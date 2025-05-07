Вашингтон — Каролина, 9 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на пятницу, 9 мая, состоится матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в паре «Вашингтон» - «Каролина». Команда Александра Овечкина уступила в первой домашней встрече серии и не имеет права на ошибку. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекерских контор.
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Турнир: Кубок Стэнли, четвертьфинал плей-офф, второй матч
Счет в серии: 0:1
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|48
|34
|236-229
|«Каролина»
|34
|48
|229-236
Последние пять матчей «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.05.2025
|«Вашингтон»
1:2 ОТ
«Каролина»
|30.04.2025
|«Каролина»
5:4 ОТ
«Нью-Джерси»
|27.04.2025
|«Нью-Джерси»
2:5
«Каролина»
|26.04.2025
|«Нью-Джерси»
3:2 ОТ
«Каролина»
|23.04.2025
|«Каролина»
3:1
«Нью-Джерси»
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.05.2025
|«Вашингтон»
1:2 ОТ
«Каролина»
|01.05.2025
|«Вашингтон»
4:1
«Монреаль»
|28.01.2025
|«Монреаль»
2:5
«Вашингтон»
|26.12.2024
|«Монреаль»
6:3
«Вашингтон»
|24.11.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Монреаль»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.05.2025
|«Вашингтон»
1:2 ОТ
«Каролина»
|11.04.2025
|«Вашингтон»
5:4 Б
«Каролина»
|03.04.2025
|«Каролина»
5:1
«Вашингтон»
|21.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Каролина»
|04.11.2024
|«Каролина»
4:2
«Вашингтон»
«Каролина»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Ахо
|82
Строум
90
|Снайпер (голы)
|Джарвис
|34
Овечкин
48
|Ассистент (передачи)
|Ахо
|50
Строум
59
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Андерсен
|2.31
Томпсон
2.44
«Виннипег Джетс» - «Даллас Старз»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз»
«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз»
Во втором раунде плей-офф «Вашингтону» достался куда более серьезный соперник, чем «Монреаль», с которым «Столичные» с видимой легкостью расправились в 1/8 финала. Системная команда Рода Бриндамора, пусть и в овертайме, смогла взять первый матч серии, который проходил в столице США. Тем самым «Харрикейнз» нарушили традицию, заведенную в последних встречах этих соперников, согласно которой, побеждали всегда хозяева льда.
В составе «Ураганов» превосходно смотрится россиянин Андрей Свечников. 25-летний форвард в пяти матчах первого раунда Кубка Стэнли пять раз поражал ворота «Нью-Джерси» и занимает первое место в рейтинге лучших снайперов плей-офф из числа игроков, чьи команды еще продолжают борьбу за трофей. Больше только у Натана Маккиннона, уже вылетевшего вместе с «Колорадо», так что забивать канадец теперь сможет разве что на стартующем 9 мая чемпионате мира в составе своей национальной сборной.
Первый матч серии стал тревожным звоночком для «Кэпиталз». То, что «Каролина» добилась победы лишь в дополнительное время, не является показателем равной борьбы. Практически во всех статистических показателях (броски, вбрасывания, заблокированные броски соперника) «Харрикейнз» заметно превзошли «Столичных». Лучшая команда Востока по итогам регулярки не нашла чем удивить гостей, а «Каролина» довольно эффективно нейтрализовала на площадке Александра Овечкина, который смог отметиться лишь двухминутным удалением.
У «Вашингтона» есть преимущество своей площадки и в ближайшем матче, и в решающем седьмом, если до него, конечно, дойдет дело. Но проигрывать вторую встречу на своем льду «Кэпиталз» не имеют права. Рискнем предположить, что прижатые к борту хозяева площадки выйдут на ближайший матч, как на последний бой. В такой ситуации вероятность успеха команды Ови заметно увеличивается. Наш выбор - победа «Вашингтона».
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Капитан «Вашингтона» не фигурирует в списках травмированных. В первом матче серии Саша результативных действий не совершил, заработав одно удаление. Всего на счету Ови в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 4 гола и 1 результативная передача.
За «Херрикейнз» выступают голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников. На счету последнего уже 5 голов в 6 матах плей-офф, с которыми он занимает вторую строчку в списке лучших снайперов, уступая лишь Натану Маккиннону. Но последний уже вылетел вместе с «Колорадо» из Кубка Стэнли и улучшить свой результат (7 голов в 7 матчах) не сможет.
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