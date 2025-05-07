Вашингтон — Каролина, 9 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Во втором раунде плей-офф «Вашингтону» достался куда более серьезный соперник, чем «Монреаль», с которым «Столичные» с видимой легкостью расправились в 1/8 финала. Системная команда Рода Бриндамора, пусть и в овертайме, смогла взять первый матч серии, который проходил в столице США. Тем самым «Харрикейнз» нарушили традицию, заведенную в последних встречах этих соперников, согласно которой, побеждали всегда хозяева льда.

В составе «Ураганов» превосходно смотрится россиянин Андрей Свечников. 25-летний форвард в пяти матчах первого раунда Кубка Стэнли пять раз поражал ворота «Нью-Джерси» и занимает первое место в рейтинге лучших снайперов плей-офф из числа игроков, чьи команды еще продолжают борьбу за трофей. Больше только у Натана Маккиннона, уже вылетевшего вместе с «Колорадо», так что забивать канадец теперь сможет разве что на стартующем 9 мая чемпионате мира в составе своей национальной сборной.

Первый матч серии стал тревожным звоночком для «Кэпиталз». То, что «Каролина» добилась победы лишь в дополнительное время, не является показателем равной борьбы. Практически во всех статистических показателях (броски, вбрасывания, заблокированные броски соперника) «Харрикейнз» заметно превзошли «Столичных». Лучшая команда Востока по итогам регулярки не нашла чем удивить гостей, а «Каролина» довольно эффективно нейтрализовала на площадке Александра Овечкина, который смог отметиться лишь двухминутным удалением.

У «Вашингтона» есть преимущество своей площадки и в ближайшем матче, и в решающем седьмом, если до него, конечно, дойдет дело. Но проигрывать вторую встречу на своем льду «Кэпиталз» не имеют права. Рискнем предположить, что прижатые к борту хозяева площадки выйдут на ближайший матч, как на последний бой. В такой ситуации вероятность успеха команды Ови заметно увеличивается. Наш выбор - победа «Вашингтона».

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