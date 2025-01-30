Вердер — Майнц, 31 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
31 января в рамках 20-го тура чемпионата Германии по футболу «Майнц» пожалует в гости к «Вердеру». Хозяева предстоящего матча застряли в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Гости могут обойти «Лейпциг» и «Штутгарт» и вплотную приблизиться к тройке лидеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вердер» (Бремен)
31.01.2025, Пт
22:30 МСК
«Майнц» (Майнц)
|П1 - 2.45
Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 20-й тур
Стадион: «Вонинвест Везерштадион» (Бремен, Германия)
Главный арбитр: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вердер»
|19
|7
|12
|63-50
|«Майнц»
|12
|7
|19
|50-63
Последние пять игр «Вердера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Боруссия Д»
|2:2
|«Вердер»
|Бундеслига
|19.01.2025
|«Вердер»
|0:2
|«Аугсбург»
|Бундеслига
|15.01.2025
|«Вердер»
|3:3
|«Хайденхайм»
|Бундеслига
|12.01.2025
|«Лейпциг»
|4:2
|«Вердер»
|Бундеслига
|21.12.2024
|«Вердер»
|4:1
|«Унион»
|Бундеслига
Последние пять игр «Майнца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Майнц»
|2:0
|«Штутгарт»
|Бундеслига
|19.01.2025
|«Унион»
|2:1
|«Майнц»
|Бундеслига
|14.01.2025
|«Байер»
|1:0
|«Майнц»
|Бундеслига
|11.01.2025
|«Майнц»
2:0
«Бохум»
Бундеслига
|21.12.2024
|«Айнтрахт»
1:3
«Майнц»
Бундеслига
Последние пять игр «Вердера» и «Майнца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.09.2024
|«Майнц»
|1:2
|«Вердер»
|Бундеслига
|03.02.2024
|«Майнц»
|0:1
|«Вердер»
|Бундеслига
|02.09.2023
|«Вердер»
4:0
«Майнц»
Бундеслига
|08.04.2023
|«Майнц»
2:2
«Вердер»
Бундеслига
|15.10.2022
|«Вердер»
0:2
«Майнц»
Бундеслига
Перед 20-м туром «Вердер» занимает 9-е место, а «Майнц» - 6-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|19
|15
|3
|1
|58-16
|48
|2. Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|3. Айнтрахт
|19
|11
|4
|4
|44-26
|37
|4. Штутгарт
|19
|9
|5
|5
|36-28
|32
|5. Лейпциг
|19
|9
|5
|5
|34-29
|32
|6. Майнц
|19
|9
|4
|6
|33-23
|31
|7. Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|8. Боруссия М
|19
|8
|3
|8
|30-29
|27
|9. Вердер
|19
|7
|6
|6
|33-36
|27
|10. Фрайбург
|19
|8
|3
|8
|26-36
|27
|11. Боруссия Д
|19
|7
|5
|7
|34-33
|26
|12. Аугсбург
|19
|7
|4
|8
|23-34
|25
|13. Санкт-Паули
|19
|6
|2
|11
|17-21
|20
|14. Унион
|19
|5
|5
|9
|16-27
|20
|15. Хоффенхайм
|19
|4
|6
|9
|25-37
|18
|16. Хайденхайм
|19
|4
|2
|13
|24-40
|14
|17. Хольштайн
|19
|3
|3
|13
|28-48
|12
|18. Бохум
|19
|2
|4
|13
|17-43
|10
Крупно обыграв «Унион» в последнем матче декабря, «Вердер» сбавил обороты. В четырех встречах в наступившем году «музыканты» набрали лишь два очка, что отбросило команду из Бремена в середину турнирной таблицы Бундеслиги.
«Майнц» в январе чередует победы с поражениями, набрав шесть из 12-ти возможных баллов. В предыдущем туре был обыгран прямой конкурент в борьбе за места в группе лидеров - «Штутгарт» (2:0). Это позволяет команде Бо Хенриксена рассчитывать по итогам тура грядущего подняться на четвертую строчку.
В трех предыдущих очных встречах соперников неизменно побеждал «Вердер», а последняя встреча этих команд в Бремене и вовсе завершилась форменным разгромом гостей (4:0). И на этот раз букмекеры отдают гостям, пусть минимальное, но преимущество. Но более выверенной в этом матче представляется ставка не на исход, а на результативность.
Оба соперника забивают свои гроссмейстерские по меркам Бундеслиги «почти два гола за игру». Как минимум один мяч «Вердер» организовать в ворота гостей должен. А в том, что «музыканты» способны пропустить, и вовсе практически нет сомнений. Команда Оле Вернера имеет худший показатель в обороне среди клубов из верхней части турнирной таблицы. Делаем осторожный выбор в пользу того, что оба соперника в Бремене смогут хотя бы по разу отличиться.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу «Вердер» - «Майнц» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекеров и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Вердер»: Стаге (дисквалификация). Топп, Агу, Малатини, Опиц (все - травма)
«Майнц»: Йенц, Буркардт, Видович (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вердер» - «Майнц»:
|Позиция
|«Вердер»
|«Майнц»
|Позиция
|Вратарь
|1. Цеттерер
|27. Центнер
|Вратарь
|Защитник
|13. Велькович
|31. Кор
|Защитник
|Защитник
|32. Фридль
|16. Белл
|Защитник
|Защитник
|3. Юнг
|21. Да Коста
|Защитник
|Полузащитник
|8. Вайзер
|2. Мвене
|Защитник
|Полузащитник
|19. Кен
|19. Каси
|Защитник
|Полузащитник
|14. Линен
|18. Амири
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Шмид
|6. Сано
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Альверо
|8. Небель
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Дукш
|7. Сон
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Грюлль
|44. Вайпер
|Нападающий
|Главный тренер
|Оле Вернер
|Бо Хенриксен
|Главный тренер
Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают ничью. Так на 1:1 можно поставить за 7.50, а на 0:0 - за 9.00. Победа «Вердера» со счетом 1:0 котируется за 10.00, а выигрыш с зеркальным счетом «Майнца» - за 11.00.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:
«Бавария» - 1.07
«Байер» - 7.50
«Айнтрахт» - 1000.00
На чемпионство «Вердера» или «Майнца» можно поставить за 5000.00.
Партнерский проект