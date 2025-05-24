Вильярреал — Севилья, 25 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В матче заключительного тура Ла Лиги «Вильярреал» сыграет на выезде с «Севильей». Хозяева поля уже в Лиге чемпионов, а гости - не вылетят. Так за что бороться? Разбираемся в предматчевых раскладах.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 38-й тур
Стадион: «Керамика» (Вильярреал, Испания)
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Мспания)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Вильярреал»
15
17
25
69-82
|«Севилья»
25
17
15
82-69
Последние пять матчей «Вильярреала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Барселона»
2:3
«Вильярреал»
Примера
|14.05.2025
|«Вильярреал»
3:0
«Леганес»
Примера
|10.05.2025
|«Жирона»
0:1
«Вильярреал»
Примера
|03.05.2025
|«Вильярреал»
4:2
«Осасуна»
Примера
|27.04.2025
|«Вильярреал»
1:0
«Эспаньол»
Примера
Последние пять матчей «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Севилья»
0:2
«Реал»
Примера
|13.05.2025
|«Севилья»
1:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|10.05.2025
|«Сельта»
3:2
«Севилья»
Примера
|04.05.2025
|«Севилья»
2:2
«Леганес»
Примера
|24.04.2025
|«Осасуна»
1:0
«Севилья»
Примера
Последние пять матчей «Вильярреала» и «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2024
|«Севилья»
1:2
«Вильярреал»
Кубок Испании
|11.05.2024
|«Вильярреал»
3:2
«Севилья»
Кубок Испании
|03.12.2023
|«Севилья»
1:1
«Вильярреал»
Примера
|23.04.2023
|«Севилья»
2:1
«Вильярреал»
Примера
|18.09.2022
|«Вильярреал»
1:1
«Севилья»
Примера
«Вильярреал» на пятом месте. «Севилья» - на 15-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|37
|27
|4
|6
|99-39
|85
|2. Реал Мадрид
|37
|25
|6
|6
|76-38
|81
|3. Атлетико
|37
|21
|10
|6
|64-30
|73
|4. Атлетик
|37
|19
|13
|5
|54-26
|70
|5. Вильярреал
|37
|19
|10
|8
|67-49
|67
|6. Бетис
|37
|16
|11
|10
|56-49
|59
|7. Сельта
|37
|15
|7
|15
|57-56
|52
|8. Райо Вальекано
|37
|13
|12
|12
|41-45
|51
|9. Осасуна
|37
|12
|15
|10
|47-51
|51
|10. Мальорка
|37
|13
|8
|16
|35-44
|47
|11. Реал Сосьедад
|37
|13
|7
|17
|35-44
|46
|12. Валенсия
|37
|11
|12
|14
|43-53
|45
|13. Хетафе
|37
|11
|9
|17
|33-37
|42
|14. Алавес
|37
|10
|11
|16
|37-47
|41
|15. Севилья
|37
|10
|11
|16
|40-51
|41
|16. Жирона
|37
|11
|8
|18
|44-56
|41
|17. Эспаньол
|37
|10
|9
|18
|38-51
|39
|18. Леганес
|37
|8
|13
|16
|36-56
|37
|19. Лас-Пальмас
|37
|8
|8
|21
|40-59
|32
|20. Вальядолид
|37
|4
|4
|29
|26-87
|16
Команда Марселино Тораля красиво подкатывает к финишной прямой. Завоевана путевку в Лигу чемпионов, а место в пятерке лучших Ла Лиги не подлежит сомнению. «Севилья», нет спору, соперник авторитетный, но красиво завершить сезон подопечные Хоакина Капарроса вряд ли могут помешать хозяевам поля. Выбор очень простой - победа домашней команды. Пусть кэф и не зашкаливает, но верный выбор.
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Потери
«Вильяррреал»: Ахомаш, Альбиоль, Перес (все - травма)
«Севилья»: Куасси, Варгас, Адамс, Ньигес (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Севилья»:
|Позиция
|«Вильярреал»
«Севилья»
Позиция
|Вратарь
|1. Жуниор
13. Нюланд
Вратарь
|Защитник
|26. Наварро
2. Кармона
Защитник
|Защитник
|8. Фойт
22. Баде
Защитник
|Защитник
|2. Кошта
4. Салас
Защитник
|Защитник
|24. Педраса
26. Санчес
Защитник
|Полузащитник
|10. Парехо
18. Агуме
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Баэна
11. Лукебакио
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Гейе
12. Локонга
Полузащитник
|Нападающий
|21. Пино
20. Соу
Нападающий
|Нападающий
|19. Пепе
10. Сусо
Нападающий
|Нападающий
|15. Барри
42. Паскуаль
Нападающий
|Главный тренер
|Марселино Тораль
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.00) предложен за выигрыш «Севильи» 2:0.
1.40 дают за первый гол хозяев. Если счет откроют гости - сыграет ставка за 3.05.
В трех последних матчах этих соперников голов было предостаточно. На этот раз за Тб 2.5 предложен коэффициент 1.55. ТМ 2.5 можно взять за 2.45.
Партнерский проект