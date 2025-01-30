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30 января 9:58ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Вердер — Майнц, 31 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Победа в Бремене позволит «Майнцу» приблизиться к призовой тройке
Руслан Ипполитов

31 января в рамках 20-го тура чемпионата Германии по футболу «Майнц» пожалует в гости к «Вердеру». Хозяева предстоящего матча застряли в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Гости могут обойти «Лейпциг» и «Штутгарт» и вплотную приблизиться к тройке лидеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вердер» (Бремен)

31.01.2025, Пт

22:30 МСК

«Майнц» (Майнц)

П1 - 2.45

Х - 3.40

П2 - 2.85

Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 20-й тур

Стадион: «Вонинвест Везерштадион» (Бремен, Германия)

Главный арбитр: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вердер»1971263-50
«Майнц»1271950-63

Последние пять игр «Вердера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Боруссия Д»2:2«Вердер»Бундеслига
19.01.2025«Вердер»0:2«Аугсбург»Бундеслига
15.01.2025«Вердер»3:3«Хайденхайм»Бундеслига
12.01.2025«Лейпциг»4:2«Вердер»Бундеслига
21.12.2024«Вердер»4:1«Унион»Бундеслига

Последние пять игр «Майнца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Майнц»2:0«Штутгарт»Бундеслига
19.01.2025«Унион»2:1«Майнц»Бундеслига
14.01.2025«Байер»1:0«Майнц»Бундеслига
11.01.2025«Майнц»

2:0

«Бохум»

Бундеслига

21.12.2024«Айнтрахт»

1:3

«Майнц»

Бундеслига

Последние пять игр «Вердера» и «Майнца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2024«Майнц»1:2«Вердер»Бундеслига
03.02.2024«Майнц»0:1«Вердер»Бундеслига
02.09.2023«Вердер»

4:0

«Майнц»

Бундеслига

08.04.2023«Майнц»

2:2

«Вердер»

Бундеслига

15.10.2022«Вердер»

0:2

«Майнц»

Бундеслига

Турнирное положение

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Перед 20-м туром «Вердер» занимает 9-е место, а «Майнц» - 6-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария19153158-1648
2. Байер19126146-2642
3. Айнтрахт19114444-2637
4. Штутгарт1995536-2832
5. Лейпциг1995534-2932
6. Майнц1994633-2331
7. Вольфсбург1984742-3428
8. Боруссия М1983830-2927
9. Вердер1976633-3627
10. Фрайбург1983826-3627
11. Боруссия Д1975734-3326
12. Аугсбург1974823-3425
13. Санкт-Паули19621117-2120
14. Унион1955916-2720
15. Хоффенхайм1946925-3718
16. Хайденхайм19421324-4014
17. Хольштайн19331328-4812
18. Бохум19241317-4310

Прогноз на матч

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Крупно обыграв «Унион» в последнем матче декабря, «Вердер» сбавил обороты. В четырех встречах в наступившем году «музыканты» набрали лишь два очка, что отбросило команду из Бремена в середину турнирной таблицы Бундеслиги.

«Майнц» в январе чередует победы с поражениями, набрав шесть из 12-ти возможных баллов. В предыдущем туре был обыгран прямой конкурент в борьбе за места в группе лидеров - «Штутгарт» (2:0). Это позволяет команде Бо Хенриксена рассчитывать по итогам тура грядущего подняться на четвертую строчку.

В трех предыдущих очных встречах соперников неизменно побеждал «Вердер», а последняя встреча этих команд в Бремене и вовсе завершилась форменным разгромом гостей (4:0). И на этот раз букмекеры отдают гостям, пусть минимальное, но преимущество. Но более выверенной в этом матче представляется ставка не на исход, а на результативность.

Оба соперника забивают свои гроссмейстерские по меркам Бундеслиги «почти два гола за игру». Как минимум один мяч «Вердер» организовать в ворота гостей должен. А в том, что «музыканты» способны пропустить, и вовсе практически нет сомнений. Команда Оле Вернера имеет худший показатель в обороне среди клубов из верхней части турнирной таблицы. Делаем осторожный выбор в пользу того, что оба соперника в Бремене смогут хотя бы по разу отличиться. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет встречу «Вердер» - «Майнц» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDплатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Вердер»: Стаге (дисквалификация). Топп, Агу, Малатини, Опиц (все - травма)

«Майнц»: Йенц, Буркардт, Видович (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вердер» - «Майнц»:

Позиция«Вердер»«Майнц»Позиция
Вратарь1. Цеттерер27. ЦентнерВратарь
Защитник13. Велькович31. КорЗащитник
Защитник32. Фридль16. БеллЗащитник
Защитник3. Юнг21. Да КостаЗащитник
Полузащитник8. Вайзер2. МвенеЗащитник
Полузащитник 19. Кен19. КасиЗащитник 
Полузащитник 14. Линен18. АмириПолузащитник 
Полузащитник20. Шмид6. СаноПолузащитник
Полузащитник28. Альверо8. НебельПолузащитник
Нападающий7. Дукш7. СонПолузащитник
Нападающий17. Грюлль44. ВайперНападающий
Главный тренерОле ВернерБо ХенриксенГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI отдают в этой встрече минимальное предпочтение «Вердеру», предлагая богатые коэффициенты за победу каждого из соперников. На победу хозяев можно поставить за 2.45. Заключить пари на ничью можно за 3.40, а выигрыш «Майнца» идет за 2.85.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Вердер» «Майнц»?

Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают ничью. Так на 1:1 можно поставить за 7.50, а на 0:0 - за 9.00. Победа «Вердера» со счетом 1:0 котируется за 10.00, а выигрыш с зеркальным счетом «Майнца» - за 11.00.

Где смотреть бесплатно матч «Вердер» «Майнц»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.

Кто выиграет чемпионат Германии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:

«Бавария» - 1.07

«Байер» - 7.50

«Айнтрахт» - 1000.00

На чемпионство «Вердера» или «Майнца» можно поставить за 5000.00.

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