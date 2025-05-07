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7 мая 13:48ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Каролина, 9 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Команде Овечкина нельзя проигрывать второй домашний матч
Руслан Ипполитов

 

В ночь на пятницу, 9 мая, состоится матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в паре «Вашингтон» - «Каролина». Команда Александра Овечкина уступила в первой домашней встрече серии и не имеет права на ошибку. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекерских контор. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

09.05.2025, Пт

02:00 МСК

«Каролина Харрикейнз»

П1 - 2.90

Х - 4.30

П2 - 2.18

Турнир: Кубок Стэнли, четвертьфинал плей-офф, второй матч

Счет в серии: 0:1

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»4834236-229
«Каролина»3448229-236

Последние пять матчей «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.05.2025«Вашингтон»

1:2 ОТ

«Каролина»

30.04.2025«Каролина»

5:4 ОТ

«Нью-Джерси»

27.04.2025«Нью-Джерси»

2:5

«Каролина»

26.04.2025«Нью-Джерси»

3:2 ОТ

«Каролина»

23.04.2025«Каролина»

3:1

«Нью-Джерси»

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.05.2025«Вашингтон»

1:2 ОТ

«Каролина»

01.05.2025«Вашингтон»

4:1

«Монреаль»

28.01.2025«Монреаль»

2:5

«Вашингтон»

26.12.2024«Монреаль»

6:3

«Вашингтон»

24.11.2024«Вашингтон»

3:1

«Монреаль»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.05.2025«Вашингтон»

1:2 ОТ

«Каролина»

11.04.2025«Вашингтон»

5:4 Б

«Каролина»

03.04.2025«Каролина»

5:1

«Вашингтон»

21.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Каролина»

04.11.2024«Каролина»

4:2

«Вашингтон»

Лидеры (регулярка+плей-офф)

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«Каролина»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Ахо82

Строум

90

Снайпер (голы)Джарвис34

Овечкин

48

Ассистент (передачи)Ахо50

Строум

59

Вратарь (коэфф. надежности)Андерсен2.31

Томпсон

2.44

Пары второго раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Даллас Старз»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз»

«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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Во втором раунде плей-офф «Вашингтону» достался куда более серьезный соперник, чем «Монреаль», с которым «Столичные» с видимой легкостью расправились в 1/8 финала. Системная команда Рода Бриндамора, пусть и в овертайме, смогла взять первый матч серии, который проходил в столице США. Тем самым «Харрикейнз» нарушили традицию, заведенную в последних встречах этих соперников, согласно которой, побеждали всегда хозяева льда.

В составе «Ураганов» превосходно смотрится россиянин Андрей Свечников. 25-летний форвард в пяти матчах первого раунда Кубка Стэнли пять раз поражал ворота «Нью-Джерси» и занимает первое место в рейтинге лучших снайперов плей-офф из числа игроков, чьи команды еще продолжают борьбу за трофей. Больше только у Натана Маккиннона, уже вылетевшего вместе с «Колорадо», так что забивать канадец теперь сможет разве что на стартующем 9 мая чемпионате мира в составе своей национальной сборной.

Первый матч серии стал тревожным звоночком для «Кэпиталз». То, что «Каролина» добилась победы лишь в дополнительное время, не является показателем равной борьбы. Практически во всех статистических показателях (броски, вбрасывания, заблокированные броски соперника) «Харрикейнз» заметно превзошли «Столичных». Лучшая команда Востока по итогам регулярки не нашла чем удивить гостей, а «Каролина» довольно эффективно нейтрализовала на площадке Александра Овечкина, который смог отметиться лишь двухминутным удалением.

У «Вашингтона» есть преимущество своей площадки и в ближайшем матче, и в решающем седьмом, если до него, конечно, дойдет дело. Но проигрывать вторую встречу на своем льду «Кэпиталз» не имеют права. Рискнем предположить, что прижатые к борту хозяева площадки выйдут на ближайший матч, как на последний бой. В такой ситуации вероятность успеха команды Ови заметно увеличивается. Наш выбор - победа «Вашингтона».  

Прогноз: ?

Бонусы на матч

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Трансляции

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«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время коэффициентом 2.90. Вероятность успеха гостей котируется за 2.18. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Капитан «Вашингтона» не фигурирует в списках травмированных. В первом матче серии Саша результативных действий не совершил, заработав одно удаление. Всего на счету Ови в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 4 гола и 1 результативная передача.

Какие российские хоккеисты выступают за «Каролину»?

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За «Херрикейнз» выступают голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.  На счету последнего уже 5 голов в 6 матах плей-офф, с которыми он занимает вторую строчку в списке лучших снайперов, уступая лишь Натану Маккиннону. Но последний уже вылетел вместе с «Колорадо» из Кубка Стэнли и улучшить свой результат (7 голов в 7 матчах) не сможет. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 4.40 

«Каролина» - 4.70

«Даллас» - 5.00

Поставить на победу в плей-офф «Вашингтона» можно с коэффициентом 20.00. Это самая высокая котировка среди всех участников плей-офф.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных