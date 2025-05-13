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13 мая 10:46ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Каролина, 16 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Команда Овечкина на грани вылета из плей-офф
Руслан Ипполитов

 

В ночь на пятницу, 16 мая, состоится матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в паре «Вашингтон» - «Каролина». Команда Александра Овечкина уступила после четырех встреч уступает в серии 1:3 и больше не имеет права на ошибку. Следующий промах станет для «Столичных» последним. Оцениваем шансы команд и линии букмекеров контор. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

16.05.2025, Пт

02:00 МСК

«Каролина Харрикейнз»

П1 - 3.25

Х - 4.30

П2 - 2.02

Турнир: Кубок Стэнли, четвертьфинал плей-офф, пятый матч

Счет в серии: 1:3

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»4936241-239
«Каролина»3649239-241

Последние пять матчей «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

13.05.2025«Каролина»

5:2

«Вашингтон»

11.05.2025«Каролина»

4:0

«Вашингтон»

09.05.2025«Вашингтон»

3:1

«Каролина»

07.05.2025«Вашингтон»

1:2 ОТ

«Каролина»

30.04.2025«Каролина»

5:4 ОТ

«Нью-Джерси»

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

13.05.2025«Каролина»

5:2

«Вашингтон»

11.05.2025«Каролина»

4:0

«Вашингтон»

09.05.2025«Вашингтон»

3:1

«Каролина»

07.05.2025«Вашингтон»

1:2 ОТ

«Каролина»

01.05.2025«Вашингтон»

4:1

«Монреаль»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

13.05.2025«Каролина»

5:2

«Вашингтон»

11.05.2025«Каролина»

4:0

«Вашингтон»

09.05.2025«Вашингтон»

3:1

«Каролина»

07.05.2025«Вашингтон»

1:2 ОТ

«Каролина»

11.04.2025«Вашингтон»

5:4 Б

«Каролина»

Лидеры (регулярка+плей-офф)

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«Каролина»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Ахо84

Строум

92

Снайпер (голы)Джарвис35

Овечкин

49

Ассистент (передачи)Ахо52

Строум

61

Вратарь (коэфф. надежности)Андерсен2.21

Томпсон

2.47

Пары второго раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Даллас Старз»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз»

«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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У «Вашингтона» есть преимущество своей площадки и в ближайшем матче, и в решающем седьмом, если до него, конечно, дойдет дело. Проигрывать «Кэпиталз» не имеют права, ведь следующая победа «Харрикейнз» поставит точку в споре за путевку в полуфинал Кубка Стэнли.

После первой проигранной встречи серии «Столичные» сумели собраться и одержать первую победу. Сейчас ситуация еще более драматичная. «Каролина» демонстрирует добротный хоккей, но не все в этом виде спорта определяется командными взаимодействиями.

Букмекер предлагает очень привлекательный коэффициент за победу «Вашингтона». Не станем рисковать и возьмем победу хозяев льда, не уточняя, в какое время она будет достигнута.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время высоким коэффициентом 3.25. Вероятность успеха гостей котируется за куда более скромные 2.02. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Капитан «Вашингтона» не значится в списках травмированных. В предыдущем матче серии Александр впервые смог отличиться в играх с «Каролиной». Всего на счету Ови в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 5 голов и 1 результативная передача.

Какие российские хоккеисты выступают за «Каролину»?

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За «Херрикейнз» выступают голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 3.70 

«Каролина» - 4.00

«Даллас» - 4.40

Поставить на победу в плей-офф «Вашингтона» можно с коэффициентом 47.00. Это самая высокая котировка среди всех участников плей-офф.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных