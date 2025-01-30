Вердер — Майнц, 31 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Крупно обыграв «Унион» в последнем матче декабря, «Вердер» сбавил обороты. В четырех встречах в наступившем году «музыканты» набрали лишь два очка, что отбросило команду из Бремена в середину турнирной таблицы Бундеслиги.

«Майнц» в январе чередует победы с поражениями, набрав шесть из 12-ти возможных баллов. В предыдущем туре был обыгран прямой конкурент в борьбе за места в группе лидеров - «Штутгарт» (2:0). Это позволяет команде Бо Хенриксена рассчитывать по итогам тура грядущего подняться на четвертую строчку.

В трех предыдущих очных встречах соперников неизменно побеждал «Вердер», а последняя встреча этих команд в Бремене и вовсе завершилась форменным разгромом гостей (4:0). И на этот раз букмекеры отдают гостям, пусть минимальное, но преимущество. Но более выверенной в этом матче представляется ставка не на исход, а на результативность.

Оба соперника забивают свои гроссмейстерские по меркам Бундеслиги «почти два гола за игру». Как минимум один мяч «Вердер» организовать в ворота гостей должен. А в том, что «музыканты» способны пропустить, и вовсе практически нет сомнений. Команда Оле Вернера имеет худший показатель в обороне среди клубов из верхней части турнирной таблицы. Делаем осторожный выбор в пользу того, что оба соперника в Бремене смогут хотя бы по разу отличиться.