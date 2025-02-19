Виктория - Ференцварош, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Первая в истории встреча команд принесла минимальную победу самому титулованному клубу Венгрии, но еще ничего ему не гарантировала. Счет 1:0 в любом случае скользкий, а когда твоя команда далека от стабильности - тем более. «Ференцварошу» этого постоянства крайне не хватает. За четыре тура национального чемпионата «фради» растеряли все преимущество перед главным конкурентом - «Академией Пушкаша». Набрав всего два очка из 12 возможных, столичный клуб слетел с первого места, а если продолжит так и дальше, то и второго может лишиться. Победа недельной давности над чехами - единственное светлое пятно в темной февральской полосе «Ференцвароша».

«Виктория Пльзень» тоже в своей лиге только вторая. Но 10 очков отставания от «Славии» оставляют ей призрачные шансы на титул. Здесь и сейчас у команды Коубека в приоритете Лига Европы. И она приложит максимум сил, чтобы пробиться в следующий раунд.

Очевидно, что игра в Пльзене будет «от ножа». И вряд ли в плане забитых голов она окажется намного богаче первой встречи в Будапеште - результат давит на соперников со страшной силой. Берем тотал меньше 2.5.