Александр Волков – Валдо Кортес-Акоста, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

В основном карде турнира UFC 328 выступит Александр Волков. Один из самых известных российских бойцов проведет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) с доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой. Сумеет ли «Драго» одержать вторую победу подряд?
Волков
Кортес-Акоста
|Россия
Страна
Доминиканская Республика
|37
Возраст
34
|50
Бои
19
|39 (24 / 4 / 11)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (9 / 1 / 7)
|11 (2 / 3 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
|2
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
4
|200,5
Рост (см)
193
|203
Размах рук (см)
198
|120,5
Размах ног (см)
110,5
Уроженец Москвы, обладатель черных поясов по каратэ Цу Шин Ген и бразильскому джиу-джитсу, коричневого по кёкусинкай. В профессиональных MMA выступает с 2009 г., долгое время бился в M-1 Global, после чего перешел в Bellator, где в 2012-м завоевал пояс в тяжелом весе. В первой же защите уступил титул Виталию Минакову. В 2016-м стал чемпионом M-1 Global и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене выиграл 13 боев при пяти поражениях. В последнем поединке в октябре раздельным решением судей победил Жаилтона Алмейду.
В профессиональных MMA выступает с 2018 г. Был чемпионом LFA в тяжелом весе, бился в Bellator, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл девять боев и уступил в двух. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в январе нокаутировал Деррика Льюиса во втором раунде.
Крайне спорное поражение в реванше с Ганом, которое не признал даже глава UFC Дана Уайт, все-таки отбросило Волкова в титульной гонке. Ввиду травмы англичанина Тома Аспиналла француз оспорит временный пояс с бразильцем Алексом Перейрой. Россиянин же вынужден отстаивать уже достигнутые позиции в гонке.
Если Волков пройдет и Кортеса-Акосту, то по сути «зачистит» всю более низкую часть рейтинга тяжелого дивизиона. И такой сценарий вполне вероятен. Россиянин остается элитным ударником, который в последние годы заметно прокачал бойцовский IQ. Волков прекрасно сочетает опыт, навыки и рациональный тактический подход. Он по-прежнему обладает высоким нокаутирующим потенциалом, но при этом стал опаснее на длинной дистанции для соперников с любыми стилями.
Кортес-Акоста – более ограниченный боец. Статистику нокаутов не стоит переоценивать – зачастую они были связаны с явными ошибками оппонентов, на которые накладывалась природная мощь доминиканца. При этом сам он зачастую не форсирует события и старается работать прагматично. Отчасти есть сходство с Волковым, вот только арсенал Кортеса-Акосты существенно беднее.
Резюмируя, видим единственный шанс доминиканца в тех самых ошибках россиянина. Если Волков будет застаиваться или откроется для разменов на близкой дистанции, мощный удар Кортеса-Акосты может настигнуть. При других сценариях «Драго» должен заводить соперника в тупик и забирать победу, на что и рассчитываем.
Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Волков – Кортес-Акоста стоит ожидать около 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.
Основной кард
Прелимы