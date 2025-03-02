Вильярреал - Эспаньол, 3 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Эспаньол» занимает скромное место в турнирной таблице, но последние результаты команды не позволяют назвать ее аутсайдером. Чего стоит хотя бы сенсационная домашняя победа над мадридским «Реалом» месяц назад. Да и мирный расход с «Атлетиком» - результат достойный.

«Вильярреал» идет с 6-матчевой беспроигрышной серией, благодаря которой команда и укрепила свое положение в верхней части турнирной таблицы. До зоны Лиги чемпионов «подводникам» осталось сделать всего один шаг, но шаг этот будет не из легких. Впрочем, предстоящая встреча - отличный шанс открыть дверь в квартет сильнейших Ла Лиги.

Высокая мотивация, не самый грозный соперник и фактор своего поля позволяют предположить, что команда Марселино Тораля будет фаворитом матча. Наш выбор - победа хозяев.