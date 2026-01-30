Александр Волкановски – Диего Лопес, 1 февраля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Да, в UFC продолжают показательно игнорировать Мовсара Евлоева в контексте титульных притязаний. Бой россиянина за пояс имел бы гораздо больше смысла, чем реванш Волкановски с Лопесом. Все-таки с первого поединка прошло менее года, а бразилец тогда проиграл без особых шансов на другой исход.

Теперь австралиец вновь фаворит. И это по делу, ведь у Лопеса прибавилось опыта, но в остальном он остался прежним. Волкановски может вновь разобрать бразильца и одержать уверенную победу. Главный подвох – возраст. Действующий чемпион уже находится в статусе ветерана, а на практике это повышает риск. Челюсть Волкановски давно не железная, и пробить её всё легче. Конечно, в этом и заключается главный шанс Лопеса, который в стойке действует вариативно, агрессивно и технично.

Разумеется, австралиец понимает свои минусы и вновь постарается их образцово убрать на второй план. Получится ли? Рискнем предположить, что да, все-таки пока нет явных признаков того, что Волкановски поймает системный спад и не сумеет подвести себя и ко второму бою с Лопесом в отличной форме.

Резюмируя, видим смысл заиграть победу фаворита по довольно приятным коэффициентом. Но если хочется перестраховаться, помня об ослабевшей челюсти Волкановски, хороший вариант – ТБ (3,5). Австралиец точно не намерен форсировать события, в его интересах сбить стартовый натиск соперника и вновь затащить того на длинную дистанцию.