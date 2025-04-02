Верона - Парма, 31 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Обе команды на финише сезона обречены бороться за выживание. Еще совсем недавно беспомощно выглядевшая «Парма» немного улучшила собственное турнирное положение и покинула зону вылета. Но расслабляться команде Кристина Киву рано - до опасных мест в табеле о рангах скатиться можно за каких-то пару туров.

В 11-ти матчах, что «Парма» успела провести в 2025-м году в Серии А, аутсайдер итальянского первенства выиграл лишь однажды. Статистика «Вероны» не сильно лучше - три победы на той же турнирной дистанции. Силы соперников примерно равны, а фактор своего поля вряд ли станет решающим при столь высоких ставках. Соперники крайне редко делят очки. В последний раз мирный расход этих команд случался 10 лет назад. Но именно ничья, которая не устраивает ни одного из соперников, представляется самым вероятным исходом.

Матчи «Пармы» и «Вероны» довольно часто получаются весьма результативными. Сделаем предположение, что и ничья в Вероне будет результативной, а не нулевой.