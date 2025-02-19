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19 февраля 4:45ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Виктория - Ференцварош, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Главный матч зимы для обеих команд
Валентин Васильев

В четверг, 20 февраля, в Лиге Европы по футболу пройдут ответные стыковые матчи за право принять участие в 1/8 финала. В чешском Пльзене «Виктория» попытается отыграться после минимального поражения от «Ференцвароша» в Будапеште. Заглянем в линии легальных букмекерских компаний на эту непредсказуемую пару. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Виктория» (Пльзень, Чехия) 

20.02.2025, Чт

20:45 МСК

«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия)

П1 - 1.62

Х - 3.90

П2 - 5.60

Турнир: Лига Европы, ответный стыковой матч

Стадион: «Дусан Арена»  (Пльзень, Чехия)

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Виктория»0010-1
«Ференцварош»1001-0

Последние пять матчей «Виктории»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025

«Теплице»

0:2

«Виктория»

Чемпионат Чехии

13.02.2025

«Ференцварош»

1:0

«Виктория»

Лига Европы

08.02.2025

«Виктория»

3:2

«Слован»

Чемпионат Чехии

03.02.2025

«Сигма»

2:1

«Виктория»

Чемпионат Чехии

30.01.2025

«Атлетик»

3:1

«Виктория»

Лига Европы

Последние пять матчей «Ференцвароша»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025

«Ференцварош»

0:2

«Пакш»

Чемпионат Венгрии

13.02.2025

«Ференцварош»

1:0

«Виктория»

Лига Европы

09.02.2025

«Академия Пушкаша»

1:0

«Ференцварош»

Чемпионат Венгрии

05.02.2025

«Залаэгерсег»

2:2

«Ференцварош»

Чемпионат Венгрии

02.02.2025

«Ференцварош»

0:0

МТК

Чемпионат Венгрии

Календарь игр

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Ответные стыковые матчи

20.02.2025
20:45. «Рома»  – «Порту». Первый матч - 1:1
20:45. «Галатасарай» – «АЗ Алкмар». Первый матч - 1:4
20:45. «Стяуа» – ПАОК. Первый матч -  2:1
20:45. «Буде-Глимт» – «Твенте». Первый матч - 1:2  
23:00. «Виктория Пльзень» – «Ференцварош». Первый матч - 0:1  
23:00. «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд». Первый матч - 2:1
23:00. «Аякс» – «Юнион». Первый матч - 2:0
23:00. «Андерлехт» – «Фенербахче». Первый матч - 0:3 

Прогноз на матч

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Первая в истории встреча команд принесла минимальную победу самому титулованному клубу Венгрии, но еще ничего ему не гарантировала. Счет 1:0 в любом случае скользкий, а когда твоя команда далека от стабильности - тем более. «Ференцварошу» этого постоянства крайне не хватает. За четыре тура национального чемпионата «фради» растеряли все преимущество перед главным конкурентом - «Академией Пушкаша». Набрав всего два очка из 12 возможных, столичный клуб слетел с первого места, а если продолжит так и дальше, то и второго может лишиться. Победа недельной давности над чехами - единственное светлое пятно в темной февральской полосе «Ференцвароша».

«Виктория Пльзень» тоже в своей лиге только вторая. Но 10 очков отставания от «Славии» оставляют ей призрачные шансы на титул. Здесь и сейчас у команды Коубека в приоритете Лига Европы. И она приложит максимум сил, чтобы пробиться в следующий раунд. 

Очевидно, что игра в Пльзене будет «от ножа». И вряд ли в плане забитых голов она окажется намного богаче первой встречи в Будапеште - результат давит на соперников со страшной силой. Берем тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Пльзене в прямом эфире. Графические трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ. 

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Виктория Пльзень»: Суаре, Сене, Кабонго (все - запрет на участие в играх)

«Ференцварош»: Дибуш, Майга (оба - травмы)  

Ориентировочные стартовые составы на матч «Виктория Пльзень» - «Ференцварош»:

Позиция«Виктория»«Ференцварош»Позиция
Вратарь1. Едличка1. ВаргаВратарь
Защитник2. Гейда25. МакрецкисЗащитник
Защитник3. Маркович3. ГартенманнЗащитник
Защитник21. Емелка27. СиссеЗащитник
Защитник24. Гавел17. ЧивичЗащитник
Полузащитник 6. Черв66. РомауПолузащитник
Полузащитник 22. Каду64. ТотПолузащитник 
Полузащитник23. Калвах15. ФаниПолузащитник
Полузащитник31. Шульц20. ТраореПолузащитник
Нападающий11. Выдра7. Бен РомданеНападающий
Нападающий80. Аду11. СалданьяНападающий
Главный тренерМирослав КоубекРобби КинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В линии Winline наблюдается приличный разброс коэффициентов между П1 и П2. Победа чехов в основное время котируется за 1.62, а венгров - за 5.60. При ставке на ничью БК умножит номинал пари на 3.90.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Виктория Пльзень» - «Ференцварош»?

По расчетам аналитиков, вероятность успеха команды Коубека составляет около 62%. Но вот шансы на проход дальше у соперников практически равны. На квалификацию «Виктории» в 1/8 финала букмекеры дают коэффициент 1.80, а на «Ференцварош» - 2.00.

С кем сыграет победитель пары  «Виктория»  - «Ференцварош»?

В 1/8 финала лучшей команде этой пары играть с «Лацио» и «Атлетиком» из Бильбао.

Кто выиграет Лигу Европы?

Все три фаворита розыгрыша стыковые матчи пропускают и ждут соперников в 1/8 финала. Топ претендентов на второй по значимости евротрофей возглавляет «Манчестер Юнайтед». Поставить на его триумф сейчас можно по котировке 5.50. Второе-третье места в этом рейтинге делят «Тоттенхэм» с «Атлетиком» из Бильбао с коэффициентом 6.00.

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