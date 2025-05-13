Вашингтон — Каролина, 16 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

У «Вашингтона» есть преимущество своей площадки и в ближайшем матче, и в решающем седьмом, если до него, конечно, дойдет дело. Проигрывать «Кэпиталз» не имеют права, ведь следующая победа «Харрикейнз» поставит точку в споре за путевку в полуфинал Кубка Стэнли.

После первой проигранной встречи серии «Столичные» сумели собраться и одержать первую победу. Сейчас ситуация еще более драматичная. «Каролина» демонстрирует добротный хоккей, но не все в этом виде спорта определяется командными взаимодействиями.

Букмекер предлагает очень привлекательный коэффициент за победу «Вашингтона». Не станем рисковать и возьмем победу хозяев льда, не уточняя, в какое время она будет достигнута.