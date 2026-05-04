Александр Волков – Валдо Кортес-Акоста, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Крайне спорное поражение в реванше с Ганом, которое не признал даже глава UFC Дана Уайт, все-таки отбросило Волкова в титульной гонке. Ввиду травмы англичанина Тома Аспиналла француз оспорит временный пояс с бразильцем Алексом Перейрой. Россиянин же вынужден отстаивать уже достигнутые позиции в гонке.

Если Волков пройдет и Кортеса-Акосту, то по сути «зачистит» всю более низкую часть рейтинга тяжелого дивизиона. И такой сценарий вполне вероятен. Россиянин остается элитным ударником, который в последние годы заметно прокачал бойцовский IQ. Волков прекрасно сочетает опыт, навыки и рациональный тактический подход. Он по-прежнему обладает высоким нокаутирующим потенциалом, но при этом стал опаснее на длинной дистанции для соперников с любыми стилями.

Кортес-Акоста – более ограниченный боец. Статистику нокаутов не стоит переоценивать – зачастую они были связаны с явными ошибками оппонентов, на которые накладывалась природная мощь доминиканца. При этом сам он зачастую не форсирует события и старается работать прагматично. Отчасти есть сходство с Волковым, вот только арсенал Кортеса-Акосты существенно беднее.

Резюмируя, видим единственный шанс доминиканца в тех самых ошибках россиянина. Если Волков будет застаиваться или откроется для разменов на близкой дистанции, мощный удар Кортеса-Акосты может настигнуть. При других сценариях «Драго» должен заводить соперника в тупик и забирать победу, на что и рассчитываем.