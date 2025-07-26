Волга - КАМАЗ, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Ульяновским футболистам этим летом не избежать определенной внутренней ломки. Если во второй лиге они привыкли побеждать, то в первой придется гораздо чаще уступать. Контраст между дивизионами волжане ощутили сразу: в первом же туре Лиги PARI не удержали дома ничью, пропустив второй мяч от «Ротора» в заключительную 10-минутку. На оптимистический лад болельщиков «Волги» настраивает качество игры любимой команды. В большинстве компонентов хозяева не уступили более опытному сопернику, а в некоторых даже ощутимо превзошли. Они и мячом владели лучше (59% игрового времени против 41%), и ворота атаковали чаще (12:6 по ударам).

«КАМАЗ», напротив, в последние минуты игры не потерял, а нашел очки. Точный удар Руслана Апекова на 84-й минуте принес челнинцам ничью в Туле против «Арсенала». Как для старта - очень даже неплохой результат.

Отдельно отметим один статистический тренд в результатах команды Ильдара Ахметзянова. Пять из четырех ее предыдущих матчей, включая два спарринга с представителями РПЛ, завершились с одинаковым счетом 1:1. А ставка на «обе забьют» заходила во всех пяти случаях. PARI предложила привлекательный коэффициент на этот исход - 2.15.