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2 марта 12:40ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Вильярреал - Эспаньол, 3 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Желтая подлодка» стремиться в Лигу чемпионов
Руслан Ипполитов

26-й тур Примеры закроют «Вильярреал» и «Эспаньол». Хозяева поля проводят хороший сезон и метят в зону Лиги чемпионов. Гости располагаются в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги, но периодически приятно удивляют своих болельщиков результатами.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вильярреал» (Вильярреал) 

03.03.2025, Пн

23:00 МСК

«Эспаньол» (Барселона)

П1 - 4.20

Х - 3.95

П2 - 1.72

Турнир: Ла Лига, 26-й тур

Стадион: «Керамика» (Вильярреал, Испания)

Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вильярреал»19211168-52
«Эспаньол»11211952-68

Последние пять игр «Вильярреала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Райо Вальекано»

0:1

«Вильярреал»

Примера

15.02.2025«Вильярреал»

1:1

«Валенсия»

Примера

08.02.2025«Лас-Пальмас»

1:2

«Вильярреал»

Примера

01.02.2025«Вильярреал»

5:1

«Вальядолид»

Примера

25.01.2025«Атлетико»

1:1

«Вильярреал»

Примера

Последние пять матчей «Эспаньола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

 22.02.2025 «Алавес»

0:1 

«Эспаньол»

Примера

16.02.2025«Эспаньол»

1:1

«Атлетик»

Примера

09.02.2025«Реал Сосьедад»

2:1

«Эспаньол»

Примера

01.02.2025«Эспаньол»

1:0

«Реал»

Примера

25.01.2025«Севилья»

1:1

«Эспаньол»

Примера

Последние пять матчей «Вильярреала» и «Эспаньола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.09.2024«Эспаньол»

1:2

«Вильярреал»

Примера

27.04.2023«Вильярреал»

4:2

«Эспаньол»

Примера

09.11.2022«Эспаньол»

0:1

«Вильярреал»

Примера

27.02.2022«Вильярреал»

5:1

«Эспаньол»

Примера

27.08.2021«Эспаньол»

0:0

«Вильярреал»

Примера

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Атлетико26168243-1656
2. Барселона25173567-2554
3. Реал Мадрид26166455-2554
4. Атлетик26139444-2348
5. Вильярреал25128548-3544
6. Бетис26108834-3338
7. Райо Вальекано2699828-2736
8. Мальорка251051024-3135
9. Реал Сосьедад251041123-2334
10. Севилья2689931-3633
11. Сельта26961138-4033
12. Жирона26951234-3932
13. Осасуна25711729-3432
14. Хетафе2579921-2030
15. Эспаньол25761224-3627
16. Леганес25591122-3824
17. Лас-Пальмас26661430-4424
18. Валенсия25581225-4123
19. Алавес25571328-3922
20. Вальядолид26441817-6016

Прогноз на матч

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«Эспаньол» занимает скромное место в турнирной таблице, но последние результаты команды не позволяют назвать ее аутсайдером. Чего стоит хотя бы сенсационная домашняя победа над мадридским «Реалом» месяц назад. Да и мирный расход с «Атлетиком» - результат достойный.

«Вильярреал» идет с 6-матчевой беспроигрышной серией, благодаря которой команда и укрепила свое положение в верхней части турнирной таблицы. До зоны Лиги чемпионов «подводникам» осталось сделать всего один шаг, но шаг этот будет не из легких. Впрочем, предстоящая встреча - отличный шанс открыть дверь в квартет сильнейших Ла Лиги.

Высокая мотивация, не самый грозный соперник и фактор своего поля позволяют предположить, что команда Марселино Тораля будет фаворитом матча. Наш выбор - победа хозяев.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Встречу «Вильярреал» - «Эспаньол» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Следить за ходом встречи можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на ресурсах официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Вильярреал»: Морено, Ахомаш (оба - травма)

«Эспаньол»: Пачеко (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Эспаньол»:

Позиция«Вильярреал»

«Эспаньол»

Позиция

Вратарь13. Конде

1. Гарсия

Вратарь

Защитник8. Фойт

23. Эль-Хилали

Защитник

Защитник5. Камбвал

4. Кумбула

Защитник

Защитник2. Кошта

6. Кабрера

Защитник

Защитник23. Кардона

22. Ромеро

Защитник

Полузащитник 14. Комесанья

10. Лосано

Полузащитник

Полузащитник 18. Гейе

19. Гонсалес

Полузащитник 

Полузащитник16. Баэна

20. Крал

Полузащитник

Нападающий21. Пино

17. Каррерас

Нападающий

Нападающий22. Перес

7. Пуадо

Нападающий

Нападающий15. Барри

2. Фернандес

Нападающий

Главный тренерМарселино Тораль

Маноло Гонсалес

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline предлагает за победу хозяев коэффициент 1.42. На гостей можно поставить за 6.60. Номинал сыгравшего пари на ничью букмекер рассчитает за 4.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Вильярреал» - «Эспаньол»?

Самый скромный коэффициент (6.20) при ставке на точный счет предлагают за победу хозяев поля 2:0. Сыгравшая ставка на 1:0 будет умножена на 6.60.

Где бесплатно смотреть матч «Вильярреал» - «Эспаньол»?

Встречу «Вильярреал» - «Эспаньол» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Следить за ходом встречи можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на ресурсах официальных букмекеров.

Стоит ли ждать результативной игры?

Если судить по котировкам, то как минимум три гола букмекеры в этой встрече ждут. Ставки на то, что случится больше двух забитых мячей, принимаются с коэффициентом 1.67. 

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