Верона - Парма, 31 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В последний игровой день 30-го тура итальянской Серии А «Верона» примет на своем поле «Парму». Обе команды занимают места в нижней части турнирной таблицы и рискуют по итогам первенства покинуть высший футбольный дивизион. Проигрывать друг другу соперники не имеют права, а, значит, зрителей ждет напряженный матч. Оцениваем перспективы противников и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Верона» (Верона)
31.03.2024, Пн
19:30 МСК
«Парма» (Парма)
|П1 - 2.45
Турнир: Серия А, 30-й тур
Стадион: «Маркантонио Бентегоди» (Верона, Италия)
Главный арбитр: Юан Лука Сакки
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Верона»
|31
|11
|15
|82-54
|«Парма»
|15
|11
|31
|54-82
Последние пять матчей «Вероны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Удинезе»
0:1
«Верона»
Серия А
|09.03.2025
|«Верона»
1:2
«Болонья»
Серия А
|03.03.2025
|«Ювентус»
2:0
«Верона»
Серия А
|23.02.2025
|«Верона»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|15.02.2025
|«Милан»
1:0
«Верона»
Серия А
Последние пять матчей «Пармы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Монца»
1:1
«Парма»
Серия А
|08.03.2025
|«Парма»
2:2
«Торино»
Серия А
|01.03.2025
|«Удинезе»
1:0
«Парма»
Серия А
|22.02.2025
|«Парма»
2:0
«Болонья»
Серия А
|16.02.2025
|«Парма»
0:1
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Вероны» и «Пармы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.12.2024
|«Парма»
2:3
«Верона»
Серия А
|15.02.2021
|«Верона»
2:1
«Парма»
Серия А
|04.10.2020
|«Парма»
1:0
«Верона»
Серия А
|01.07.2020
|«Верона»
3:2
«Парма»
Серия А
|29.10.2019
|«Парма»
0:1
«Верона»
Серия А
По итогам 29-ти туров «Верона» занимает 14-ю строчку, а «Парма» - на 17-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|29
|19
|7
|3
|65-27
|64
|2. Наполи
|29
|18
|7
|4
|45-23
|61
|3. Аталанта
|29
|17
|7
|5
|63-28
|58
|4. Болонья
|30
|15
|11
|4
|50-34
|56
|5. Ювентус
|30
|14
|13
|3
|46-28
|55
|6. Рома
|30
|15
|7
|8
|45-30
|52
|7. Лацио
|29
|15
|6
|8
|50-41
|51
|8. Фиорентина
|29
|14
|6
|9
|46-30
|48
|9. Милан
|29
|13
|8
|8
|44-33
|47
|10. Удинезе
|29
|11
|7
|11
|35-39
|40
|11. Торино
|29
|9
|11
|9
|34-34
|38
|12. Дженоа
|30
|8
|11
|11
|28-38
|35
|13. Комо
|30
|7
|9
|14
|36-47
|30
|14. Верона
|29
|9
|2
|18
|29-58
|29
|15. Кальяри
|29
|6
|8
|15
|28-44
|26
|16. Лечче
|30
|6
|7
|17
|21-49
|25
|17. Парма
|29
|5
|10
|14
|35-49
|25
|18. Эмполи
|30
|4
|11
|15
|24-47
|23
|19. Венеция
|30
|3
|11
|16
|23-43
|20
|20. Монца
|29
|2
|9
|18
|24-49
|15
Обе команды на финише сезона обречены бороться за выживание. Еще совсем недавно беспомощно выглядевшая «Парма» немного улучшила собственное турнирное положение и покинула зону вылета. Но расслабляться команде Кристина Киву рано - до опасных мест в табеле о рангах скатиться можно за каких-то пару туров.
В 11-ти матчах, что «Парма» успела провести в 2025-м году в Серии А, аутсайдер итальянского первенства выиграл лишь однажды. Статистика «Вероны» не сильно лучше - три победы на той же турнирной дистанции. Силы соперников примерно равны, а фактор своего поля вряд ли станет решающим при столь высоких ставках. Соперники крайне редко делят очки. В последний раз мирный расход этих команд случался 10 лет назад. Но именно ничья, которая не устраивает ни одного из соперников, представляется самым вероятным исходом.
Матчи «Пармы» и «Вероны» довольно часто получаются весьма результативными. Сделаем предположение, что и ничья в Вероне будет результативной, а не нулевой.
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Потери
«Верона»: Арруи, Фресе, Ньясс, Фараони, Тенгстедт (все - травма)
«Парма»: (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Верона» - «Парма»:
|Позиция
|«Верона»
«Парма»
Позиция
|Вратарь
|1. Монтипо
32. Малинкович-Савич
Вратарь
|Защитник
|4. Данилюк
23. Коко-Басси
Защитник
|Защитник
|42. Коппола
4. Валюкевич
Защитник
|Защитник
|6. Валентини
13. Марипан
Защитник
|Защитник
|12. Брадарич
20. Лацаро
Полузащитник
|Полузащитник
|38. Тчатчуа
24. Соса
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ньясс
22. Казадей
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Бернед
77. Линетты
Полузащитник
|Полузащитник
|31. Суслов
10. Влашич
Полузащитник
|Полузащитник
|9. Сарр
7. Карамо
Нападающий
|Нападающий
|35. Москера
18. Адамс
Нападающий
|Главный тренер
|Паоло Дзанетти
Паоло Ваноли
Главный тренер
Winline не видит очевидного фаворита в предстоящей игре. Букмекер умножит на 3.10 номинал успешной ставки на победу гостей. Коэффициент на успех хозяев - 2.45. Ничья котируется за довольно скромные для ничьей 3.15.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. Сыгравшая ставка на такой исход будет увеличена букмекером пятикратно.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Вероне в прямом эфире.
Букмекерская линия уверяет, что забитых мячей много не будет. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 2.07, а на тотал меньше 2.5 - 1.73.
Партнерский проект