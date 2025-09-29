Вильярреал — Ювентус, 1 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В среду, 1 октября, испанский «Вильярреал» примет итальянский «Ювентус» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Анализируем коэффициенты букмекеров на этот матч и ищем варианты для ставки.
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, второй тур
Стадион: «Керамика» (Вильярреал, Испания)
Судьи: Иштван Ковач (главный), Михай Марика, Ференц Туньоги (ассистенты), Сабольч Ковач (резервный). Все — Румыния
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вильярреал»
|1
|1
|0
|4-1
|«Ювентус»
|0
|1
|1
|1-4
Последние пять игр «Вильярреала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Вильярреал»
1:0
«Атлетик»
Ла Лига
|23.09.2025
|«Севилья»
1:2
«Вильярреал»
Ла Лига
|20.09.2025
|«Вильярреал»
2:1
«Осасуна»
Ла Лига
|16.09.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«Вильярреал»
ЛЧ
|13.09.2025
|«Атлетико»
2:0
«Вильярреал»
Ла Лига
Последние пять игр «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Ювентус»
1:1
«Аталанта»
Серия А
|20.09.2025
|«Верона»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|16.09.2025
|«Ювентус»
4:4
«Боруссия» (Дортмунд)
ЛЧ
|13.09.2025
|«Ювентус»
4:3
«Интер»
Серия А
|31.08.2025
|«Дженоа»
0:1
«Ювентус»
Серия А
После первого тура «Ювентус» идет в середине таблицы, а «Вильярреал» не имеет набранных очков.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Айнтрахт
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2. ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|3. Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|4. Спортинг
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|5. Юнион
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6. Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|7. Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|8. Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|9. Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|10. Карабах
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|11. Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|12. Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|13. Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|14. Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|15. Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|16. Ювентус
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|17. Буде-Глимт
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|18. Байер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|19. Славия Прага
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|20. Копенгаген
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|21. Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|22. Пафос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|23. Атлетико
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|24. Бенфика
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|25. Марсель
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26. Ньюкасл
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|27. Вильярреал
|1
|0
|0
|0
|0-1
|0
|28. Челси
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|29. ПСВ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30. Атлетик
|1
|0
|0
|2
|0-2
|0
|31. Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|32. Аякс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|33. Кайрат
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|34. Монако
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|35. Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|36. Аталанта
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
«Ювентус» еще не проигрывал в нынешнем сезоне. Но есть нюансы — серия из трех ничьих и четыре подряд матча с пропущенными голами. «Вильярреал», напротив, одержал три победы кряду и подходит к предстоящей встрече фаворитом букмекеров. При этом испанская команда тоже пропускает регулярно, так что расклады по котировкам не выглядят очевидными.
И это хороший повод заиграть высокие коэффициенты на «Ювентус». Полагаем, класса туринцев хватит для того, чтобы как минимум не проиграть в Вильярреале. Все-таки испанская команда не кажется явным претендентом на то, чтобы нанести итальянскому гранду первое поражение в сезоне.
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Вильярреалом» и «Ювентусом» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Вильярреал»: Кабанес, Коста, Камбвала, Морено, Перес (все — травмы)
«Ювентус»: Милик, Миретти, Бремер, Тюрам (все — травмы), Консейсау (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» — «Ювентус»:
|Позиция
|«Вильярреал»
|«Ювентус»
|Позиция
|Вратарь
|1. Жуниор
|16. Ди Грегорио
|Вратарь
|Защитник
|15. Моуриньо
|6. Келли
|Защитник
|Защитник
|8. Фойт
|4. Гатти
|Защитник
|Защитник
|12. Вейга
|32. Кабаль
|Защитник
|Защитник
|23. Кардона
|22. Маккенни
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Бьюкенен
|15. Калюлю
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Молейро
|5. Локателли
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Парти
|17. Аджич
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Парехо
|10. Йылдыз
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Пепе
|8. Копмейнерс
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Микаутадзе
|9. Влахович
|Нападающий
|Главный тренер
|Марселино Гарсия Тораль
|Игор Тудор
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три исхода. Котировки на ничью и выигрыш «Ювентуса» — 3,30 и 3,20 соответственно. Поставить на победу «Вильярреала» можно с коэффициентом 2,25.
В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Этот маркет оценивается коэффициентом 7,00.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.