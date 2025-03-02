Вильярреал - Эспаньол, 3 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
26-й тур Примеры закроют «Вильярреал» и «Эспаньол». Хозяева поля проводят хороший сезон и метят в зону Лиги чемпионов. Гости располагаются в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги, но периодически приятно удивляют своих болельщиков результатами.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вильярреал» (Вильярреал)
03.03.2025, Пн
23:00 МСК
«Эспаньол» (Барселона)
|П1 - 4.20
Турнир: Ла Лига, 26-й тур
Стадион: «Керамика» (Вильярреал, Испания)
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вильярреал»
|19
|21
|11
|68-52
|«Эспаньол»
|11
|21
|19
|52-68
Последние пять игр «Вильярреала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Райо Вальекано»
0:1
«Вильярреал»
Примера
|15.02.2025
|«Вильярреал»
1:1
«Валенсия»
Примера
|08.02.2025
|«Лас-Пальмас»
1:2
«Вильярреал»
Примера
|01.02.2025
|«Вильярреал»
5:1
«Вальядолид»
Примера
|25.01.2025
|«Атлетико»
1:1
«Вильярреал»
Примера
Последние пять матчей «Эспаньола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Алавес»
0:1
«Эспаньол»
Примера
|16.02.2025
|«Эспаньол»
1:1
«Атлетик»
Примера
|09.02.2025
|«Реал Сосьедад»
2:1
«Эспаньол»
Примера
|01.02.2025
|«Эспаньол»
1:0
«Реал»
Примера
|25.01.2025
|«Севилья»
1:1
«Эспаньол»
Примера
Последние пять матчей «Вильярреала» и «Эспаньола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.09.2024
|«Эспаньол»
1:2
«Вильярреал»
Примера
|27.04.2023
|«Вильярреал»
4:2
«Эспаньол»
Примера
|09.11.2022
|«Эспаньол»
0:1
«Вильярреал»
Примера
|27.02.2022
|«Вильярреал»
5:1
«Эспаньол»
Примера
|27.08.2021
|«Эспаньол»
0:0
«Вильярреал»
Примера
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Атлетико
|26
|16
|8
|2
|43-16
|56
|2. Барселона
|25
|17
|3
|5
|67-25
|54
|3. Реал Мадрид
|26
|16
|6
|4
|55-25
|54
|4. Атлетик
|26
|13
|9
|4
|44-23
|48
|5. Вильярреал
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6. Бетис
|26
|10
|8
|8
|34-33
|38
|7. Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|28-27
|36
|8. Мальорка
|25
|10
|5
|10
|24-31
|35
|9. Реал Сосьедад
|25
|10
|4
|11
|23-23
|34
|10. Севилья
|26
|8
|9
|9
|31-36
|33
|11. Сельта
|26
|9
|6
|11
|38-40
|33
|12. Жирона
|26
|9
|5
|12
|34-39
|32
|13. Осасуна
|25
|7
|11
|7
|29-34
|32
|14. Хетафе
|25
|7
|9
|9
|21-20
|30
|15. Эспаньол
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16. Леганес
|25
|5
|9
|11
|22-38
|24
|17. Лас-Пальмас
|26
|6
|6
|14
|30-44
|24
|18. Валенсия
|25
|5
|8
|12
|25-41
|23
|19. Алавес
|25
|5
|7
|13
|28-39
|22
|20. Вальядолид
|26
|4
|4
|18
|17-60
|16
«Эспаньол» занимает скромное место в турнирной таблице, но последние результаты команды не позволяют назвать ее аутсайдером. Чего стоит хотя бы сенсационная домашняя победа над мадридским «Реалом» месяц назад. Да и мирный расход с «Атлетиком» - результат достойный.
«Вильярреал» идет с 6-матчевой беспроигрышной серией, благодаря которой команда и укрепила свое положение в верхней части турнирной таблицы. До зоны Лиги чемпионов «подводникам» осталось сделать всего один шаг, но шаг этот будет не из легких. Впрочем, предстоящая встреча - отличный шанс открыть дверь в квартет сильнейших Ла Лиги.
Высокая мотивация, не самый грозный соперник и фактор своего поля позволяют предположить, что команда Марселино Тораля будет фаворитом матча. Наш выбор - победа хозяев.
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Встречу «Вильярреал» - «Эспаньол» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Следить за ходом встречи можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на ресурсах официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Вильярреал»: Морено, Ахомаш (оба - травма)
«Эспаньол»: Пачеко (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Эспаньол»:
|Позиция
|«Вильярреал»
«Эспаньол»
Позиция
|Вратарь
|13. Конде
1. Гарсия
Вратарь
|Защитник
|8. Фойт
23. Эль-Хилали
Защитник
|Защитник
|5. Камбвал
4. Кумбула
Защитник
|Защитник
|2. Кошта
6. Кабрера
Защитник
|Защитник
|23. Кардона
22. Ромеро
Защитник
|Полузащитник
|14. Комесанья
10. Лосано
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Гейе
19. Гонсалес
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Баэна
20. Крал
Полузащитник
|Нападающий
|21. Пино
17. Каррерас
Нападающий
|Нападающий
|22. Перес
7. Пуадо
Нападающий
|Нападающий
|15. Барри
2. Фернандес
Нападающий
|Главный тренер
|Марселино Тораль
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Winline предлагает за победу хозяев коэффициент 1.42. На гостей можно поставить за 6.60. Номинал сыгравшего пари на ничью букмекер рассчитает за 4.60.
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Самый скромный коэффициент (6.20) при ставке на точный счет предлагают за победу хозяев поля 2:0. Сыгравшая ставка на 1:0 будет умножена на 6.60.
Встречу «Вильярреал» - «Эспаньол» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Следить за ходом встречи можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на ресурсах официальных букмекеров.
Если судить по котировкам, то как минимум три гола букмекеры в этой встрече ждут. Ставки на то, что случится больше двух забитых мячей, принимаются с коэффициентом 1.67.
Партнерский проект