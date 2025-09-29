Ведомости
Вильярреал — Ювентус, 1 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Букмекеры считают туринцев аутсайдерами противостояния
Александр Бокулёв

В среду, 1 октября, испанский «Вильярреал» примет итальянский «Ювентус» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Анализируем коэффициенты букмекеров на этот матч и ищем варианты для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вильярреал» (Испания)

01.10.2025, Ср

22:00 МСК

«Ювентус» (Турин, Италия)

П1 - 2,25

Х - 3,30

П2 - 3,20

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, второй тур

Стадион: «Керамика» (Вильярреал, Испания)

Судьи: Иштван Ковач (главный), Михай Марика, Ференц Туньоги (ассистенты), Сабольч Ковач (резервный). Все — Румыния

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вильярреал»1104-1
«Ювентус»0111-4

Последние пять игр «Вильярреала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Вильярреал»

1:0

«Атлетик»

Ла Лига

23.09.2025«Севилья»

1:2

«Вильярреал»

Ла Лига

20.09.2025«Вильярреал»

2:1

«Осасуна»

Ла Лига

16.09.2025«Тоттенхэм»

1:0

«Вильярреал»

ЛЧ

13.09.2025«Атлетико»

2:0

«Вильярреал»

Ла Лига

Последние пять игр «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Ювентус»

1:1

«Аталанта»

Серия А

20.09.2025«Верона»

1:1

«Ювентус»

Серия А

16.09.2025«Ювентус»

4:4

«Боруссия» (Дортмунд)

ЛЧ

13.09.2025«Ювентус»

4:3

«Интер»

Серия А

31.08.2025«Дженоа»

0:1

«Ювентус»

Серия А

Место в турнирной таблице

После первого тура «Ювентус» идет в середине таблицы, а «Вильярреал» не имеет набранных очков.

КомандаИВНПМО
1. Айнтрахт11005-13
2. ПСЖ11004-03
3. Брюгге11004-13
4. Спортинг11004-13
5. Юнион11003-13
6. Бавария11003-13
7. Арсенал11002-03
8. Интер11002-03
9. Манчестер Сити11002-03
10. Карабах11003-23
11. Ливерпуль11003-23
12. Барселона11002-13
13. Реал Мадрид11002-13
14. Тоттенхэм11001-03
15. Боруссия Д10104-41
16. Ювентус10104-41
17. Буде-Глимт10102-21
18. Байер10102-21
19. Славия Прага10102-21
20. Копенгаген10102-21
21. Олимпиакос10100-01
22. Пафос10100-01
23. Атлетико10012-30
24. Бенфика10012-30
25. Марсель10011:20
26. Ньюкасл10011-20
27. Вильярреал10000-10
28. Челси10011-30
29. ПСВ10011-30
30. Атлетик10020-20
31. Наполи10010-20
32. Аякс10010-20
33. Кайрат10011-40
34. Монако10011-40
35. Галатасарай10011-50
36. Аталанта10010-40

Прогноз на матч

«Ювентус» еще не проигрывал в нынешнем сезоне. Но есть нюансы — серия из трех ничьих и четыре подряд матча с пропущенными голами. «Вильярреал», напротив, одержал три победы кряду и подходит к предстоящей встрече фаворитом букмекеров. При этом испанская команда тоже пропускает регулярно, так что расклады по котировкам не выглядят очевидными.

И это хороший повод заиграть высокие коэффициенты на «Ювентус». Полагаем, класса туринцев хватит для того, чтобы как минимум не проиграть в Вильярреале. Все-таки испанская команда не кажется явным претендентом на то, чтобы нанести итальянскому гранду первое поражение в сезоне.

Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Вильярреалом» и «Ювентусом» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Вильярреал»: Кабанес, Коста, Камбвала, Морено, Перес (все — травмы)

«Ювентус»: Милик, Миретти, Бремер, Тюрам (все — травмы), Консейсау (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал»«Ювентус»:

Позиция«Вильярреал»«Ювентус»Позиция
Вратарь1. Жуниор16. Ди ГрегориоВратарь
Защитник15. Моуриньо6. КеллиЗащитник
Защитник8. Фойт4. ГаттиЗащитник
Защитник12. Вейга32. КабальЗащитник
Защитник23. Кардона22. МаккенниПолузащитник
Полузащитник17. Бьюкенен15. КалюлюПолузащитник
Полузащитник 20. Молейро5. ЛокателлиПолузащитник 
Полузащитник16. Парти17. АджичПолузащитник
Полузащитник10. Парехо10. ЙылдызПолузащитник
Нападающий19. Пепе8. КопмейнерсПолузащитник
Нападающий9. Микаутадзе9. ВлаховичНападающий
Главный тренерМарселино Гарсия ТоральИгор ТудорГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три исхода. Котировки на ничью и выигрыш «Ювентуса» — 3,30 и 3,20 соответственно. Поставить на победу «Вильярреала» можно с коэффициентом 2,25.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Вильярреал» — «Ювентус»?

В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Этот маркет оценивается коэффициентом 7,00.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Вильярреал» — «Ювентус»?

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

