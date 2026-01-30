Александр Волкановски – Диего Лопес, 1 февраля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Второй турнир 2026 г. от Абсолютного бойцовского чемпионата также получил номерной статус. Возглавит UFC 325 титульный реванш в полулегком весе (до 65,7 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. Получит ли промоушен нового чемпиона?
Волкановски
Лопес
Австралия
Страна
Бразилия
37
Возраст
31
31
Бои
34
27 (13 / 3 / 11)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
27 (11 / 12 / 4)
4 (3 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (2 / 0 / 5)
Чемпион
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
2
167,5
Рост (см)
180,5
181,5
Размах рук (см)
184
91,5
Размах ног (см)
104
В детстве активно занимался греко-римской борьбой, в 14 лет сосредоточился на регби, где выступал на полупрофессиональном уровне. В 22-летнем возрасте начал осваивать смешанные единоборства, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 г., имеет опыт боев в полусредней, легкой и полулегкой весовых категориях. Выиграл титулы в нескольких австралийских лигах, после чего в 2016-м перешел в UFC.
В 2019 г. завоевал пояс сильнейшего промоушена мира в полулегком весе, победив Макса Холлоуэя. Четырежды защитил чемпионство, а также подрался за титул в легком дивизионе, но уступил Исламу Махачеву. Закрыл неудачу, нокаутировав Яира Родригеса и защитив пояс в полулегком весе. Затем провел реванш с Махачевым в легкой категории, но уступил нокаутом в первом раунде. В феврале 2024-го проиграл нокаутом во втором раунде Илии Топурии и потерял пояс в полулегком дивизионе. В последнем поединке в апреле победил Лопеса единогласным решением судей и вернул титул. Занимает пятое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
На профессиональном уровне выступает с 2012 г. Бился под эгидой многих организаций, включая российскую лигу ACB (сейчас – ACA). В 2021 г. уступил в Претендентской серии Дэйны Уайта и упустил возможность перейти в UFC. После этого потерпел ещё одно поражение и выиграл два боя подряд. В 2023 году всё-таки дебютировал в UFC и уступил Мовсару Евлоеву. Затем выиграл пять боев подряд и получил титульный шанс, но потерпел поражение от Волкановски. В последнем поединке в сентябре закрыл его, нокаутировав Жана Силву во втором раунде.
Да, в UFC продолжают показательно игнорировать Мовсара Евлоева в контексте титульных притязаний. Бой россиянина за пояс имел бы гораздо больше смысла, чем реванш Волкановски с Лопесом. Все-таки с первого поединка прошло менее года, а бразилец тогда проиграл без особых шансов на другой исход.
Теперь австралиец вновь фаворит. И это по делу, ведь у Лопеса прибавилось опыта, но в остальном он остался прежним. Волкановски может вновь разобрать бразильца и одержать уверенную победу. Главный подвох – возраст. Действующий чемпион уже находится в статусе ветерана, а на практике это повышает риск. Челюсть Волкановски давно не железная, и пробить её всё легче. Конечно, в этом и заключается главный шанс Лопеса, который в стойке действует вариативно, агрессивно и технично.
Разумеется, австралиец понимает свои минусы и вновь постарается их образцово убрать на второй план. Получится ли? Рискнем предположить, что да, все-таки пока нет явных признаков того, что Волкановски поймает системный спад и не сумеет подвести себя и ко второму бою с Лопесом в отличной форме.
Резюмируя, видим смысл заиграть победу фаворита по довольно приятным коэффициентом. Но если хочется перестраховаться, помня об ослабевшей челюсти Волкановски, хороший вариант – ТБ (3,5). Австралиец точно не намерен форсировать события, в его интересах сбить стартовый натиск соперника и вновь затащить того на длинную дистанцию.
Турнир UFC 325 пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 1 февраля, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Волкановски – Лопес стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
