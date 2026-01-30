Ведомости
Александр Волкановски – Диего Лопес, 1 февраля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Реванш пройдет по прежнему сценарию?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Второй турнир 2026 г. от Абсолютного бойцовского чемпионата также получил номерной статус. Возглавит UFC 325 титульный реванш в полулегком весе (до 65,7 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. Получит ли промоушен нового чемпиона?

Статистика

Свернуть

Волкановски

 

Лопес

Австралия

Страна

Бразилия

37

Возраст

31

31

Бои

34

27 (13 / 3 / 11)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

27 (11 / 12 / 4)

4 (3 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 0 / 5)

Чемпион

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

2

167,5

Рост (см)

180,5

181,5

Размах рук (см)

184

91,5

Размах ног (см)

104

Александр Волкановски

Свернуть

В детстве активно занимался греко-римской борьбой, в 14 лет сосредоточился на регби, где выступал на полупрофессиональном уровне. В 22-летнем возрасте начал осваивать смешанные единоборства, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 г., имеет опыт боев в полусредней, легкой и полулегкой весовых категориях. Выиграл титулы в нескольких австралийских лигах, после чего в 2016-м перешел в UFC.

В 2019 г. завоевал пояс сильнейшего промоушена мира в полулегком весе, победив Макса Холлоуэя. Четырежды защитил чемпионство, а также подрался за титул в легком дивизионе, но уступил Исламу Махачеву. Закрыл неудачу, нокаутировав Яира Родригеса и защитив пояс в полулегком весе. Затем провел реванш с Махачевым в легкой категории, но уступил нокаутом в первом раунде. В феврале 2024-го проиграл нокаутом во втором раунде Илии Топурии и потерял пояс в полулегком дивизионе. В последнем поединке в апреле победил Лопеса единогласным решением судей и вернул титул. Занимает пятое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Диего Лопес

Свернуть

На профессиональном уровне выступает с 2012 г. Бился под эгидой многих организаций, включая российскую лигу ACB (сейчас – ACA). В 2021 г. уступил в Претендентской серии Дэйны Уайта и упустил возможность перейти в UFC. После этого потерпел ещё одно поражение и выиграл два боя подряд. В 2023 году всё-таки дебютировал в UFC и уступил Мовсару Евлоеву. Затем выиграл пять боев подряд и получил титульный шанс, но потерпел поражение от Волкановски. В последнем поединке в сентябре закрыл его, нокаутировав Жана Силву во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа Волкановски Победа Лопеса Досрочное завершение Полный бой
FONBET 1,65 2,30 1,72 2,06

Прогноз на бой

Свернуть

Да, в UFC продолжают показательно игнорировать Мовсара Евлоева в контексте титульных притязаний. Бой россиянина за пояс имел бы гораздо больше смысла, чем реванш Волкановски с Лопесом. Все-таки с первого поединка прошло менее года, а бразилец тогда проиграл без особых шансов на другой исход.

Теперь австралиец вновь фаворит. И это по делу, ведь у Лопеса прибавилось опыта, но в остальном он остался прежним. Волкановски может вновь разобрать бразильца и одержать уверенную победу. Главный подвох – возраст. Действующий чемпион уже находится в статусе ветерана, а на практике это повышает риск. Челюсть Волкановски давно не железная, и пробить её всё легче. Конечно, в этом и заключается главный шанс Лопеса, который в стойке действует вариативно, агрессивно и технично.

Разумеется, австралиец понимает свои минусы и вновь постарается их образцово убрать на второй план. Получится ли? Рискнем предположить, что да, все-таки пока нет явных признаков того, что Волкановски поймает системный спад и не сумеет подвести себя и ко второму бою с Лопесом в отличной форме.

Резюмируя, видим смысл заиграть победу фаворита по довольно приятным коэффициентом. Но если хочется перестраховаться, помня об ослабевшей челюсти Волкановски, хороший вариант – ТБ (3,5). Австралиец точно не намерен форсировать события, в его интересах сбить стартовый натиск соперника и вновь затащить того на длинную дистанцию.

Полный кард, где смотреть бой Волкановски Лопес II

Свернуть

Турнир UFC 325 пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 1 февраля, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Волкановски Лопес стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Александр Волкановски (Австралия) Диего Лопес (Бразилия). Полулегкий вес. Бой за титул;
  • Дэн Хукер (Новая Зеландия) Бенуа Сен-Дени (Франция). Легкий вес;
  • Рафаэль Физиев (Азербайджан) – Маурисио Руффи (Бразилия). Легкий вес;
  • Тай Туйваса (Австралия) – Таллисон Тейшейра (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Куиллан Салкиллд (Австралия) – Джейми Малларки (Австралия). Легкий вес;

Прелимы

  • Джуниор Тафа (Австралия) – Билли Элекана (США). Полутяжелый вес;
  • Кэмерон Роустон (Австралия) – Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Джейкоб Малкун (Австралия) – Торрез Фини (США). Средний вес;
  • Джонатан Микаллеф (Австралия) – Обан Эллиотт (Уэльс). Полусредний вес;
  • Каан Офли (Австралия) – Йи Жа (Китай). Полулегкий вес;
  • Ким Сан Ву (Южная Корея) – Дом Мар Фан (Австралия). Легкий вес;
  • Кейитиро Накамура (Япония) – Себастьян Шаллай (Австралия). Полулегкий вес;
  • Сулан Ранбо (Китай) – Лоуренс Луи (Австралия). Легчайший вес;
  • Аарон Тау (Новая Зеландия) – Намсрай Батбаяр (Монголия). Наилегчайший вес.

