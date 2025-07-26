Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



25 июля 8:44ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Волга - КАМАЗ, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Челнинцев этим летом даже клубы РПЛ не сломили
Валентин Васильев

Ульяновская «Волга» вернулась во второй национальный дивизион после двухлетнего отсутствия. С первой попытки набрать очки в Лиге PARI команде не удалось. В субботу предпримет вторую. Теперь в гости к ульяновцам заехал «КАМАЗ».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Волга» (Ульяновск)

26.07.2025, Сб

18:00 МСК

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

П1 - 2.80

Х - 3.10

П2 - 2.70

Турнир: Лига PARI, 2-й тур

Стадион: «Труд» им. Л.И. Яшина» (Ульяновск)

Главный судья: Хромей (Воронеж)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Волга»1061226-30
«КАМАЗ»1261030-26

Последние пять игр «Волги»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Волга»

1:2

«Ротор»

Лига PARI

14.06.2025«Волга»

5:2

«Кубань»

Вторая лига

08.06.2025«Ленинградец»

1:3

«Волга»

Вторая лига

01.06.2025«Волга»

0:0

«Машук-КМВ»

Вторая лига

28.05.2025«Велес»

1:2

«Волга»

Вторая лига

Последние пять игр «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Арсенал»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

12.07.2025«Пари НН»

1:3

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

28.06.2025«Рубин»

1:1

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

24.05.2025«Торпедо»

1:1

«КАМАЗ»

Первая лига

19.05.2025«КАМАЗ»

1:1

«Алания»

Первая лига

Место в турнирной таблице

Свернуть
КлубИВНПМячиОчки
1. Чайка11003-03
2. Челябинск11003-23
3. Ротор11002-13
4. Урал11001-03
5. Факел11001-03
6. КАМАЗ10101-11
7. СКА-Хабаровск10101-11
8. Черноморец10101-11
9. Арсенал10101-11
10. Уфа10101-11
11. Родина10101-11
12. Нефтехимик10100-01
13. Сокол10100-01
14. Торпедо10012-30
15. Волга10011-20
16. Шинник10010-10
17. Спартак Кострома10010-10
18. Енисей10010-30

Прогноз на матч

Свернуть

Ульяновским футболистам этим летом не избежать определенной внутренней ломки. Если во второй лиге они привыкли побеждать, то в первой придется гораздо чаще уступать. Контраст между дивизионами волжане ощутили сразу: в первом же туре Лиги PARI не удержали дома ничью, пропустив второй мяч от  «Ротора» в заключительную 10-минутку. На оптимистический лад болельщиков «Волги» настраивает качество игры любимой команды. В большинстве компонентов хозяева не уступили более опытному сопернику, а в некоторых даже ощутимо превзошли. Они и мячом владели лучше (59% игрового времени против 41%), и ворота атаковали чаще (12:6 по ударам). 

«КАМАЗ», напротив, в последние минуты игры не потерял, а нашел очки. Точный удар Руслана Апекова на 84-й минуте принес челнинцам ничью в Туле против «Арсенала». Как для старта - очень даже неплохой результат.

Отдельно отметим один статистический тренд в результатах команды Ильдара Ахметзянова. Пять из четырех ее предыдущих матчей, включая два спарринга с представителями РПЛ, завершились с одинаковым счетом 1:1. А ставка на «обе забьют» заходила во всех пяти случаях. PARI предложила привлекательный коэффициент на этот исход - 2.15. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Следить за перипетиями встречи в Ульяновске онлайн можно на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Волга»: нет

«КАМАЗ»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI выкатила близкие коэффициенты на успех обеих команд: 2.80 на первую и 2.70 - на вторую. Успешная ставка на ничейный исход обещает трехкратный выигрыш.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Волга» - «КАМАЗ»? 

Аналитики считают шансы команд практически равными - отсюда и такие высокие котировки на победу одних и других.

С каким счетом завершится матч «Волга» - «КАМАЗ»? 

Самый низкий коэффициент в линии точного счета - 6.00 - установлен на 0:0.

Где смотреть бесплатно матч «Волга» - «КАМАЗ»?

Официальный беттинговый партнер ФНЛ - PARI - бесплатно транслирует все игры дивизиона. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer158 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer189 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer523 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer158 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer158 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer144 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer158 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer523 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer158 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё