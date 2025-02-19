Виктория - Ференцварош, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 20 февраля, в Лиге Европы по футболу пройдут ответные стыковые матчи за право принять участие в 1/8 финала. В чешском Пльзене «Виктория» попытается отыграться после минимального поражения от «Ференцвароша» в Будапеште. Заглянем в линии легальных букмекерских компаний на эту непредсказуемую пару.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Виктория» (Пльзень, Чехия)
20.02.2025, Чт
20:45 МСК
«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия)
|П1 - 1.62
Турнир: Лига Европы, ответный стыковой матч
Стадион: «Дусан Арена» (Пльзень, Чехия)
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Виктория»
|0
|0
|1
|0-1
|«Ференцварош»
|1
|0
|0
|1-0
Последние пять матчей «Виктории»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.02.2025
«Теплице»
0:2
«Виктория»
Чемпионат Чехии
13.02.2025
«Ференцварош»
1:0
«Виктория»
Лига Европы
08.02.2025
«Виктория»
3:2
«Слован»
Чемпионат Чехии
03.02.2025
«Сигма»
2:1
«Виктория»
Чемпионат Чехии
30.01.2025
«Атлетик»
3:1
«Виктория»
Лига Европы
Последние пять матчей «Ференцвароша»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.02.2025
«Ференцварош»
0:2
«Пакш»
Чемпионат Венгрии
13.02.2025
«Ференцварош»
1:0
«Виктория»
Лига Европы
09.02.2025
«Академия Пушкаша»
1:0
«Ференцварош»
Чемпионат Венгрии
05.02.2025
«Залаэгерсег»
2:2
«Ференцварош»
Чемпионат Венгрии
02.02.2025
«Ференцварош»
0:0
МТК
Чемпионат Венгрии
20.02.2025
20:45. «Рома» – «Порту». Первый матч - 1:1
20:45. «Галатасарай» – «АЗ Алкмар». Первый матч - 1:4
20:45. «Стяуа» – ПАОК. Первый матч - 2:1
20:45. «Буде-Глимт» – «Твенте». Первый матч - 1:2
23:00. «Виктория Пльзень» – «Ференцварош». Первый матч - 0:1
23:00. «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд». Первый матч - 2:1
23:00. «Аякс» – «Юнион». Первый матч - 2:0
23:00. «Андерлехт» – «Фенербахче». Первый матч - 0:3
Первая в истории встреча команд принесла минимальную победу самому титулованному клубу Венгрии, но еще ничего ему не гарантировала. Счет 1:0 в любом случае скользкий, а когда твоя команда далека от стабильности - тем более. «Ференцварошу» этого постоянства крайне не хватает. За четыре тура национального чемпионата «фради» растеряли все преимущество перед главным конкурентом - «Академией Пушкаша». Набрав всего два очка из 12 возможных, столичный клуб слетел с первого места, а если продолжит так и дальше, то и второго может лишиться. Победа недельной давности над чехами - единственное светлое пятно в темной февральской полосе «Ференцвароша».
«Виктория Пльзень» тоже в своей лиге только вторая. Но 10 очков отставания от «Славии» оставляют ей призрачные шансы на титул. Здесь и сейчас у команды Коубека в приоритете Лига Европы. И она приложит максимум сил, чтобы пробиться в следующий раунд.
Очевидно, что игра в Пльзене будет «от ножа». И вряд ли в плане забитых голов она окажется намного богаче первой встречи в Будапеште - результат давит на соперников со страшной силой. Берем тотал меньше 2.5.
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Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Пльзене в прямом эфире. Графические трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Виктория Пльзень»: Суаре, Сене, Кабонго (все - запрет на участие в играх)
«Ференцварош»: Дибуш, Майга (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Виктория Пльзень» - «Ференцварош»:
|Позиция
|«Виктория»
|«Ференцварош»
|Позиция
|Вратарь
|1. Едличка
|1. Варга
|Вратарь
|Защитник
|2. Гейда
|25. Макрецкис
|Защитник
|Защитник
|3. Маркович
|3. Гартенманн
|Защитник
|Защитник
|21. Емелка
|27. Сиссе
|Защитник
|Защитник
|24. Гавел
|17. Чивич
|Защитник
|Полузащитник
|6. Черв
|66. Ромау
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Каду
|64. Тот
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Калвах
|15. Фани
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Шульц
|20. Траоре
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Выдра
|7. Бен Ромдане
|Нападающий
|Нападающий
|80. Аду
|11. Салданья
|Нападающий
|Главный тренер
|Мирослав Коубек
|Робби Кин
|Главный тренер
В линии Winline наблюдается приличный разброс коэффициентов между П1 и П2. Победа чехов в основное время котируется за 1.62, а венгров - за 5.60. При ставке на ничью БК умножит номинал пари на 3.90.
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По расчетам аналитиков, вероятность успеха команды Коубека составляет около 62%. Но вот шансы на проход дальше у соперников практически равны. На квалификацию «Виктории» в 1/8 финала букмекеры дают коэффициент 1.80, а на «Ференцварош» - 2.00.
В 1/8 финала лучшей команде этой пары играть с «Лацио» и «Атлетиком» из Бильбао.
Все три фаворита розыгрыша стыковые матчи пропускают и ждут соперников в 1/8 финала. Топ претендентов на второй по значимости евротрофей возглавляет «Манчестер Юнайтед». Поставить на его триумф сейчас можно по котировке 5.50. Второе-третье места в этом рейтинге делят «Тоттенхэм» с «Атлетиком» из Бильбао с коэффициентом 6.00.
Партнерский проект