. Шверко
6. де Врей
Защитник
|Защитник
|4. Идзес
36. Дармиан
Защитник
|Защитник
|15. Альтаре
95. Бастони
Защитник
|Защитник
|79. Карбони
2. Думфрис
Защитник
|Защитник
|7. Дзампано
32. Димарко
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бузио
21. Аслани
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кавилья
7. Зелиньски
Полузащитник
|Полузащитник
|77. Эллертссон
23. Барелла
Полузащитник
|Нападающий
|20. Похьянпало
10. Мартинес
Нападающий
|Нападающий
|11. Ористанио
9. Тюрам
Нападающий
|Главный тренер
|Эусебио Ди Франческо
Симоне Индзаги
Главный тренер
Вероятность победы «Интера» аналитики БК PARI оценивают крайне скромным коэффициентом 1.35, что красноречиво говорит о вероятности такого исхода. На ничью можно поставить за 5.30, а на выигрыш «Венеции» - за 9.50.
Армянский полузащитник является одним из лидеров миланского клуба и имеет твердое место в основе. Но этот матч Мхитарян пропустит. После финала суперкубка у полузащитника было диагностировано переутомление приводящей мышцы левого бедра. На восстановление опытному игроку может понадобиться до трех недель.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.35
«Наполи» - 4.30
«Аталанта» - 4.60
На чемпионство «Венеции» можно поставить с коэффициентом 5000.00.
Партнерский проект