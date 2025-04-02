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30 марта 13:37ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Верона - Парма, 31 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Матч жизни в Вероне
Руслан Ипполитов

В последний игровой день 30-го тура итальянской Серии А «Верона» примет на своем поле «Парму». Обе команды занимают места в нижней части турнирной таблицы и рискуют по итогам первенства покинуть высший футбольный дивизион. Проигрывать друг другу соперники не имеют права, а, значит, зрителей ждет напряженный матч. Оцениваем перспективы противников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Верона» (Верона)

31.03.2024, Пн

19:30 МСК

«Парма» (Парма)

П1 - 2.45

Х - 3.15

П2 - 3.10

Турнир:  Серия А, 30-й тур

Стадион: «Маркантонио Бентегоди» (Верона, Италия)

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Верона» 31111582-54
«Парма»15113154-82

Последние пять матчей «Вероны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Удинезе»

0:1

«Верона»

Серия А

09.03.2025«Верона»

1:2

«Болонья»

Серия А

03.03.2025«Ювентус»

2:0

«Верона»

Серия А

23.02.2025«Верона»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

15.02.2025«Милан»

1:0

«Верона»

Серия А

Последние пять матчей «Пармы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Монца»

1:1

«Парма»

Серия А

08.03.2025«Парма»

2:2

«Торино»

Серия А

01.03.2025«Удинезе»

1:0

«Парма»

Серия А

22.02.2025«Парма»

2:0

«Болонья»

Серия А

16.02.2025«Парма»

0:1

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Вероны» и «Пармы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.12.2024«Парма»

2:3

«Верона»

Серия А

15.02.2021«Верона»

2:1

«Парма»

Серия А

04.10.2020«Парма»

1:0

«Верона»

Серия А

01.07.2020«Верона»

3:2

«Парма»

Серия А

29.10.2019«Парма»

0:1

«Верона»

Серия А

Турнирное положение

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По итогам 29-ти туров «Верона» занимает 14-ю строчку, а «Парма» - на 17-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер29197365-2764
2. Наполи29187445-2361
3. Аталанта29177563-2858
4. Болонья301511450-3456
5. Ювентус301413346-2855
6. Рома30157845-3052
7. Лацио29156850-4151
8. Фиорентина29146946-3048
9. Милан29138844-3347
10. Удинезе291171135-3940
11. Торино29911934-3438
12. Дженоа308111128-3835
13. Комо30791436-4730
14. Верона29921829-5829
15. Кальяри29681528-4426
16. Лечче30671721-4925
17. Парма295101435-4925
18. Эмполи304111524-4723
19. Венеция303111623-4320
20. Монца29291824-4915

Прогноз на матч

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Обе команды на финише сезона обречены бороться за выживание. Еще совсем недавно беспомощно выглядевшая «Парма» немного улучшила собственное турнирное положение и покинула зону вылета. Но расслабляться команде Кристина Киву рано - до опасных мест в табеле о рангах скатиться можно за каких-то пару туров.

В 11-ти матчах, что «Парма» успела провести в 2025-м году в Серии А, аутсайдер итальянского первенства выиграл лишь однажды. Статистика «Вероны» не сильно лучше - три победы на той же турнирной дистанции. Силы соперников примерно равны, а фактор своего поля вряд ли станет решающим при столь высоких ставках. Соперники крайне редко делят очки. В последний раз мирный расход этих команд случался 10 лет назад. Но именно ничья, которая не устраивает ни одного из соперников, представляется самым вероятным исходом.

Матчи «Пармы» и «Вероны» довольно часто получаются весьма результативными. Сделаем предположение, что и ничья в Вероне будет результативной, а не нулевой. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Вероне в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Верона»: Арруи, Фресе, Ньясс, Фараони, Тенгстедт (все - травма)

«Парма»:  (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Верона» - «Парма»:

Позиция«Верона»

«Парма»

Позиция

Вратарь1. Монтипо

32. Малинкович-Савич

Вратарь

Защитник4. Данилюк

23. Коко-Басси

Защитник

Защитник42. Коппола

4. Валюкевич

Защитник

Защитник6. Валентини

13. Марипан

Защитник

Защитник12. Брадарич

20. Лацаро

Полузащитник

Полузащитник38. Тчатчуа

24. Соса

Полузащитник

Полузащитник 10. Ньясс

22. Казадей

Полузащитник 

Полузащитник 24. Бернед

77. Линетты

Полузащитник

Полузащитник 31. Суслов

10. Влашич

Полузащитник

Полузащитник 9. Сарр

7. Карамо

Нападающий

Нападающий35. Москера

18. Адамс

Нападающий

Главный тренерПаоло Дзанетти

Паоло Ваноли

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline не видит очевидного фаворита в предстоящей игре. Букмекер умножит на 3.10 номинал успешной ставки на победу гостей. Коэффициент на успех хозяев - 2.45. Ничья котируется за довольно скромные для ничьей 3.15.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Верона» - «Парма»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. Сыгравшая ставка на такой исход будет увеличена букмекером пятикратно.

Где смотреть бесплатно матч «Верона» - «Парма»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Вероне в прямом эфире.  

Будет ли много голов в матче «Верона» - «Парма»?

Букмекерская линия уверяет, что забитых мячей много не будет. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 2.07, а на тотал меньше 2.5 - 1.73.

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