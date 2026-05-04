Александр Волков – Валдо Кортес-Акоста, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин вплотную приблизился к титульному шансу
Полное содержание

  • Статистика
  • Александр Волков
  • Валдо Кортес-Акоста
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Волков – Кортес-Акоста

В основном карде турнира UFC 328 выступит Александр Волков. Один из самых известных российских бойцов проведет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) с доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой. Сумеет ли «Драго» одержать вторую победу подряд?

Статистика

Волков

 

Кортес-Акоста

Россия

Страна

Доминиканская Республика

37

Возраст

34

50

Бои

19

39 (24 / 4 / 11)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (9 / 1 / 7)

11 (2 / 3 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

2

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

4

200,5

Рост (см)

193

203

Размах рук (см)

198

120,5

Размах ног (см)

110,5

Александр Волков

Уроженец Москвы, обладатель черных поясов по каратэ Цу Шин Ген и бразильскому джиу-джитсу, коричневого по кёкусинкай. В профессиональных MMA выступает с 2009 г., долгое время бился в M-1 Global, после чего перешел в Bellator, где в 2012-м завоевал пояс в тяжелом весе. В первой же защите уступил титул Виталию Минакову. В 2016-м стал чемпионом M-1 Global и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене выиграл 13 боев при пяти поражениях. В последнем поединке в октябре раздельным решением судей победил Жаилтона Алмейду.

Валдо Кортес-Акоста

В профессиональных MMA выступает с 2018 г. Был чемпионом LFA в тяжелом весе, бился в Bellator, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл девять боев и уступил в двух. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в январе нокаутировал Деррика Льюиса во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа Волкова / Победа Кортеса-Акосты / ТМ (2,5) / ТБ (2,5)
PARI1,502,752,901,38

Прогноз на бой

Крайне спорное поражение в реванше с Ганом, которое не признал даже глава UFC Дана Уайт, все-таки отбросило Волкова в титульной гонке. Ввиду травмы англичанина Тома Аспиналла француз оспорит временный пояс с бразильцем Алексом Перейрой. Россиянин же вынужден отстаивать уже достигнутые позиции в гонке.

Если Волков пройдет и Кортеса-Акосту, то по сути «зачистит» всю более низкую часть рейтинга тяжелого дивизиона. И такой сценарий вполне вероятен. Россиянин остается элитным ударником, который в последние годы заметно прокачал бойцовский IQ. Волков прекрасно сочетает опыт, навыки и рациональный тактический подход. Он по-прежнему обладает высоким нокаутирующим потенциалом, но при этом стал опаснее на длинной дистанции для соперников с любыми стилями.

Кортес-Акоста – более ограниченный боец. Статистику нокаутов не стоит переоценивать – зачастую они были связаны с явными ошибками оппонентов, на которые накладывалась природная мощь доминиканца. При этом сам он зачастую не форсирует события и старается работать прагматично. Отчасти есть сходство с Волковым, вот только арсенал Кортеса-Акосты существенно беднее.

Резюмируя, видим единственный шанс доминиканца в тех самых ошибках россиянина. Если Волков будет застаиваться или откроется для разменов на близкой дистанции, мощный удар Кортеса-Акосты может настигнуть. При других сценариях «Драго» должен заводить соперника в тупик и забирать победу, на что и рассчитываем.

Полный кард, где смотреть бой Волков – Кортес-Акоста

Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Волков – Кортес-Акоста стоит ожидать около 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Атеба Готье (Камерун) – Оззи Диас (США). Средний вес;
  • Йоэль Альварес (Испания) – Ярослав Амосов (Украина). Полусредний вес;
  • Грант Доусон (США) – Матеуш Ребецкий (Польша). Легкий вес;
  • Джим Миллер (США) – Джаред Гордон (США). Легкий вес;
  • Роман Копылов (Россия) – Марко Тулио (Бразилия). Средний вес;
  • Пэт Сабатини (США) – Уильям Гомис (Франция). Полулегкий вес;
  • Байсангур Сусуркаев (Россия) – Джорден Сантос (Бразилия). Средний вес;
  • Клейтон Карпентер (США) – Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес.

