Вильярреал — Севилья, 25 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Вильярреал» - «Севилья»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.00) предложен за выигрыш «Севильи» 2:0.

Кто откроет счет в матче« Вильярреал» - «Севилья»?

1.40 дают за первый гол хозяев. Если счет откроют гости - сыграет ставка за 3.05.

Будет ли много голов в матче «Вильярреал» - «Севилья» ?

В трех последних матчах этих соперников голов было предостаточно. На этот раз за Тб 2.5 предложен коэффициент 1.55. ТМ 2.5 можно взять за 2.45.