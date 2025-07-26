Волга - КАМАЗ, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Ульяновская «Волга» вернулась во второй национальный дивизион после двухлетнего отсутствия. С первой попытки набрать очки в Лиге PARI команде не удалось. В субботу предпримет вторую. Теперь в гости к ульяновцам заехал «КАМАЗ».
Турнир: Лига PARI, 2-й тур
Стадион: «Труд» им. Л.И. Яшина» (Ульяновск)
Главный судья: Хромей (Воронеж)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Волга»
|10
|6
|12
|26-30
|«КАМАЗ»
|12
|6
|10
|30-26
Последние пять игр «Волги»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Волга»
1:2
«Ротор»
Лига PARI
|14.06.2025
|«Волга»
5:2
«Кубань»
Вторая лига
|08.06.2025
|«Ленинградец»
1:3
«Волга»
Вторая лига
|01.06.2025
|«Волга»
0:0
«Машук-КМВ»
Вторая лига
|28.05.2025
|«Велес»
1:2
«Волга»
Вторая лига
Последние пять игр «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:3
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Рубин»
1:1
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Торпедо»
1:1
«КАМАЗ»
Первая лига
|19.05.2025
|«КАМАЗ»
1:1
«Алания»
Первая лига
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Чайка
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Челябинск
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3. Ротор
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4. Урал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5. Факел
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. КАМАЗ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. СКА-Хабаровск
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Арсенал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Уфа
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11. Родина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12. Нефтехимик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13. Сокол
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14. Торпедо
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|15. Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16. Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17. Спартак Кострома
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18. Енисей
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Ульяновским футболистам этим летом не избежать определенной внутренней ломки. Если во второй лиге они привыкли побеждать, то в первой придется гораздо чаще уступать. Контраст между дивизионами волжане ощутили сразу: в первом же туре Лиги PARI не удержали дома ничью, пропустив второй мяч от «Ротора» в заключительную 10-минутку. На оптимистический лад болельщиков «Волги» настраивает качество игры любимой команды. В большинстве компонентов хозяева не уступили более опытному сопернику, а в некоторых даже ощутимо превзошли. Они и мячом владели лучше (59% игрового времени против 41%), и ворота атаковали чаще (12:6 по ударам).
«КАМАЗ», напротив, в последние минуты игры не потерял, а нашел очки. Точный удар Руслана Апекова на 84-й минуте принес челнинцам ничью в Туле против «Арсенала». Как для старта - очень даже неплохой результат.
Отдельно отметим один статистический тренд в результатах команды Ильдара Ахметзянова. Пять из четырех ее предыдущих матчей, включая два спарринга с представителями РПЛ, завершились с одинаковым счетом 1:1. А ставка на «обе забьют» заходила во всех пяти случаях. PARI предложила привлекательный коэффициент на этот исход - 2.15.
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Следить за перипетиями встречи в Ульяновске онлайн можно на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Волга»: нет
«КАМАЗ»: нет
PARI выкатила близкие коэффициенты на успех обеих команд: 2.80 на первую и 2.70 - на вторую. Успешная ставка на ничейный исход обещает трехкратный выигрыш.
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Аналитики считают шансы команд практически равными - отсюда и такие высокие котировки на победу одних и других.
Самый низкий коэффициент в линии точного счета - 6.00 - установлен на 0:0.
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