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23 мая 12:22ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Вильярреал — Севилья, 25 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Вильярреал» в Лиге чемпионов
Руслан Ипполитов

В матче заключительного тура Ла Лиги «Вильярреал» сыграет на выезде с «Севильей». Хозяева поля уже в Лиге чемпионов, а гости - не вылетят. Так за что бороться? Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вильярреал» (Вильярреал)

25.05.2025, Вс

17:15 МСК

«Севилья» (Севилья) 

П1 - 1.45

Х - 4.90

П2 - 6.30

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 38-й тур

Стадион: «Керамика» (Вильярреал, Испания)

Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Мспания)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Вильярреал»

15

17

25

69-82

«Севилья»

25

17

15

82-69

Последние пять матчей «Вильярреала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Барселона»

2:3

«Вильярреал»

Примера

14.05.2025«Вильярреал»

3:0

«Леганес»

Примера

10.05.2025«Жирона»

0:1

«Вильярреал»

Примера

03.05.2025«Вильярреал»

4:2

«Осасуна»

Примера

27.04.2025«Вильярреал»

1:0

«Эспаньол»

Примера

Последние пять матчей «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Севилья»

0:2

«Реал»

Примера

13.05.2025«Севилья»

1:0

«Лас-Пальмас» 

Примера

10.05.2025«Сельта» 

3:2

«Севилья»

Примера

04.05.2025«Севилья»

2:2

«Леганес» 

Примера

24.04.2025«Осасуна» 

1:0

«Севилья»

Примера

Последние пять матчей «Вильярреала» и «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2024«Севилья»

1:2

«Вильярреал»

Кубок Испании

11.05.2024«Вильярреал»

3:2

«Севилья»

Кубок Испании

03.12.2023«Севилья»

1:1

«Вильярреал»

Примера

23.04.2023«Севилья»

2:1

«Вильярреал»

Примера

18.09.2022«Вильярреал»

1:1

«Севилья»

Примера

Турнирное положение

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«Вильярреал» на пятом месте. «Севилья» - на 15-м. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона37274699-3985
2. Реал Мадрид37256676-3881
3. Атлетико372110664-3073
4. Атлетик371913554-2670
5. Вильярреал371910867-4967
6. Бетис3716111056-4959
7. Сельта371571557-5652
8. Райо Вальекано3713121241-4551
9. Осасуна3712151047-5151
10. Мальорка371381635-4447
11. Реал Сосьедад371371735-4446
12. Валенсия3711121443-5345
13. Хетафе371191733-3742
14. Алавес3710111637-4741
15. Севилья3710111640-5141
16. Жирона371181844-5641
17. Эспаньол371091838-5139
18. Леганес378131636-5637
19. Лас-Пальмас37882140-5932
20. Вальядолид37442926-8716

Прогноз на матч

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Команда Марселино Тораля красиво подкатывает к финишной прямой. Завоевана путевку в Лигу чемпионов, а место в пятерке лучших Ла Лиги не подлежит сомнению. «Севилья», нет спору, соперник авторитетный, но красиво завершить сезон подопечные Хоакина Капарроса вряд ли могут помешать хозяевам поля. Выбор очень простой - победа домашней команды. Пусть кэф и не зашкаливает, но верный выбор.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Вильяррреал»: Ахомаш, Альбиоль, Перес (все - травма)

«Севилья»: Куасси, Варгас, Адамс, Ньигес (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Севилья»:

Позиция«Вильярреал»

«Севилья»

Позиция

Вратарь1. Жуниор

13. Нюланд

Вратарь

Защитник26. Наварро

2. Кармона

Защитник

Защитник8. Фойт

22. Баде

Защитник

Защитник2. Кошта

4. Салас

Защитник

Защитник24. Педраса

26. Санчес

Защитник

Полузащитник10. Парехо

18. Агуме

Полузащитник

Полузащитник 16. Баэна

11. Лукебакио

Полузащитник 

Полузащитник18. Гейе

12. Локонга

Полузащитник

Нападающий21. Пино

20. Соу

Нападающий

Нападающий19. Пепе

10. Сусо

Нападающий

Нападающий15. Барри

42. Паскуаль

Нападающий

Главный тренерМарселино Тораль

Хоакин Капаррос

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Имя фаворита в паре экспертам FONBET понятно. Вероятность успеха хозяев поля котируется за 1.45, в то время как сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 6.30. Заключить пари на ничью можно за 4.90.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Вильярреал» - «Севилья»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.00) предложен за выигрыш «Севильи» 2:0.

Кто откроет счет в матче« Вильярреал» - «Севилья»?

1.40 дают за первый гол хозяев. Если счет откроют гости - сыграет ставка за 3.05.

Будет ли много голов в матче «Вильярреал» - «Севилья»?

В трех последних матчах этих соперников голов было предостаточно. На этот раз за Тб 2.5 предложен коэффициент 1.55. ТМ 2.5 можно взять за 2.45.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных