Вильярреал — Ювентус, 1 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Ювентус» еще не проигрывал в нынешнем сезоне. Но есть нюансы — серия из трех ничьих и четыре подряд матча с пропущенными голами. «Вильярреал», напротив, одержал три победы кряду и подходит к предстоящей встрече фаворитом букмекеров. При этом испанская команда тоже пропускает регулярно, так что расклады по котировкам не выглядят очевидными.

И это хороший повод заиграть высокие коэффициенты на «Ювентус». Полагаем, класса туринцев хватит для того, чтобы как минимум не проиграть в Вильярреале. Все-таки испанская команда не кажется явным претендентом на то, чтобы нанести итальянскому гранду первое поражение в сезоне.