Вашингтон — Каролина, 16 мая: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на пятницу, 16 мая, состоится матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в паре «Вашингтон» - «Каролина». Команда Александра Овечкина уступила после четырех встреч уступает в серии 1:3 и больше не имеет права на ошибку. Следующий промах станет для «Столичных» последним. Оцениваем шансы команд и линии букмекеров контор.
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Турнир: Кубок Стэнли, четвертьфинал плей-офф, пятый матч
Счет в серии: 1:3
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|49
|36
|241-239
|«Каролина»
|36
|49
|239-241
Последние пять матчей «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|13.05.2025
|«Каролина»
5:2
«Вашингтон»
|11.05.2025
|«Каролина»
4:0
«Вашингтон»
|09.05.2025
|«Вашингтон»
3:1
«Каролина»
|07.05.2025
|«Вашингтон»
1:2 ОТ
«Каролина»
|30.04.2025
|«Каролина»
5:4 ОТ
«Нью-Джерси»
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|13.05.2025
|«Каролина»
5:2
«Вашингтон»
|11.05.2025
|«Каролина»
4:0
«Вашингтон»
|09.05.2025
|«Вашингтон»
3:1
«Каролина»
|07.05.2025
|«Вашингтон»
1:2 ОТ
«Каролина»
|01.05.2025
|«Вашингтон»
4:1
«Монреаль»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|13.05.2025
|«Каролина»
5:2
«Вашингтон»
|11.05.2025
|«Каролина»
4:0
«Вашингтон»
|09.05.2025
|«Вашингтон»
3:1
«Каролина»
|07.05.2025
|«Вашингтон»
1:2 ОТ
«Каролина»
|11.04.2025
|«Вашингтон»
5:4 Б
«Каролина»
«Каролина»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Ахо
|84
Строум
92
|Снайпер (голы)
|Джарвис
|35
Овечкин
49
|Ассистент (передачи)
|Ахо
|52
Строум
61
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Андерсен
|2.21
Томпсон
2.47
«Виннипег Джетс» - «Даллас Старз»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз»
«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз»
У «Вашингтона» есть преимущество своей площадки и в ближайшем матче, и в решающем седьмом, если до него, конечно, дойдет дело. Проигрывать «Кэпиталз» не имеют права, ведь следующая победа «Харрикейнз» поставит точку в споре за путевку в полуфинал Кубка Стэнли.
После первой проигранной встречи серии «Столичные» сумели собраться и одержать первую победу. Сейчас ситуация еще более драматичная. «Каролина» демонстрирует добротный хоккей, но не все в этом виде спорта определяется командными взаимодействиями.
Букмекер предлагает очень привлекательный коэффициент за победу «Вашингтона». Не станем рисковать и возьмем победу хозяев льда, не уточняя, в какое время она будет достигнута.
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Капитан «Вашингтона» не значится в списках травмированных. В предыдущем матче серии Александр впервые смог отличиться в играх с «Каролиной». Всего на счету Ови в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 5 голов и 1 результативная передача.
За «Херрикейнз» выступают голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.
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